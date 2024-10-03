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Порту - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 3.10.2024
Порту - Манчестер Юнайтед: Прогноз и анонс матча ⋉ 03.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" и "Порту" - это те команды, которые обычно выступают в Лиге чемпионов. Но так сложилось, что в нынешнем сезоне им приходится бороться за попадание в восьмерку лучших в Лиге Европы. Ко второму матчу общего этапа турнира ни португальский клуб, ни английский не сумели взять три очка. Эрик тен Хаг обязан побеждать в этом матче. В противном случае нидерландец может попрощаться с "красными дьяволами" очень скоро. Но предоставят ли ему такую возможность "драконы"? Матч "Порту" - "Манчестер Юнайтед" состоится 3 октября в Португалии.
- "Порту" 22:00 "Манчестер Юнайтед"
- Новости "Порту"
- Новости "Манчестер Юнайтед"
- "Порту" - "Манчестер Юнайтед". Статистика личных встреч
- "Порту" - "Манчестер Юнайтед". Последние матчи команд
- "Порту" - "Манчестер Юнайтед". Турнирное положение команд
- "Порту" - "Манчестер Юнайтед". Ставка и коэффициенты
- "Порту" - "Манчестер Юнайтед". Прогноз на матч от UA-Футбол
Лига Европы, Тур 2 из
Драган (Португалия), стадион "Драган"
Арбитр в поле - Тобиас Штилер (Германия)
"Порту" 22:00 "Манчестер Юнайтед"
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Новости "Порту"
Если португальский клуб остается без путевки в Лигу чемпионов, руководство обязательно начинает распродавать лучших игроков. Так произошло и летом 2024 года. Больше всего обновилась линия атаки. До сегодняшнего дня купленный у "Атлетико" (Мадрид) Саму Омородион оправдывает вложения клуба. 20-летний нападающий провел четыре матча в Примейре и забил четыре гола. В матче Лиги Европы с "Буде-Глимтом" Омородион тоже отличился забитым мячом.
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Несмотря на то, что первый матч Лиги Европы "драконы" проиграли, нельзя не согласиться, что оборона команды достаточно стабильна. Во всяком случае, в Примейре команда так много не пропускает. В семи матчах внутреннего чемпионата "драконы" пропустили всего три мяча.
"Порту" не испытывает проблем в составе. Травмированы всего два футболиста, которые не являются ключевыми - Вийера и Маркано.
Витор Бруно (главный тренер "драконов"), скорее всего, не будет экспериментировать и проводить ротацию на второй матч турнира.
Ориентировочный состав "Порту": Кошта - Мариу, Педро, Перес, Моура - Груич, Эуштакиу - Боржеш, Гонсалес, Хайме - Омородион
Новости "Манчестер Юнайтед"
"Красные дьяволы" и их главный тренер Эрик тен Хаг - персонажи АПЛ, которых критикуют больше всех. Английские СМИ разгоняют слухи о скорой отставке нидерландца. Это и не удивительно. "Дьяволы" проиграли три последних матча. Особенно болезненно выглядели поражения от "Тоттенхэма" и "Ливерпуля". В обоих матчах подопечные Тен Хага пропустили по три безответных гола.
В Лиге Европы "Манчестер Юнайтед" не смог удержать превосходство над "Твенте" (Нидерланды). Открыли счет первыми точным ударом Кристиана Эриксена в первом тайме. А во втором пропустили и больше не нашли, чем ответить.
"Красные дьяволы" сегодня имеют в составе футболистов, о которых мечтают многие топ-клубы Европы - Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо, Джошуа Зиркзее, Расмус Хейлунн, Мануэль Угарте. Но "дьяволам" постоянно что-то мешает. Смогут ли они одолеть "Порту", который не располагает таким дорогим составом, большой вопрос.
В нынешнем сезоне, как и в прошлом, у Эрика тен Хага достаточно много травмированных футболистов - Гарри Магуайр, Лени Йоро, Люк Шоу, Виктор Линделеф, Тирелл Маласия.
Ориентировочный состав МЮ: Онана - Мазрауи, Де Лигт, Мартинес, Далот - Угарте, Мейну - Диало, Фернандеш, Гарначо - Зиркзее
"Порту" - "Манчестер Юнайтед". Статистика личных встреч
За всю история существования клубы провели девять встреч. Четыре победы на счету "красных дьяволов". Самая большая 5:2 в 1977 году ( Кубок обладателей кубков). Два раза выигрывали "драконы". Соответственно, три матча между нашими сегодняшними соперниками завершились вничью.
