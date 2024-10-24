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Фенербахче – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 24.10.2024
Турки против англичан
Getty Images/Global Images Ukraine
24 октября в Стамбуле в рамках третьего тура общего этапа Лиги Европы "Фенербахче" принимает "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" в выездных матчах в нынешнем сезоне выглядят достаточно слабо. Да и у Жозе Моуриньо путь в Турции не без проблем. Кто же окажется сильнее?
- Новости "Фенербахче"
- Ориентировочный состав
- Новости "Манчестер Юнайтед"
- Ориентировочный состав
- "Фенербахче" - "Манчестер Юнайтед". Статистика личных встреч
- "Фенербахче" - "Манчестер Юнайтед". Последние матчи команд
- "Фенербахче" - "Манчестер Юнайтед". Турнирное положение команд
- Ставки и коэффициенты на матч
- "Фенербахче" - "Манчестер Юнайтед". Прогноз на матч от UA-Футбол
Новости "Фенербахче"
В четверг Жозе Моуриньо будет противостоять своей бывшей команде, с которой его связывают не самые приятные воспоминания. Нет сомнений, португалец сегодня мечтает о победе над "красными дьяволами". Да и Софьян Амрабат с Фредом (экс-игроки манкунианцев) будут доказывать своему бывшему клубу, что с ними расстались зря.
В предыдущем сезоне "канарейки" упустили шанс стать чемпионами Турции, уступив пальму первенства "Галатасараю". Летом 2024 года клуб сделал ставку на Жозе Моуриньо в надежде на светлое будущее. Однако сегодня к Особенному есть много вопросов. "Фенербахче" вылетел из Лиги чемпионов и весьма посредственно выступает на внутренней арене. Четвертое место в турецкой Суперлиге с 17-ю очками не впечатляют болельщиков (у "Галатасарая" 25 очков). На все упреки о плохом результате "канареек" со стороны прессы Моуриньо отвечает: "Моуринью - это трофеи. Но о каком результате вы говорите в сентябре? Кто выигрывает трофеи осенью?"
В Лиге Европы дела у Моуриньо идут лучше - два матча, четыре очка. Тем не менее, если у "Сент-Жиллуаз" "канарейки" вырвали победу (1-й тур, 2:1), то с "Твентом" расписали только ничью (2-й тур,1:1).
Главный козырь "Фенербахче" в нашем матче - домашнее поле и невероятная поддержка болельщиков. В сезоне 2023/2024 "канарейки" провели восемь еврокубковых матчей на домашнем стадионе и семь из них выиграли.
Ориентировочный состав
К восьмому туру Суперлиги (20 октября) восстановился после травмы Чаглар Сеюнджю - один из основных защитников "канареек". Правда, в матче с "Самсунспором" футболист вышел только на замену. Пока не понятно, сможет ли он выйти в стартовом составе на матч с "Манчестер Юнайтед". Не поможет Моуриньо и нападающий Юксек (травма).
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Ливакович - Мюлдюр, Бекан, Джику, Остерволде - Амбрабат, Фред - Кахведжи, Шиманьский, Тадич - Эн-Несери
Новости "Манчестер Юнайтед"
"Красные дьяволы" хромают на обе ноги. Победа над "Брентфордом" (АПЛ)19 октября прервала безвыигрышную серию из пяти матчей (во всех турнирах) и отсрочила отставку Эрика тен Хага, о которой кричат уже очень давно. Манкунианцы занимают 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Результативность команды падает со скоростью звука. В восьми матчах (АПЛ) команда забила всего семь голов, а пропустила девять.
В нынешнем сезоне "Манчестер Юнайтед" показывает серый, нерешительный футбол. Замены, которые проводит Тен Хаг по ходу матчей не приносят желаемого результата. Создается впечатление, что команда забыла, что такое атаковать и забивать. Болельщики практически в каждом матче скандируют "вперед, вперед" потому, что "красные дьяволы" только обороняются и постоянно теряют мяч.
В Лиге Европы "красные дьяволы" тоже не могут похвастаться хорошим результатом - две ничьи. Хватит ли сил им одержать победу над "канарейками" на выезде? Ведь Тен Хаг располагает игроками более высокого класса, чем Моуриньо.
