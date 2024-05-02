Лига Европы, 1/2 финала. 1-й матч

Марсель, Велодром

Марсель – Аталанта 22:00

Трансляция – Megogo

Марсель

Для "Марселя" это третий полуфинал еврокубков за 6 лет, но на этот раз их проход на такую стадию вышел действительно сенсационным. В 2018-м им удалось пробиться в финал ЛЕ, но в той команде были праймовые Флориан Товен и Димитри Пайет, а также Бубакар Камара и Замбо Ангисса в полузащите. Два года назад команда уже была слабее, но у них был сильный тренер в лице Хорхе Сампаоли, дотащивший клуб до 1/2 ЛК.

Нынешний же "Олимпик" проводит ужасный сезон на внутренней арене, потеряв шансы как на финиш в зоне как ЛЧ, так и ЛЕ. Даже от ЛК есть отставание. Их единственная надежда – это гениальный Пьер-Эмерик Обамеянг, который позаботился и о вылете "Шахтёра", и о "Бенфике". Также габонец своими 1+1 на выходных прервал безвыигрышную серию своей команды в Лиге 1, которая до поединка с "Лансом" (2:1) составляла 5 туров.

Ко всем игровым проблемам прибавились ещё и кадровые. Дисквалифицирован на первую игру лучший оборонец команды Самуэль Жиго. Его привычный партнёр по центре оборону Шансель Мбемба в лазарете, как и резервист на эту позицию Бамо Мейте. Также недоступен левый латераль Мерлен, быстрый форвард Исмаила Сарр и капитан командыыы Валантен Ронжье.

Аталанта

А вот "Аталанта" нынче на хорошем ходу. Тут и достойное выступление на домашней арене, где по потерянным "бергамаски" идут 5-ми, то есть в зоне Лиги Чемпионов (Италия почти гарантировала себе 5 путёвок). В то же время подопечные Гасперини ещё и пошумели в Лиге Европы, в прошлом раунде выбив главного фаворита турнира в лице "Ливерпуля".

Тактический мастер-класс Гасперини на "Энфилде" не мог не потрясти, не только разгромом, но и содержанием на поле. Так зажимать команду Клоппа персональным прессингом могут единицы в мире. Да, "Ливерпуль" тоже имел свои моменты, но у них просто не оказалось наконечника уровня Скамакки, автора 5 голов в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

На "Марсель" недоступны правый крайок Эмиль Хольм и центрбек Рафаэл Толои. Оба травмированы. Также дисквалификацию отбывает оборонец Исак Хин.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Ориентировочные составы

Марсель: Лопес – Мурильо, Гейе, Балерди – Клосс, Харит, Верету, Кондогбиа, Гарсия – Обамеянг, Мумбанья

Аталанта: Карнезекки – Джимсити, Скальвини, Колашинац – Дзаппакоста, де Рон, Эдерсон, Руджери – Копмейнерс, Лукман – Скамакка

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Марсель – Аталанта от UA-Футбол

"Марсель" был в силах пройти кризисные "Вильярреал" и "Бенфика", но на "Аталанте" их европейских забег должен заканчиваться. Подопечные Гасперини сейчас в слишком хорошей форме, а их тактическая организованность находится на ином уровне относительно "Марселя". Впрочем, нельзя забывать о факторе 60-тысячного "Велодрома", который, впрочем, периодически начинает давить и на собственных любимцев. Ставка: "Аталанта" не проиграет с коэффициентом 1.57.