Твенте - Лацио. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 24.10.2024

Победитель киевского "Динамо" против проигравшего победителю киевского "Динамо". "Лацио" начал свои выступления в Еврокубках в нынешнем сезоне разгромной победой над подопечными Александра Шовковского, "Твенте" же начинал сезон в Лиге Чемпионов, где уступил "Зальцбургу", который затем прошел "Динамо". Теперь и итальянцы, и голландцы в Лиге Европы. Правда, на разных позициях.

Лига Европы. Раунд Лиги. Третий тур

24 октября. 22:00. Энсхеде. "Де Гролш Весте"

"Твенте" - "Лацио"

Главный арбитр: Никола Дабанович (Черногория)

Состояние команд

1 "Галатасарай" 3 2 1 0 9-6 7 2 Буде-Глимт 3 2 1 0 5-3 7 3 "Лацио" 2 2 0 0 7-1 6 4 "Лион" 2 2 0 0 6-1 6 5 "Тоттенхэм" 2 2 0 0 5-1 6 6 ФКСБ 2 2 0 0 5-1 6 7 "Андерлехт" 2 2 0 0 4-2 6 8 "Аякс" 2 1 1 0 5-1 4 9 "Айнтрахт" 2 1 1 0 6-4 4 10 "Мидтьюлланн" 2 1 1 0 3-1 4 11 Славия Прага 2 1 1 0 3-1 4 12 "Атлетик" 2 1 1 0 3-1 4 13 "Хоффенхайм" 2 1 1 0 3-1 4 14 "Фенербахче" 2 1 1 0 3-2 4 15 "Олимпиакос" 2 1 0 1 3-2 3 16 "Эльфсборг" 3 1 0 2 6-7 3 17 Рейнджерс 2 1 0 1 3-4 3 18 АЗ 2 1 0 1 3-4 3 19 "Мальме" 2 1 0 1 2-3 3 20 "Брага" 3 1 0 2 3-6 3 21 "Манчестер Юнайтед" 2 0 2 0 4-4 2 22 Виктория 2 0 2 0 3-3 2 23 "Твенте" 2 0 2 0 2-2 2 24 "Порту" 2 0 1 1 5-6 1 25 "Реал Сосьедад" 2 0 1 1 2-3 1 26 "Юнион Сент-Жилуаз" 2 0 1 1 1-2 1 27 Рома 2 0 1 1 1-2 1 28 "Лудогорец" 2 0 1 1 0-2 1 29 РФШ 2 0 1 1 3-6 1 30 "Ницца" 2 0 1 1 2-5 1 31 "Ференцварош" 2 0 0 2 2-4 0 32 "Маккаби" 2 0 0 2 1-4 0 33 ПАОК 2 0 0 2 1-4 0 34 "Карабах" 2 0 0 2 1-5 0 35 Динамо 2 0 0 2 0-5 0 36 "Бешикташ" 2 0 0 2 1-7 0

"Лацио" возглавлял турнирную таблицу основного раунда Лиги Европы после двух туров благодаря 3:0 над киевлянами и 4:1 над "Ниццей". Правда, после первых матчей третьего тура в среду это место потерял. Насколько хочет вернуть? Благодаря такому успешному началу в ЛЕ он может немного отвлечься и посмотреть на Серию А, где находится на том же надоевшем седьмом месте.

Правда, он получает комплименты за веселую динамичную игру, за 21 забитый мяч в десяти матчах в сезоне во всех турнирах. Даже болельщики прекратили протесты против недостаточно статусного нового главного тренера Марко Барони. Серия из четырех побед во всех турнирах завершилась пропущенным на 84-ой минуте в гостях против "Ювентуса", где пришлось играть вдесятером с 24-ой.

После матча Барони говорил о характере, собранности своей команды. Считая матч еще одним шагом в ее росте, совсем не считая, что уехал из Турина с пустыми руками и даже удивляясь, что команда способна так глубоко и хорошо обороняться.

Вместе с тем, от такого матча она явно устала. А еще раздражена, ведь пропустила с автогола Хилы. В целом в гостях ее результаты не лучшие, и Барони задают вопросы об этом. Есть уверенная победа над "Динамо", но и неуверенная над "Торино", лишь на 89-ой минуте, а также три поражения - от "Удинезе", "Фиорентины" и "Ювентуса", причем два последних - из-за пропущенных в концовке.

"Твенте" в своей лиге также ниже, чем хотел бы быть. Бронзовый призер предыдущего сезона ныне шестой. На его счету четыре победы всего в нынешнем сезоне, при том, что отыграл уже 13 матчей во всех турнирах. И единственная победа в последних пяти добыта благодаря пенальти на 76-ой минуте. В Лиге Европы же состоялись две ничьи 1:1, которые располагают его на 23-ем месте.

Игра "Туккерс" лучше, чем результаты, и они получают комплименты. 1:1 на "Олд Траффорд" против "Манчестер Юнайтед" был достигнут при приличной игре, а "Фенербахче" дома подопечные Йозефа Оостинга вообще по игре были обязаны обыгрывать. Но за "обязаны обыгрывать" трех очков не дают. А такие нужны сегодня, чтобы не застрять в болоте турнирной таблицы.