"Порту" - "Манчестер Юнайтед". Последние матчи команд
"Порту" прекрасно себя чувствует в Примейре. Семь матчей - шесть побед и только одно поражение. После поражения от "Буде-Глимт" (Лига Европы") "драконы" провели матч с "Арокой", выиграли 4:0 и зарядились положительными эмоциями на предстоящий поединок.
Последние матчи "Порту"
- 31.08.2024. Чемпионат Португалии
"Спортинг" - "Порту" 2:0
- 15.09.2024. Чемпионат Португалии
"Порту" - "Фаренсе" 2:1
- 21.09.2024. Чемпионат Португалии
"Гимарайнш" - "Порту" 0:3
- 25.09.2024. Лига Европы- тур 1 из 8
"Буде-Глимт" - "Порту" 3:2
- 29.09.2024. Чемпионат Португалии
"Порту" - "Арока" 4:0
"Манчестер Юнайтед" провел в АПЛ шесть матчей. Выиграли два, проиграли три, завершили ничьей один. После ничьей с "Твенте" (Лига Европы"), "дьяволы" проиграли "Тоттенхэму" (0:3). Сложно предположить, с каким настроением "Манчестер Юнайтед" едет в Португалию - в подавленном или мотивированным на борьбу.
Последние матчи "Манчестер Юнайтед"
- 14.09.2024. АПЛ
"Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" 0:3
- 17.09.2024. Кубок Лиги, третий раунд
"Манчестер Юнайтед" - "Барнсли" 7:0
- 21.09.2024. АПЛ
"Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед" 0:0
- 25,09.2024. Лига Европы, Тур 1 из 8
"Манчестер Юнайтед" - "Твенте" 1:1
- 29.09.2024. АПЛ
"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 0:3
"Порту" - "Манчестер Юнайтед". Турнирное положение команд
"Порту" идет на втором месте в Примейре, уступая "Спортингу". "Манестер Юнайтед" катится вниз. Уже на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ. Такими темпами "дьяволы" к декабрю и до зоны вылета могут добраться. О турнирном положении в Лиге Европы говорить пока рано.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Аякс"
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|2
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|3
|"Лацио"
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|4
|"Тоттенхэм"
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|5
|"Галатасарай"
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|6
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|7
|Славия Прага
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|8
|"Лион"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|9
|АЗ
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|10
|Буде-Глимт
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|11
|"Андерлехт"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|12
|"Брага"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|13
|"Фенербахче"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|14
|Виктория
|1
|0
|1
|0
|3-3
|1
|15
|"Айнтрахт"
|1
|0
|1
|0
|3-3
|1
|16
|"Атлетик"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|17
|"Твенте"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|18
|"Хоффенхайм"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|19
|"Реал Сосьедад"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|20
|"Мидтьюлланн"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|21
|"Манчестер Юнайтед"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|22
|"Ницца"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|23
|Рома
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|24
|"Эльфсборг"
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|25
|"Порту"
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|26
|"Ференцварош"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|27
|"Маккаби"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|28
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|29
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|30
|"Лудогорец"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|31
|"Мальме"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|32
|"Олимпиакос"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|33
|РФШ
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|34
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|35
|"Карабах"
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|36
|"Бешикташ"
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
"Порту" - "Манчестер Юнайтед". Ставка и коэффициенты
"Порту" - "Манчестер Юнайтед". Прогноз на матч от UA-Футбол
Португальский клуб на домашнем стадионе всегда играет результативно. Из последних семи матчей еврокубковых турниров на стадионе "Драгау" "Порту" проиграл только один раз.
"Дьяволы" же выездные еврокубковые матчи проводят неубедительно - с весны 2023 года не выиграли ни одного матча. Плюс, количество травмированных игроков не улучшает состояние команды. Шансы на победу у "Манчестер Юнайтед" минимальные. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что фаворит встречи - "Порту". Учитывая, что "драконы" предпочитают атакующий футбол, а "Манчестер Юнайтед" все-таки может забить тоже, ожидаем два-три гола в целом.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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