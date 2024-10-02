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Лацио – Ницца. Прогноз матча ЛЕ на 03.10.2024
Обидчики Динамо попробуют взять 2-ю победу подряд
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Лига Европы, 2-й тур
Рим, Стадио Олимпико
Лацио – Ницца 19:45
Трансляция – Megogo Футбол 2
Лацио
"Лацио" легко разделался с "Динамо" (3:0) в первом туре, трижды забив еще до перерыва. Римляне тогда вышли полуторным составом, что никак не сказалось на их игре. А некоторые резервисты воспользовались шансом проявить себя. Как вот Булайе Диа, оформивший дубль в Гамбурге. Это явно добавило форварду уверенности, ведь Диа на выходных забил победный гол в ворота "Торино" (3:2).
Для "орлов" это первая серия из двух побед кряду в сезоне, что говорит о том, что клуб потихоньку привыкает к требованиям нового коуча Марко Барони. Тем более, некоторый спад читался на фоне расставания сразу с двумя многолетними лидерами, Чиро Иммобиле и Луиса Альберто. И если Кастельянос и Диа заставили забыть о первом, то вот с плеймейкингом и последней передачей остаются проблемы.
Без ротации с нынешней плотностью календаря никуда, потому в старте свои шансы может получить Патрик, а также атакующее трио Лум Тшауна, Деле-Баширу и опытный Педро. Кто точно не сыграет, так это травмированный Жиго, приехавший с "Велодрома" вслед за Гендузи. И Тейяни Нослин, у которого была удаление против "Динамо".
Ницца
"Ницца" очень прилично смотрелась против "Реал Сосьедада" (1:1) в первом туре, но дожать кризисных басков во втором тайме им все равно не удалось. Хотя Франк Эс очевидно на это рассчитывал, учитывая практически полное отсутствие ротации. Единственный мяч в той встрече забил Росарио, который также отличался и против "Сент-Этьена" (8:0) на позапрошлых выходных.
Уже на этих выходных Эс увез ничью из "Ланса" (0:0), где он добыл свою репутацию сильного коуча. Хотя там его уже новые подопечные были заметно хуже прежних, но "орлята" устояли. Пока Эсу в "Ницце" удается только избивать слабых. Поездка в Рим – возможность взять первые победу против действительно приличного соперника.
Перед трудным матчем Лиги 1 против ПСЖ Франк Эс может существенно освежить состав на "Стадио Олимпико". Мелвин Бард вылетел на несколько недель, так что его место слева в защите должен занять Али Абди. Танги Ндомбеле восстановился и ожидается на лавке. В то же время остается дефицит в передней линии – Моффи, Лаборд и Али Чо не готовы. Так что Гессан и Мукоко должны появится с первых минут.
Ориентировочные составы
Лацио: Проведел – Марушич, Хила, Романьоли, Пеллегрини – Гендузи, Весино – Тшауна, Деле-Баширу, Педро – Кастельянос
Ницца: Булка – Ндайшиме, Бомбито, Данте – Клосс, Росарио, Луше, Абди – Бога, Мукоко, Гессан
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Лацио – Ницца от UA-Футбол
"Ницца" проиграла 2 из 3 последних выездных матча Лиги 1. Третий должны были тоже проигрывать, но "Ланс" не конвертировал в гол ни один из 22 ударов. "Лацио" же на "Стадио Олимпико" выиграл 3 последних еврокубковых матчах, все всухую, да еще и на уровне ЛЧ. Ставка: победа "Лацио" в 1 гол или ничья с коэффициентом 1.8.
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