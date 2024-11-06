Галатасарай - Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 7.11.2024

7 ноября турецкий "Галатасарай" принимает у себя в гостях английский "Тоттенхэм". Гостевой матч 4-го тура Лиги Европы для "шпор" не будет легким. Сможет ли команда устоять под давлением турецких болельщиков и остановить главную звездную парочку "Галатасарая" - Виктора Осимхена с Мауро Икарди?

Лига Европы. Тур 4 из 8

Стамбул, стадион "Рамс Парк"

Арбитр в поле: Лоуренс Виссер (Бельгия)

"Галатасарай" 19:45 "Тоттенхэм"

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Новости "Галатасарая"

В турецкой Суперлиге "Галатасарай" уверенно лидирует и не собирается сдавать позиции. Десять матчей, девять побед и одна ничья. Команда наколотила 29 голов. Атакующая сила турецких "львов" сметает на домашней арене оборону практически каждой команды.

"Галатасарай" вообще славится любовью к трансферам нападающих. Летом 2024 года "львы" приобрели одного из самых дорогих бомбардиров Европы - Осимхена, который быстро нашел общий язык с Мауро Икарди. Теперь этот звездный дуэт остановить практически невозможно. Осимхен в восторге от совместной работы с Мауро. Оба футболиста делают все возможное, чтобы доставить массу проблем защитникам своих соперников.

Не отстает от звезд футбола 24-летний турок Барыш Йылмаз, забивший четыре гола в домашнем чемпионате и один - в матче с "Эльфсборгом" (Лига Европы). Опасен в атаке турецкой команды и Юнус Акгюн. Футболист не очень результативен в турецкой Суперлиге (два гола в десяти матчах). А вот в Лиге Европы отличился забитым мячом в каждом матче (три гола).

На европейской арене у "львов" пока все хорошо. Победные матчи над ПАОК (1-й тур, 3:1) и "Эльфсборгом" (3-й тур, 4:3) немного омраила ничья с РФШ (2-й тур, 2:2). Однако, пятое место в турнирной таблице Лиги Европы - результат более чем удовлетворительный.

Ориентировочный состав "Галатасарая"

Окан Бурук (главный тренер "Галатасарая) не имеет проблем с выбором футболистов. Все основные игроки здоровы и готовы выходить на поле. Сможет помочь команде и первый номер "Галатасарая" - кипер Муслера, у которого завершился срок дисквалификации.

Муслера - Бардакчи, Санчес, Айхан, Кутлу - Сара, Торрейра - Йылмаз, Акгюн - Осимхен, Икарди

Новости "Тоттенхэма"

На внутренней арене лондонский клуб играет не так ярко и выразительно, как в Лиге Европы. "Шпоры" всех удивили в Кубке Лиги, обыграв "Манчестер Сити" (2:1), а перед матчем с "Галатасараем" в 10-м туре АПЛ разгромили "Астон Виллу" (4:1). Однако все помнят их поражения от "Брайтона" (3:2) и "Кристал Пэлас" (1:0).

Куда лучше идут дела у "шпор" в Лиге Европы. Первый тур показал, что даже самые плохие условия не помешают команде Постекоглу показать класс. На ужасном мокром поле после проливного дождя, да еще и оставшись в меньшинстве уже на седьмой минуте матча (без защитника Раду Дрэгушина), команда не только не пропустила, а и забила три гола в ворота соперника. Нельзя сказать, что второй матч (с "Ференцварошем) был легким для "шпор". Но ставка на молодежь от Постекоглу работает. Бергвалл, Мур, Ланкшер обостряли и создавали опасные моменты. С АЗ (третий матч) Постекоглу дал некоторым основным игрокам возможность отдохнуть. Но этот факт отразился лишь на количестве забитых голов от "шпор". Всего один и тот с точки (пенальти). Тем не менее, три очка "шпоры" закинули в свою копилку. Правда, три предыдущих соперника английского клуба нельзя назвать сильными.

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Приятная новость - вернулся после травмы бедра лидер команды Сон Хын Мин. Матч третьего тура Лиги Европы с АЗ футболист пропустил. Готов выйти и креативный Джеймс Мэддисон, который господствует в центре поля.

Ориентировочный состав "Тоттенхэма"

Постекоглу имеет травмированных игроков. Ришарлисон в лазарете после игры с "Астон Виллой". Не восстановились до сих пор Ван де Вен и Вильсон Одобер.

