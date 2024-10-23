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Наверное, без Яремчука. Мальме – Олимпиакос. Анонс и прогноз матча 3-го тура Лиги Европы на 24.10.2024

Лига Европы
Обновлено

Мальме - Олимпиакос: Прогноз и анонс матча ⋉ 24.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Наверное, без Яремчука. Мальме – Олимпиакос. Анонс и прогноз матча 3-го тура Лиги Европы на 24.10.2024

Фото: olympiacos.org

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Швеции будет экзаменовать победителя Лиги Конференций в прошлом сезоне на своем поле.

Содержание

3-й тур Лиги Европы сезона 2024/25. Четверг, 24 октября
Швеция, Мальмё. Стадион "Эледа"
Арбитр: Симоне Содза (Италия)

"Мальме" 22:00 "Олимпиакос"

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"Мальме": последние новости

Чемпионат Швеции проводится по системе весна-осень и "Мальме" стал чемпионом почти год назад. В текущем сезоне команда также фактически обеспечила себе победу в лиге Аллсвенскана (именно так официально называется чемпионат Швеции по футболу). За 3 тура до завершения соревнований "Мальме" лидирует с отрывом 8 очков от 2 места.

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Еврокубковый сезон для "Мальме" начался еще со 2 квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Шведы поочередно обыграли "Клаксвик" с фарерских островов и греческий "ПАОК" Разван Луческу. В раунде плей-офф шведская команда уступила пражской "Спарте" и квалифицировалась в групповой этап Лиги Европы.

Первым соперником на групповом этапе стал "Рейнджерс", которому шведы уступили дома со счетом 0:2. Во втором туре "Мальме" довольно неожиданно на выезде обыграло опытного еврокубкового бойца - "Карабах" со счетом 1:2.

Среди потерь в "Мальме" накануне матча выделим опытного центрбека Мойсандера, хавбека Левицки и нападающего Хакшабановича. Все они травмированы очень давно, поэтому значительными потерями их назвать сложно.

Ориентировочный состав "Мальме": Далин – Стрюгер Ларсен, Янссон, Рослер, Бузанелло – Кристиансен, Пенья, Йонсен, Берг – Ботхейм, Кисе Телин

"Олимпиакос": последние новости

"Олимпиакос" в прошлом сезоне удивил футбольную Европу победив в Лиге Конференций. Хотя в плей-офф все начиналось грустно – домашнее поражение 1:4 против "Маккаби" из Тель-Авива. В ответном матче греки совершили камбек с тем же счетом в основное время и дожали соперника в дополнительное время. Далее были победы над более статусными "Фенербахче", "Астон Виллой" и "Фиорентиной".

В текущем розыгрыше Лиги Европы греки стартовали с поражения в гостях французскому "Лиону" 0:2, далее последовал разгром дома португальской "Браги" со счетом 3:0.

Нестабильные выступления греков наблюдаются и в национальном чемпионате. Команда находится на 4 месте, уступая лидеру 2 очка. В предыдущем туре "Олимпиакос" дома не сумел обыграть последнюю команду чемпионата "Левадиакос". Причем последние совершили камбэк со счета 0:2.

Плохо обстоят дела у украинского легионера "Олимпиакоса" Романа Яремчука. Он полностью проигрывает конкуренцию Эль-Кааби и выходит всего на несколько минут в конце матча. Первый и последний забитый мяч Романа за греков был еще в конце августа.

Ориентировочный состав "Олимпиакоса": Цолакис – Коштинья, Рецос, Кармо, Ортега – Эссе, Музакитис, Мартинш, Оливейра, Родиней – Эль-Кааби

"Мальме" - "Олимпиакос". Личные встречи

  • 01.10.2014 Мальме - Олимпиакос 2:0
  • 09.12.2014 Олимпиакос - Мальме 4:2

Команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов в 2014 году и обменялись домашними победами. Вместе с ними в квартете были "Ювентус" и "Атлетико", которые заняли первые два места. Далее в Лигу Европы с третьего места прошел Олимпиакос, набравший 9 очков, в то время как для шведов эти 3 очка стали единственными на групповом этапе.

