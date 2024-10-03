Эльфсборг - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 03.10.2024

В первом туре основного раунда Лиги Европы "Рома", играющая в Еврокубках уже 11-ый сезон подряд, встречалась с "Атлетик" Бильбао, не игравшим в них с сезона 2017/18. Теперь она встречается с "Эльфсборгом", не игравшим в них с сезона 2015/16. Неделю тому Еврокубковый опыт не очень помог - римляне упустили победу в ключевые минуты, на 85-ой. Поможет ли сейчас? Или же вмешается банальная разница в классе?

Лига Европы. Раунд Лиги. Второй тур

3 октября. 22:00. Бурoс. "Бурoс Арена"

"Эльфсборг" - "Рома"

Главный арбитр: Кристо Тохвeр (Эстония)

Состояние команд

17 "Твенте" 1 0 1 0 1-1 1 18 "Хоффенхайм" 1 0 1 0 1-1 1 19 "Реал Сосьедад" 1 0 1 0 1-1 1 20 "Мидтьюлланн" 1 0 1 0 1-1 1 21 "Манчестер Юнайтед" 1 0 1 0 1-1 1 22 "Ницца" 1 0 1 0 1-1 1 23 Рома 1 0 1 0 1-1 1 24 "Эльфсборг" 1 0 0 1 2-3 0 25 "Порту" 1 0 0 1 2-3 0 26 "Ференцварош" 1 0 0 1 1-2 0

"Атлетик" - серьезный соперник, и ничья против него - не провал. Но, в любом случае, в нынешнем запутанном формате чуть ли не единственный путь планирования результатов - классический "победа дома, ничья в гостях". Если одна победа дома уже потеряна, нужно побеждать в гостях. Тем более - когда едешь в гости к одному из аутсайдеров, которому прогнозируют вылет из турнира по итогам раунда.

Насколько "Рома" готова побеждать? Буря после увольнения Даниэле Де Росси и ухода Генерального директора Лины Сулуку начинает потихоньку спадать. Иван Юрич провел уже три матча, взяв в них семь очков. Правда, все матчи состоялись дома. И последние два были крайне тяжелыми. От "Атлетика" команда Юрича отбивалась весь второй тайм, от новичка Серии А "Венеции" - весь первый.

Она пропустила в концовке первого, забивать начала лишь на 74-ой минуте, дальним ударом с огромным рикошетом, а на 83-ой забила победный с углового. Юрич признал неорганизованную игру и много пропущенных контратак в первом тайме, но с удивлением отметил большую свежесть во втором. Признал, что часть игроков сыграла ниже своего уровня и что в плане качества этот матч был хуже, чем два его первых в каденции.

Здесь важно отметить, что с первых минут матч начинал лишь один из четырех лучших атакеров команды с начала сезона - Артем Довбик. Пауло Дибала был травмирован, а Томмазо Бальданци и Никколо Писилли получили отдых. Двое последних вышли на поле во втором тайме, принесли много энергии, а последний забил. Сегодня также ожидается ротация, а это всегда опасно.

"Эльфсборг" играет дома, на неудобном для гостей искусственном поле. Он прилично выступил в Квалификации ЛЕ, уверенно выбив "Пафос", "Шериф" и "Риеку", а "Мольде" пройдя в серии пенальти. В первом же туре основного раунда повел в счете в Алкмааре, на 73-ей минуте там еще играл 2:2, причем еще один его гол отменили из-за минимального офсайда, и лишь затем пропустил третий, с пенальти.

Такая игра далеко не самого статусного шведского клуба в гостях против сильного соперника удивила даже многих в Швеции.

В шведской лиге он идет пятым, но это и логично в свете занятости в Еврокубках. Последний матч Аллсвенскан выиграл в гостях у "Кальмара" со счетом 3:1. Устроив камбек после раннего пропущенного. Причем на пропущенный на шестой минуте ответил уже на восьмой, на сороковой повел в счете, а на 86-ой забил третий.

