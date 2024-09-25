Тоттенхэм – Карабах. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 26.09.2024

Лига Европы, этап лиги, 1-й тур

26 сентября. 22:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Вилли Делажо (Франция)

Трансляция: Megogo Football 2

Старт нового сезона от команды Анге Постекоглу получился настолько неровным и нестабильным, что могут закрасться опасения по поводу их готовности начинать свой путь в Лиге Европы. Да, соперник выглядит не самым сложным, впрочем стоит лишь пересмотреть прошлый сезон, где "Карабах" сделал сразу несколько сенсаций.

Возможно, очередное геройство от азербайджанцев мы увидим и в Лондоне? С таким "Тоттенхэмом" можно играть, но все равно надо будет прыгнуть выше головы.

Новости "Тоттенхэма"

Лондонский коллектив на прошлой неделе был в шаге от того, что выдать едва ли не рекордный по неудачности старт сезона в Премьер-лиге, однако все же обыграл "Брентфорд", забрал три балла и успокоил поток критики хотя бы на некоторое время.

Перед победой над "пчелами" был матча Кубка Английской Лиги против "Ковентри" и там "шпоры" сыграли настолько жалко, что едва не вылетели от соперника из низшего дивизиона, но все же забили дважды на последних минутах и прошли дальше.

Еще раньше было поражение от "Арсенала" в принципиальном дерби и игра в том матче также вызвала немало вопросов. Атакующая линия выглядит и близко не такой острой, не хватает фирменных смещений от Сона, скорости от Кулусевски и техники Джонсона. Они все на поле, но такое впечатление, что не в форме. Однако все начало частично улучшаться в последней игре. Кроме того, было уже привычное поражение от "Ньюкасла" и ожидаемая победа над главными неудачниками начала сезона в АПЛ — "Эвертоном".

Новости "Карабаха"

Подопечные Гурбана Гурбанова почти идеально начали свой сезон в чемпионате Азербайджана, где после первых 6 туров выиграли 5 матчей и потерпели одно поражение. Сейчас они лидируют в турнирной таблице национальной лиги и уверенно начали свой путь к чемпионству.

Поражение в чемпионате произошло еще в августе, когда "Туран" забил один единственный гол, которого оказалось достаточно. До самого этапа лиги в Лиге Европы "Карабах" попал после поражения от загребского "Динамо" в квалификации к Лиге Чемпионов (0:2 и 0:3), то есть не смогли там забить даже одного гола.

Зато после того было три матча в азербайджанской лиге и три победы, сначала они одолели "Зиру" (3:1), затем "Сабаил" (2:1), а на прошлой неделе - "Нефтчи" из города Баку (4:0). То есть они подходят к противостоянию с "Тоттенхэмом" в неплохой форме, но уровень соперников слишком разный, чтобы рассматривать вариант с равной борьбой. Или "Карабаху" есть чем удивить?

Цифры и факты

В своей истории "Карабах" и "Тоттенхэм" встречались между собой только один раз, произошло это на групповом этапе Лиги Европы в 2015-м году, где оба матча выиграли "шпоры" (1:0 и 3:1);

В 4 из последних 5 матчей "Тоттенхэма" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

В последних 3 матчах "Карабаха" в национальном чемпионате проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас Анге Постекоглу почти не имеет больших проблем с травмами в команде, но несколько неприятных потерь все же есть. Не смогут завтра сыграть Ришарлисон и Уилсон Одобер, который травмировался в игре с "Ковентри". Также дисквалифицирован на эту игру Кристиан Ромеро.

Гурбан Гурбанов не может рассчитывать на помощь двух игроков: Шахруддина Мухаммадалиева и Амина Рамазанова.

"Тоттенхэм", 4-3-3: Викарио - Грей, Дрегушин, Дэвис, Удоджи - Сарр, Биссума, Бергвалл - Джонсон, Соланке, Вернер

"Карабах", 4-2-3-1: Кохальский - Силва, Хусейнов, Медина, Кафаркуляев - Исаев, Ромао - Байрамов, Андраде, Зубир - Жуниньо

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Карабах" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Карабахом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Все-таки слишком неуверенный старт от "шпор" в сезоне склоняет к тому, что без пропущенного гола они поле не покинут, впрочем сомневаться в том, что лондонцы у себя дома одолеют азербайджанцев, не приходится. Поэтому мы прогнозируем победу хозяев с разницей в 2 гола, но с пропущенным голом в собственные ворота.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.