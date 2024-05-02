Рома - Байер. Анонс и прогноз полуфинала Лиги Европы на 02.05.2024

При всем уважении к полуфиналистам Лиги Чемпионов, чемпиону Италии, лидерам Чемпионата Англии и другим заметным командам, лучший футбол в Европе в нынешнем сезоне демонстрирует леверкузенский "Байер". Он уже разнес "Баварию" и всю Бундеслигу, в финале Кубка Германии. Требл стал бы заслуженной наградой в таком сезоне. Но на пути стоит вдохновенная "Рома" Даниэле Де Росси.

Лига Европы. Полуфинал. Первый матч

2 мая. 22:00. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Байер"

Главный арбитр: Франсуа Летесье (Франция)

Состояние команд

В "Байере" вовсе не собираются удовлетворяться первым чемпионским титулом в истории. Говорят о требле. Осознают, насколько сильны, насколько хорошо играют и хотят выжать из этой силы, из этой игры максимум. Не хотят упускать такую возможность. Хотят и продолжить серию матчей без поражений во всех турнирах и оформить полный сезон без них. Остаться Neverlosen.

Также они много говорят о реванше. Вылет от "Ромы" в полуфинале этого же турнира в предыдущем сезоне получился весьма болезненным, его никоим образом не забыли и хотят исправить. Особенно - ответный матч, в котором сыграли 0:0 дома, несмотря на 23:1 по ударам по воротам и 72 процента владения мячом. Но и 0:1 в гостях, когда Брайан Кристанте на 87-ой минуте вынес мяч с линии ворот.

Тогда "Рому" критиковали в Германии за боязливый футбол. Но теперь ее тренирует не Жозе Моуриньо, а Даниэле Де Росси. С которым игра активнее, агрессивнее, с мячом и ударами по воротам. Хотя и упорство, характер Моуриньо сохранены. Ведь "Фейеноорд" прошла в серии пенальти, в лиге в Неаполе пропустила на 84-ой минуте, но сравняла на 88-ой, "Удинезе" и "Фиорентине" забила на 95-ой.

В последних матчах "Байер" выглядит немного менее впечатляющим, чем до этого. Не победил в трех подряд. Причем все эти три ничьи вытащил голами после 88-ой минуты. Его умением забивать в концовке восхищаются. Но ведь это же означает, что до концовки играет не лучшим образом. Если бы матчи длились ровно 90 минут, он бы вылетел из Лиги Европы еще в 1/8 финала, от "Карабаха".

Разумеется, небольшое падение напряжения, мотивации после обеспечивания чемпионского титула более чем приемлемо. Как и ничьи против мощных дортмундской "Боруссии" и "Штутгарта" в лиге. Да и 1:1 на выезде у "Вест Хэма" - более чем приемлемый счет. Но Хави Алонсо несомненно нужно перенастроить своих подопечных, вернуть их в тонус.

"Рома" в лиге пятая, на лигочемпионском месте, но приходится яростно отбиваться от преследователей. При этом форма там не лучшая. Лишь две победы в последних пяти турах, три - в семи. И все три - с разницей в один мяч. 1:0 в дерби - большой успех. Но "Сассуоло" и "Удинезе" сейчас в зоне вылета. Также 0:0 в Лечче, поражение в одни ворота дома от "Болоньи" (1:3).

Де Росси признает усталость игроков, как физическую, так и эмоциональную. Недоволен правлением лиги, которое заставило доигрывать в апреле матч в Удине, прерванный из-за проблем со здоровьем Эвана Ндики. Также признал, что в Неаполе против "Наполи" в воскресенье его команда играла на низком уровне и не заслужила ничью.

Вместе с тем, проблемы в лиге от акцента на Лигу Европы. Именно там выставляется сильнейший состав, а в Серии А применяется ротация. И в Еврокубке "Рома" в обоих матчах переиграла тактически "Милан" в одни ворота. Играя очень мощно, перекрывая соперника и ловя его на ошибках. Даже вдесятером с 31-ой минуты играла уверенно. Пропустив лишь незначимый гол на 85-ой минуте.

4:0 над "Брайтоном" дома в 1/8 финала также явно заслуживают внимания и комплиментов. Роберто Де Дзерби, получающий столько комплиментов, также был тактически переигран в одни ворота. Так что и Хави Алонсо следует насторожиться. И вообще после отвратительных полгода с Моуриньо "Рома" с Де Росси чувствует дыхание свежего ветра. Болельщики, да и пресса, от него в восторге.

"Байер" известен активной, быстрой, агрессивной игрой, владением мячом, ударами по воротам. Но в гостях не всегда получается. Ни в одном гостевом матче Лиги Европы в нынешнем сезоне он не нанес более 12-ти ударов. А ведь дома бывало и более 30-ти. "Рома" же дома играет гораздо агрессивнее, чем в гостях, также ищет мяч и удары. Но по ситуации вполне способна сыграть прагматично.

Де Росси говорит об усталости. Но и об энтузиазме при заполненных трибунах. Говорит, что следует многого бояться от "Байера" - их характера и чувства непобедимости, и техники, и физической мощи. Хотя заявляет, что в матчах на вылет решает форма не в сезоне, а на данный момент.

