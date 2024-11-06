Олимпиакос - Рейнджерс. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 7.11.2024

7 ноября в Пирее (Греция) встретятся настойчивый "Олимпиакос" и непредсказуемый "Рейнджерс". Оба соперника имеют одинаковое количество очков, а значит и шансы на выход в 1/8 финала. Сможет ли "Рейнджерс" добыть заветные три очка в Греции?

Лига Европы. Тур 4 из 8

Пирей (Греция). Стадион "Георгиос Караискакис"

Арбитр в поле: Саша Штегеманн (Германия)

"Олимпиакос" 19:45 "Рейнджерс"

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Новости "Олимпиакоса"

"Олимпиакос" знает, что такое борьба в европейских турнирах. Сезон 2023/2024 команда завершила победителем Лиги конференций.

Первый матч "красно-белые" в нынешнем сезоне (общий этап Лиги Европы) проиграли французскому "Лиону (0:2). Но быстро исправились. Во втором и третьем туре "Олимпиакос" не только победил, а и удержал свои ворота на замке ( с "Брагой" - 3:0, с "Мальме" - 1:0).

В домашнем чемпионате у "Олимпиакоса" не так хорошо идут дела. Не могли выиграть три матча подряд, а в последнем туре с трудом одолели "Пансерраикос". Пока "красно-белые" идут на четвертом месте в турнирной таблице греческой суперлиги. Их футбол в нынешнем сезоне вызывает беспокойство болельщиков.

Несмотря на неудачи на внутренней арене, стоит обратить внимание на уверенную стабильную оборону команды. Соперникам команды Мендилибара всегда достаточно сложно найти щели для реализации голевых моментов. Именно линия обороны стала основным фактором победы "Олимпиакоса" в Лиге конференций в сезоне 2023/2024.

Ориентировочный состав "Олимпиакоса"

Хосе Луис Мендилибар имеет много травмированных игроков - Нтои, Пирола (защитники), Стаменич, Букалас, Ортега (полузащитники). Не готов выйти на поле и Виллиан.

Дзолакис - Коштинья, Карму, Рецос, де Алмейда - Музакитис, Эссе - Вельде, Чикиньо, Желсон - Эль-Кааби

Новости "Рейнджерс"

"Рейнджерс", как и "Олимпиакос" в Лиге Европы проиграл французскому "Лиону" - 1:4. Выиграл у "Мальме" - 2:0 и у ФКСБ - 4:0. "Мишки" - это та команда, которая постоянно атакует и не боится бороться за каждый мяч. Правда, в футболе шотландского клуба нет креатива. Поэтому все единоборства, кроссы и дальние удары приносят мало пользы в матчах с более сильными соперниками.

В Шотландии "Рейнджерс" входит в тройку лидеров. Клуб успел пережить непростые времена, когда банкротство заставило "мишек" отправиться во второй дивизион. Но характер у "Рейнджерс" боевой. Они не только вернулись в первый дивизион, а и поднялись практически на вершину турнирной таблицы.

В сезоне 2024/2025 на внутренней арене у команды шаткое положение. Из десяти матчей выиграли шесть, проиграли три, один завершили вничью. Пока "Рейнджерс", хромая на одну ногу, идет на третьем месте. А местные СМИ говорят о том, что у Клемана есть шанс попасть в немилость и попрощаться с клубом.

Ориентировочный состав "Рейнджерс"

В лазарете "Рейнджерса" находятся Матондо, Кортес и Йилмаз.

Батленд - Диас, Белогун, Суттар, Тавернье - Раскин, Баррон - Байрами, Лоуренс, Черны - Дессерс

"Олимпиакос" - "Рейнджерс". Личные встречи

В активе команд всего один товарищеский матч (26.07.2023), в котором победу одержал "Олимпиакос"- 1:3.

