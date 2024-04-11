Ливерпуль – Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 11.04.2024

Лига Европы

1/4 финала, первый матч

11 апреля, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Халил Меллер (Турция)

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В четвертьфинале Лиги Европы собрались команды, которые вполне могли конкурировать за место в полуфинале Лиги чемпионов. "Аталанте" с жребием повезло поменьше, ведь ей выпал главный претендент на второй по престижности евротитул.

Новости Ливерпуля

В прошлой встрече "мерсисайдцы" играли против "Манчестер Юнайтед". Учитывая борьбу подопечных Клоппа за чемпионство, результат – неудачный, ничейный. В первом тайме "Ливерпуль" полностью превалировал соперника и вышел вперед, а вот после перерыва команда немецкого тренера немного расслабилась. Это привело к тому, что нужно было даже отыгрываться и благодаря голу Салаха с пенальти это удалось сделать. В итоге "Арсенал" обогнал "мерсисайдцев" в турнирной таблице чемпионата Англии, пусть и у команд одинаковое количество очков.

"Ливерпуль" в группе Лиги Европы занял первое место, благодаря чему сразу прошел в 1/8 финала. Там команда Клоппа играла со "Спартой". Ну как играла… Развлекалась. За два матча подопечные немецкого тренера забили чехам 11 голов, пропустив два. В том числе и из-за того, что Клопп практически не прибегал к ротации, несмотря на то, что между этими двумя поединками была встреча с "Манчестер Сити". Поэтому сегодня "Аталанте" не стоит ждать детский сад в соперниках.

Кадры хозяев

Некоторые изменения Юргена Клоппа вынуждены. До сих пор находятся в лазарете такие ключевые футболисты как Алиссон, Александер-Арнольд и Жота. Также вне игры Тьяго, Матип и Байчетич. Потерь немало.

Новости Аталанты

Предыдущие две встречи "бергамаски" проиграли. Сначала они вылетели из Кубка Италии от "Фиорентины", а затем уступили еще и "Кальяри". И это после разгрома "Наполи" со счетом 3:0 в рамках выездного поединка. Хоть и против "Кальяри" подопечные Гасперини первыми забили, однако со временем потеряли контроль над игрой, а перед финальным свистком еще и пропустили роковой гол. Это поражение сильно влияет на потенциальные амбиции команды в рамках борьбы за Лигу чемпионов. Сейчас "Аталанта" идет на шестом месте с восемью очками отрыва от четвертой "Болоньи", но имеет один матч в запасе.

“Аталанта” также заняла первую позицию на групповом этапе ЛЕ. И по иронии судьбы "бергамаски" в 1/8 финала встретились со "Спортингом", с которым же и играли осенью. И счета в поединках также были идентичны: ничья 1:1 и победа "Аталанты" 2:1. Только на этот раз подопечные Гасперины одолели соперника дома, а не в гостях.

Кадры гостей

Среди потерь у "Аталанты" – только нападающий сборной Италии Джорджо Скальвини. Остальные находятся в строю. С этим вопросом Гасперини гораздо больше повезло, чем Клоппу.

Последние пять матчей Ливерпуля и Аталанты

Последние пять встреч хозяев

07.04. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

04.04. Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед 3:1 (АПЛ)

31.03. Ливерпуль – Брайтон 2:1 (АПЛ)

17.03. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)

14.03. Ливерпуль – Спарта Прага 6:1 (ЛЕ)

Последние пять встреч гостей

07.04. Кальяри – Аталанта 2:1 (Серия А)

03.04. Фиорентина – Аталанта 1:0 (Кубок Италии)

30.03. Наполи – Аталанта 0:3 (Серия А)

14.03. Аталанта – Спортинг 2:1 (ЛЕ)

10.03. Ювентус – Аталанта 2:2 (Серия А)

Личные встречи между командами

25.11.2020. Ливерпуль – Аталанта 0:2 (Групповой этап ЛЧ)

03.11.2020. Аталанта – Ливерпуль 0:5 (Групповой этап ЛЧ)

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Аталанта

Прогноз матча Ливерпуль – Аталанта от UA-Football

Мерсисайдцы пока имеют небольшой перерыв от тяжелых поединков в рамках АПЛ, поэтому могут сконцентрироваться на Лиге Европы. Победа в сегодняшнем матче поможет сделать большой шаг вперед. “Аталанта” в последний момент немного подсела, поэтому сегодня выглядит очевидным андердогом. Прогноз: Победа "Ливерпуля" 2:0.