"Мальме" - "Олимпиакос". Последние матчи команд

Последние матчи "Мальме":

  • 19.10 Вестерос - Мальме 1:1 (Аллсвенскан)
  • 06.10. Мальме - Верному - 1:1 (Аллсвенскан)
  • 03.10. Карабах - Мальме 1:2 (Лига Европы)
  • 29.09. Мальме - Мьельбю 2:0 (Аллсвенскан)
  • 26.09 Мальме - Рейнджерс 0:2 (Лига Европы)

Последние матчи "Олимпиакоса":

  • 20.10. Олимпиакос – Левадиакос 2:2 (Суперлига Греции)
  • 06.10. Панатинаикос – Олимпиакос 0:0 (Суперлига Греции)
  • 03.10. Олимпиакос – Брага 3:0 (Лига Европы)
  • 29.09. Олимпиакос – Атромитос 2:0 (Суперлига Греции)
  • 26.09. Лион – Олимпиакос 2:0 (Лига Европы)

"Мальме" - "Олимпиакос". Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Галатасарай "Галатасарай" 3 2 1 0 9-6 7
2 Буде-Глимт Буде-Глимт 3 2 1 0 5-3 7
3 Лацио "Лацио" 2 2 0 0 7-1 6
4 Лион "Лион" 2 2 0 0 6-1 6
5 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 2 2 0 0 5-1 6
6 ФКСБ ФКСБ 2 2 0 0 5-1 6
7 Андерлехт "Андерлехт" 2 2 0 0 4-2 6
8 Аякс "Аякс" 2 1 1 0 5-1 4
9 Айнтрахт "Айнтрахт" 2 1 1 0 6-4 4
10 Мидтьюлланн "Мидтьюлланн" 2 1 1 0 3-1 4
11 Славия Прага Славия Прага 2 1 1 0 3-1 4
12 Атлетик "Атлетик" 2 1 1 0 3-1 4
13 Хоффенхайм "Хоффенхайм" 2 1 1 0 3-1 4
14 Фенербахче "Фенербахче" 2 1 1 0 3-2 4
15 Олимпиакос "Олимпиакос" 2 1 0 1 3-2 3
16 Эльфсборг "Эльфсборг" 3 1 0 2 6-7 3
17 Рейнджерс Рейнджерс 2 1 0 1 3-4 3
18 АЗ АЗ 2 1 0 1 3-4 3
19 Мальме "Мальме" 2 1 0 1 2-3 3
20 Брага "Брага" 3 1 0 2 3-6 3
21 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 2 0 2 0 4-4 2
22 Виктория Виктория 2 0 2 0 3-3 2
23 Твенте "Твенте" 2 0 2 0 2-2 2
24 Порту "Порту" 2 0 1 1 5-6 1
25 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 2 0 1 1 2-3 1
26 Юнион Сент-Жилуаз "Юнион Сент-Жилуаз" 2 0 1 1 1-2 1
27 Рома Рома 2 0 1 1 1-2 1
28 Лудогорец "Лудогорец" 2 0 1 1 0-2 1
29 РФШ РФШ 2 0 1 1 3-6 1
30 Ницца "Ницца" 2 0 1 1 2-5 1
31 Ференцварош "Ференцварош" 2 0 0 2 2-4 0
32 Маккаби "Маккаби" 2 0 0 2 1-4 0
33 ПАОК ПАОК 2 0 0 2 1-4 0
34 Карабах "Карабах" 2 0 0 2 1-5 0
35 Динамо Динамо 2 0 0 2 0-5 0
36 Бешикташ "Бешикташ" 2 0 0 2 1-7 0

"Мальме" - "Олимпиакос". Ставка и коэффициенты

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2.99
3.45
2.42
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"Мальме" - "Олимпиакос". Прогноз на матч от UA-Футбол

Явного фаворита в данном противостоянии нет, чуть больше шансов на победу, по мнению букмекеров, у гостей. Ожидаем ровный матч с большим количеством голевых моментов. Победителя назвать тяжело, но игра должна быть результативной, поэтому прогнозируем минимум 3 забитых гола (ТБ 2,5).

Данный прогноз - лишь один из вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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