Istanbul is calling ????????????#MUFC || #UEL pic.twitter.com/jCtc3iAiPd— Manchester United (@ManUtd) October 22, 2024
Ориентировочный состав
"Манчестер Юнайтед" имеет проблемы. Гарри Магуайр, который спас команду от поражения в матче с "Порту" еще не восстановился после травмы. Мейну, Маласия, Йоро и Шоу тоже травмированы. Бруну Фернандеш дисквалифицирован. Под вопросом и выход Маунта.
Онана - Мазрауи, де Лигт, Мартинес, Далот - Угарте, Каземиро - Диалло, Эриксен, Рашфорд - Хейлунн
"Фенербахче" - "Манчестер Юнайтед". Статистика личных встреч
Команды встречались шесть раз, начиная с 1996 года. Три раза одерживала победу турецкая команда, столько же - английская. В активе "Фенербахче" девять забитых голов, у "Манчестер Юнайтед" - 13. В среднем за 90 минут турецкая команда забивала 1,5 голов, английская - 2,17. Самая крупная победа "Фенербахче" - 3:0 (8.12.2004; Лига чемпионов), "Манчестер Юнайтед" - 6:2 (28.09.2004; Лига чемпионов).
"Фенербахче" - "Манчестер Юнайтед". Последние матчи команд
"Фенербахче" не показывает стабильный футбол, имея в своем активе много проигранных матчей и сыгранных вничью.
- 21.09.2024. Турецкая Суперлига. "Фенербахче" - "Галатасарай" 1:3
- 26.09.2024. Лига Европы. Тур 1 из 8. "Фенербахче" - "Сент-Жиллуаз" 2:1
- 29.09.2024. Турецкая Суперлига. "Антальяспор" - "Фенербахче" 0:2
- 03.10.2024. Лига Европы. Тур 2 из 8. "Твенте" - "Фенербахче" 1:1
- 20.10.2024. Турецкая Суперлига. "Самсунспор" - "Фенербахче" 2:2
"Манчестер Юнайтед" тоже не может похвастаться хорошим результатом в последних пяти матчах.
- 25.09.2024. Лига Европы. Тур 1 из 8. "Манчестер Юнайтед" - "Твенте" 1:1
- 29.09.2024. Английская Премьер-лига. "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 0:3
- 03.10.2024. Лига Европы. Тур 2 из 8. "Порту" - "Манчестер Юнайтед" 3:3
- 06.10.2024. Английская Премьер-лига. "Астон Вилла" - "Манчестер Юнайтед" 0:
- 19.10.2024. Английская Премьер-лига. "Манчестер Юнайтед" - "Брентфорт" 2:1
"Фенербахче" - "Манчестер Юнайтед". Турнирное положение команд
После двух матчей в Лиге Европы "Фенербахче" занимает 14 место. В активе команды Моуриньо одна победа и одна ничья, три забитых гола и два пропущенных; 10 желтых карточек, одна красная.
"Манчестер Юнайтед" на 21 месте. Команда Эрика Тен Хага сыграла два матча вничью - четыре гола забила, четыре пропустила. С предупреждениями у "красных дьяволов" дела обстоят лучше - четыре желтые, одна красная.
Ставки и коэффициенты на матч
"Фенербахче" - "Манчестер Юнайтед". Прогноз на матч от UA-Футбол
Несмотря на неоднозначное мнение о работе Моуриньо и результатах команды, "Фенербахче" достаточно опасный соперник. Особенно для такой команды, как сегодняшний "Манчестер Юнайтед". Выездные матчи "красные дьяволы" проводят очень слабо. Правда, в еврокубковых матчах команда Тен Хага выглядит немного лучше, чем в АПЛ. Поэтому есть шанс увидеть голы от обеих команд. Сложно сказать, кто же окажется сильнее - "канарейки" или "красные дьяволы". Вероятно, есть смысл ждать ничьей. Французский арбитр не любит раздавать желтые карточки, а вот назначать одиннадцатиметровые - его фишка. Возможно, пенальти от Тюрпена спасет одного из соперников от поражения.
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