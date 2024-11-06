И "Хоффенхайм", и "Лион" проиграли свои матчи в последнем туре ЛЕ, несмотря на удачный старт турнира. Зинсхаймцы попробуют вернуться на победную тропу, но это будет непросто, учитывая тот факт, что "Олимпик" набрал неплохую форму.

Лига Европы, 4-й тур

Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм – Лион 22:00

Трансляция – Megogo

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Хоффенхайм

"Хоффенхайм" сам не свой в новом сезоне. Из 14 стартовых матчей во всех соревнованиях "Хоффенхайм" выиграл только пять, причем два из них – в Кубке Германии против представителей низших дивизионов. Особенно плохи дела в Бундеслиге, где команда Матараццо по итогам 9-ти туров идет в зоне переходных матчей с всего 8 набранными балами.

По сравнению с неудачным началом чемпионата, команда Пеллегрино Матараццо неплохо смотрелась в ЛЕ, сыграв вничью с крепким "Мидтъюлландом" и обыграв киевское "Динамо", но в последнем матче она потерпела досадное поражение от "Порту" со счетом 2:0, особенно досадное, поскольку команда доминировала в матче.

Одна из причин неудач – серьезные кадровые потери. В лазарете команды пребывают основной ЦЗ Озан Кабак, важные разрушители центра поля Деннис Гайгер и Гриша Премель. А также быстроногий форвард Бебу, молодой полузащитник Финн Беккер и латераль Кристофер Ленц.

Лион

"Лион" тоже начал сезон откровенно слабо, но по ходу кампании прибавил. Теперь команде в первую очередь недостает стабильности, ведь американские горки по результатам, да и перфомансам на поле, никуда не подевались. Пьер Саж записал на свой счет три поражения, одну ничью и одну победу в пяти первых матчах Лиги 1.

Победа над "Олимпиакосом" (2:0) в день открытия Лиги Европы стала переломным моментом для "ткачей", после чего команда сотворила пятиматчевую победную серию во всех турнирах, включая также разгром "Рейнджерс" (1:4) на выезде. Правда, после этого последовал холодный душ в виде 1:0 от "Бешикташа", после чего парни Сажа также не смогли обыграть "Осер" и "Лилль".

Что касается "Лиона", то 21-летний вингер Эрнест Нуама и 19-летний нап Мамаду Диавара не появятся на поле из-за травм, хотя ожидается, что оба они вернутся в строй в конце этого месяца. Зато все игроки основной обоймы в полной боевой готовности.

Ориентировочные составы

Хоффенхайм: Бауманн – Чавес, Стах, Нсоки – Жандре, Гриллич, Бисхоф, Прасс – Крамарич - Бюльтер, Гложек

Лион: Перри – Мэйнтленд-Найлз, Чалета-Цар, Ниакате, Тальяфико – Верету, Матич, Толиссо – Шерки, Ляказетт, Фофана

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Хоффенхайм - Лион от UA-Футбол

Обе команды крайне нестабильным на старте сезона. "Хоффенхайм" при этом в гораздо более серьезном кризисе, так что шансы "Лиона" выглядят немного предпочтительнее. У немцев дырявая защита и большая любовь к азартным контратакам. У французов – опасная линия атаки, системные сбои в защите и вратарь-резервист. Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.21.