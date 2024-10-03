Ференцварош – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча второго тура Лиги Европы на 03.10.2024

В Будапеште сыграют чемпион Венгрии и постоянный участник еврокубков от Англии - "Тоттенхэм". Венгры попытаются взять первые очки на групповом этапе Лиги Европы, а англичане - закрепится среди лидеров турнира.
"Ференцварош" в последние годы является гегемоном венгерского футбола, завоевав в прошлом сезоне уже 6-й подряд чемпионский титул и 35-й в целом. В прошлом сезоне команда выступала в Лиге конференций, где в 1/16 финала уступила будущему победителю - "Олимпиакосу".
В летнее межсезонье венгры были активны на трансферном рынке. Команда пополнилась шестью новыми игроками. Среди них выделяется центрфорвард из "Партизана" Сальданья (украинские болельщики могут помнить его дубль в ворота "Динамо"), Кади Боржес из рашистского "Краснодара", Филипп Ромменс из "Гоу Эхед Иглс" и Габор Шалаи из "Лозанны". Среди потерь в летнее трансферное окно отметим левого вингера Маркиньоса и атакующего полузащитника Листеша.
"Ференцварош" начал текущий евросезон в Лиге чемпионов, где в 3 раунде квалификации уступил датскому "Митьюлланну". В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы венгры только в серии пенальти прошли боснийскую команду "Борац Баня-Лука". Стартовал на групповом этапе Лиги Европы "Ференцварош" в гостях против "Андерлехта", где уступил со счетом 1:2. Во внутреннем чемпионате "Ференцварош" не испытывает никаких проблем: 6 побед в 6 матчах сезона.
Ориентировочный состав "Ференцвароша": Дибус – Ботка, Сиссе, Салай, Рамирес – Ромменс, Абу Фанни, Кади, Захариассен, Траоре – Варга.
Тоттенхэм: последние новости
"Тоттенхэм" с большими амбициями входил в текущий сезон. Летом лондонцы неплохо усилились, был наконец приобретен нападающий на смену Гарри Кейну. Весь прошлый сезон команда мучилась, Постекоглу экспериментировал с позицией центрфорварда, но оптимального варианта так и не нашлось. Летом боссы "шпор" выделили серьезные средства на приобретение Доминика Соланке из "Борнмута". Другие трансферы были преимущественно на перспективу: 18-летний Арчи Грэй, 19-летний Уилсон Одобер, 18-летний Лукас Бергвалль.
Первый матч на турнире против "Карабаха" выдался удачным для лондонцев, хотя уже с 8 минут они остались в меньшинстве. Однако разница в классе между командами слишком велика и даже 10 игроков "шпор" без проблем разгромили азербайджанцев со счетом 3:0.
Во внутренних соревнованиях "Тоттенхэм" в последнее время тоже выступает удачно. В частности, в последнем туре в Манчестере был разгромлен местный "Юнайтед", до этого была победа над "Брентфордом". В турнирной таблице АПЛ из-за неудачного старта "шпоры" расположились на 8 позиции, уступая лидеру "Ливерпуля" 5 очков.
Ориентировочный состав "Тоттенхэма": Викарио – Дэвис, Ван де Вен, Ромеро, Грей – Сарр, Биссума, Берргваль – Сон, Соланке, Джонсон.
Личные встречи
"Ференцварош" и "Тоттенхэм" ни разу не встречались как на официальном уровне, так и в товарищеских матчах.
Ференцварош – Тоттенхэм. Прогноз матча от UA-Футбол
Явным фаворитом противостояния является "Тоттенхэм". Даже если лондонцы проведут широкую ротацию состава, это не помешает им победить. Поэтому ожидаем здесь уверенную победу "Тоттенгема" с разницей в 2 и более гола. Для уверенности можно поставить на победу "Тоттенгема" с форой (-1).