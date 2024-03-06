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Рома - Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Рома - Брайтон: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.03.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Рома - Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

DAZN

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы "Рома" примет на своём поле английский "Брайтон". Обе команды ныне возглавляют итальянские наставники, что добавляет противостоянию нотки принципиальности.

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"Рома" находится на пути к очередному финалу Лиги Европы, в то время как "Брайтон" проводит первый еврокубковый сезон за всю историю сущестования клуба. Смогут ли "волки" продлить свою беспроигрышную серию под руководством Де Росси?

Матч 1/8 финала Лиги Европы сезона 2023/24 состоится в четверг, 7-го марта 2024-го года, в 19:45.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на канале Megogo 2.

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