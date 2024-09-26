Рома - Атлетик Бильбао. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 26.09.2024

"Атлетик" Бильбао возвращается в Еврокубки впервые с сезона 2017/18. Очень вовремя, поскольку финал Лиги Европы сезона 2024/25 состоится на его стадионе "Сан Мамес". Однако путь к нему начинается со сложного выезда к "Роме", играющей в Еврокубках 11-ый сезон подряд и часто проходящей в них далеко. Сыграет ли опыт сегодня решающую роль? Или же игровая форма и настроение?

Лига Европы. Раунд Лиги. Первый тур

26 сентября. 22:00. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Атлетик" Бильбао

Главный арбитр: Георги Кабаков (Болгария)

Состояние команд

В последних четырех сезонах "Рома" неизменно играла как минимум в полуфинале Еврокубков. Победив в Лиге Конференций, проиграв в финале и двух полуфиналах Лиги Европы. А в сезоне 2017/18, когда "Атлетик" проигрывал "Заре", московскому "спартаку" и вылетал от "Марселя", римляне выбили в 1/4 финала Лиги Чемпионов блестящим камбеком с 3:0 после 1:4 "Барселону". Которую тренировал Эрнесто Вальверде.

Тот камбек против "Барсы" - один из хайлайтов истории "Ромы" и вообще один из наиболее памятных камбеков в истории Еврокубков. А теперь Вальверде возвращается на "место преступления". Правда, говоря, что особо не вспоминает о том матче. Поверим ему?

Если считать полуфиналы Еврокубков, "Рома" - наиболее успешная итальянская команда последних семи сезонов. И в клубе гордятся этим, желая продолжить серию. Правда, в последние девять дней его мысли заняты другим. Увольнение легенды клуба Даниэле Де Росси с поста главного тренера вызвало бурю, протест ультрас и угрозы в адрес Генерального директора Лины Сулуку заставили ее подать в отставку.

В последнем матче против лидера лиги на тот момент "Удинезе" ультрас освистывали свою команду, а в первые полчаса даже покинули трибуны.

И все же в такой ситуации удалось начать каденцию нового наставника Ивана Юрича победой, еще и разгромной. "Удинезе" был крепко схвачен и не отпущен, пока счет в начале второго тайма не стал 2:0. А затем был найден и третий гол. Контраст с последним матчем Де Росси, когда отличные 50 минут против "Дженоа" принесли лишь один гол, которого не хватило для победы.

Ныне "Рома" просто хочет найти тишину и продолжить перезагрузку, опираясь на эту победу, первую в сезоне для команды после трех ничьих и поражения. Причем домашнего поражения от скромного "Эмполи". Правда, в результатах первых четырех туров был и позитив - 0:0 в гостях против "Ювентуса".

В "Атлетик" все гораздо спокойнее. Обладатель Кубка Испании (который, кстати, играл как минимум в полуфинале турнира в последние пять лет) в Ла Лиге ныне идет третьим, сразу после "Барселоны" и "Реала". На предыдущей неделе играл трижды в лиге и трижды выиграл - у "Лас Пальмаса", "Леганеса" и "Сельты". Соперников не сильнейших, но три победы всегда придают уверенность в себе.

Вальверде даже не сумел вспомнить, когда он в последний раз одерживал три победы в лиге за одну неделю и в целом очень доволен. Далеко не в последнюю очередь - сфокусированностью и характером команды, позволившими дожать "Сельту" после 79-ой минуте (на которой счет был 2:1) и добыть 3:2 в Лас-Пальмасе.

Начали сезон, правда, баски не очень уверенно, выиграв лишь один из первых четырех матчей в сезоне. Хотя они могут оправдаться "Барселоной" и мадридским "Атлетико" в соперниках (которым проиграли с разницей в один мяч). В любом случае, такие матчи являются лучшей лакмусовой бумажкой для анализа шансов против "Ромы", чем матчи против "Сельты" и "Леганеса".

Юрич и Вальверде - не любители владения мячом, также их команды не создают много. Но против "Удинезе" "Рома" как раз много создала, владела мячом 62 процента времени, агрессивно прессинговала. Хотя будет ли играть так же против "Атлетик"? Который, в свою очередь, дома против "Сельты" владел мячом лишь 32 процента времени. Юрич отмечает прежде всего быструю вертикальную игру басков.

В целом мы должны увидеть скоростные отрезки игры с красивыми быстрыми атаками обеих команд. В них и будет решаться судьба матча. А Марио Эрмосо, долго игравший в испанской лиге, говорит, что важнее всего не проигрывать единоборства, в которых "Атлетик" силен.

Последние матчи команд

Кадры

Нико Уильямс пропускал матч против "Сельты" из-за травмы. Ныне он вернулся, но не факт, что Вальверде решит рисковать. Беренгер, автор ассиста в том матче, вполне может заменить его. Нужна замена и центральному атакующему полузащитнику Сансету, который вылетел после того матча. Унаи Гомес - логичный кандидат, хотя с первых минут в сезоне играл лишь однажды. Возможен и выход третьего опорника.

