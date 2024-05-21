Лига Европы, финал

Дублин, Дублин Арена

Байер – Аталанта 22:00

Трансляция – Megogo

Байер

"Байер" находится в двух шагах от величия в виде второго в истории немецкого требла. Хотя в каком-то смысле этот тезис несправедлив, ведь Леверкузен, а точнее Неверлузен, уже вписал своё имя в историю после сезона без поражений в Бундеслиге. Теперь пришло время заявить о себе и на континентальной арене, взяв первый европейский трофей с 1988-го года, когда "фармацевты" брали Кубок УЕФА.

Путь "Байера" к Дублину был весьма тернистым и далеко не простым. Хотя групповой этап был пройден элементарно, где ближайший резерв добыл 6 побед в 6 матчах. В 1/8 Леверкузену тоже попался их бывший оппонент по группе "Карабах", с которым дважды спасался с 0:2 с тремя голами Шика на 90+ минутах. Дальше был "Вест Хэм" и "Рома", обоих обыграли 2:0 в первом матче, а во втором спасали ничью на последних минутах для сохранение своей серии.

В отличии от Лунина, Матею Коваржу за своё место в финале беспокоится не стоит. Чех отыграл все матчи ЛЕ и Алонсо обещал резервисту выйти в старте снова. Та же история с его соотечественником Патриком Шиком, который также ожидается в старте после его большого вклада в выход в финал. Виртц и Коссуну имели мышечные проблемы, но также выйдут с первых минут.

Аталанта

"Аталанта" тоже проводит великолепный сезон, хоть им и сложно тягаться с Леверкузеном. Подопечные Джан Пьеро Гасперини фактически обеспечили себе выход в Лигу Чемпионов через чемпионат, имея 3 очка отрыва и матч в запасе в сравнении с "Ромой". А недавняя форма в Серии А (5 побед кряду) намекает, что они своего не упустят. Как и Леверкузен, бергамаски вышли в финал национального кубка, правда уже успели проиграть его "Ювентусу".

В ЛЕ "Аталанта" тоже провела впечатляющую кампанию. Уверенно вышли с первого места из группы D, набрав 14 очков из 18 возможных, благодаря чему опередили лиссабонский "Спортинг". В первом раунде плей-офф их снова ждал "Спортинг", который был пройден за счет домашней победы. Дальше – разгром "Ливерпуля" (0:3) на "Энфилде" и уничтожение "Марселя" (3:0) дома после ничьей на "Велодроме" на пути в первый европейский финал.

Добыть второй трофей в клубной истории команде не помогут два универсальных ветерана – защитник Сеад Колашинац и полузащитник Мартен де Рон. Также травмирован правый латераль Эмиль Хольм. Зато снова в строю капитан Рафаэл Толои, который вернулся на поле на выходных и отыграл весь матч против "Лечче" (2:0).

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Статистика и факты

"Байер" выиграл 42 из 51 матча в нынешнем сезоне, сыграв вничью в 9 остальных поединках.

"Байер" – лидер ЛЕ по результативности (31 гол).

Флориан Виртц – самый результативный игрой "Байера" (18 голов+19 ассистов во всех турнирах).

Леверкузен может стать вторым немецким клубом после "Баварии", оформлявшим требл.

"Аталанта" выиграла 5 последних матчей Серии А.

Ориентировочные составы

Байер: Коварж – Коссуну, Та, Тапсоба – Фримпонг, Андрих, Джака, Гримальдо – Виртц, Адли – Шик

Аталанта: Карнезекки – Толои, Джимшити, Хин – Хатебур, Эдерсон, Пашалич, Руджери – Копмейнерс, Де Кетеларе – Скамакка

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Байер – Аталанта от UA-Футбол

"Байер" должен поднимать трофей, на что дают коэффициент 1.46. Впрочем, лёгкой жизни им в Дублине ждать не стоит. Леверкузен ровно половину матчей плей-офф ЛЕ заканчивал вничью, та же история с последними встречами с топами Бундеслиги – БД (1:1) и "Штутгартом" (2:2). Так что ждём экстра-таймов. Ставка: "Байер" победит в овертайме (11.00) и "Байер" победит в серии пенальти (13.00).