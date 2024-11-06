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Галатасарай - Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 7.11.2024
Галатасарай - Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 07.11.24 ⋊ Лига Европы онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
7 ноября турецкий "Галатасарай" принимает у себя в гостях английский "Тоттенхэм". Гостевой матч 4-го тура Лиги Европы для "шпор" не будет легким. Сможет ли команда устоять под давлением турецких болельщиков и остановить главную звездную парочку "Галатасарая" - Виктора Осимхена с Мауро Икарди?
- "Галатасарай" 19:45 "Тоттенхэм"
- Новости "Галатасарая"
- Новости "Тоттенхэма"
- "Галатасарай" - "Тоттенхэм". Статистика личных встреч
- "Галатасарай" - "Тоттенхэм". Последние матчи команд
- "Галатасарай" - "Тоттенхэм". Турнирное положение команд
- "Галатасарай" - "Тоттенхэм". Ставка и коэффициенты
- "Галатасарай" - "Тоттенхэм". Прогноз на матч от UA-Футбол
Лига Европы. Тур 4 из 8
Стамбул, стадион "Рамс Парк"
Арбитр в поле: Лоуренс Виссер (Бельгия)
"Галатасарай" 19:45 "Тоттенхэм"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: MEGOGO Футбол 4
Новости "Галатасарая"
В турецкой Суперлиге "Галатасарай" уверенно лидирует и не собирается сдавать позиции. Десять матчей, девять побед и одна ничья. Команда наколотила 29 голов. Атакующая сила турецких "львов" сметает на домашней арене оборону практически каждой команды.
"Галатасарай" вообще славится любовью к трансферам нападающих. Летом 2024 года "львы" приобрели одного из самых дорогих бомбардиров Европы - Осимхена, который быстро нашел общий язык с Мауро Икарди. Теперь этот звездный дуэт остановить практически невозможно. Осимхен в восторге от совместной работы с Мауро. Оба футболиста делают все возможное, чтобы доставить массу проблем защитникам своих соперников.
Не отстает от звезд футбола 24-летний турок Барыш Йылмаз, забивший четыре гола в домашнем чемпионате и один - в матче с "Эльфсборгом" (Лига Европы). Опасен в атаке турецкой команды и Юнус Акгюн. Футболист не очень результативен в турецкой Суперлиге (два гола в десяти матчах). А вот в Лиге Европы отличился забитым мячом в каждом матче (три гола).
На европейской арене у "львов" пока все хорошо. Победные матчи над ПАОК (1-й тур, 3:1) и "Эльфсборгом" (3-й тур, 4:3) немного омраила ничья с РФШ (2-й тур, 2:2). Однако, пятое место в турнирной таблице Лиги Европы - результат более чем удовлетворительный.
Ориентировочный состав "Галатасарая"
Окан Бурук (главный тренер "Галатасарая) не имеет проблем с выбором футболистов. Все основные игроки здоровы и готовы выходить на поле. Сможет помочь команде и первый номер "Галатасарая" - кипер Муслера, у которого завершился срок дисквалификации.
Муслера - Бардакчи, Санчес, Айхан, Кутлу - Сара, Торрейра - Йылмаз, Акгюн - Осимхен, Икарди
Новости "Тоттенхэма"
На внутренней арене лондонский клуб играет не так ярко и выразительно, как в Лиге Европы. "Шпоры" всех удивили в Кубке Лиги, обыграв "Манчестер Сити" (2:1), а перед матчем с "Галатасараем" в 10-м туре АПЛ разгромили "Астон Виллу" (4:1). Однако все помнят их поражения от "Брайтона" (3:2) и "Кристал Пэлас" (1:0).
Куда лучше идут дела у "шпор" в Лиге Европы. Первый тур показал, что даже самые плохие условия не помешают команде Постекоглу показать класс. На ужасном мокром поле после проливного дождя, да еще и оставшись в меньшинстве уже на седьмой минуте матча (без защитника Раду Дрэгушина), команда не только не пропустила, а и забила три гола в ворота соперника. Нельзя сказать, что второй матч (с "Ференцварошем) был легким для "шпор". Но ставка на молодежь от Постекоглу работает. Бергвалл, Мур, Ланкшер обостряли и создавали опасные моменты. С АЗ (третий матч) Постекоглу дал некоторым основным игрокам возможность отдохнуть. Но этот факт отразился лишь на количестве забитых голов от "шпор". Всего один и тот с точки (пенальти). Тем не менее, три очка "шпоры" закинули в свою копилку. Правда, три предыдущих соперника английского клуба нельзя назвать сильными.
