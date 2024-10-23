Рома – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 24.10.2024

Лига Европы, третий тур

24 октября, 19:45. "Стадио Олмипико" (Рим)

Главный арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

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Еще одна тяжелая команда для "Динамо", еще один представитель с топовго европейского чемпионата. Но здесь встреча уже имеет свой особый интерес – Артема Довбика. Нападающего, который даже играл за "Динамо". Вспомните когда? Да, в товарищеских матчах после начала полномасштабного вторжения. Теперь украинец попытается забить в ворота своего партнера по сборной Георгия Бущана.

Новости Ромы (Рим, Италия)

Только пришел новый тренер Иван Юрыч, так уж и его хотят уволить. Не идут результаты в “Роме”, победы – это большая редкость. За последние пять матчей удалось выиграть только один раз – против “Венеции” в матче чемпионата Италии. И это была волевая победа, вырванная во втором тайме против команды, которая только что поднялась из Серии Б. О многом говорит, не так ли?

В минувшие выходные тоже "волков" постигла неудача. Неплохо держалась команда Юрича против действующего чемпиона Италии "Интера", могла также забивать. Но это сделал соперник. Гол Мартинеса стал единственным и победоносным. Оппонент – сильный, здесь вопросов совсем нет. Но снова ноль набранных очков. И Рома пока идет на 10 месте в турнирной таблице. Если говорить об отрыве от лидера Наполи – это девять зачетных пунктов (при том, что у римлян всего 10). Если рассматривать более реальную цель – зону ЛЧ – это четыре балла. Не критично, но и этого пока трудно добиться.

В Лиге Европы также блеска и изыска нет. За два матча – одно набранное очко. Еще ничью, пусть и домашнюю, с "Атлетиком" можно понять. Долго держали преимущество в счете, заработанном благодаря голу Довбика. Но на 85-й минуте пропустили. Однако проиграть текущему шведскому середняку ​​(седьмое место во внутреннем чемпионате) "Эльфсборгу" – это что такое? Да, 24 удара, да, 68% владения мячом. Но какой смысл в этом, если ты привозишь пенальти и пропускаешь гол, который становится решающим?

Кадры хозяев

У Довбика недавно были некоторые проблемы со здоровьем, но в прошлом матче отбегал все 90 минут. Должен сыграть и в этом поединке. А вот на Эль-Шаарави и Салемакерса Юрыч рассчитывать не может. Ле Фе – под вопросом. А Хуммельс говорил, что будет уже готов к "Динамо". Но пока он еще ни одного матча за “Рому” не провел – только сидел на скамье для запасных.

Новости Динамо (Киев, Украина)

Позитив в УПЛ, негатив в Лиге Европы. Так можно выделить текущее положение дел у подопечных Шовковского. Дела в чемпионате идут хорошо. Из 27 очков за девять туров было набрано 25 зачетных пунктов. Только с “Рухом” потеряли баллы. Все остальное – победы. Потому и лидируют киевляне в турнирной таблице. От "Александрии" отрыв два очка, а вот от "Шахтера" – шесть.

В частности, в прошлом поединке "Динамо" провело киевское дерби против "Оболони". Равной игрой это тяжело назвать. "Пивовары" хотели поставить позади блок, но еще до 30 минуты пропустили три гола. Итоговый счет – 1:5, но и тот единственный гол забила не “Оболонь”. Михавко срезал в свои ворота. Раззабивался 19-летний полузащитник в последнее время. За пять матчей – четыре гола: два в свои, два в чужие. Не даст загрустить.

А вот в Лиге Европы... Сначала поражение "Лацио" 0:3, затем – "Хоффенхайму" 0:2. Пока не везет киевлянам в Германии. Но действительно, здесь и о судьбе везения. Ибо что римляне, что представитель Бундеслиги выдали свои едва ли не лучшие матчи за последнее время. "Динамо" моментами очень прилично атаковало, но где-то не хватало завершения, где-то соперник был на долю секунды быстрее. Также и без провалов в обороне не обошлось – особенно в поединке с “орлами”. Но хороший потенциал есть, хотя и желательно воплощать его в результат.

Кадры гостей

Команда отправилась на матч без Ярмоленко. В прошлом матче против “Оболони” на его позиции играл Караваев и отличился голом, а Волошин на поле вообще не появился. Приберег Шовковский Назара на Рим? Также не помогут команде Пихаленок, Себальос, и Шепелев, который до сих пор восстанавливается от травмы.

Последние пять матчей Ромы и Динамо

Последние пять встреч хозяев

20.10. Рома – Интер 0:1 (Серия А)

06.10. Монце – Рома 1:1 (Серия А)

03.10. Эльфсборг – Рома 1:0 (ЛЕ)

29.09. Рома – Венеция 2:1 (Серия А)

26.09. Рома – Атлетик 1:1 (ЛЕ)

Последние пять встреч гостей

19.10. Оболонь – Динамо 1:5 (УПЛ)

06.10. Динамо – Кривбасс 2:1 (УПЛ)

03.10. Хоффенхайм – Динамо 2:0 (ЛЕ)

29.09. Левый Берег – Динамо 0:3 (УПЛ)

25.09. Динамо – Лацио 0:3 (ЛЕ)

Личные матчи между командами

27.11.2007. Динамо – Рома 1:4 (ЛЧ)

19.09.2007. Рома – Динамо 2:0 (ЛЧ)

23.11.2004. Динамо – Рома 2:0 (ЛЧ)

15.09.2004. Рома – Динамо 0:3 (техническая победа) (ЛЧ)

Ориентировочные составы на матч

"Рома": Свилар – Челик, Н'Дика, Бастони – Абдулхамид, Кристанте, Паредес, Анхелино – Дибала, Пеллегрини – Довбик.

"Динамо": Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Шапаренко, Бражко – Волошин, Буяльский, Кабаев – Ванат.

Ставки и коэффициенты на матч Рома – Динамо

Прогноз на матч Рома – Динамо от UA-Football

В последний раз, когда играли эти команды между собой, "Динамо" представляли Белькевич, Бангура, Шацких и Милевский, а "Рому" – Де Росси, Тотти, Писарро и Вучинич. Легендарные личности в узких кругах (за исключением Франческо и Даниэля). Время совсем другое, и турнир тоже. Но ситуация в командах примерно одинаковая: одно очко на двоих после двух туров.

“Рома” выглядит очевидным фаворитом. Какой там резерв в теории не выпустил бы Юрич, эти футболисты совокупно будут индивидуально лучше лучших игроков киевлян. Но это не значит, что следует опускать руки. Так можно ли вообще тогда нигде не играть, какой смысл? Однако все же первые тайма "Динамо" проводит не лучшим образом, а вот римляне – наоборот. Прогноз: Победа Ромы в первом тайме (Кф 2,05).