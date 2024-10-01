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Хоффенхайм – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура ЛЕ

Лига Европы
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Хоффенхайм – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура ЛЕ

ФК Динамо

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 2-го тура группового раунда второго по значимости клубного европейского турнира между немецким "Хоффенхаймом" и киевским "Динамо".

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Команда Александра Шовковского с треском провалилась в первом туре Лиги Европы в матче против "Лацио" (0:3). Сейчас у киевлян будет шанс реабилитироваться в поединке с крепким немецким середняком. Воспользуется ли им "Динамо"? Хватит ли у украинского гранда поддержки на трибунах чужого стадиона? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 3 октября – в 19:40 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Роман Синчук
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