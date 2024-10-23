Тоттенхэм – АЗ Алкмаар. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 24.10.2024

24 октября нидерландский "АЗ Алкмаар" сыграет матч третьего тура общего этапа Лиги Европы с командой Постекоглу, которая в нынешнем сезоне показывает вполне хороший результат в матчах европейского турнира. Сможет ли нидерландский клуб достойно противостоять сегодняшнему лидеру Лиги Европы?

Лига Европы. Тур 3 из 8

Лондон, стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"

Арбитр в поле: Манфредас Лукьянчукас (Литва)

Новости "Тоттенхэма"

Команда Постекоглу в сезоне 2024/2025 шагает вполне уверенно. Несмотря на то, что в АПЛ "шпоры" занимают седьмое место, их победы над "Вест Хэмом" (4:1) и "Манчестер Юнайтед" (3:0) говорят о том, что в пятерку лидеров чемпионата они могут влететь.

К матчу с АЗ "шпоры" подходят в хорошем боевом настроении после победы над непростым соперником АПЛ - "Вест Хэмом". Это придаст им уверенность, как, впрочем, и домашний стадион с поддержкой болельщиков.

Скорее всего, экспериментировать с составом Постекоглу не будет, как в матче с "Ференцварошем". Команда успеет отдохнуть после матча внутреннего чемпионата (19.10.2024). А после еврокубкового матча у "шпор" встреча с "Кристал Пэлас" - не самым сильным соперником АПЛ. Нет сомнений, что "Тоттенхэму" хватит сил одолеть АЗ и взять третью победу в Лиге Европы.

У Постекоглу атакующая линия - одна из самых сильных в АПЛ. Скорее всего Биссума, Соланке, Сон, Джонсон создадут много неприятных моментов перед воротами своего соперника.

Ange provides a team news update ahead of tomorrow night’s @europaleague clash with AZ Alkmaar ⤵️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 23, 2024

Ориентировочный состав

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Викарио - Порро, Ромеро, Грей, Дэвис - Сарр, Биссума, Мэддисон - Вернер, Мур, Соланке

Новости "АЗ Алкмаар"

АЗ едет в Лондон после четырех подряд поражений - три в нидерландском чемпионате и одно от "Атлетика" (второй тур Лиги Европы). Правда, стоит отметить, что "сыровары" не сдаются даже в самой сложной ситуации. Например, как в матче с ПСВ, когда они остались в меньшинстве на десятой минуте первого тайма, но боролись до финального свистка и даже забили гол, пропустив всего два мяча от чемпиона Эредивизи прошлого сезона. Команда Мартенса отличается упрямым неуступчивым характером.

Несмотря на то, что АЗ не может похвастаться таким мощным и дорогим составом, как "Тоттенхэм", эта команда умеет забивать. В первом туре Лиги Европы они смогли забить три мяча в ворота "Эльфсборга". Есть надежда, что и в ворота "шпор" хоть один гол, но влетит.

Ориентировочный состав

"АЗ Алкмаар" не испытывает сегодня трудностей с основным составом. Все футболисты, которые травмированы, не являются ключевыми: Зефейк, Мердинк, Бруно Инди, Сэм Вестерфельд и Льюис Схаутен. Возможно, не сможет выйти Ибрагим Садик. Это единственная проблема. Ганский нападающий сегодня один из лучших атакующих футболистов АЗ.

Овусу-Одуро - Майкума, Пенетра, Деккер, Вольф - Копмейнерс, Класи - Мейнанс, Бурмистр, Ван Боммел - Парротт

"Тоттенхэм" - "АЗ Алкмаар". Статистика личных встреч

Команды встречаются впервые.

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"Тоттенхэм" - "АЗ Алкмаар". Последние матчи команд

Пять последних матчей "Тоттенхэма":

26.09.2024. Лига Европы. Тур 1 из 8. "Тоттенхэм" - "Карабах" 3:0

29.09.2024. Английская Премьер-лига. "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 0:3

03.10.2024. Лига Европы. Тур 2 из 8. "Ференцварош" - "Тоттенхэм" 1:2

06.10.2024. Английская Премьер-лига. "Брайтон" - "Тоттенхэм" 3:2

19.10.2024. Английская Премьер-лига. "Тоттенхэм" - "Вест Хэм Юнайтед" 4:1

Пять последних матчей АЗ:

25.09.2024. Лига Европы. Тур 1 из 8. АЗ - "Эльфсборг" 3:2

29.09.2024. Эредивизи. АЗ - "Утрехт" 1:2

03.10.2024. Лига Европы. Тур 2 из 8. "Атлетик" - АЗ 2:0

06.10.2024. Эредивизи. "Фортуна Ситтард" - АЗ 1:0

19.10.2024. Эредивизи. АЗ - ПСВ 1:2

"Тоттенхэм" - "АЗ Алкмаар". Турнирное положение команд

"Тоттенхэм" занимает третье место с шестью очками. Два победных матча, пять забитых голов и один пропущенный. Команда в активе имеет одну желтую карточку и одну красную.

"Алкмаар" на 18 месте с одной победой и одним поражением. Три гола команда забила, четыре пропустила. В активе "Алкмаара" четыре желтые карточки и ни одной красной.

Ставки и коэффициенты на матч

"Тоттенхэм" - "АЗ Алкмаар". Прогноз на матч от UA-Футбол

"Шпоры" сейчас в прекрасной форме. Отлично атакуют, много забивают. Даже при условии, что АЗ ехали бы в Лондон в хорошей форме, у них мало шансов на победу. Но в обороне у "Тоттенхэма" есть дыры. АЗ проиграл пять предыдущих матчей. Они будут стараться забить несмотря на то, что в их ворота может влететь несколько мячей. Фаворит матча - "Тоттенхэм". А вот голы мы можем увидеть от обеих команд.