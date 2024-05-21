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Джимсити: Я уже чувствую важность матча против Байера
Защитник Аталанты поделился своими эмоциями
Getty Images/Global Images Ukraine
Берат Джимсити, защитник "Аталанты", поделился своими ожиданиями от финала Лиги Европы.
"Нам важно оставаться едиными и хорошо защищаться на поле. Я уже чувствую важность завтрашнего матча.Читайте такжеАлонсо: Я надеюсь, что нам удастся победить в ЛЕ
За все эти годы опыта работы с "Аталантой" я научился, что значит быть конкурентоспособным. Я не ставил перед собой никаких ограниченных целей по совершенствованию".
Матч "Аталанта" - "Байер" в рамках финала Лиги Европы состоится 22 мая в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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