Рома - Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы "Рома" примет на своём поле английский "Брайтон". Обе команды ныне возглавляют итальянские наставники, что добавляет противостоянию нотки принципиальности.

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"Рома" находится на пути к очередному финалу Лиги Европы, в то время как "Брайтон" проводит первый еврокубковый сезон за всю историю сущестования клуба. Смогут ли "волки" продлить свою беспроигрышную серию под руководством Де Росси?

Матч 1/8 финала Лиги Европы сезона 2023/24 состоится в четверг, 7-го марта 2024-го года, в 19:45.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на канале Megogo 2.