В первых трех матчах Юрича "Рома" владела мячом более 59-ти процентов времени. "Эльфсборг" же владеть не спешит. В Алкмааре владел 34, в Кальмаре - 41. Так что ясно, кто будет доминировать. Но все же хозяева попытаются играть посмелее и уж точно - устраивать быстрые атаки. Как заявляет их игрок Йохан Ларссон, они вовсе не собираются быть туристами на поле.

Юрич высказал комплименты главному тренеру соперника 32-летнему (!) Оскару Хильемарку, игравшему у него в "Дженоа": "Мне очень нравится, что делает Оскар. Мне он нравился как игрок и нравится как тренер. Его команда сильная, агрессивная и прямая, с очень интересными игроками атаки. В этом матче будет битва, мы не можем позволить себе снизить наш уровень и недооценить соперника".

Хильемарк же заявил, что многому научился у Юрича. Также сказав: "По уровню "Эльфсборг" и "Рома" на разных планетах, но мы не играем просто для участия. Мы надеемся, что иногда сможем выйти из блока и создать шансы забить. Мы должны быть солидными в обороне и взрывными в атаке. Играть не только в контратаках и не только владением мячом, а менять стиль по ходу матча".

"С "Ромой" сильнее тот, кто выиграет единоборства".

Последние матчи команд

Кадры

Юрич заявил, что постарается много не менять, но СМИ как раз говорят обратно. Тем более, что "Рома" выглядит уставшей. Довольно уверенно можно говорить о флангах с Челиком и Анхелиньо. А вот вратарь Райан вместо Свилара, защитники Хуммельс и Эрмосо вместо Ндики и Манчини, опорники Паредес и Писилли вместо Коне и Кристанте, атакеры Суле, Бальданци, Шомуродов, Эль-Шаарави вместо Лоренцо Пеллегрини, Дибалы и Довбика - все возможно.

Менять ли Довбика на Шомуродова? Юрич сообщил, что решит сегодня. Логичнее было бы заменить, поскольку Артем отыграл против "Венеции" полный матч, прервал серию матчей с забитыми мячами во всех турнирах на трех и выглядел уставшим. Интересно будет посмотреть, как украинец умеет выходить на замену.

У "Эльфсборга" отсутствует вице-капитан центральный защитник Холмен, удаленный в концовке матча в Алкмааре. Его должен заменить Хенрикссон, потерявший место в стартовом составе в Еврокубках еще в середине августа. На других же позициях замен не ожидается. В воротах останется Петтерссон, несмотря на грубейшую ошибку в Алкмааре, привезшую гол.

Обе команды ныне играют по тактической схеме 3-4-2-1.

"Эльфсборг": Петтерссон, Йегбе, Бухари, Хенрикссон, Хулт, Б. Зенели, Хедлунд, Оума, А. Зенели, Касем, Байду

"Рома": Райан, Манчини, Эрмосо, Ндика, Челик, Паредес, Писилли, Анхелиньо, Суле, Бальданци, Шомуродов

Цифры и факты

"Эльфсборг" и "Рома" никогда не встречались в официальных матчах

"Эльфсборг" проиграл два из последних 14-ти матчей во всех турнирах. Оба в Лиге Европы - 0:1 дома от "Мольде" и 2:3 в гостях от АЗ

"Рома" не проиграла в пяти последних матчах во всех турнирах - две победы, три ничьи

"Рома" проиграла лишь один гостевой матч Лиги Европы из последних пяти, но и выиграла лишь один из последних шести и два из последних 11-ти. В последних шести таких за пределами Италии она пропускала

В девяти последних домашних матчах Лиги Европы в основное время на счету "Эльфсборга" семь побед, ничья и поражение

Прогноз: Эльфсборг - Рома 1:2

"Эльфсборг" хорошо играет дома на искусственном поле, хорошо проявил себя в Лиге Европы в нынешнем сезоне, в том числе против крепкого АЗ, а матч против "Ромы" воспринимает как праздник. Она же плохо играет в гостях, устала, еще не оправилась полностью от потрясений и применит ротацию. Почти наверняка римлян ожидают проблемы. Скорее всего, они пропустят. Но логичнее, что выцарапают победу.