Викарио - Удоджи, Дрэгушин, Ромеро, Порро- Сарр, Бентанкур, Кулусевски - Сон, Соланке, Джонсон

"Галатасарай" - "Тоттенхэм". Статистика личных встреч

Команды встречаются впервые.

"Галатасарай" - "Тоттенхэм". Последние матчи команд

Последние пять матчей "Галатасарая":

03.10.2024. Лига Европы. Тур 2 из 8

РФШ - "Галатасарай" 2:2

06.10.2024. Турецкая Суперлига

"Галатасарай" - "Аланьяспор" 1:0

19,10,2024. Турецкая Суперлига

"Антальяспор" - "Галатасарай" 0:3

23,10,2024. Лига Европы. Тур 3 из 8

"Галатасарай" -"Эльфсборг" 4:3

28,10,2024. Турецкая Суперлига

"Галатасарай" - "Бешикташ" 2:1

Последние пять матчей "Тоттенхэма":

19.10.2024. АПЛ

"Тоттенхэм" - "Вест Хэм Юнайтед" 4:1

24.10.2024. Лига Европы. Тур 3 из 8

"Тоттенхэм" - АЗ 1:0

27.10.2024. АПЛ

"Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм" 1:0

30.10.2024. Кубок Лиги, 1/8 финала

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" 2:1

03.11.2024. АПЛ

"Тоттенхэм" - "Астон Вилла" 4:1

"Галатасарай" - "Тоттенхэм". Турнирное положение команд

Турецкий "Галатасарай" идет на пятом месте в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы (семь очков).

Английский "Тоттенхэм" идет на втором месте в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы (девять очков).

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 3 3 0 0 9-1 9 2 "Тоттенхэм" 3 3 0 0 6-1 9 3 "Андерлехт" 3 3 0 0 6-2 9 4 "Аякс" 3 2 1 0 8-1 7 5 "Галатасарай" 3 2 1 0 9-6 7 6 "Айнтрахт" 3 2 1 0 7-4 7 7 "Мидтьюлланн" 3 2 1 0 4-1 7 8 "Атлетик" 3 2 1 0 4-1 7 9 Буде-Глимт 3 2 1 0 5-3 7 10 "Лион" 3 2 0 1 6-2 6 11 Рейнджерс 3 2 0 1 7-4 6 12 "Олимпиакос" 3 2 0 1 4-2 6 13 ФКСБ 3 2 0 1 5-5 6 14 "Фенербахче" 3 1 2 0 4-3 5 15 "Порту" 3 1 1 1 7-6 4 16 Славия Прага 3 1 1 1 3-2 4 17 "Реал Сосьедад" 3 1 1 1 4-4 4 18 "Хоффенхайм" 3 1 1 1 3-3 4 19 Рома 3 1 1 1 2-2 4 20 Виктория 3 0 3 0 5-5 3 21 "Манчестер Юнайтед" 3 0 3 0 5-5 3 22 "Эльфсборг" 3 1 0 2 6-7 3 23 "Ференцварош" 3 1 0 2 3-4 3 24 АЗ 3 1 0 2 3-5 3 25 "Мальме" 3 1 0 2 2-4 3 26 "Брага" 3 1 0 2 3-6 3 27 "Бешикташ" 3 1 0 2 2-7 3 28 "Твенте" 3 0 2 1 2-4 2 29 "Юнион Сент-Жилуаз" 3 0 1 2 1-3 1 30 ПАОК 3 0 1 2 3-6 1 31 РФШ 3 0 1 2 3-7 1 32 "Ницца" 3 0 1 2 2-6 1 33 "Лудогорец" 3 0 1 2 0-4 1 34 "Маккаби" 3 0 0 3 2-6 0 35 Динамо 3 0 0 3 0-6 0 36 "Карабах" 3 0 0 3 1-8 0

"Галатасарай" - "Тоттенхэм". Ставка и коэффициенты

"Галатасарай" - "Тоттенхэм". Прогноз на матч от UA-Футбол

Турецкий клуб показывает хороший атакующий футбол. А вот оборона не всегда спасает. Это может сыграть не на руку "львам". Ведь их соперник - вполне сбалансированная команда, которая в Лиге Европы пока уверенно шагает впереди. Креативная атакующая линия и уверенная оборона "шпор" могут сбавить темп атак "Галатасарая". А учитывая, что команда Окана Бурука имеет проблемы в обороне, можно предположить, что "Тоттенхэм", который умеет контратаковать и спасать положение даже в самых сложных ситуациях, победит в этом матче. Тем не менее, голы, скорее всего, будут от обеих команд.