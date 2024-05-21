Джимсити: Я уже чувствую важность матча против Байера

Берат Джимсити, защитник "Аталанты", поделился своими ожиданиями от финала Лиги Европы.

"Нам важно оставаться едиными и хорошо защищаться на поле. Я уже чувствую важность завтрашнего матча.

За все эти годы опыта работы с "Аталантой" я научился, что значит быть конкурентоспособным. Я не ставил перед собой никаких ограниченных целей по совершенствованию".