Последние матчи команд

Кадры

Лукаку пропустил три последних матча "Ромы" из-за травмы, Смоллинг - один. Де Росси сообщил, что оба готовы играть. Первого заменяли Азмун и Абрахам, и оба успели забить. Также в последнее время трижды забивал центральный защитник Манчини - победные голы в дерби и в Милане и один из победных дома против "Милана". Кристанте забил победный на последних секундах в Удине.

Пауло Дибала дважды ассистировал Манчини подачей угловых, точно таким же образом ассистировал и Кристанте. Кроме того, забил "Милану" дома красивым ударом из правой части штрафной и реализовал пенальти в Неаполе.

Бове забил единственный гол в прошлогоднем противостоянии, но на этот раз должен начать в запасе. Хотя Лоренцо Пеллегрини и пропускал тренировки на неделе из-за усталости. Челик дисквалифицирован, потому справа в обороне должен выйти Карсдорп. Слева - Анхелиньо или Спинаццола, в центре на одно место рядом с Манчини (схема 4-3-3) претендуют Льоренте, Ндика и Смоллинг.

В "Байере" за три места в центре обороны в схеме 3-4-2-1 борются Хинкапи, Тапсоба, Коссуну и Та. При этом последний не совсем здоров. Справа - Фримпонг или Станишич, слева - Гримальдо. Андрих и Паласиос борются за место в центре поля рядом с Джакой.

Фримпонг в таком сложном гостевом матче также может выйти на месте одного из атакующих полузащитников рядом с Виртцем. Также там кандидаты - Хофманн, Адли и Телла. Бонифас или бывший игрок "Ромы" Шик в атаке, хотя не следует исключать и выхода "фальшивой девятки" - кого-то из атакующих хавбеков.

В последних трех матчах забивали Фримпонг, Станишич и Андрих, от которых такого меньше ожидают. Кроме них - Адли. Шик не забивал ни в одном турнире с 30-го марта, Бонифас - с 14-го апреля. Оба за это время и не ассистировали. Виртц забивал лишь в одном матче с шестого апреля - хет-трик в 5:0 против "Вердера" 14-го. С тех пор добавив ассист в Дортмунде.

"Рома": Свилар, Карсдорп, Манчини, Ндика, Спинаццола, Кристанте, Паредес, Лоренцо Пеллегрини, Эль-Шаарави, Дибала, Лукаку

"Байер": Градецки, Коссуну, Хинкапи, Тапсоба, Станишич, Андрих, Джака, Гримальдо, Фримпонг, Виртц, Бонифас

Цифры и факты

"Рома" и "Байер" встречались шесть раз. Дважды побеждали итальянцы, однажды - немцы, трижды состоялась ничья. Причем победа леверкузенцев состоялась уже в первом матче, и с тех пор они не побеждали. Также после ничьей в первом очном матче в Риме "Байер" дважды проиграл там - 2:3 и 0:1. В целом в Италии в 13-ти матчах он побеждал лишь однажды - три ничьи и девять поражений

"Рома" уступила в группе Лиги Европы пражской "Славии", но опередила "Серветт" и "Шериф", затем прошла "Фейеноорд" по пенальти после двух 1:1, "Брайтон" (4:0 дома, 0:1 в гостях) и "Милан" (1:0 в гостях, 2:1 дома). "Байер" выиграл группу с "Мольде", "Хакеном" и "Карабахом", затем в 1/8 финала прошел тот же "Карабах" (2:2 в гостях, 3:2 дома), а в 1/4 - "Вест Хэм" (2:0 дома, 1:1 в гостях)

"Байер" не проигрывал во всех 46-ти матчах во всех турнирах в нынешнем сезоне - 38 побед и восемь ничьих. При этом в трех последних матчах он сыграл вничью

"Байер" не побеждал в трех из пяти последних гостевых матчей во всех турнирах, сыграв в них вничью

"Байер" забивал во всех своих матчах в нынешнем сезоне во всех турнирах, кроме одного в лиге. "Рома" забивала в 19-ти из последнего 21-го во всех турнирах

В нынешнем сезоне во всех турнирах "Байер" забил 21 мяч после 86-ой минуты. Шесть из восьми его голов в плей-офф были забиты после 82-ой, все восемь - после 69-ой

"Рома" не выиграла пять из десяти последних матчей на всех полях во всех турнирах - три ничьи и два поражения. Дома во всех турнирах в основное время она побеждала в пяти подряд, но затем уступила "Болонье". Два из трех поражений при Даниэле Де Росси она потерпела дома

С 17-го марта "Рома" начала серию из четырех матчей без пропущенных во всех турнирах, но сразу после нее пропустила в четырех подряд. "Байер" пропустил в трех последних после четырех подряд без пропущенных

Прогноз: Рома - Байер 2:1

"Рома" - многогранная команда, умеет и доминировать, и играть от обороны. Как и "Байер", умеет выгрызать в концовках матчей. Сегодня играет дома при бешеной поддержке заполненного "Стадио Олимпико". А "Байер" не так хорош в гостях и в целом немного потерял темп. Если найдет его - способен и победить в Риме, поскольку в целом сильнее. Если нет - может проиграть.

Вряд ли повторится бодание предыдущего сезона, так что можем ожидать больше голов, чем тогда. Можем ожидать голы именно в концовке матча, причем от обеих команд.