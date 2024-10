Тоттенхэм – АЗ Алкмаар. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 24.10.2024

24 октября нидерландский "АЗ Алкмаар" сыграет матч третьего тура общего этапа Лиги Европы с командой Постекоглу, которая в нынешнем сезоне показывает вполне хороший результат в матчах европейского турнира. Сможет ли нидерландский клуб достойно противостоять сегодняшнему лидеру Лиги Европы?

Лига Европы. Тур 3 из 8

Лондон, стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"

Арбитр в поле: Манфредас Лукьянчукас (Литва)

Команда Постекоглу в сезоне 2024/2025 шагает вполне уверенно. Несмотря на то, что в АПЛ "шпоры" занимают седьмое место, их победы над "Вест Хэмом" (4:1) и "Манчестер Юнайтед" (3:0) говорят о том, что в пятерку лидеров чемпионата они могут влететь.

К матчу с АЗ "шпоры" подходят в хорошем боевом настроении после победы над непростым соперником АПЛ - "Вест Хэмом". Это придаст им уверенность, как, впрочем, и домашний стадион с поддержкой болельщиков.

Скорее всего, экспериментировать с составом Постекоглу не будет, как в матче с "Ференцварошем". Команда успеет отдохнуть после матча внутреннего чемпионата (19.10.2024). А после еврокубкового матча у "шпор" встреча с "Кристал Пэлас" - не самым сильным соперником АПЛ. Нет сомнений, что "Тоттенхэму" хватит сил одолеть АЗ и взять третью победу в Лиге Европы.

У Постекоглу атакующая линия - одна из самых сильных в АПЛ. Скорее всего Биссума, Соланке, Сон, Джонсон создадут много неприятных моментов перед воротами своего соперника.

