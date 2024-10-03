Порту - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 3.10.2024

"Манчестер Юнайтед" и "Порту" - это те команды, которые обычно выступают в Лиге чемпионов. Но так сложилось, что в нынешнем сезоне им приходится бороться за попадание в восьмерку лучших в Лиге Европы. Ко второму матчу общего этапа турнира ни португальский клуб, ни английский не сумели взять три очка. Эрик тен Хаг обязан побеждать в этом матче. В противном случае нидерландец может попрощаться с "красными дьяволами" очень скоро. Но предоставят ли ему такую возможность "драконы"? Матч "Порту" - "Манчестер Юнайтед" состоится 3 октября в Португалии.

Лига Европы, Тур 2 из

Драган (Португалия), стадион "Драган"

Арбитр в поле - Тобиас Штилер (Германия)

"Порту" 22:00 "Манчестер Юнайтед"

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Новости "Порту"

Если португальский клуб остается без путевки в Лигу чемпионов, руководство обязательно начинает распродавать лучших игроков. Так произошло и летом 2024 года. Больше всего обновилась линия атаки. До сегодняшнего дня купленный у "Атлетико" (Мадрид) Саму Омородион оправдывает вложения клуба. 20-летний нападающий провел четыре матча в Примейре и забил четыре гола. В матче Лиги Европы с "Буде-Глимтом" Омородион тоже отличился забитым мячом.

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Несмотря на то, что первый матч Лиги Европы "драконы" проиграли, нельзя не согласиться, что оборона команды достаточно стабильна. Во всяком случае, в Примейре команда так много не пропускает. В семи матчах внутреннего чемпионата "драконы" пропустили всего три мяча.

"Порту" не испытывает проблем в составе. Травмированы всего два футболиста, которые не являются ключевыми - Вийера и Маркано.

Витор Бруно (главный тренер "драконов"), скорее всего, не будет экспериментировать и проводить ротацию на второй матч турнира.

Ориентировочный состав "Порту": Кошта - Мариу, Педро, Перес, Моура - Груич, Эуштакиу - Боржеш, Гонсалес, Хайме - Омородион

Новости "Манчестер Юнайтед"

"Красные дьяволы" и их главный тренер Эрик тен Хаг - персонажи АПЛ, которых критикуют больше всех. Английские СМИ разгоняют слухи о скорой отставке нидерландца. Это и не удивительно. "Дьяволы" проиграли три последних матча. Особенно болезненно выглядели поражения от "Тоттенхэма" и "Ливерпуля". В обоих матчах подопечные Тен Хага пропустили по три безответных гола.

В Лиге Европы "Манчестер Юнайтед" не смог удержать превосходство над "Твенте" (Нидерланды). Открыли счет первыми точным ударом Кристиана Эриксена в первом тайме. А во втором пропустили и больше не нашли, чем ответить.

"Красные дьяволы" сегодня имеют в составе футболистов, о которых мечтают многие топ-клубы Европы - Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо, Джошуа Зиркзее, Расмус Хейлунн, Мануэль Угарте. Но "дьяволам" постоянно что-то мешает. Смогут ли они одолеть "Порту", который не располагает таким дорогим составом, большой вопрос.

В нынешнем сезоне, как и в прошлом, у Эрика тен Хага достаточно много травмированных футболистов - Гарри Магуайр, Лени Йоро, Люк Шоу, Виктор Линделеф, Тирелл Маласия.

Ориентировочный состав МЮ: Онана - Мазрауи, Де Лигт, Мартинес, Далот - Угарте, Мейну - Диало, Фернандеш, Гарначо - Зиркзее

"Порту" - "Манчестер Юнайтед". Статистика личных встреч

За всю история существования клубы провели девять встреч. Четыре победы на счету "красных дьяволов". Самая большая 5:2 в 1977 году ( Кубок обладателей кубков). Два раза выигрывали "драконы". Соответственно, три матча между нашими сегодняшними соперниками завершились вничью.

"Порту" - "Манчестер Юнайтед". Последние матчи команд

"Порту" прекрасно себя чувствует в Примейре. Семь матчей - шесть побед и только одно поражение. После поражения от "Буде-Глимт" (Лига Европы") "драконы" провели матч с "Арокой", выиграли 4:0 и зарядились положительными эмоциями на предстоящий поединок.

Последние матчи "Порту"

31.08.2024. Чемпионат Португалии

"Спортинг" - "Порту" 2:0

15.09.2024. Чемпионат Португалии

"Порту" - "Фаренсе" 2:1

21.09.2024. Чемпионат Португалии

"Гимарайнш" - "Порту" 0:3

25.09.2024. Лига Европы- тур 1 из 8

"Буде-Глимт" - "Порту" 3:2

29.09.2024. Чемпионат Португалии

"Порту" - "Арока" 4:0

"Манчестер Юнайтед" провел в АПЛ шесть матчей. Выиграли два, проиграли три, завершили ничьей один. После ничьей с "Твенте" (Лига Европы"), "дьяволы" проиграли "Тоттенхэму" (0:3). Сложно предположить, с каким настроением "Манчестер Юнайтед" едет в Португалию - в подавленном или мотивированным на борьбу.

Последние матчи "Манчестер Юнайтед"

14.09.2024. АПЛ

"Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" 0:3

17.09.2024. Кубок Лиги, третий раунд

"Манчестер Юнайтед" - "Барнсли" 7:0

21.09.2024. АПЛ

"Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед" 0:0

25,09.2024. Лига Европы, Тур 1 из 8

"Манчестер Юнайтед" - "Твенте" 1:1

29.09.2024. АПЛ

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 0:3

"Порту" - "Манчестер Юнайтед". Турнирное положение команд

"Порту" идет на втором месте в Примейре, уступая "Спортингу". "Манестер Юнайтед" катится вниз. Уже на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ. Такими темпами "дьяволы" к декабрю и до зоны вылета могут добраться. О турнирном положении в Лиге Европы говорить пока рано.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Аякс" 1 1 0 0 4-0 3 2 ФКСБ 1 1 0 0 4-1 3 3 "Лацио" 1 1 0 0 3-0 3 4 "Тоттенхэм" 1 1 0 0 3-0 3 5 "Галатасарай" 1 1 0 0 3-1 3 6 Рейнджерс 1 1 0 0 2-0 3 7 Славия Прага 1 1 0 0 2-0 3 8 "Лион" 1 1 0 0 2-0 3 9 АЗ 1 1 0 0 3-2 3 10 Буде-Глимт 1 1 0 0 3-2 3 11 "Андерлехт" 1 1 0 0 2-1 3 12 "Брага" 1 1 0 0 2-1 3 13 "Фенербахче" 1 1 0 0 2-1 3 14 Виктория 1 0 1 0 3-3 1 15 "Айнтрахт" 1 0 1 0 3-3 1 16 "Атлетик" 1 0 1 0 1-1 1 17 "Твенте" 1 0 1 0 1-1 1 18 "Хоффенхайм" 1 0 1 0 1-1 1 19 "Реал Сосьедад" 1 0 1 0 1-1 1 20 "Мидтьюлланн" 1 0 1 0 1-1 1 21 "Манчестер Юнайтед" 1 0 1 0 1-1 1 22 "Ницца" 1 0 1 0 1-1 1 23 Рома 1 0 1 0 1-1 1 24 "Эльфсборг" 1 0 0 1 2-3 0 25 "Порту" 1 0 0 1 2-3 0 26 "Ференцварош" 1 0 0 1 1-2 0 27 "Маккаби" 1 0 0 1 1-2 0 28 "Юнион Сент-Жилуаз" 1 0 0 1 1-2 0 29 ПАОК 1 0 0 1 1-3 0 30 "Лудогорец" 1 0 0 1 0-2 0 31 "Мальме" 1 0 0 1 0-2 0 32 "Олимпиакос" 1 0 0 1 0-2 0 33 РФШ 1 0 0 1 1-4 0 34 Динамо 1 0 0 1 0-3 0 35 "Карабах" 1 0 0 1 0-3 0 36 "Бешикташ" 1 0 0 1 0-4 0

"Порту" - "Манчестер Юнайтед". Ставка и коэффициенты

"Порту" - "Манчестер Юнайтед". Прогноз на матч от UA-Футбол

Португальский клуб на домашнем стадионе всегда играет результативно. Из последних семи матчей еврокубковых турниров на стадионе "Драгау" "Порту" проиграл только один раз.

"Дьяволы" же выездные еврокубковые матчи проводят неубедительно - с весны 2023 года не выиграли ни одного матча. Плюс, количество травмированных игроков не улучшает состояние команды. Шансы на победу у "Манчестер Юнайтед" минимальные. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что фаворит встречи - "Порту". Учитывая, что "драконы" предпочитают атакующий футбол, а "Манчестер Юнайтед" все-таки может забить тоже, ожидаем два-три гола в целом.