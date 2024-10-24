Атлетик - Славия Прага. Анонс и прогноз матча Лиги Европы

24 октября в третьем туре основного раунда Лиги Европы между собой сыграют "Атлетик " и "Славия Прага". С одной стороны, этот матч имеет откровенно выраженного фаворита - испанцев, но, не стоит забывать, что у обоих коллективов после первых двух туров не просто одинаковое количество очков, но даже идентичный показатель забитых и пропущенных и одинаковые счета в предыдущих играх ЛЕ. Кто из коллективов сможет оторваться от оппонента после очного противостояния? Разберемся в этом прогнозе.

Лига Европы. Этап лиги. Раунд 3

24.10.2024. "Эстадио Сан-Мамес " (Бильбао)

Арбитр в поле - Мортен Крог

"Атлетик" 22:00 "Славия"

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Новости "Атлетика"

"Атлетик" Бильбао находится в прекрасной форме и занимает пятую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Особенно подопечным Эрнесто Вальверде удается классно играть в атаке. Они забили семь мячей за три последних поединка. Также приятно поражает прессинг "Атлетика" и быстрые переходы из обороны в атаку, что добавляет этому коллективу разнообразия впереди. В рамках текущего розыгрыша ЛЕ испанцы тоже выступают неплохо. У них в активе выездная ничья с "Ромой" (1:1) и домашняя победа над "АЗ" (2:0).

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Единственное на что можно обратить внимание, так это на тот факт, что хозяева сегодняшнего матча немного буксовали в самом начале этого сезона. Но это легко можно оправдать большим количеством травмированных футболистов. Когда кадровая ситуация немного исправилась, баски начали стабильно набирать очки и существенно улучшили уровень игры.

Новости "Славии"

"Славия" очень мощно начала этот сезон. Особенно это касается внутренней арены, где они решительно настроены вернуть себе звание чемпиона Чехии, которое уже несколько лет не покоряется этому пражскому коллективу. В национальном первенстве "Славия" осталась единственной командой, у которой нет поражений на данный момент. Подопечные Трпшовски уверенно занимают первое место в таблице. Отрыв от главного преследователя "Спарты" уже достиг шести очков.

Успехи команды в Европе также есть. После двух туров ЛЕ "Славия" набрала четыре очка и занимает место в зоне плей-офф. Пражский клуб обыграл на выезде "Лудогорец" (2:0) и дома сыграл в ничью с "Аяксом" (1:1).

"Атлетик" - "Славия". Последние матчи команд

Последние матчи "Атлетика":

"Атлетик" 4:1 "Эспаньол"

"Жирона» 2:1 "Атлетик"

"Атлетик» 2:0 "АЗ Алкмар"

"Атлетик» 1:1 "Севилья"

"Рома» 1:1 "Атлетик"

Последние матчи "Славии":

"Яблонец" 1:2 "Славия Прага"

"Славия Прага" 2:1 "Спарта Прага"

"Славия Прага" 1:1 "Аякс"

"Богемианс" 0:4 "Славия Прага"

"Лудогорец" 0:2 "Славия Прага"

"Атлетик" - "Славия". Турнирное положение команд

Обе команды после двух туров находятся в зоне топ-24. Эти позиции в конце сезона позволят попасть в стадию 1/16 плей-офф Лиги Европы. Но, само собой, говорить об этом перед третьим туром - бесполезно. Единственное, что можно отметить, помимо равенства сегодняшних оппонентов по очкам, так это тот факт, что от попадания в топ-8 общего этапа их отделяют три зачетных балла. Ровно такой же запас коллективы имеют и перед теми преследователями, которые пока не находятся среди лучших 24 команд таблицы.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Галатасарай" 3 2 1 0 9-6 7 2 Буде-Глимт 3 2 1 0 5-3 7 3 "Лацио" 2 2 0 0 7-1 6 4 "Лион" 2 2 0 0 6-1 6 5 "Тоттенхэм" 2 2 0 0 5-1 6 6 ФКСБ 2 2 0 0 5-1 6 7 "Андерлехт" 2 2 0 0 4-2 6 8 "Аякс" 2 1 1 0 5-1 4 9 "Айнтрахт" 2 1 1 0 6-4 4 10 "Мидтьюлланн" 2 1 1 0 3-1 4 11 Славия Прага 2 1 1 0 3-1 4 12 "Атлетик" 2 1 1 0 3-1 4 13 "Хоффенхайм" 2 1 1 0 3-1 4 14 "Фенербахче" 2 1 1 0 3-2 4 15 "Олимпиакос" 2 1 0 1 3-2 3 16 "Эльфсборг" 3 1 0 2 6-7 3 17 Рейнджерс 2 1 0 1 3-4 3 18 АЗ 2 1 0 1 3-4 3 19 "Мальме" 2 1 0 1 2-3 3 20 "Брага" 3 1 0 2 3-6 3 21 "Манчестер Юнайтед" 2 0 2 0 4-4 2 22 Виктория 2 0 2 0 3-3 2 23 "Твенте" 2 0 2 0 2-2 2 24 "Порту" 2 0 1 1 5-6 1 25 "Реал Сосьедад" 2 0 1 1 2-3 1 26 "Юнион Сент-Жилуаз" 2 0 1 1 1-2 1 27 Рома 2 0 1 1 1-2 1 28 "Лудогорец" 2 0 1 1 0-2 1 29 РФШ 2 0 1 1 3-6 1 30 "Ницца" 2 0 1 1 2-5 1 31 "Ференцварош" 2 0 0 2 2-4 0 32 "Маккаби" 2 0 0 2 1-4 0 33 ПАОК 2 0 0 2 1-4 0 34 "Карабах" 2 0 0 2 1-5 0 35 Динамо 2 0 0 2 0-5 0 36 "Бешикташ" 2 0 0 2 1-7 0

"Атлетик" - "Славия". Очные встречи

"Атлетик" и "Славия" еще ни разу не пересекались в между собой. Этот поединок станет для них первой очной встречей.

"Атлетик" - "Славия". Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч "Атлетик" - "Славия Прага"

Беспроигрышная серия чешской команды действительно впечатляет, но нет ничего вечного. Если первое за девять матчей поражение "Славии" состоится именно сегодня, то вряд ли это можно будет считать неожиданностью и чем-то экстраординарным. Все же "Атлетик" команда высшего уровня, что особенно проявляется в качестве исполнителей и индивидуальном классе игроков. К тому же команда Эрнесто Вальверде традиционно сильно выступает дома. Болельщики у басков и так одни из самых активных в Испании, а тут еще и добавляется фактор еврокубкового поединка. Конечно, мы не ждем разгрома сегодня, но и в победе "Атлетика" тоже не сомневаемся.