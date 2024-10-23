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Наверное, без Яремчука. Мальме – Олимпиакос. Анонс и прогноз матча 3-го тура Лиги Европы на 24.10.2024
Мальме - Олимпиакос: Прогноз и анонс матча ⋉ 24.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: olympiacos.org
Чемпион Швеции будет экзаменовать победителя Лиги Конференций в прошлом сезоне на своем поле.
- "Мальме" 22:00 "Олимпиакос"
- "Мальме": последние новости
- "Олимпиакос": последние новости
- "Мальме" - "Олимпиакос". Личные встречи
- "Мальме" - "Олимпиакос". Последние матчи команд
- "Мальме" - "Олимпиакос". Турнирное положение команд
- "Мальме" - "Олимпиакос". Ставка и коэффициенты
- "Мальме" - "Олимпиакос". Прогноз на матч от UA-Футбол
3-й тур Лиги Европы сезона 2024/25. Четверг, 24 октября
Швеция, Мальмё. Стадион "Эледа"
Арбитр: Симоне Содза (Италия)
"Мальме" 22:00 "Олимпиакос"
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"Мальме": последние новости
Чемпионат Швеции проводится по системе весна-осень и "Мальме" стал чемпионом почти год назад. В текущем сезоне команда также фактически обеспечила себе победу в лиге Аллсвенскана (именно так официально называется чемпионат Швеции по футболу). За 3 тура до завершения соревнований "Мальме" лидирует с отрывом 8 очков от 2 места.
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Еврокубковый сезон для "Мальме" начался еще со 2 квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Шведы поочередно обыграли "Клаксвик" с фарерских островов и греческий "ПАОК" Разван Луческу. В раунде плей-офф шведская команда уступила пражской "Спарте" и квалифицировалась в групповой этап Лиги Европы.
Первым соперником на групповом этапе стал "Рейнджерс", которому шведы уступили дома со счетом 0:2. Во втором туре "Мальме" довольно неожиданно на выезде обыграло опытного еврокубкового бойца - "Карабах" со счетом 1:2.
Среди потерь в "Мальме" накануне матча выделим опытного центрбека Мойсандера, хавбека Левицки и нападающего Хакшабановича. Все они травмированы очень давно, поэтому значительными потерями их назвать сложно.
Ориентировочный состав "Мальме": Далин – Стрюгер Ларсен, Янссон, Рослер, Бузанелло – Кристиансен, Пенья, Йонсен, Берг – Ботхейм, Кисе Телин
"Олимпиакос": последние новости
"Олимпиакос" в прошлом сезоне удивил футбольную Европу победив в Лиге Конференций. Хотя в плей-офф все начиналось грустно – домашнее поражение 1:4 против "Маккаби" из Тель-Авива. В ответном матче греки совершили камбек с тем же счетом в основное время и дожали соперника в дополнительное время. Далее были победы над более статусными "Фенербахче", "Астон Виллой" и "Фиорентиной".
В текущем розыгрыше Лиги Европы греки стартовали с поражения в гостях французскому "Лиону" 0:2, далее последовал разгром дома португальской "Браги" со счетом 3:0.
Нестабильные выступления греков наблюдаются и в национальном чемпионате. Команда находится на 4 месте, уступая лидеру 2 очка. В предыдущем туре "Олимпиакос" дома не сумел обыграть последнюю команду чемпионата "Левадиакос". Причем последние совершили камбэк со счета 0:2.
Плохо обстоят дела у украинского легионера "Олимпиакоса" Романа Яремчука. Он полностью проигрывает конкуренцию Эль-Кааби и выходит всего на несколько минут в конце матча. Первый и последний забитый мяч Романа за греков был еще в конце августа.
Ориентировочный состав "Олимпиакоса": Цолакис – Коштинья, Рецос, Кармо, Ортега – Эссе, Музакитис, Мартинш, Оливейра, Родиней – Эль-Кааби
"Мальме" - "Олимпиакос". Личные встречи
- 01.10.2014 Мальме - Олимпиакос 2:0
- 09.12.2014 Олимпиакос - Мальме 4:2
Команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов в 2014 году и обменялись домашними победами. Вместе с ними в квартете были "Ювентус" и "Атлетико", которые заняли первые два места. Далее в Лигу Европы с третьего места прошел Олимпиакос, набравший 9 очков, в то время как для шведов эти 3 очка стали единственными на групповом этапе.
"Мальме" - "Олимпиакос". Последние матчи команд
Последние матчи "Мальме":
- 19.10 Вестерос - Мальме 1:1 (Аллсвенскан)
- 06.10. Мальме - Верному - 1:1 (Аллсвенскан)
- 03.10. Карабах - Мальме 1:2 (Лига Европы)
- 29.09. Мальме - Мьельбю 2:0 (Аллсвенскан)
- 26.09 Мальме - Рейнджерс 0:2 (Лига Европы)
Последние матчи "Олимпиакоса":
- 20.10. Олимпиакос – Левадиакос 2:2 (Суперлига Греции)
- 06.10. Панатинаикос – Олимпиакос 0:0 (Суперлига Греции)
- 03.10. Олимпиакос – Брага 3:0 (Лига Европы)
- 29.09. Олимпиакос – Атромитос 2:0 (Суперлига Греции)
- 26.09. Лион – Олимпиакос 2:0 (Лига Европы)
"Мальме" - "Олимпиакос". Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Галатасарай"
|3
|2
|1
|0
|9-6
|7
|2
|Буде-Глимт
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|3
|"Лацио"
|2
|2
|0
|0
|7-1
|6
|4
|"Лион"
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|5
|"Тоттенхэм"
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|6
|ФКСБ
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|7
|"Андерлехт"
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|8
|"Аякс"
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|9
|"Айнтрахт"
|2
|1
|1
|0
|6-4
|4
|10
|"Мидтьюлланн"
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|11
|Славия Прага
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|12
|"Атлетик"
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|13
|"Хоффенхайм"
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|14
|"Фенербахче"
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|15
|"Олимпиакос"
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|16
|"Эльфсборг"
|3
|1
|0
|2
|6-7
|3
|17
|Рейнджерс
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|18
|АЗ
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|19
|"Мальме"
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|20
|"Брага"
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|21
|"Манчестер Юнайтед"
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|22
|Виктория
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|23
|"Твенте"
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|24
|"Порту"
|2
|0
|1
|1
|5-6
|1
|25
|"Реал Сосьедад"
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|26
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|27
|Рома
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|28
|"Лудогорец"
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|29
|РФШ
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|30
|"Ницца"
|2
|0
|1
|1
|2-5
|1
|31
|"Ференцварош"
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|32
|"Маккаби"
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|33
|ПАОК
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|34
|"Карабах"
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|35
|Динамо
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|36
|"Бешикташ"
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
"Мальме" - "Олимпиакос". Ставка и коэффициенты
"Мальме" - "Олимпиакос". Прогноз на матч от UA-Футбол
Явного фаворита в данном противостоянии нет, чуть больше шансов на победу, по мнению букмекеров, у гостей. Ожидаем ровный матч с большим количеством голевых моментов. Победителя назвать тяжело, но игра должна быть результативной, поэтому прогнозируем минимум 3 забитых гола (ТБ 2,5).
Данный прогноз - лишь один из вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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