  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Европы
  4. Джимсити: Я уже чувствую важность матча против Байера
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джимсити: Я уже чувствую важность матча против Байера

Лига Европы

Защитник Аталанты поделился своими эмоциями

Джимсити: Я уже чувствую важность матча против Байера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Берат Джимсити, защитник "Аталанты", поделился своими ожиданиями от финала Лиги Европы.

"Нам важно оставаться едиными и хорошо защищаться на поле. Я уже чувствую важность завтрашнего матча.

Читайте такжеАлонсо: Я надеюсь, что нам удастся победить в ЛЕ

За все эти годы опыта работы с "Аталантой" я научился, что значит быть конкурентоспособным. Я не ставил перед собой никаких ограниченных целей по совершенствованию".

Матч "Аталанта" - "Байер" в рамках финала Лиги Европы состоится 22 мая в 22:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
В двух шагах от требла. Байер – Аталанта. Прогноз финала ЛЕ на 22.05.2024
yellow-arrow
Байер - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 09.05.2024
yellow-arrow
Рома - Байер. Анонс и прогноз полуфинала Лиги Европы на 02.05.2024
Аталанта (Бергамо) Байер (Леверкузен) Берат Джимсити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости