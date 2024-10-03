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Рейнджерс - Лион. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 3.10.2024
Рейнджерс - Лион: Прогноз и анонс матча ⋉ 03.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
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Один из матчей 2-го тура Лиги Европы состоится 3 октября в Глазго (Шотландия) на стадионе "Айброкс", где "Рейнджерс" будет принимать французский "Лион". Обе команды в первом туре одержали победы над своими соперниками со счетом 2:0. Завершиться матч вничью или кто-то все-таки проиграет? С каким настроением подходят к игре "львы" и "светло-синие"?
Лига Европы, Тур 2 из 8
Глазго, стадион "Айброкс"
Арбитр в поле - Свен Яблонски
"Рейнджерс" 22:00 "Лион"
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Новости "Рейнджерса"
Шотландская команда уже пережила горечь поражения в квалификации Лиги чемпионов, кстати, от киевского "Динамо". Двухматчевое противостояние завершилось с общим счетом 1:3. Сегодня команда с высоко поднятой головой продолжает путь в Лиге Европы, обыграв в первом туре "Мальме" со счетом 0:2. Подопечные Филиппа Клемана не считались фаворитом встречи. Но, к большому удивлению, "светло-синие" за 90 минут не позволили своим соперникам ничего.
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В чемпионате Шотландии у "Рейнджерса" дела идут не стабильно. Победы чередуются с поражениями. Особенно болезненным был матч с "Селтиком", в котором "Рейнджерс" проиграл со счетом 3:0.
У "Рейнджерса" нет большого количества игроков в лазарете. Да и те, кто восстанавливается после травм, не играют главную скрипку в команде. Рыдван Йылмаз, турецкий защитник стартовал в сезоне 2024/2025 в качестве основного. Но травма, которую игрок получил в августе, оставляет его за пределами футбольного поля. Оскар Кортес, колумбийский нападающий достаточно перспективный, но пока не адаптировался в новых условиях. Получил травму колена и ждет своего шанса.
Основная атакующая сила в лицах Дессерса и Байрами готовы выходить на поле и забивать.
Ориентировочный состав "Рейнджерс": Батленд - Тавернье, Суттар, Преппер, Касанвирьо - Диоманде, Баррон - Черны, Лоуренс, Байрами - Дессерс
Новости "Лиона"
"Лион" пока не впечатляет в Лиге 1. 29 сентября с большим трудом "львы" вырвали победу у "Тулузы" (1:2) на 90+5. Это всего второй выигранный матч в домашнем чемпионате.
Судя по тому, как подопечные Пьера Сажа сыграли с "Олимпиакосом" (первый матч Лиги Европы), можно сделать вывод - "львы" решили все силы направить на Лигу Европы. Даже состав, который Сажа выпускал на поле в Лиге 1 перед матчем Лиги Европы доказывает этот факт. На игру с Тулузой выходили в основном игроки запаса.
К счастью для "Лиона", травмированные футболисты в команде отсутствуют. Вероятно. на матч с "Рейнджерсом" Сажа выпустит тот же состав, что и на матч с "Олимпиакосом".
Ориентировочный состав "Лиона": Перри - Тальяфико, Чалета-Цар, Мата, Мейтленд-Найлз - Матич, Толиссо - Фофана, Шерки, Нуама - Ляказетт
"Рейнджерс" - "Лион". Статистика личных встреч
Команды встречались два раза. В 2021 году в Лиге Европы. Первый матч завершился победой "Лиона" (0:2). Во втором команды расписали ничью (1:1).
"Рейнджерс" - "Лион". Последние матчи команд
"Рейнджерс" в домашнем чемпионате провел шесть матчей, из которых четыре выиграл, один проиграл и один завершил ничьей.
Последние матчи "Рейнджерса"
- 01.09.2024 Шотландский Премьершип
"Селтик" - "Рейнджерс" 3:0
- 15.09.2024 Шотландский Премьершип
"Данди Юнайтед" - "Рейнджерс" 0:1
- 21.09.2024 Кубок шотландской лиги
"Рейнджерс" - "Данди" 3:0
- Лига Европы, Тур 1 из 8
"Мальме" - "Рейнджерс" 0:2
- 29.09.2024 Шотландский Премьершип
"Рейнджерс" - "Хайберниан" 1:0
"Лион" из шести матчей домашнего чемпионата выиграл всего два, проиграл три и один сыграл вничью.
Последние матчи "Лиона"
- 30.08.2024 Чемпионат Франции
"Лион" - "Страсбург" 4:3
- 15.09.2024 Чемпионат Франции
"Ланс" - "Лион" 0:0
- 22.09.2024 Чемпионат Франции
"Лион" "Марсель" 2:3
- 26.09.2024 Лига Европы, Тур 1 из 8
"Лион" - "Олимпиакос" 2:0
- 29.09.2024 Чемпионат Франции
"Тулуза" - "Лион" 1:2
"Рейнджерс" - "Лион". Турнирное положение команд
"Рейнджерс" в Шотландском Премьершипе идет на третьем месте. "Лион" скатился на 11-ю строку в чемпионате Франции. О положении команд в турнирной таблицы Лиги Европы говорить пока рано.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Аякс"
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|2
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|3
|"Лацио"
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|4
|"Тоттенхэм"
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|5
|"Галатасарай"
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|6
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|7
|Славия Прага
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|8
|"Лион"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|9
|АЗ
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|10
|Буде-Глимт
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|11
|"Андерлехт"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|12
|"Брага"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|13
|"Фенербахче"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|14
|Виктория
|1
|0
|1
|0
|3-3
|1
|15
|"Айнтрахт"
|1
|0
|1
|0
|3-3
|1
|16
|"Атлетик"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|17
|"Твенте"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|18
|"Хоффенхайм"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|19
|"Реал Сосьедад"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|20
|"Мидтьюлланн"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|21
|"Манчестер Юнайтед"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|22
|"Ницца"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|23
|Рома
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|24
|"Эльфсборг"
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|25
|"Порту"
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|26
|"Ференцварош"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|27
|"Маккаби"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|28
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|29
|ПАОК
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|30
|"Лудогорец"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|31
|"Мальме"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|32
|"Олимпиакос"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|33
|РФШ
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|34
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|35
|"Карабах"
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|36
|"Бешикташ"
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
"Рейнджерс" - "Лион". Ставка и коэффициенты
"Рейнджерс" - "Лион". Прогноз на матч от UA-Футбол
"Рейнджерс" медленно, но уверенно восстанавливает силы. В последних матчах оборона команды выглядит более уверенно. Фактор домашнего поединка должен сыграть положительную роль. Болельщики будут подталкивать команду к атакующим действиям. "Лиону" понадобится много сил, чтобы найти щель в обороне соперника для забитых мячей и максимально сконцентрироваться на защите своих ворот.
Поразить ворота соперника есть шанс у обеих команд. Возможно, матч не определит победителя и завершится ничьей, но все-таки с голами. Фаворита встречи назвать сложно.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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