В последнем матче "Твенте" играл в лиге, открыл счет против "Ваалвейка" на 11-ой минуте, но пришлось забивать на 91-ой, чтобы избежать поражения - 2:2. Так "Ваалвейк" набрал первое очко в лиге. В девятом туре.

Оостинг заявляет, что "Лацио" находится в той же категории, что и "Манчестер Юнайтед", называет его Топ-клубом, напоминает о его игре в Лиге Чемпионов в предыдущем сезоне. Отмечает стремительные, "убийственные" атаки итальянцев. Но уверен, что его команда способна бороться с таким соперником, если будет внимательна постоянно. Он говорит, что выработал хороший план.

"Твенте" любит владеть мячом гораздо больше, чем "Лацио". Последний же будет искать свои быстрые вертикальные атаки, которые приносили успех в двух первых матчах основного раунда ЛЕ. Барони считает, что его команде понадобятся экстраординарные игра и мотивация, интенсивность и жертвенность для победы. Он хвалит соперника за молодость и хороший футбол.

Последние матчи команд

Кадры

Барони не боится ротации. Даже говорят о дебюте в сезоне новичка центрального защитника Жиго. Запасные Весино, Педро, Деле-Баширу уже отмечались голами либо ассистами в Лиге Европы. Против "Ниццы" также играл второй вратарь Мандас. И сегодня он ожидается.

Капитан Дзакканьи может вновь уйти в запас, как и автор уже пяти ассистов в сезоне левый защитник Тавареш и как любой из двух главных форвардов - Кастельянос или Диа, забившие по дублю в двух первых турах ЛЕ. Скорее Диа останется, ведь в Турине был заменен на 27-ой минуте на защитника из-за удаления Алессио Романьоли. Последний по той же причине должен остаться.

Лаццари по-прежнему травмирован. Гендузи играл в Турине, сцепив зубы, и нелогично, что в Энсхеде выйдет с первых минут.

Садилек и Таха - не новые травмы для "Твенте". А вообще Оостинг очень любит стабильный состав. В обоих матчах ЛЕ и в Ваалвейке выходили точно те же первые 11, в проигранном матче в гостях "Фейеноорду" шестого октября - все, кроме Рикки ван Вольфсвинкеля, пропускавшего матч из-за кончины своего тестя - легендарного Йохана Неескенса.

Должен выйти с первых минут и вратарь Ларс Уннершталь, несмотря на грубую ошибку в Ваалвейке.

Следует отметить центрального полузащитника Стейна. В лиге на его счету уже восемь голов, в том числе в Ваалвейке. Также он отдал там ассист. Забил и "Зальцбургу" в Квалификации Лиги Чемпионов. А вот в Лиге Европы еще не забивал.

"Твенте": Уннершталь, ван Роой, Хильгерс, Брюнс, Салах-Эддине, Влап, Регеер, Стейн, ван Вольфсвинкель, ван Берген, Ламмерс

"Лацио": Мандас, Марушич, Патрик, А. Романьоли, Лука Пеллегрини, Весино, Ровелла, Чауна, Деле-Баширу, Педро, Диа

Цифры и факты

Команды никогда не встречались в официальных турнирах

"Твенте" побеждал лишь однажды в пяти последних матчах на всех полях во всех турнирах. "Лацио" побеждал четырежды в своих пяти последних, но проиграл именно последний

"Твенте" не проигрывал в 12-ти последних домашних матчах во всех турнирах - восемь побед, четыре ничьи

"Лацио" проиграл в трех из пяти последних гостевых матчей на всех полях во всех турнирах (две победы), в десяти последних гостевых он проигрывал пять раз при трех победах и двух ничьих. В 30-ти последних гостевых он проигрывал 17 раз

В первых девяти матчах "Лацио" в сезоне на всех полях во всех турнирах забивались три мяча или более. Эта серия прервалась 0:1 от "Ювентуса"

0:1 от "Ювентуса" также прервал серию из 17-ти матчей на всех полях во всех турнирах, в которых "Лацио" забивал. При этом он пропускал в 11-ти из последних 12-ти таких, не пропустив лишь от "Динамо"

"Твенте" забивал в 21-ом последнем матче на всех полях во всех турнирах. При этом в 15-ти из 18-ти последних таких он пропускал

В последних пяти домашних матчах "Твенте" забивалось менее трех мячей. Менее трех мячей было забито и в двух его матчах в Лиге Европы - и дома, и в гостях

Прогноз: Твенте - Лацио 2:2

Пришло время победы "Твенте". Тем более, что он силен дома, а "Лацио" в гостях - нет. Последний еще и устал после "Ювентуса". Но "Туккерс" уж слишком мало побеждают в последнее время, а "лациале" в Лиге Европы выглядят особенно впечатляюще. Уже добыли разгром за пределами Рима. Так что скорее ничья. Результативная, поскольку обе команды много забивают и пропускают.