Мидтьюлланн - Хоффенхайм. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 25.09.2024

Датский "Копенгаген" в прошлом сезоне умудрился из непростой группы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, опередив "Манчестер Юнайтед" и "Галатасарай", но при этом внутреннее первенство проиграл "Мидтьюлланну".

Проверять "Мидтьюлланн" на прочность будет седьмая команда Бундеслиги прошлого сезона - "Хоффенхайм".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Мідтьюлланн - Гоффенгайм Смотреть трансляцию

"Мидтьюлланн" - "Хоффенхайм" 22:00

Лига Европы. 1-й тур

25 сентября. Хернинг. "МСХ Арена"

Арбитр: Ненад Минакович (Сербия)

Видеотрансляция: Megogo 6

"Мидтьюлланн": последние новости

Как уже было выше указано, по итогам прошлого сезона "Мидтьюлланн" стал чемпионом Дании. Причём, впервые за четыре года. В текущей кампании "волки" также лидируют в турнирной таблице после 9 туров, имея в активе 21 балл (6 побед и 3 ничьи).

В квалификации Лиги чемпионов подопечные Томасберга сумели пройти "Санта-Колому" и "Ференцварош", но в последнем раунде не сумели преодолеть сопротивление словацкого "Слована".

В лазарете "Мидтьюлланна" находятся Маррони, Ольссон, Чо, Паулиньо, К. Серенсен, Габриэль и Гогорза.

Ориентировочный состав: Олафссон, Мбабу, Диао, Бек Серенсен, Андерссон, Осорио, О. Серенсен, Мартинес, Симсир, Франкулино, Кухта

"Хоффенхайм": последние новости

Благодаря занятой седьмой строчке в Бундеслиге, "деревенские" сразу же вышли в основной этап Лиги Европы.

В текущем сезоне дела у немецкой команды складываются пока не лучшим образом: "Хоффенхайм" с большим трудом обыграл новичка чемпионата "Хольштайн" и еле прошёл в кубке "Вюрцбургер" из четвёртого дивизиона, а также потерпел поражения от "Айнтрахта", "Байера" и "Униона".

Футбол "Хоффенхайм" показывает явно не скучный. Разница мячей подопечных Матараццо в Бундеслиге после четырёх туров - 6:11.

Не помогут "деревенским" из-за травм в матче с "Мидтьюлланном" Кабак, Юрасек, Бебу, Промель и Беккер. Под вопросом также участие в игре Гриллитча и Гложека.

Ориентировочный состав: Бауманн, Дрекслер, Гранач, Нсоки, Кадержабек, Штах, Бишоф, Крамарич, Прасс, Бюльтер, Табакович

Последние матчи команд

"Мидтьюлланн":

22.09 "Раннерс" - "Мидтьюлланн" 2:2 (Суперлига Дании)

17.09 "Хиллерёд" - "Мидтьюлланн" 1:4 (Кубок Дании)

14.09 "Мидтьюлланн" - "Копенгаген" 2:1 (Суперлига Дании)

"Хоффенхайм":

21.09 "Унион" - "Хоффенхайм" 2:1 (Бундеслига)

14.09 "Хоффенхайм" - "Байер" 1:4 (Бундеслига)

31.08 "Айнтрахт" - "Хоффенхайм" 3:1 (Бундеслига)

Личные встречи

Это будет первое противостояние между датской и немецкой командами в истории.

Ставки и коэффициенты

"Мидтьюлланн" - "Хоффенхайм". Прогноз от UA-Футбол

Очень вероятен результативный поединок. Конечный исход в первом туре предугадать весьма тяжело, но можно взять "тотал больше" 2,5 голов (коэф. 1,49) с "обе забьют" (коэф. - 1,44).