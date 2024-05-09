Байер - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 09.05.2024

"Это сезон "Байера", - заявляет Даниэле Де Росси, признавая, что отыграть отставание в два мяча будет очень тяжело. Значит ли это, что "Рома" уже сдалась? Отнюдь нет. Ведь тот же Де Росси говорит о деталях, которые могут повернуться в другую сторону, вспоминает о легендарном камбеке против "Барселоны" в Лиге Чемпионов в 2018-ом году. Сегодня "волки" будут искать такой же.

Лига Европы. Полуфинал. Ответный матч

9 мая. 22:00. Леверкузен. "БайАрена"

"Байер" - "Рома"

Результат первого матча - 2:0

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Состояние команд

Наставник римлян уже несколько раз заявил, что в первые 28 минут первого матча его команда играла на высоком уровне и точно не хуже соперника. Прессинговала, атаковала, попала в каркас ворот. А пропустила из-за ошибки на ровном месте. И в концовке матча Тэмми Абрахам был обязан забить. Именно такого вида эпизоды, как он считает, могут повернуться иначе.

Его слова можно понять. Но в целом в матче не покидало ощущение, что "Байер" - более организованная, собранная, натренированная, уверенная в себе команда. Более сильная. К тому же, после первого гола и до перерыва она выносила "Рому" и должна была забивать ещё 2-3 мяча, а во втором тайме спокойно держала игру под контролем. Забив с редкой атаки. Победа на классе.

Де Росси даже спросили, не преподал ли ему Хави Алонсо футбольный урок. Даниэле отвечал раздраженно, напоминая, что еще недавно говорили, что он преподал урок Стефано Пиоли и Роберто Де Дзерби. Но признает, что теперь нужна идеальная игра и на вопрос о трех вещах, нужных для победы, сказал, что и трех может не хватить. Говоря о борьбе, внимательности и терпении.

Перед выездом в Рим леверкузенцы несколько сбавили обороты, трижды подряд сыграв вничью. Но в Италии собрались, а затем и в лиге разнесли "Айнтрахт" с шестого места в гостях со счетом 5:1. Причем с восемью заменами в стартовом составе по сравнению с матчем в четверг. И они постоянно говорят о требле и о желании взять реванш над "Ромой" за очень болезненный вылет год назад.

Тогда дома они владели мячом 72 процента времени и по ударам по воротам победили со счетом 23:1. Но не забили и вылетели из-за 0:1 в гостях. Теперь же в гостях добыт совершенно иной результат. Но и в соперниках команда иного стиля. Де Росси, в отличие от Жозе Моуриньо, хочет атаковать, владеть мячом, агрессивно прессинговать.

Хотя хватит ли на это сил? ДДР постоянно говорит об усталости, физической и эмоциональной. Ее точно добавил сверхинтенсивный матч лиги против "Ювентуса" в воскресенье с 35-ю ударами по воротами, острой борьбой и очень высоким темпом. И не очень хорошим результатом 1:1, из-за которого потеряно лигочемпионское место. И в воскресенье играть с "Аталантой", которая его отобрала.

Де Росси приходится уверять журналистов, что о том матче "Рома" сейчас совершенно не думает. На самом ли деле?

Следует сообщить, что "Байер" уже выпустил логистическую информацию для своих болельщиков о путешествии на финал турнира. Что разозлило итальянцев. Де Росси на вопрос об этом ответил, что это ошибка не игроков и тренера леверкузенцев и что он уверен в полной серьезности последних. Также заявив, что игрокам "Ромы" лишняя мотивация не нужна, она и так на пределе.

Последние матчи команд

Кадры

В Риме Алонсо удивил соперника игрой с "фальшивой девяткой" Виртцем. Забившим первый мяч. Похоже, такая сохранится, хотя форварды Бонифас и Шик забили во Франкфурте. В целом должен вернуться римский стартовый состав. Хотя Гримальдо и Виртц получали мини-повреждения. Во Франкфурте они не играли. Разве что Та может сдвинуть кого-то в центре обороны.