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Приятная новость - вернулся после травмы бедра лидер команды Сон Хын Мин. Матч третьего тура Лиги Европы с АЗ футболист пропустил. Готов выйти и креативный Джеймс Мэддисон, который господствует в центре поля.
Ориентировочный состав "Тоттенхэма"
Постекоглу имеет травмированных игроков. Ришарлисон в лазарете после игры с "Астон Виллой". Не восстановились до сих пор Ван де Вен и Вильсон Одобер.
Викарио - Удоджи, Дрэгушин, Ромеро, Порро- Сарр, Бентанкур, Кулусевски - Сон, Соланке, Джонсон
"Галатасарай" - "Тоттенхэм". Статистика личных встреч
Команды встречаются впервые.
"Галатасарай" - "Тоттенхэм". Последние матчи команд
Последние пять матчей "Галатасарая":
- 03.10.2024. Лига Европы. Тур 2 из 8
РФШ - "Галатасарай" 2:2
- 06.10.2024. Турецкая Суперлига
"Галатасарай" - "Аланьяспор" 1:0
- 19,10,2024. Турецкая Суперлига
"Антальяспор" - "Галатасарай" 0:3
- 23,10,2024. Лига Европы. Тур 3 из 8
"Галатасарай" -"Эльфсборг" 4:3
- 28,10,2024. Турецкая Суперлига
"Галатасарай" - "Бешикташ" 2:1
Последние пять матчей "Тоттенхэма":
- 19.10.2024. АПЛ
"Тоттенхэм" - "Вест Хэм Юнайтед" 4:1
- 24.10.2024. Лига Европы. Тур 3 из 8
"Тоттенхэм" - АЗ 1:0
- 27.10.2024. АПЛ
"Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм" 1:0
- 30.10.2024. Кубок Лиги, 1/8 финала
"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" 2:1
- 03.11.2024. АПЛ
"Тоттенхэм" - "Астон Вилла" 4:1
"Галатасарай" - "Тоттенхэм". Турнирное положение команд
Турецкий "Галатасарай" идет на пятом месте в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы (семь очков).
Английский "Тоттенхэм" идет на втором месте в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы (девять очков).
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|3
|3
|0
|0
|9-1
|9
|2
|"Тоттенхэм"
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|3
|"Андерлехт"
|3
|3
|0
|0
|6-2
|9
|4
|"Аякс"
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|5
|"Галатасарай"
|3
|2
|1
|0
|9-6
|7
|6
|"Айнтрахт"
|3
|2
|1
|0
|7-4
|7
|7
|"Мидтьюлланн"
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|8
|"Атлетик"
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|9
|Буде-Глимт
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|10
|"Лион"
|3
|2
|0
|1
|6-2
|6
|11
|Рейнджерс
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|12
|"Олимпиакос"
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|13
|ФКСБ
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|14
|"Фенербахче"
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|15
|"Порту"
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|16
|Славия Прага
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|17
|"Реал Сосьедад"
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|18
|"Хоффенхайм"
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|19
|Рома
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|20
|Виктория
|3
|0
|3
|0
|5-5
|3
|21
|"Манчестер Юнайтед"
|3
|0
|3
|0
|5-5
|3
|22
|"Эльфсборг"
|3
|1
|0
|2
|6-7
|3
|23
|"Ференцварош"
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|24
|АЗ
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|25
|"Мальме"
|3
|1
|0
|2
|2-4
|3
|26
|"Брага"
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|27
|"Бешикташ"
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|28
|"Твенте"
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|29
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|30
|ПАОК
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|31
|РФШ
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|32
|"Ницца"
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|33
|"Лудогорец"
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
|34
|"Маккаби"
|3
|0
|0
|3
|2-6
|0
|35
|Динамо
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
|36
|"Карабах"
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
"Галатасарай" - "Тоттенхэм". Ставка и коэффициенты
"Галатасарай" - "Тоттенхэм". Прогноз на матч от UA-Футбол
Турецкий клуб показывает хороший атакующий футбол. А вот оборона не всегда спасает. Это может сыграть не на руку "львам". Ведь их соперник - вполне сбалансированная команда, которая в Лиге Европы пока уверенно шагает впереди. Креативная атакующая линия и уверенная оборона "шпор" могут сбавить темп атак "Галатасарая". А учитывая, что команда Окана Бурука имеет проблемы в обороне, можно предположить, что "Тоттенхэм", который умеет контратаковать и спасать положение даже в самых сложных ситуациях, победит в этом матче. Тем не менее, голы, скорее всего, будут от обеих команд.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша
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