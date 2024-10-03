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Порту - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 3.10.2024

Лига Европы
Обновлено

Порту - Манчестер Юнайтед: Прогноз и анонс матча ⋉ 03.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Порту - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 3.10.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Юлия Охрименко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" и "Порту" - это те команды, которые обычно выступают в Лиге чемпионов. Но так сложилось, что в нынешнем сезоне им приходится бороться за попадание в восьмерку лучших в Лиге Европы. Ко второму матчу общего этапа турнира ни португальский клуб, ни английский не сумели взять три очка. Эрик тен Хаг обязан побеждать в этом матче. В противном случае нидерландец может попрощаться с "красными дьяволами" очень скоро. Но предоставят ли ему такую возможность "драконы"? Матч "Порту" - "Манчестер Юнайтед" состоится 3 октября в Португалии.

Содержание

Лига Европы, Тур 2 из
Драган (Португалия), стадион "Драган"
Арбитр в поле - Тобиас Штилер (Германия)

"Порту" 22:00 "Манчестер Юнайтед"

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Новости "Порту"

Если португальский клуб остается без путевки в Лигу чемпионов, руководство обязательно начинает распродавать лучших игроков. Так произошло и летом 2024 года. Больше всего обновилась линия атаки. До сегодняшнего дня купленный у "Атлетико" (Мадрид) Саму Омородион оправдывает вложения клуба. 20-летний нападающий провел четыре матча в Примейре и забил четыре гола. В матче Лиги Европы с "Буде-Глимтом" Омородион тоже отличился забитым мячом.

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Несмотря на то, что первый матч Лиги Европы "драконы" проиграли, нельзя не согласиться, что оборона команды достаточно стабильна. Во всяком случае, в Примейре команда так много не пропускает. В семи матчах внутреннего чемпионата "драконы" пропустили всего три мяча.

"Порту" не испытывает проблем в составе. Травмированы всего два футболиста, которые не являются ключевыми - Вийера и Маркано.

Витор Бруно (главный тренер "драконов"), скорее всего, не будет экспериментировать и проводить ротацию на второй матч турнира.

Ориентировочный состав "Порту": Кошта - Мариу, Педро, Перес, Моура - Груич, Эуштакиу - Боржеш, Гонсалес, Хайме - Омородион

Новости "Манчестер Юнайтед"

"Красные дьяволы" и их главный тренер Эрик тен Хаг - персонажи АПЛ, которых критикуют больше всех. Английские СМИ разгоняют слухи о скорой отставке нидерландца. Это и не удивительно. "Дьяволы" проиграли три последних матча. Особенно болезненно выглядели поражения от "Тоттенхэма" и "Ливерпуля". В обоих матчах подопечные Тен Хага пропустили по три безответных гола.

В Лиге Европы "Манчестер Юнайтед" не смог удержать превосходство над "Твенте" (Нидерланды). Открыли счет первыми точным ударом Кристиана Эриксена в первом тайме. А во втором пропустили и больше не нашли, чем ответить.

"Красные дьяволы" сегодня имеют в составе футболистов, о которых мечтают многие топ-клубы Европы - Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо, Джошуа Зиркзее, Расмус Хейлунн, Мануэль Угарте. Но "дьяволам" постоянно что-то мешает. Смогут ли они одолеть "Порту", который не располагает таким дорогим составом, большой вопрос.

В нынешнем сезоне, как и в прошлом, у Эрика тен Хага достаточно много травмированных футболистов - Гарри Магуайр, Лени Йоро, Люк Шоу, Виктор Линделеф, Тирелл Маласия.

Ориентировочный состав МЮ: Онана - Мазрауи, Де Лигт, Мартинес, Далот - Угарте, Мейну - Диало, Фернандеш, Гарначо - Зиркзее

"Порту" - "Манчестер Юнайтед". Статистика личных встреч

За всю история существования клубы провели девять встреч. Четыре победы на счету "красных дьяволов". Самая большая 5:2 в 1977 году ( Кубок обладателей кубков). Два раза выигрывали "драконы". Соответственно, три матча между нашими сегодняшними соперниками завершились вничью.

"Порту" - "Манчестер Юнайтед". Последние матчи команд

"Порту" прекрасно себя чувствует в Примейре. Семь матчей - шесть побед и только одно поражение. После поражения от "Буде-Глимт" (Лига Европы") "драконы" провели матч с "Арокой", выиграли 4:0 и зарядились положительными эмоциями на предстоящий поединок.

