Лига Европы, 1/4 финала. 1-я игра

Лиссабон, Эштадиу да Луш

Бенфика – Марсель 22:00

Трансляция – Megogo

Бенфика

"Бенфика" на выходных проиграла один из ключевых матчей сезона, уступив прямому конкуренту за титул из "Спортинга" (2:1). Было обидно пропустить решающий гол в компенсированное время, но и ничья существенно не улучшала шансы на титул. Теперь их нет и вовсе – подопечные Рогер Шмидта уступают конкуренту 4 очка за 7 туров до финиша, плюс соперник имеет матч в запасе. Также "Спортинг" успел на прошлой неделе выбить "Бенфику" из 1/2 Кубка Португалии.

Как не идёт речи о возможной защите титула в Примейре, так не видать было в этом сезоне и былых успехов в Лиге Чемпионов. На групповом этапе "орлы" 8 очков проиграли "Реал Сосьедаду" и "Интеру", а "РБ Зальцбург" в борьбе за третье место обошли лишь по дополнительным показателям. А на пути в 1/4 ЛЕ "Бенфика" с минимальным перевесом справилась сначала с "Тулузой" (2:1, 0:0), а затем и с "Рейнджерс" (2:2, 0:1).

Важную роль в ЛЕ сыграл Анхель Ди Мария, забивший 3 гола в 4 матчах турнира. На аргентинского ветерана и связку Невеш-Флорентино в центре поля вся надежда, ведь в этом сезоне есть проблемы как с центральным нападающим, так и с обороной в целом. К примеру, в последней игре основная четвёрка защитников "орлов" закончился матч с 5 карточками на всех, также пропустив уже на первой минуте.

Марсель

"Марсель" на самом деле ещё более кризисный, чем "Бенфика". Под стать своим фанатам неадекватно в этом сезоне действовал и менеджмент клуба: увольняли тренера после 7 матчей у руля, несмотря на летние закупки под нового наставника и стиль, который был полной противоположностью наработкам предшественника Марселино Игоря Тудора. Напоследок добили команду приглашением Гаттузо, таким же страстным, и таким же запутавшимся в себе, как и сам клуб с Лазурного берега.

Всё это пришлось разгребать 70-летнему дедуле Жану-Луи Гассе, которого позвали как раз перед ответной игрой с "Шахтёром" в 1/16. Гассе упростил игру, дал игрокам простые задачи и сделал ставку под футбол, удобный Обамеянгу. Это привело к 5 победам в 5 стартовых матчах во всех турнирах и 8 мячам габонца в 9 поединках. Но счастье было недолгим – пошли серьёзные соперники, и "Олимпик" подойдёт к 1/4 ЛЕ с 4 поражениями подряд за спиной.

Кадровых потерь у "Марселя" не так много, но они серьёзные. Правый вингбек Жонатан Клосс недоступен из-за травмы, как и его дулёр Мурильо. Из-за чего его позицию справа в обороне занимает центрбек Мбемба. Плюс в старт приходится ставить ненадёжного Балерди. Ну а главная потеря – травма капитана и лидера полузащиты Валантена Ронжье.

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Ориентировочные составы

Бенфика: Трубин – Ба, Силва, Отаменди, Эурснес – Жоау Невеш, Флорентино Луиш – Ди Мария, Рафа Силва, Нерес – Кабрал

Марсель: Лопес – Мбемба, Жиго, Балерди, Мерлен – Кондогбиа, Верету, Харит – Ндиай, Мумбанья, Обамеянг

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бенфика – Марсель от UA-Футбол

Обе команды сейчас не на лучшем ходу, но "Бенфика" всё же выглядит менее кризисно. Также нельзя недооценивать фактор своего поля – обе команды куда лучше выступают дома. "Бенфика" не проигрывала в 8 последних играх на "Эштадиу да Луш", "Марсель" проиграл последние 3 выезда. Ставка: победа "Бенфики" с коэффициентом 1.86.