Если все же Гримальдо вылетит, его может заменить Хинкапи. И тогда Та выйдет на поле. Либо же Станишич пойдёт влево, тогда Фримпонг отойдёт направо в оборону, и понадобится новый полузащитник. Понадобится такой и если вылетит Виртц. Адам Глоужек только что вернулся после тяжёлой травмы и сделал хет-трик ассистов во Франкфурте. Есть также опытный Хофманн и молодой Телла.

В "Роме" под большим вопросом Пауло Дибала, замененный в перерыве матча против "Ювентуса". Сообщения насчёт него постоянно изменяются. Если не он - выйдет 20-летний Бальданци, также игравший против "Юве" с первых минут. Но, возможно, более оборонительный игрок - Бове, Ауар, Залевски. Хотя, возможно, и как раз наоборот - чистый форвард. Азмун или Абрахам.

В двух последних матчах играла абсолютно разная четвёрка защитников. Скорее всего, по сравнению с первым матчем против "Байера" останутся двое. Манчини и Спинаццола (Леонардо сдвинет Анхелиньо). Челик вернулся после дисквалификации и должен сдвинуть Карсдорпа. А Смоллинг вновь с повреждением и должен уступить место Ндике. Не Льоренте, который также с повреждением.

Следует отметить, что Карсдорп и Абрахам за свои ошибки в первом матче подверглись обструкции своих же болельщиков в соцсетях и даже заблокировали комментарии на своих страницах.

"Байер": Коварж, Коссуну, Хинкапи, Тапсоба, Станишич, Андрих, Джака, Гримальдо, Фримпонг, Виртц, Адли

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Спинаццола, Кристанте, Паредес, Лоренцо Пеллегрини, Эль-Шаарави, Бальданци, Лукаку

Цифры и факты

"Рома" и "Байер" встречались семь раз. Дважды побеждали итальянцы, дважды - немцы, трижды состоялась ничья. Причем победа леверкузенцев состоялась уже в первом матче, и с тех пор они не побеждали в пяти подряд до победы неделю тому в Риме

"Байер" не проигрывал во всех 48-ми матчах во всех турнирах в нынешнем сезоне - 40 побед и восемь ничьих. Еще один матч без поражения установит единолично рекордную серию всех времен в европейском футболе, опередив "Бенфику"

"Рома" выиграла лишь один из пяти последних матчей - в лиге в гостях у "Удинезе" со счетом 2:1 благодаря голу на 95-ой минуте. С разницей более одного мяча она не побеждала в последних 12-ти матчах. При этом на ее счету в плей-офф Лиги Европы нынешнего сезона победа со счетом 4:0 (над "Брайтоном") и в серии пенальти (над "Фейеноордом")

"Байер" победил в девяти домашних матчах подряд во всех турнирах, но затем сыграл вничью со "Штутгартом" в лиге - 2:2. В последних 26-ти домашних матчах он не проигрывал - 21 победа и пять ничьих

В последних 35-ти домашних матчах во всех турнирах "Байер" не проигрывал с разницей более одного мяча. С разницей более двух он не проигрывал в последнем 41-ом

"Байер" забивал во всех своих матчах в нынешнем сезоне во всех турнирах, кроме одного в лиге. "Рома" забивала в 20-ти из последних 23-ех во всех турнирах

В нынешнем сезоне во всех турнирах "Байер" забил 22 мяча после 86-ой минуты

Прогноз: Байер - Рома 2:1

Детали почти всегда решают, забить в первые полчаса и кто знает, мяч отскочит от перекладины в правильную сторону, он скажет игрокам то же, что говорил как игрок перед "Барселоной", "Байер" уже не раз был на грани поражения и даже вылета из Лиги Европы. Так говорит Де Росси. А Алонсо говорит о Топ-матче с топ-атмосферой, о спектакле. Что предполагает и драму, интригу.

Впрочем, трудно ожидать здесь сенсацию. Тем более, что "Байер" бросает все силы на этот матч, а "Рома" еще и думает о тяжелейшей борьбе за выход в Лигу Чемпионов через Серию А. Максимум, на что от нее можно ожидать в Леверкузене - это результативная ничья. Хотя логичнее результативное поражение с разницей в один мяч.