Порту – Хоффенхайм. Прогноз и анонс матча Лиги Европы на 14.10.2024

Лига Европы. 3-й тур

Порту, Эштадиу ду Драгау

Порту – Хоффенхайм 22:00

Трансляция – Megogo

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Порту

"Порту" по итогам первых двух туров набрал всего пункт. Вряд ли это всерьез повлияет на их шансы на выход в плей-офф, но удивить "драконам" удалось в обоих поединках. Сначала команда Витора Бруну неудачно съездила в Норвегию: рано открыли счет против "Буде-Глимта", 40 минут играли в большинстве, но все равно умудрились проиграть (3:2).

Еще веселее вышла игра против "Манчестер Юнайтед", хоть и в похожей манере. Отыгрались с 0:2, полученных в дебютные 20 минут. И даже вышли вперед благодаря дублю Омородиона. Снова доигрывали в большинстве из-за истерики Бруну. Но упустил результат в самой концовке, довольствовавшись лишь ничьей.

Теперь остается уповать на домашние трибуны, где "Порту" выиграл 20 из 25 последних поединков. С этим не помогут защитники Иван Маркано и Заиду Сануси. Омородион точно выйдет на острие, он сейчас в форме, плюс травмирован Фран Наварро. В центре защиты ожидается дуэт Переса и Педру.

Хоффенхайм

"Хоффенхайм" тоже начал общий раунд ЛЕ с выезда в Скандинавию. Там их ждал тяжелый поединок с чемпионом Дании из "Мидтьюлланда", где вырвать ничью удалось лишь благодаря дебютному голу Макса Морстедта во взрослом футболе. Таргетмен сравнял буквально за минуту до конца основного времени.

Дальше было печально известное фиаско "Динамо" в Германии, где исход борьбы решил дубль Гложека, а зинсхаймцы даже особо и не напряглись. После международного перерыва парни Матараццо еще и взяли ничью со "Штутгартом" (1:1). "Швабы" выглядели выдохшимися, но это все равно большой успех для их соперника.

У немцев кадровые проблемы более существенны. Надолго вылетели Кабак и Премель, два важных игрока центральной оси. 2 из 3 ЦЗ в нынешнем ростере – опорники. Также до начала зимы не сыграет быстрый форвард Бебу. А в опорке нет ключевых Гайгера и Гриллича.

Ориентировочные составы

Порту: Кошта – Мариу, Педру, Перес, Моура – Эуштакиу, Варела, Гонсалес – Пепе, Омородион, Галено

Хоффенхайм: Бауманн – Акпогума, Стах, Нсоки – Жандре, Бисхоф, Тохумчу, Прасс – Крамарич – Гложек, Ларсен

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Порту – Хоффенхайм от UA-Футбол

У "Хоффенхайма" был кризис игровой (дырявая оборона) и проблемы внутри коллектива. Большинство из них удалось решить, но серьезные кадровые потери и ужасная выездная форма (11 поражений в 18 последних поединках) не обещают добра. Так что ждем первой победы "Порту" в ЛЕ и 1-2 гола от Омородиона, который буквально задавит щуплых ЦЗ оппонента. Ставка: фора -1.5 на "Порту" с коэффициентом 2.37. Альтернативная ставка: Омородион забьет с коэффициентом 2.40