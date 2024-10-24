Фенербахче – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 24.10.2024

24 октября в Стамбуле в рамках третьего тура общего этапа Лиги Европы "Фенербахче" принимает "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" в выездных матчах в нынешнем сезоне выглядят достаточно слабо. Да и у Жозе Моуриньо путь в Турции не без проблем. Кто же окажется сильнее?

Лига Европы. 3-й тур общего этапа

Стамбул, стадион "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу"

Арбитр в поле: Клеман Тюрпен (Франция)

Новости "Фенербахче"

В четверг Жозе Моуриньо будет противостоять своей бывшей команде, с которой его связывают не самые приятные воспоминания. Нет сомнений, португалец сегодня мечтает о победе над "красными дьяволами". Да и Софьян Амрабат с Фредом (экс-игроки манкунианцев) будут доказывать своему бывшему клубу, что с ними расстались зря.

В предыдущем сезоне "канарейки" упустили шанс стать чемпионами Турции, уступив пальму первенства "Галатасараю". Летом 2024 года клуб сделал ставку на Жозе Моуриньо в надежде на светлое будущее. Однако сегодня к Особенному есть много вопросов. "Фенербахче" вылетел из Лиги чемпионов и весьма посредственно выступает на внутренней арене. Четвертое место в турецкой Суперлиге с 17-ю очками не впечатляют болельщиков (у "Галатасарая" 25 очков). На все упреки о плохом результате "канареек" со стороны прессы Моуриньо отвечает: "Моуринью - это трофеи. Но о каком результате вы говорите в сентябре? Кто выигрывает трофеи осенью?"

В Лиге Европы дела у Моуриньо идут лучше - два матча, четыре очка. Тем не менее, если у "Сент-Жиллуаз" "канарейки" вырвали победу (1-й тур, 2:1), то с "Твентом" расписали только ничью (2-й тур,1:1).

Главный козырь "Фенербахче" в нашем матче - домашнее поле и невероятная поддержка болельщиков. В сезоне 2023/2024 "канарейки" провели восемь еврокубковых матчей на домашнем стадионе и семь из них выиграли.

Ориентировочный состав

К восьмому туру Суперлиги (20 октября) восстановился после травмы Чаглар Сеюнджю - один из основных защитников "канареек". Правда, в матче с "Самсунспором" футболист вышел только на замену. Пока не понятно, сможет ли он выйти в стартовом составе на матч с "Манчестер Юнайтед". Не поможет Моуриньо и нападающий Юксек (травма).

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Ливакович - Мюлдюр, Бекан, Джику, Остерволде - Амбрабат, Фред - Кахведжи, Шиманьский, Тадич - Эн-Несери

Новости "Манчестер Юнайтед"

"Красные дьяволы" хромают на обе ноги. Победа над "Брентфордом" (АПЛ)19 октября прервала безвыигрышную серию из пяти матчей (во всех турнирах) и отсрочила отставку Эрика тен Хага, о которой кричат уже очень давно. Манкунианцы занимают 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Результативность команды падает со скоростью звука. В восьми матчах (АПЛ) команда забила всего семь голов, а пропустила девять.

В нынешнем сезоне "Манчестер Юнайтед" показывает серый, нерешительный футбол. Замены, которые проводит Тен Хаг по ходу матчей не приносят желаемого результата. Создается впечатление, что команда забыла, что такое атаковать и забивать. Болельщики практически в каждом матче скандируют "вперед, вперед" потому, что "красные дьяволы" только обороняются и постоянно теряют мяч.

В Лиге Европы "красные дьяволы" тоже не могут похвастаться хорошим результатом - две ничьи. Хватит ли сил им одержать победу над "канарейками" на выезде? Ведь Тен Хаг располагает игроками более высокого класса, чем Моуриньо.

Ориентировочный состав

"Манчестер Юнайтед" имеет проблемы. Гарри Магуайр, который спас команду от поражения в матче с "Порту" еще не восстановился после травмы. Мейну, Маласия, Йоро и Шоу тоже травмированы. Бруну Фернандеш дисквалифицирован. Под вопросом и выход Маунта.

Онана - Мазрауи, де Лигт, Мартинес, Далот - Угарте, Каземиро - Диалло, Эриксен, Рашфорд - Хейлунн

"Фенербахче" - "Манчестер Юнайтед". Статистика личных встреч

Команды встречались шесть раз, начиная с 1996 года. Три раза одерживала победу турецкая команда, столько же - английская. В активе "Фенербахче" девять забитых голов, у "Манчестер Юнайтед" - 13. В среднем за 90 минут турецкая команда забивала 1,5 голов, английская - 2,17. Самая крупная победа "Фенербахче" - 3:0 (8.12.2004; Лига чемпионов), "Манчестер Юнайтед" - 6:2 (28.09.2004; Лига чемпионов).

"Фенербахче" - "Манчестер Юнайтед". Последние матчи команд

"Фенербахче" не показывает стабильный футбол, имея в своем активе много проигранных матчей и сыгранных вничью.

21.09.2024. Турецкая Суперлига. "Фенербахче" - "Галатасарай" 1:3

26.09.2024. Лига Европы. Тур 1 из 8. "Фенербахче" - "Сент-Жиллуаз" 2:1

29.09.2024. Турецкая Суперлига. "Антальяспор" - "Фенербахче" 0:2

03.10.2024. Лига Европы. Тур 2 из 8. "Твенте" - "Фенербахче" 1:1

20.10.2024. Турецкая Суперлига. "Самсунспор" - "Фенербахче" 2:2

"Манчестер Юнайтед" тоже не может похвастаться хорошим результатом в последних пяти матчах.

25.09.2024. Лига Европы. Тур 1 из 8. "Манчестер Юнайтед" - "Твенте" 1:1

29.09.2024. Английская Премьер-лига. "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 0:3

03.10.2024. Лига Европы. Тур 2 из 8. "Порту" - "Манчестер Юнайтед" 3:3

06.10.2024. Английская Премьер-лига. "Астон Вилла" - "Манчестер Юнайтед" 0:

19.10.2024. Английская Премьер-лига. "Манчестер Юнайтед" - "Брентфорт" 2:1

"Фенербахче" - "Манчестер Юнайтед". Турнирное положение команд

После двух матчей в Лиге Европы "Фенербахче" занимает 14 место. В активе команды Моуриньо одна победа и одна ничья, три забитых гола и два пропущенных; 10 желтых карточек, одна красная.

"Манчестер Юнайтед" на 21 месте. Команда Эрика Тен Хага сыграла два матча вничью - четыре гола забила, четыре пропустила. С предупреждениями у "красных дьяволов" дела обстоят лучше - четыре желтые, одна красная.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Фенербахче – Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

"Фенербахче" - "Манчестер Юнайтед". Прогноз на матч от UA-Футбол

Несмотря на неоднозначное мнение о работе Моуриньо и результатах команды, "Фенербахче" достаточно опасный соперник. Особенно для такой команды, как сегодняшний "Манчестер Юнайтед". Выездные матчи "красные дьяволы" проводят очень слабо. Правда, в еврокубковых матчах команда Тен Хага выглядит немного лучше, чем в АПЛ. Поэтому есть шанс увидеть голы от обеих команд. Сложно сказать, кто же окажется сильнее - "канарейки" или "красные дьяволы". Вероятно, есть смысл ждать ничьей. Французский арбитр не любит раздавать желтые карточки, а вот назначать одиннадцатиметровые - его фишка. Возможно, пенальти от Тюрпена спасет одного из соперников от поражения.