Последние матчи "Порту"

  • 31.08.2024. Чемпионат Португалии
    "Спортинг" - "Порту" 2:0
  • 15.09.2024. Чемпионат Португалии
    "Порту" - "Фаренсе" 2:1
  • 21.09.2024. Чемпионат Португалии
    "Гимарайнш" - "Порту" 0:3
  • 25.09.2024. Лига Европы- тур 1 из 8
    "Буде-Глимт" - "Порту" 3:2
  • 29.09.2024. Чемпионат Португалии
    "Порту" - "Арока" 4:0

"Манчестер Юнайтед" провел в АПЛ шесть матчей. Выиграли два, проиграли три, завершили ничьей один. После ничьей с "Твенте" (Лига Европы"), "дьяволы" проиграли "Тоттенхэму" (0:3). Сложно предположить, с каким настроением "Манчестер Юнайтед" едет в Португалию - в подавленном или мотивированным на борьбу.

Последние матчи "Манчестер Юнайтед"

  • 14.09.2024. АПЛ
    "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" 0:3
  • 17.09.2024. Кубок Лиги, третий раунд
    "Манчестер Юнайтед" - "Барнсли" 7:0
  • 21.09.2024. АПЛ
    "Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед" 0:0
  • 25,09.2024. Лига Европы, Тур 1 из 8
    "Манчестер Юнайтед" - "Твенте" 1:1
  • 29.09.2024. АПЛ
    "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 0:3

"Порту" - "Манчестер Юнайтед". Турнирное положение команд

"Порту" идет на втором месте в Примейре, уступая "Спортингу". "Манестер Юнайтед" катится вниз. Уже на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ. Такими темпами "дьяволы" к декабрю и до зоны вылета могут добраться. О турнирном положении в Лиге Европы говорить пока рано.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 "Аякс" "Аякс" 1 1 0 0 4-0 3
2 ФКСБ ФКСБ 1 1 0 0 4-1 3
3 "Лацио" "Лацио" 1 1 0 0 3-0 3
4 "Тоттенхэм" "Тоттенхэм" 1 1 0 0 3-0 3
5 "Галатасарай" "Галатасарай" 1 1 0 0 3-1 3
6 Рейнджерс Рейнджерс 1 1 0 0 2-0 3
7 Славия Прага Славия Прага 1 1 0 0 2-0 3
8 "Лион" "Лион" 1 1 0 0 2-0 3
9 АЗ АЗ 1 1 0 0 3-2 3
10 Буде-Глимт Буде-Глимт 1 1 0 0 3-2 3
11 "Андерлехт" "Андерлехт" 1 1 0 0 2-1 3
12 "Брага" "Брага" 1 1 0 0 2-1 3
13 "Фенербахче" "Фенербахче" 1 1 0 0 2-1 3
14 Виктория Виктория 1 0 1 0 3-3 1
15 "Айнтрахт" "Айнтрахт" 1 0 1 0 3-3 1
16 "Атлетик" "Атлетик" 1 0 1 0 1-1 1
17 "Твенте" "Твенте" 1 0 1 0 1-1 1
18 "Хоффенхайм" "Хоффенхайм" 1 0 1 0 1-1 1
19 "Реал Сосьедад" "Реал Сосьедад" 1 0 1 0 1-1 1
20 "Мидтьюлланн" "Мидтьюлланн" 1 0 1 0 1-1 1
21 "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 1 0 1 0 1-1 1
22 "Ницца" "Ницца" 1 0 1 0 1-1 1
23 Рома Рома 1 0 1 0 1-1 1
24 "Эльфсборг" "Эльфсборг" 1 0 0 1 2-3 0
25 "Порту" "Порту" 1 0 0 1 2-3 0
26 "Ференцварош" "Ференцварош" 1 0 0 1 1-2 0
27 "Маккаби" "Маккаби" 1 0 0 1 1-2 0
28 "Юнион Сент-Жилуаз" "Юнион Сент-Жилуаз" 1 0 0 1 1-2 0
29 ПАОК ПАОК 1 0 0 1 1-3 0
30 "Лудогорец" "Лудогорец" 1 0 0 1 0-2 0
31 "Мальме" "Мальме" 1 0 0 1 0-2 0
32 "Олимпиакос" "Олимпиакос" 1 0 0 1 0-2 0
33 РФШ РФШ 1 0 0 1 1-4 0
34 Динамо Динамо 1 0 0 1 0-3 0
35 "Карабах" "Карабах" 1 0 0 1 0-3 0
36 "Бешикташ" "Бешикташ" 1 0 0 1 0-4 0

"Порту" - "Манчестер Юнайтед". Ставка и коэффициенты

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"Порту" - "Манчестер Юнайтед". Прогноз на матч от UA-Футбол

Португальский клуб на домашнем стадионе всегда играет результативно. Из последних семи матчей еврокубковых турниров на стадионе "Драгау" "Порту" проиграл только один раз.

"Дьяволы" же выездные еврокубковые матчи проводят неубедительно - с весны 2023 года не выиграли ни одного матча. Плюс, количество травмированных игроков не улучшает состояние команды. Шансы на победу у "Манчестер Юнайтед" минимальные. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что фаворит встречи - "Порту". Учитывая, что "драконы" предпочитают атакующий футбол, а "Манчестер Юнайтед" все-таки может забить тоже, ожидаем два-три гола в целом.

Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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