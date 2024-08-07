Кривбасс – Виктория Пльзень. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 08.08.2024

Криворожский клуб в Кошице будет принимать чешскую Викторию Пльзень в рамках 3-го квалифайраунда Лиги Европы. Очень непростое противостояние с опытным соперником ожидает украинцев.

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Лига Европы. Третий квалификационный раунд

08.08.2024. 21:00

"Кривбасс" - "Виктория Пльзень"

Трансляция - УПЛ ТВ

"Кривбасс": последние новости

Криворожский клуб в хорошей форме подходит к чрезвычайно важному и ответственному матчу на европейской арене. В дебютном официальном матче в сезоне подопечные Юрия Вернидуба минимально обыграли "Черноморец" – 1:0. Футболисты "Кривбасса" доминировали, но никак не удавалось увеличить свое преимущество в счете. С функциональным состоянием проблем не было, а вот конструктива в заключительной трети поля не хватало. Слишком медленно во многих эпизодах играли подопечные Вернидуба. Ударов по воротам хватало, но с точностью были проблемы. Взламывать массированную защиту соперника – непростая задача для "Кривбасса". Эта проблема была у команды и в прошлом сезоне. У защитников было мало работы, но они теряли концентрацию и это могло привести к потере победы.

Юрий Вернидуб против одесситов выпустил только одного новичка. С первых минут вышел 24-летний центральный защитник Александр Романчук. Из-за повреждений не смог дебютировать за "Кривбасс" Конате. По словам Юрия Вернидуба, в центре защиты с первых минут также может сыграть Драмбаев, которого наигрывали на собрании.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук - Бандейра, Романчук, Стецьков, Дибанго - Вакулко - Д. Кузик, Лунев, Твердохлеб, Хомченовский - Принс

"Виктория Пльзень": последние новости

Соперник украинцев – опытный еврокубковый боец. В прошедшем сезоне эта команда играла в четвертьфинале Лиги конференций. "Виктория" уступила "Фиорентине", но это существенное достижение для клуба. В чемпионате "Виктория" заняла третье место, пропустив вперед "Спарту" и "Славию". Главным тренером команды является 72-летний Мирослав Коубек. "Виктория" в сезоне 2024/25 уже успела сыграть три матча в чемпионате Чехии. Ближайший соперник "Кривбасса" победил "Градец-Кралове" (1:0) и "Дуклу" (3:1), а также сыграл вничью с "Яблонцом" (0:0). Один пропущенный мяч за три игры – это неплохой результат, но также стоит учитывать уровень соперников. Пока "Виктория" занимает четвертое место.

Среди лидеров этой команды отметим: 26-летнего голкипера Мартина Едличко, 24-летнего защитника Робина Гранаца, 29-летнего хавбека Лукаша Калваха и 32-летнего нападающего Матея Выдру. "Виктория" в первую очередь играет в вертикальный футбол. Против такого соперника важно не проигрывать борьбу.

Ориентировочный состав "Виктории": Едличка - Двех, Гранац, Емелка, Копиц, Калвах, Червь, Каду, Шульц, Выдра, Вашулин

"Кривбасс" – "Виктория". Последние матчи команд

Последние матчи "Кривбасса"

"Кривбасс" – "Черноморец" 1:0

"Кривбасс" – "Аль-Батаи" 1:1

"Кривбасс" – "Динамо" Загреб 2:0

"Кривбасс" – "Сабах" 2:2

"Кривбасс" – "Янг Бойз" 2:2

Последние матчи "Виктории Пльзень"

"Виктория" - "Яблонец" 0:0

"Виктория" - "Градец-Краловец" 1:0

"Виктория" - "Дукла" 3:1

"Виктория" – "Копенгаген" 3:3

"Виктория" - "Карабах" 1:2

Личные встречи

Команды раньше никогда не пересекались. Это будет первое противостояние между "Кривбассом" и "Викторией Пльзень".

Факты и цифры

"Кривбасс" еще никогда не играл против клубов из Чехии;

"Виктория" только дважды играла против украинских клубов: победа и ничья против "Шахтера";

Среди возраст игроков "Кривбасса" 24,4, а "Виктории" - 24,7

"Кривбасс" – "Виктория". Ставка и коэффициенты

"Кривбасс" – "Виктория". Прогноз на матч от UA-Футбол

У чешской команды существенный еврокубковый опыт и в этом у нее существенное преимущество. Однако у тренера "Кривбасса" Юрия Вернидуба тоже очень большой опыт матчей на европейской арене. Украинцам было бы удобнее играть вторым номером, но позволит ли это соперник? С позиции силу "Кривбасса" играть сложно, поэтому они будут пытаться быстро выходить из защиты в атаку. В защите украинская команда не идеальна, поэтому на "ноль" сыграть будет сложно. Украинцы могут рассчитывать на положительный результат, если качественнее сыграют в заключительной трети поля. Прогноз – обе команды забьют (1.82).