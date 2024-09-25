Лион – Олимпиакос. Прогноз матча Лиги Европы на 26.09.2024

Лига Европы, 1-й тур

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – Олимпиакос 22:00

Трансляция – Megogo

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Лион

Больше "Лиона" во Франции летом на трансферы потратил ПСЖ, а по убыткам "ткачи" даже опередили бессменных чемпионов. Впрочем, многие из этих инвестиций вызывают большие вопросы. Как, скажем, 32 млн евро за Ниакате или 28 млн за вингера Эрнеста Нуама из второй лиги Бельгии. И потраченные деньги ожидаемо не дали мгновенных результатов.

У "Олимпика" был трудный календарь в чемпионате на старте сезона. Но их убогую форму это не оправдывает. В 5 турах из положительных результатов – волевая победа над "Страсбуром" (4:3) и ничья на выезде у "Ланса" (0:0). При этом был провал в Ренне (3:0), безнадежно проигранный матч "Монако" (0:2) дома и эпичный слив "Марселю" (2:3) при игре в большинстве 85 минут. Такими темпами Пьер Саж надолго не задержится.

Из хороших новостей – полностью опустевший лазарет. Неманья Матич прикроет тройку центрбеков вместе с Толиссо и Какре. А впереди ожидается пара Ляказетт – Орбан, которые провели вместе 2 игры.

Олимпиакос

"Олимпиакос" в прошлом сезоне финишировал лишь третьим в греческой Суперлиге, но кампания все равно была признана суперуспешной благодаря триумфу в Лиге конференций. После назначения Хосе Луиса Мендилибара команда выдала блестящую серию в плей-офф, обыграв в решающих сражениях сначала "Астон Виллу" Уная Эмери, а затем и "Фиорентину" в финале.

Мендилибар таким образом еще раз подтвердил свое реноме кубкового тренера, ведь сезоном ранее он взяв Лигу Европы с "Севилье". Баск всегда может подготовить качественный план на отдельную игру и гибок тактически, но вот с системным футболом у него есть некоторые проблемы.

Во Францию не полетели капитан команды Гиоргис Масурас и основной ЦЗ Панайотис Рецос. Масураса может в старте заменить экс-горняк Виллиан. Роман Яремчук пока выходит только на замены, экс-динамовец Желсон Мартинш травмирован.

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Ориентировочные составы

Лион: Перри – Мата, Чалета-Цар, Тальяфико – Мэйтленд-Найлз, Какре, Матич, Толиссо, Абнер – Орбан, Ляказетт

Олимпиакос: Цолакис – Нтой, Карму, Ортега – Эссе, Гарсия, Бакулас, Шикинью, Вельде – Эль Кааби

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Лион – Олимпиакос от UA-Футбол

"Лион" крайне убог на старт сезона. Да, их кадровый ресурс в разы превосходит их греческого оппонента, но это ничего им не гарантирует. Мендилибар вполне способен подстроиться и нейтрализовать "ткачей". Ставка: "Олимпиакос" не проиграет с коэффициентом 1.92.