Вроде бы не нужна замена вратарю Агирресабале, замененному в перерыве матча против "Сельты". Хотя Падилья готов.

Первый вратарь Унаи Симон так и не начал сезон из-за травмы. Защитник Йерай Альварес в сентябре еще не играл из-за травмы.

В целом стартовый состав должен быть больше похож на игравший неделю тому против "Леганеса", чем в последний уик-энд. Значит, Горосабель, Нуньес и Берчич в обороне, а не Де Маркос, Паредес и Бойро, Галларета и Весга, а не Прадос и Хаурегизар в центре поля. А вот в центре атаки неясно - Гурусета, автор дубля против "Сельты", или Джало, вышедший тогда на замену и забивший однажды?

У "Ромы" вылетел один из наиболее освистываемых игроков капитан Лоренцо Пеллегрини. Его заменит Томмазо Бальданци, забивший третий гол "Удинезе" с выхода на замену. По-прежнему травмирован опорник Ле Фе, по-прежнему нет уверенности в физической формы защитников Эрмосо и Матса Хуммельса, пришедших в команду в сентябре. Потому Анхелиньо может вновь выйти в центре обороны.

Вряд ли ожидается существенная ротация, но Эрмосо - кандидат на дебют в стартовом составе, Суле может предоставить отдых травматичному Пауло Дибале, Ману Коне и Паредес - кандидаты в центр поля вместо Кристанте. А Шомуродов - в атаку вместо Артема Довбика. Хотя вряд ли Юрич захочет сбивать настрой украинца, забившего в двух последних матчах. СМИ прогнозируют его выход с первых минут.

В 50 первых минут в Генуе и на протяжении всего матча против "Удинезе" Довбик выглядел наконец-то связанным с командой. Забил в каждом из матчей и нанес в каждом еще по два опасных удара по воротам, против удинцев также поучаствовал в двух других голах. Отобрав мяч и отдав Дибале, который заработал пенальти, разыграв "стенку" с Бальданци.

"Рома" (3-4-2-1): Свилар, Манчини, Ндика, Эрмосо, Челик, М. Коне, Писилли, Эль-Шаарави, Бальданци, Дибала, Довбик

"Атлетик" (4-2-3-1): Агирресабала, Горосабель, Вивиан, Нуньес, Берчич, Весга, Галларета, И. Уильямс, У. Гомес, Беренгер, Джало

Цифры и факты

"Рома" и "Атлетик" никогда не встречались

Наибольшее достижение для обеих команд в Кубке УЕФА/Лиге Европы - финал турнира. "Атлетик" проиграл такой "Атлетико" Мадрид в сезоне 2011/12 и "Ювентусу" в сезоне 1976/77, "Рома" - "Интеру" в сезоне 1990/91 и "Севилье" в сезоне 2022/23

"Атлетик" возвращается в Еврокубки впервые с сезона 2017/18. Тогда он также играл в Лиге Европы, вылетев в 1/8 финала. "Рома" играет в Еврокубках 11-ый сезон подряд

"Рома" одержала победу в Серии А над "Удинезе" после четырех матчей с начала сезона без них - трех ничьих и поражения. "Атлетик" побеждал в последних трех матчах, всех - в лиге

"Рома" побеждала в двух из шести последних домашних матчей во всех турнирах при ничьей и трех поражениях. "Атлетик" побеждал в двух своих последних гостевых, но в восьми последних гостевых на его счету четыре победы и четыре поражения

"Рома" забивала в 31-ом из 32-ух последних домашних матчей во всех турнирах. Правда, единственный без забитых за это время является ее последним домашним Еврокубковым матчем - 0:2 от "Байера" в апреле в полуфинале Лиги Европы. "Атлетик" забивал в семи своих последних гостевых матчах во всех турнирах





Прогноз: Рома - Атлетик Бильбао 1:1

В "Атлетик" счастливы играть на таком стадионе против такой команды, построенной для Лиги Чемпионов, как говорит Вальверде. Но не перегорят ли неопытные в Еврокубках игроки? Эрнесто просит как раз не переборщить с энтузиазмом. С другой стороны, его огромный опыт может стать решающим. Тем более, что его коллега и оппонент как раз дебютирует в Еврокубках.

В целом ясно, что "Атлетик" ныне более собран и более здоров, чем "Рома". Вряд ли она выздоровела после одной победы, пусть Юрич и говорит, что атмосфера в команде уже изменилась. А еще не факт, что "Олимпико" будет ее поддерживать. И все же она дома, опытнее, не так устала, ведь не играла в предыдущий мидуик, в отличие от соперника. Так что ничья выглядит логичной ставкой.