"Олимпиакос" - "Рейнджерс". Последние матчи команд

Последние пять матчей "Олимпиакоса":

20.10.2024. Греческая суперлига

"Олимпиакос" - "Левадиакос" 2:2

24.10.2024. Лига Европы. Тур 3 из 8

"Мальме" - "Олимпиакос" 0:1

27.10.2024. Греческая суперлига

"Астерас" - "Олимпиакос" 1:0

30.10.2024. Кубок Греции, 1/8 финала, матч 1 из 2

"Калитея" - "Олимпиакос" 0:1

02.11.2024. Греческая суперлига

"Олимпиакос" - "Пансерраикос" 2:1

Последние пять матчей "Рейнджерс"

20.10.2024. Шотландский Премьершип

"Килмарнок" - "Рейнджерс" 1:0

24.10.2024. Лига Европы. Тур 3 из 8

"Рейнджерс" - ФКСБ 4:0

27.10.2024. Шотландский Премьершип

"Рейнджерс" - "Сент-Миррен" 2:1

30.10.2024. Шотландский Премьершип

" Абердин" - "Рейнджерс" 2:1

" 03.11.2024. Кубок Шотландской лиги. Полуфинал

"Мотеруэлл" - "Рейнджерс" 1:2

"Олимпиакос" - "Рейнджерс". Турнирное положение команд

Обе команды после трех туров имеют по две победы и одному поражению. Но "Рейнджерс", благодаря тому, что забил семь голов и пропустил четыре, занимает 11-ю строчку. А "Олимпиакос" на 12-ом месте - с четырьмя забитыми мячами и двумя пропущенными.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 3 3 0 0 9-1 9 2 "Тоттенхэм" 3 3 0 0 6-1 9 3 "Андерлехт" 3 3 0 0 6-2 9 4 "Аякс" 3 2 1 0 8-1 7 5 "Галатасарай" 3 2 1 0 9-6 7 6 "Айнтрахт" 3 2 1 0 7-4 7 7 "Мидтьюлланн" 3 2 1 0 4-1 7 8 "Атлетик" 3 2 1 0 4-1 7 9 Буде-Глимт 3 2 1 0 5-3 7 10 "Лион" 3 2 0 1 6-2 6 11 Рейнджерс 3 2 0 1 7-4 6 12 "Олимпиакос" 3 2 0 1 4-2 6 13 ФКСБ 3 2 0 1 5-5 6 14 "Фенербахче" 3 1 2 0 4-3 5 15 "Порту" 3 1 1 1 7-6 4 16 Славия Прага 3 1 1 1 3-2 4 17 "Реал Сосьедад" 3 1 1 1 4-4 4 18 "Хоффенхайм" 3 1 1 1 3-3 4 19 Рома 3 1 1 1 2-2 4 20 Виктория 3 0 3 0 5-5 3 21 "Манчестер Юнайтед" 3 0 3 0 5-5 3 22 "Эльфсборг" 3 1 0 2 6-7 3 23 "Ференцварош" 3 1 0 2 3-4 3 24 АЗ 3 1 0 2 3-5 3 25 "Мальме" 3 1 0 2 2-4 3 26 "Брага" 3 1 0 2 3-6 3 27 "Бешикташ" 3 1 0 2 2-7 3 28 "Твенте" 3 0 2 1 2-4 2 29 "Юнион Сент-Жилуаз" 3 0 1 2 1-3 1 30 ПАОК 3 0 1 2 3-6 1 31 РФШ 3 0 1 2 3-7 1 32 "Ницца" 3 0 1 2 2-6 1 33 "Лудогорец" 3 0 1 2 0-4 1 34 "Маккаби" 3 0 0 3 2-6 0 35 Динамо 3 0 0 3 0-6 0 36 "Карабах" 3 0 0 3 1-8 0

"Олимпиакос" - "Рейнджерс". Ставка и коэффициенты

"Олимпиакос" - "Рейнджерс". Прогноз на матч от UA-Футбол

Мендилибар хорошо знает, как надо играть в еврокубках. Тренер выигрывал с "Севильей" Лигу Европы и Лигу конференций с "Олимпиакосом". Его команда всегда играет уверенно на домашней арене. С "Брагой" они это доказали. Невероятно сильная поддержка болельщиков на родном стадионе тоже имеет большое значение. Учитывая, что "Олимпиакос" прекрасно атакует и отлично обороняется, команду можно назвать фаворитом встречи.

"Рейнджерс" не откажется от атакующего футбола. А главный бомбардир команды Эль-Кааби, наверняка, будет иметь шанс забить в ворота "Олимпиакоса". Но к обороне шотландского клуба есть вопросы. Они регулярно пропускают голы.

Скорее всего, обе команды будут постоянно атаковать. Забитые мячи мы увидим, вероятно, и в ворота "Рейнджерса", и в ворота "Олимпиакоса".