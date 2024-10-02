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Олимпиакос - Брага. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 3.10.2024
Олимпиакос - Брага: Прогноз и анонс матча ⋉ 03.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: Olympiacos FC
В четверг 3 октября португальская "Брага" приедет в гости к греческому "Олимпиакосу". Результат второго тура для обеих команд имеет большое значение. "Красно-белые" должны доказывать, что они не случайно попали в еврокубки, особенно после досадного поражения в первом туре ЛЕ от "Лиона" (2:0, 26.09.2024). А "оружейники" после победы над "Маккаби Тель-Авив" (2:1) наверняка будут стремится продемонстрировать, что способны выигрывать матчи и у непростых оппонентов.
- "Олимпиакос" 19:45 "Брага"
- Новости "Олимпиакоса"
- Новости "Браги"
- "Олимпиакос" - "Брага". Статистика личных встреч
- "Олимпиакос" - "Брага". Последние матчи команд
- "Олимпиакос" - "Брага". Турнирное положение команд
- "Олимпиакос" - "Брага". Ставка и коэффициенты
- "Олимпиакос" - "Брага". Прогноз на матч от UA-Футбол
Лига Европы, 2-й тур
Пирей (Греция), стадион "Караискакис"
Арбитр в поле - Дамиан Сильвестшак (Польша)
"Олимпиакос" 19:45 "Брага"
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Новости "Олимпиакоса"
В сезоне 2023/2-24 "Олимпиакос" впервые за всю историю своего существования выиграл европейский турнир - Лигу конференций УЕФА, одержав победу в финальном матче над итальянской "Фиорентиной" (1:0). Правда, "красно-белым" пришлось ради такого события пожертвовать внутренним чемпионатом. Всего третье место по результатам сезона 2023/2024.
В нынешнем сезоне "Олимпиакос" в чемпионате Греции тоже нестабилен. Причины есть. Во-первых, "красно-белые" лишились главного креативного мотора команды - Костаса Фортуниса. Во-вторых, медленно адаптируются новички команды. После нескольких побед на старте сезона подопечные Мендилибара терпят и поражения.
Летом 2024 года "Олимпиакос" усилился украинским нападающим Романом Яремчуком. Футболист провел пять матчей в греческой суперлиге и забил один гол. В первом туре Лиги Европы против "Лиона" Роман вышел на поле в стартовом составе. Имел шанс забить, но не получилось. Есть надежда увидеть украинца в матче против "Браги".
"Олимпиакос" демонстрирует динамичный футбол и стремится постоянно атаковать. Однако, как показал первый матч ЛЕ, реализация страдает.
У "Олимпиакоса" перед матчем есть потери, которые очень болезненны. Это Мартинс и Масурас - двигатели атакующих действий команды. А в обороне будет не хватать Пиролы.
Ориентировочный состав "Олимпиакос": Дзолакис - Рецос, Карму, Ндой, Де Алмейда, Чикиньо, Гарсия, Эссе, Ортега - Эль-Кааби, Яремчук
Новости "Браги"
Старт сезона для "оружейников" ознаменовался борьбой за путевку в основной этап еврокубков. Соответственно, в Примейре дела у команды идут не так хорошо. Из семи матчей четыре проиграли. Но пятое место в домашнем чемпионате стоило того, чтобы без поражений влететь в основной этап Лиги Европы. Конечно, соперники в квалификационных матчах были у "Браги" простые: "Маккаби Петах-Тиква", "Серветт", "Рапид".
Удивило, что в матче первого тура Лиги Европы с "Маккаби Тель-Авив" "оружейникам" было нелегко, а ведь соперник относится к явным аутсайдерам турнира. Команда проигрывала израильтянам с 30-й минуты (после забитого одиннадцатиметрового). До 88-й минуты не могла справиться с обороной соперника. Вывел вперед "Брагу" левый вингер Брума, забив один гол с игры (88-я мин), а второй - реализовал пенальти (90+5). Конечно, от этого футболиста ожидаем результативных действий и в матче с "Олимпиакосом".
"Оружейники" не испытывают проблем с большим количеством травмированных игроков. Таких всего три - Саласар, Бамбу и Моутинью. Однако, отсутствие этих футболистов может повлиять на игру команды. Скорее всего, Карлуш Карвальял не будет проводить ротацию футболистов. На поле мы увидим практически тот же состав, что выходил в матче против "Маккаби Тель-Авив".
Ориентировочный состав "Браги": Магальяйнс - Рибейро, Ниакате, Феррейра, Гомес - А. Орта, Карвальо, Гаэтано - Брума, Р. Орта, - Уаззани
"Олимпиакос" - "Брага". Статистика личных встреч
Команды провели между собой один товарищеский матч в 2012 году. Игра завершилась со счетом 1:1.
"Олимпиакос" - "Брага". Последние матчи команд
"Олимпиакос" провел шесть матчей в греческой суперлиге. Одержали четыре победы, одно поражение и один матч завершили вничью. Первый матч Лиги Европы проиграли французскому "Лиону" (2:0).
Последние матчи "Олимпиакоса"
- 31.08.2024. Чемпионат Греции
"Ламиа" - "Олимпиакос" 0:3
- 15.09.2024. Чемпионат Греции
"Олимпиакос" - "Панаитоликос" 0:0
- 21.09.2024. Чемпионат Греции
"Арис" - "Олимпиакос" 2:1
- 26.09.2024. Лига Европы
"Лион" - "Олимпиакос" 2:0
- 29.09.2024. Чемпионат Греции
"Олимпиакос" - "Атромитос" 2:0
"Брага" провела семь матчей в Примейре. Четыре выиграла, один проиграла и два завершила ничьей. В первом матче Лиги Европы с "Маккаби Тель-Авив" одержала непростую победу (2:1)
Последние матчи "Браги"
- 01.09.2024. Чемпионат Португалии
"Жил Висенте" - "Брага" 0:0
- 15.09.2024. Чемпионат Португалии
"Брага" - "Витория Гимарайнш" 0:2
- 20.09.2024. Чемпионат Португалии
"Насьонал" - "Брага" 0:3
- 26.09.2024. Лига Европы
"Брага" - "Маккаби" (Тель-Авив) 2:1
- 29.09.2024. Чемпионат Португалии
"Брага" - "Рио Аве" 3:0
"Олимпиакос" - "Брага". Турнирное положение команд
"Олимпиакос" пока уступает пальму первенства афинскому клубу АЕК и шагает на втором месте греческой суперлиги. "Брага" шагает на пятом месте португальской Примейры. О турнирном положении в Лиге Европы обеих команд говорить пока рано.
"Олимпиакос" - "Брага". Ставка и коэффициенты
"Олимпиакос" - "Брага". Прогноз на матч от UA-Футбол
Обе команды предпочитают атакующий футбол. "Олимпиакос" на домашней арене играет агрессивно, забивая в среднем два гола за 90 минут. Португальскую команду обычно не останавливает формат выездного матча. Они не отсиживаются в обороне, стараются забить как можно больше. И "красно-белые", и "оружейники" имеют проблемы в обороне. В матчах европейских турниров обе команды пропускают в среднем 1-2 мяча. В четверг нас ожидает очень увлекательный матч с, как минимум, тремя- четырьмя голами в целом.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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