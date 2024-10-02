  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Европы
  4. Лацио – Ницца. Прогноз матча ЛЕ на 03.10.2024
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лацио – Ницца. Прогноз матча ЛЕ на 03.10.2024

Лига Европы
Обновлено

Обидчики Динамо попробуют взять 2-ю победу подряд

Лацио – Ницца. Прогноз матча ЛЕ на 03.10.2024

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, 2-й тур

Рим, Стадио Олимпико

Лацио – Ницца 19:45

Трансляция – Megogo Футбол 2

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Лаціо - Ніцца
Смотреть трансляцию

Содержание

Лацио

"Лацио" легко разделался с "Динамо" (3:0) в первом туре, трижды забив еще до перерыва. Римляне тогда вышли полуторным составом, что никак не сказалось на их игре. А некоторые резервисты воспользовались шансом проявить себя. Как вот Булайе Диа, оформивший дубль в Гамбурге. Это явно добавило форварду уверенности, ведь Диа на выходных забил победный гол в ворота "Торино" (3:2).

Для "орлов" это первая серия из двух побед кряду в сезоне, что говорит о том, что клуб потихоньку привыкает к требованиям нового коуча Марко Барони. Тем более, некоторый спад читался на фоне расставания сразу с двумя многолетними лидерами, Чиро Иммобиле и Луиса Альберто. И если Кастельянос и Диа заставили забыть о первом, то вот с плеймейкингом и последней передачей остаются проблемы.

Без ротации с нынешней плотностью календаря никуда, потому в старте свои шансы может получить Патрик, а также атакующее трио Лум Тшауна, Деле-Баширу и опытный Педро. Кто точно не сыграет, так это травмированный Жиго, приехавший с "Велодрома" вслед за Гендузи. И Тейяни Нослин, у которого была удаление против "Динамо".

Ницца

"Ницца" очень прилично смотрелась против "Реал Сосьедада" (1:1) в первом туре, но дожать кризисных басков во втором тайме им все равно не удалось. Хотя Франк Эс очевидно на это рассчитывал, учитывая практически полное отсутствие ротации. Единственный мяч в той встрече забил Росарио, который также отличался и против "Сент-Этьена" (8:0) на позапрошлых выходных.

Уже на этих выходных Эс увез ничью из "Ланса" (0:0), где он добыл свою репутацию сильного коуча. Хотя там его уже новые подопечные были заметно хуже прежних, но "орлята" устояли. Пока Эсу в "Ницце" удается только избивать слабых. Поездка в Рим – возможность взять первые победу против действительно приличного соперника.

Перед трудным матчем Лиги 1 против ПСЖ Франк Эс может существенно освежить состав на "Стадио Олимпико". Мелвин Бард вылетел на несколько недель, так что его место слева в защите должен занять Али Абди. Танги Ндомбеле восстановился и ожидается на лавке. В то же время остается дефицит в передней линии – Моффи, Лаборд и Али Чо не готовы. Так что Гессан и Мукоко должны появится с первых минут.

Ориентировочные составы

Лацио: Проведел – Марушич, Хила, Романьоли, Пеллегрини – Гендузи, Весино – Тшауна, Деле-Баширу, Педро – Кастельянос

Ницца: Булка – Ндайшиме, Бомбито, Данте – Клосс, Росарио, Луше, Абди – Бога, Мукоко, Гессан

Ставки и коэффициенты

Favbet
1.87
3.60
4.60
Узнать больше
GGbet
1.84
3.59
4.36
Узнать больше

Прогноз на матч Лацио – Ницца от UA-Футбол

"Ницца" проиграла 2 из 3 последних выездных матча Лиги 1. Третий должны были тоже проигрывать, но "Ланс" не конвертировал в гол ни один из 22 ударов. "Лацио" же на "Стадио Олимпико" выиграл 3 последних еврокубковых матчах, все всухую, да еще и на уровне ЛЧ. Ставка: победа "Лацио" в 1 гол или ничья с коэффициентом 1.8.

По теме
yellow-arrow
Олимпиакос - Брага. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 3.10.2024
yellow-arrow
Хоффенхайм – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 03.10.2024
yellow-arrow
Рома - Атлетик Бильбао. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 26.09.2024
Ницца Лацио (Рим)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости