Рейнджерс - Лион. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 3.10.2024

Один из матчей 2-го тура Лиги Европы состоится 3 октября в Глазго (Шотландия) на стадионе "Айброкс", где "Рейнджерс" будет принимать французский "Лион". Обе команды в первом туре одержали победы над своими соперниками со счетом 2:0. Завершиться матч вничью или кто-то все-таки проиграет? С каким настроением подходят к игре "львы" и "светло-синие"?

Лига Европы, Тур 2 из 8

Глазго, стадион "Айброкс"

Арбитр в поле - Свен Яблонски

"Рейнджерс" 22:00 "Лион"

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Новости "Рейнджерса"

Шотландская команда уже пережила горечь поражения в квалификации Лиги чемпионов, кстати, от киевского "Динамо". Двухматчевое противостояние завершилось с общим счетом 1:3. Сегодня команда с высоко поднятой головой продолжает путь в Лиге Европы, обыграв в первом туре "Мальме" со счетом 0:2. Подопечные Филиппа Клемана не считались фаворитом встречи. Но, к большому удивлению, "светло-синие" за 90 минут не позволили своим соперникам ничего.

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В чемпионате Шотландии у "Рейнджерса" дела идут не стабильно. Победы чередуются с поражениями. Особенно болезненным был матч с "Селтиком", в котором "Рейнджерс" проиграл со счетом 3:0.

У "Рейнджерса" нет большого количества игроков в лазарете. Да и те, кто восстанавливается после травм, не играют главную скрипку в команде. Рыдван Йылмаз, турецкий защитник стартовал в сезоне 2024/2025 в качестве основного. Но травма, которую игрок получил в августе, оставляет его за пределами футбольного поля. Оскар Кортес, колумбийский нападающий достаточно перспективный, но пока не адаптировался в новых условиях. Получил травму колена и ждет своего шанса.

Основная атакующая сила в лицах Дессерса и Байрами готовы выходить на поле и забивать.

Ориентировочный состав "Рейнджерс": Батленд - Тавернье, Суттар, Преппер, Касанвирьо - Диоманде, Баррон - Черны, Лоуренс, Байрами - Дессерс

Новости "Лиона"

"Лион" пока не впечатляет в Лиге 1. 29 сентября с большим трудом "львы" вырвали победу у "Тулузы" (1:2) на 90+5. Это всего второй выигранный матч в домашнем чемпионате.

Судя по тому, как подопечные Пьера Сажа сыграли с "Олимпиакосом" (первый матч Лиги Европы), можно сделать вывод - "львы" решили все силы направить на Лигу Европы. Даже состав, который Сажа выпускал на поле в Лиге 1 перед матчем Лиги Европы доказывает этот факт. На игру с Тулузой выходили в основном игроки запаса.

К счастью для "Лиона", травмированные футболисты в команде отсутствуют. Вероятно. на матч с "Рейнджерсом" Сажа выпустит тот же состав, что и на матч с "Олимпиакосом".

Ориентировочный состав "Лиона": Перри - Тальяфико, Чалета-Цар, Мата, Мейтленд-Найлз - Матич, Толиссо - Фофана, Шерки, Нуама - Ляказетт

"Рейнджерс" - "Лион". Статистика личных встреч

Команды встречались два раза. В 2021 году в Лиге Европы. Первый матч завершился победой "Лиона" (0:2). Во втором команды расписали ничью (1:1).

"Рейнджерс" - "Лион". Последние матчи команд

"Рейнджерс" в домашнем чемпионате провел шесть матчей, из которых четыре выиграл, один проиграл и один завершил ничьей.

Последние матчи "Рейнджерса"

01.09.2024 Шотландский Премьершип

"Селтик" - "Рейнджерс" 3:0

15.09.2024 Шотландский Премьершип

"Данди Юнайтед" - "Рейнджерс" 0:1

21.09.2024 Кубок шотландской лиги

"Рейнджерс" - "Данди" 3:0

Лига Европы, Тур 1 из 8

"Мальме" - "Рейнджерс" 0:2

29.09.2024 Шотландский Премьершип

"Рейнджерс" - "Хайберниан" 1:0

"Лион" из шести матчей домашнего чемпионата выиграл всего два, проиграл три и один сыграл вничью.

Последние матчи "Лиона"

30.08.2024 Чемпионат Франции

"Лион" - "Страсбург" 4:3

15.09.2024 Чемпионат Франции

"Ланс" - "Лион" 0:0

22.09.2024 Чемпионат Франции

"Лион" "Марсель" 2:3

26.09.2024 Лига Европы, Тур 1 из 8

"Лион" - "Олимпиакос" 2:0

29.09.2024 Чемпионат Франции

"Тулуза" - "Лион" 1:2

"Рейнджерс" - "Лион". Турнирное положение команд

"Рейнджерс" в Шотландском Премьершипе идет на третьем месте. "Лион" скатился на 11-ю строку в чемпионате Франции. О положении команд в турнирной таблицы Лиги Европы говорить пока рано.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Аякс" 1 1 0 0 4-0 3 2 ФКСБ 1 1 0 0 4-1 3 3 "Лацио" 1 1 0 0 3-0 3 4 "Тоттенхэм" 1 1 0 0 3-0 3 5 "Галатасарай" 1 1 0 0 3-1 3 6 Рейнджерс 1 1 0 0 2-0 3 7 Славия Прага 1 1 0 0 2-0 3 8 "Лион" 1 1 0 0 2-0 3 9 АЗ 1 1 0 0 3-2 3 10 Буде-Глимт 1 1 0 0 3-2 3 11 "Андерлехт" 1 1 0 0 2-1 3 12 "Брага" 1 1 0 0 2-1 3 13 "Фенербахче" 1 1 0 0 2-1 3 14 Виктория 1 0 1 0 3-3 1 15 "Айнтрахт" 1 0 1 0 3-3 1 16 "Атлетик" 1 0 1 0 1-1 1 17 "Твенте" 1 0 1 0 1-1 1 18 "Хоффенхайм" 1 0 1 0 1-1 1 19 "Реал Сосьедад" 1 0 1 0 1-1 1 20 "Мидтьюлланн" 1 0 1 0 1-1 1 21 "Манчестер Юнайтед" 1 0 1 0 1-1 1 22 "Ницца" 1 0 1 0 1-1 1 23 Рома 1 0 1 0 1-1 1 24 "Эльфсборг" 1 0 0 1 2-3 0 25 "Порту" 1 0 0 1 2-3 0 26 "Ференцварош" 1 0 0 1 1-2 0 27 "Маккаби" 1 0 0 1 1-2 0 28 "Юнион Сент-Жилуаз" 1 0 0 1 1-2 0 29 ПАОК 1 0 0 1 1-3 0 30 "Лудогорец" 1 0 0 1 0-2 0 31 "Мальме" 1 0 0 1 0-2 0 32 "Олимпиакос" 1 0 0 1 0-2 0 33 РФШ 1 0 0 1 1-4 0 34 Динамо 1 0 0 1 0-3 0 35 "Карабах" 1 0 0 1 0-3 0 36 "Бешикташ" 1 0 0 1 0-4 0

"Рейнджерс" - "Лион". Ставка и коэффициенты

"Рейнджерс" - "Лион". Прогноз на матч от UA-Футбол

"Рейнджерс" медленно, но уверенно восстанавливает силы. В последних матчах оборона команды выглядит более уверенно. Фактор домашнего поединка должен сыграть положительную роль. Болельщики будут подталкивать команду к атакующим действиям. "Лиону" понадобится много сил, чтобы найти щель в обороне соперника для забитых мячей и максимально сконцентрироваться на защите своих ворот.

Поразить ворота соперника есть шанс у обеих команд. Возможно, матч не определит победителя и завершится ничьей, но все-таки с голами. Фаворита встречи назвать сложно.