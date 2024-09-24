Манчестер Юнайтед - Твенте. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 25.09.2024

Лига Европы начинается! В 1-м туре Этапа лиги встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Твенте". Обе команды не слишком уверенно начали новый сезон, поэтому будет интересно посмотреть как они выступят в еврокубке.

Лига Европы. 1 тур

25.09.2024. "Олд Траффорд", Манчестер

Главный арбитр: Симоне Соцца (Италия)

Манчестер Юнайтед - Твенте. 22:00

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Манчестер Юнайтед

Прошлый сезон стал для "Манчестер Юнайтед" провальным. Команда ужасно выступила в Лиге чемпионов, заняв последнее место в своей группе. И вроде все силы можно было использовать для АПЛ, но и там успеха не достигли - заняли 8-е место в таблице. Повезло, что выиграли Кубок Англии, который вывел их в Лигу Европы.

Что касается нового сезона, то "красные дьяволы" снова имеют проблемы и нестабильность. Проиграли битву за Суперкубок, в АПЛ одержали 3 победы, ничью и дважды проиграли. Разгром "Барнсли" со счетом 7:0 в Кубке Футбольной лиги серьезно воспринимать не будем.

Для рулевого команды Эрика тен Хага игра с "Твенте" будет особенной. В этом клубе он провел большую часть своей профессиональной футбольной карьеры, а также начинал тренерскую деятельность, возглавляя команду U17.

В среду из-за травм не будут играть Линделоф, Маласия, Шоу и Йоро. Под вопросом Маунт - у него проблемы с мышцами.

Твенте

Сезон 2023/24 "Твенте" завершил на 3-м месте. Эта позиция вывела клуб в Квалификацию Лиги чемпионов, однако пройти в основной этап турнира не удалось. Нидерландцы уступили по сумме двух матчей (4:5) австрийскому "Зальцбургу", поэтому были вынуждены зайти в Лигу Европы. Кстати, "Зальцбург" вышел на киевское "Динамо", ну а дальше вы знаете...

Чемпионат "Твенте" начал двояко: вроде и неплохо, а вроде и посредственно. За 6 матчей имеют 3 победы, 2 ничьи и 2 поражения. Конечно, результат не выдающийся, но четвертое место занимают. В последнее время команда имеет неплохую форму - в последних 2-х играх забили 7 голов, не пропустив ни одного. Также довольно хорошим фактом перед поединком с МЮ является серия из 8-ми матчей подряд с забитыми мячами.

Что касается кадров, то ближайшую игру пропустят полузащитники Тага и, скорее всего, Садилек. У обоих травмы голеней.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Манчестер Юнайтед:

21.09. Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

17.09. Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 (Кубок Футбольной лиги)

14.09. Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 (АПЛ)

Последние 3 встречи Твенте:

22.09. Алмере Сити - Твенте 0:5 (Эредивизи)

17.09. Твенте - Херенвен 2:0 (Эредивизи)

14.09. Твенте - Зволле 1:1 (Эредивизи)

Последние очные встречи:

не было вообще

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Твенте от UA-Футбол

Конечно, "Манчестер Юнайтед" на бумаге выглядит в разы сильнее. Даже во время нестабильности. Тем более, будут играть на родном "Олд Траффорд". Ожидаем открытую игру с достаточным количеством голов. Наш прогноз - ТБ 2,5 с победой хозяев.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша