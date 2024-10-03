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Эльфсборг - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 03.10.2024

Лига Европы

Артем Довбик начнет матч в запасе?

Эльфсборг - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 03.10.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом туре основного раунда Лиги Европы "Рома", играющая в Еврокубках уже 11-ый сезон подряд, встречалась с "Атлетик" Бильбао, не игравшим в них с сезона 2017/18. Теперь она встречается с "Эльфсборгом", не игравшим в них с сезона 2015/16. Неделю тому Еврокубковый опыт не очень помог - римляне упустили победу в ключевые минуты, на 85-ой. Поможет ли сейчас? Или же вмешается банальная разница в классе?

Лига Европы. Раунд Лиги. Второй тур

3 октября. 22:00. Бурoс. "Бурoс Арена"

"Эльфсборг" - "Рома"

Главный арбитр: Кристо Тохвeр (Эстония)

Состояние команд

17

Эльфсборг - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 03.10.2024 - изображение 1"Твенте"

 1 0 1 0 1-1 1
18

Эльфсборг - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 03.10.2024 - изображение 2"Хоффенхайм"

 1 0 1 0 1-1 1
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Эльфсборг - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 03.10.2024 - изображение 3"Реал Сосьедад"

 1 0 1 0 1-1 1
20

Эльфсборг - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 03.10.2024 - изображение 4"Мидтьюлланн"

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Эльфсборг - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 03.10.2024 - изображение 5"Манчестер Юнайтед"

 1 0 1 0 1-1 1
22

Эльфсборг - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 03.10.2024 - изображение 6"Ницца"

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23

Эльфсборг - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 03.10.2024 - изображение 7Рома

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Эльфсборг - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 03.10.2024 - изображение 8"Эльфсборг"

 1 0 0 1 2-3 0
25

Эльфсборг - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 03.10.2024 - изображение 9"Порту"

 1 0 0 1 2-3 0
26

Эльфсборг - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 03.10.2024 - изображение 10"Ференцварош"

 1 0 0 1 1-2 0

"Атлетик" - серьезный соперник, и ничья против него - не провал. Но, в любом случае, в нынешнем запутанном формате чуть ли не единственный путь планирования результатов - классический "победа дома, ничья в гостях". Если одна победа дома уже потеряна, нужно побеждать в гостях. Тем более - когда едешь в гости к одному из аутсайдеров, которому прогнозируют вылет из турнира по итогам раунда.

Насколько "Рома" готова побеждать? Буря после увольнения Даниэле Де Росси и ухода Генерального директора Лины Сулуку начинает потихоньку спадать. Иван Юрич провел уже три матча, взяв в них семь очков. Правда, все матчи состоялись дома. И последние два были крайне тяжелыми. От "Атлетика" команда Юрича отбивалась весь второй тайм, от новичка Серии А "Венеции" - весь первый.

Она пропустила в концовке первого, забивать начала лишь на 74-ой минуте, дальним ударом с огромным рикошетом, а на 83-ой забила победный с углового. Юрич признал неорганизованную игру и много пропущенных контратак в первом тайме, но с удивлением отметил большую свежесть во втором. Признал, что часть игроков сыграла ниже своего уровня и что в плане качества этот матч был хуже, чем два его первых в каденции.

Здесь важно отметить, что с первых минут матч начинал лишь один из четырех лучших атакеров команды с начала сезона - Артем Довбик. Пауло Дибала был травмирован, а Томмазо Бальданци и Никколо Писилли получили отдых. Двое последних вышли на поле во втором тайме, принесли много энергии, а последний забил. Сегодня также ожидается ротация, а это всегда опасно.

"Эльфсборг" играет дома, на неудобном для гостей искусственном поле. Он прилично выступил в Квалификации ЛЕ, уверенно выбив "Пафос", "Шериф" и "Риеку", а "Мольде" пройдя в серии пенальти. В первом же туре основного раунда повел в счете в Алкмааре, на 73-ей минуте там еще играл 2:2, причем еще один его гол отменили из-за минимального офсайда, и лишь затем пропустил третий, с пенальти.

Такая игра далеко не самого статусного шведского клуба в гостях против сильного соперника удивила даже многих в Швеции.

В шведской лиге он идет пятым, но это и логично в свете занятости в Еврокубках. Последний матч Аллсвенскан выиграл в гостях у "Кальмара" со счетом 3:1. Устроив камбек после раннего пропущенного. Причем на пропущенный на шестой минуте ответил уже на восьмой, на сороковой повел в счете, а на 86-ой забил третий.

В первых трех матчах Юрича "Рома" владела мячом более 59-ти процентов времени. "Эльфсборг" же владеть не спешит. В Алкмааре владел 34, в Кальмаре - 41. Так что ясно, кто будет доминировать. Но все же хозяева попытаются играть посмелее и уж точно - устраивать быстрые атаки. Как заявляет их игрок Йохан Ларссон, они вовсе не собираются быть туристами на поле.

Юрич высказал комплименты главному тренеру соперника 32-летнему (!) Оскару Хильемарку, игравшему у него в "Дженоа": "Мне очень нравится, что делает Оскар. Мне он нравился как игрок и нравится как тренер. Его команда сильная, агрессивная и прямая, с очень интересными игроками атаки. В этом матче будет битва, мы не можем позволить себе снизить наш уровень и недооценить соперника".

Хильемарк же заявил, что многому научился у Юрича. Также сказав: "По уровню "Эльфсборг" и "Рома" на разных планетах, но мы не играем просто для участия. Мы надеемся, что иногда сможем выйти из блока и создать шансы забить. Мы должны быть солидными в обороне и взрывными в атаке. Играть не только в контратаках и не только владением мячом, а менять стиль по ходу матча".

"С "Ромой" сильнее тот, кто выиграет единоборства".

Последние матчи команд

Эльфсборг - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 03.10.2024 - изображение 11

Кадры

Юрич заявил, что постарается много не менять, но СМИ как раз говорят обратно. Тем более, что "Рома" выглядит уставшей. Довольно уверенно можно говорить о флангах с Челиком и Анхелиньо. А вот вратарь Райан вместо Свилара, защитники Хуммельс и Эрмосо вместо Ндики и Манчини, опорники Паредес и Писилли вместо Коне и Кристанте, атакеры Суле, Бальданци, Шомуродов, Эль-Шаарави вместо Лоренцо Пеллегрини, Дибалы и Довбика - все возможно.

Менять ли Довбика на Шомуродова? Юрич сообщил, что решит сегодня. Логичнее было бы заменить, поскольку Артем отыграл против "Венеции" полный матч, прервал серию матчей с забитыми мячами во всех турнирах на трех и выглядел уставшим. Интересно будет посмотреть, как украинец умеет выходить на замену.

У "Эльфсборга" отсутствует вице-капитан центральный защитник Холмен, удаленный в концовке матча в Алкмааре. Его должен заменить Хенрикссон, потерявший место в стартовом составе в Еврокубках еще в середине августа. На других же позициях замен не ожидается. В воротах останется Петтерссон, несмотря на грубейшую ошибку в Алкмааре, привезшую гол.

Обе команды ныне играют по тактической схеме 3-4-2-1.

"Эльфсборг": Петтерссон, Йегбе, Бухари, Хенрикссон, Хулт, Б. Зенели, Хедлунд, Оума, А. Зенели, Касем, Байду

"Рома": Райан, Манчини, Эрмосо, Ндика, Челик, Паредес, Писилли, Анхелиньо, Суле, Бальданци, Шомуродов

Цифры и факты

  • "Эльфсборг" и "Рома" никогда не встречались в официальных матчах
  • "Эльфсборг" проиграл два из последних 14-ти матчей во всех турнирах. Оба в Лиге Европы - 0:1 дома от "Мольде" и 2:3 в гостях от АЗ
  • "Рома" не проиграла в пяти последних матчах во всех турнирах - две победы, три ничьи
  • "Рома" проиграла лишь один гостевой матч Лиги Европы из последних пяти, но и выиграла лишь один из последних шести и два из последних 11-ти. В последних шести таких за пределами Италии она пропускала
  • В девяти последних домашних матчах Лиги Европы в основное время на счету "Эльфсборга" семь побед, ничья и поражение

Прогноз: Эльфсборг - Рома 1:2

"Эльфсборг" хорошо играет дома на искусственном поле, хорошо проявил себя в Лиге Европы в нынешнем сезоне, в том числе против крепкого АЗ, а матч против "Ромы" воспринимает как праздник. Она же плохо играет в гостях, устала, еще не оправилась полностью от потрясений и применит ротацию. Почти наверняка римлян ожидают проблемы. Скорее всего, они пропустят. Но логичнее, что выцарапают победу.

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