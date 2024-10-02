Олимпиакос - Брага. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 3.10.2024

В четверг 3 октября португальская "Брага" приедет в гости к греческому "Олимпиакосу". Результат второго тура для обеих команд имеет большое значение. "Красно-белые" должны доказывать, что они не случайно попали в еврокубки, особенно после досадного поражения в первом туре ЛЕ от "Лиона" (2:0, 26.09.2024). А "оружейники" после победы над "Маккаби Тель-Авив" (2:1) наверняка будут стремится продемонстрировать, что способны выигрывать матчи и у непростых оппонентов.

Лига Европы, 2-й тур

Пирей (Греция), стадион "Караискакис"

Арбитр в поле - Дамиан Сильвестшак (Польша)

"Олимпиакос" 19:45 "Брага"

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Новости "Олимпиакоса"

В сезоне 2023/2-24 "Олимпиакос" впервые за всю историю своего существования выиграл европейский турнир - Лигу конференций УЕФА, одержав победу в финальном матче над итальянской "Фиорентиной" (1:0). Правда, "красно-белым" пришлось ради такого события пожертвовать внутренним чемпионатом. Всего третье место по результатам сезона 2023/2024.

В нынешнем сезоне "Олимпиакос" в чемпионате Греции тоже нестабилен. Причины есть. Во-первых, "красно-белые" лишились главного креативного мотора команды - Костаса Фортуниса. Во-вторых, медленно адаптируются новички команды. После нескольких побед на старте сезона подопечные Мендилибара терпят и поражения.

Летом 2024 года "Олимпиакос" усилился украинским нападающим Романом Яремчуком. Футболист провел пять матчей в греческой суперлиге и забил один гол. В первом туре Лиги Европы против "Лиона" Роман вышел на поле в стартовом составе. Имел шанс забить, но не получилось. Есть надежда увидеть украинца в матче против "Браги".

"Олимпиакос" демонстрирует динамичный футбол и стремится постоянно атаковать. Однако, как показал первый матч ЛЕ, реализация страдает.

У "Олимпиакоса" перед матчем есть потери, которые очень болезненны. Это Мартинс и Масурас - двигатели атакующих действий команды. А в обороне будет не хватать Пиролы.

Ориентировочный состав "Олимпиакос": Дзолакис - Рецос, Карму, Ндой, Де Алмейда, Чикиньо, Гарсия, Эссе, Ортега - Эль-Кааби, Яремчук

Новости "Браги"

Старт сезона для "оружейников" ознаменовался борьбой за путевку в основной этап еврокубков. Соответственно, в Примейре дела у команды идут не так хорошо. Из семи матчей четыре проиграли. Но пятое место в домашнем чемпионате стоило того, чтобы без поражений влететь в основной этап Лиги Европы. Конечно, соперники в квалификационных матчах были у "Браги" простые: "Маккаби Петах-Тиква", "Серветт", "Рапид".

Удивило, что в матче первого тура Лиги Европы с "Маккаби Тель-Авив" "оружейникам" было нелегко, а ведь соперник относится к явным аутсайдерам турнира. Команда проигрывала израильтянам с 30-й минуты (после забитого одиннадцатиметрового). До 88-й минуты не могла справиться с обороной соперника. Вывел вперед "Брагу" левый вингер Брума, забив один гол с игры (88-я мин), а второй - реализовал пенальти (90+5). Конечно, от этого футболиста ожидаем результативных действий и в матче с "Олимпиакосом".

"Оружейники" не испытывают проблем с большим количеством травмированных игроков. Таких всего три - Саласар, Бамбу и Моутинью. Однако, отсутствие этих футболистов может повлиять на игру команды. Скорее всего, Карлуш Карвальял не будет проводить ротацию футболистов. На поле мы увидим практически тот же состав, что выходил в матче против "Маккаби Тель-Авив".

Ориентировочный состав "Браги": Магальяйнс - Рибейро, Ниакате, Феррейра, Гомес - А. Орта, Карвальо, Гаэтано - Брума, Р. Орта, - Уаззани

"Олимпиакос" - "Брага". Статистика личных встреч

Команды провели между собой один товарищеский матч в 2012 году. Игра завершилась со счетом 1:1.

"Олимпиакос" - "Брага". Последние матчи команд

"Олимпиакос" провел шесть матчей в греческой суперлиге. Одержали четыре победы, одно поражение и один матч завершили вничью. Первый матч Лиги Европы проиграли французскому "Лиону" (2:0).

Последние матчи "Олимпиакоса"

31.08.2024. Чемпионат Греции

"Ламиа" - "Олимпиакос" 0:3

15.09.2024. Чемпионат Греции

"Олимпиакос" - "Панаитоликос" 0:0

21.09.2024. Чемпионат Греции

"Арис" - "Олимпиакос" 2:1

26.09.2024. Лига Европы

"Лион" - "Олимпиакос" 2:0

29.09.2024. Чемпионат Греции

"Олимпиакос" - "Атромитос" 2:0

"Брага" провела семь матчей в Примейре. Четыре выиграла, один проиграла и два завершила ничьей. В первом матче Лиги Европы с "Маккаби Тель-Авив" одержала непростую победу (2:1)

Последние матчи "Браги"

01.09.2024. Чемпионат Португалии

"Жил Висенте" - "Брага" 0:0

15.09.2024. Чемпионат Португалии

"Брага" - "Витория Гимарайнш" 0:2

20.09.2024. Чемпионат Португалии

"Насьонал" - "Брага" 0:3

26.09.2024. Лига Европы

"Брага" - "Маккаби" (Тель-Авив) 2:1

29.09.2024. Чемпионат Португалии

"Брага" - "Рио Аве" 3:0

"Олимпиакос" - "Брага". Турнирное положение команд

"Олимпиакос" пока уступает пальму первенства афинскому клубу АЕК и шагает на втором месте греческой суперлиги. "Брага" шагает на пятом месте португальской Примейры. О турнирном положении в Лиге Европы обеих команд говорить пока рано.

"Олимпиакос" - "Брага". Ставка и коэффициенты

"Олимпиакос" - "Брага". Прогноз на матч от UA-Футбол

Обе команды предпочитают атакующий футбол. "Олимпиакос" на домашней арене играет агрессивно, забивая в среднем два гола за 90 минут. Португальскую команду обычно не останавливает формат выездного матча. Они не отсиживаются в обороне, стараются забить как можно больше. И "красно-белые", и "оружейники" имеют проблемы в обороне. В матчах европейских турниров обе команды пропускают в среднем 1-2 мяча. В четверг нас ожидает очень увлекательный матч с, как минимум, тремя- четырьмя голами в целом.