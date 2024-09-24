Ницца – Реал Сосьедад. Прогноз матча Лиги Европы на 25.09.2024

Лига Европы, 1-й тур

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Реал Сосьедад 22:00

Трансляция – Megogo

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Ницца

"Ницца" на старте сезона – самая непредсказуемая команда Лиги 1. Франк Эс стартовал на Лазурном берегу с 2 побед в 5 турах, и это при том, что его подопечные успели сыграть со всеми тремя новичками элиты. "Осеру" (2:1) в первом туре уступили по делу, и могли проигрывать крупнее. Зато "Анже" (1:4) на выезде спокойно разнесли. А "Сент-Этьен" (8:0) на выходных так вообще уничтожили.

Еще была крайне странная игра с соседями из "Марселя" (2:0). Там был равный первый тайм и полная доминация во втором, и даже численный перевес в последние четверть часа, но результат оказался неутешительным. Одна из причин нестабильности – подход Франка Эса, который тактически сильно отличается от предшественников.

Большой проблемой стал вылет сразу двух основных вингеров. Жереми Бога повредил голеностоп, как и летний новичок опытный Морган Сансон, купленный у "Астон Виллы". Главная потеря – правый инсайд Гаэтан Лаборд, самый опасный игрок команды у чужих ворот. У 30-летнего Игрока перелом ноги.

Реал Сосьедад

У "Реал Сосьедада" старт сезона получился еще хуже. Подопечные Иманоля Альгуасиля лишь один раз познали вкус победы с начала кампании, а во Францию они прилетели с 5-матчевой серией без побед. Единственный выигрыш у "Эспаньола" (0:1) был вообще не по игре. Был неплохой перфоманс с "Реалом" (0:2), но после первого гола игра была закончена.

Остальные матчи – полный провал. Домашние поражения "Райо Вальекано" (1:2) и "Алавесу" (1:2) и неудачные выезды к "Мальорке" (1:0) и "Реалу Вальядолид" (0:0) без забитых голов подняли вопрос об уместности пребывания Альгуасиля у руля команды. Да, летом были продажи сразу двух важных игроков – центрбека Ле Нормана в "Атлетико" и бокс-ту-бокса Мерино в "Арсенал". Но это не оправдывает игру и результаты на уровне андердога.

В ужасной форме после изнурительного лета приехал автор победного гола Испании на Евро Микель Ойарсабаль. Тот забитый мяч так и остается последним на счету капитана "сине-белых". Но главная проблема – это правый фланг защиты. Амари Траоре вылетел с травмой крестов, а его дублер Альваро Одриосола отсутствует с середины августа с серьезным повреждением лодыжки.

Ориентировочные составы

Ницца: Булка – Ндайшиме, Бомбито, Данте – Клосс, Росарио, Ндомбеле, Бар – Чо, Мукоко, Гессан

Реал Сосьедад: Ремиро – Арамбуру, Субельдия, Агерд, Гомес – Сучич, Субименди, Турриентес – Кубо, Беккер, Ойарсабаль

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Ницца – Реал Сосьедад от UA-Футбол

"Реал Сосьедад" сейчас просто мертвый. "Ницце" тут вряд ли удастся повторить свершения уровня матча с "Сент-Этьеном", но победу парни Франка Эса забирать дома должны. Ставка: победа "Ниццы" с коэффициентом 2.49.