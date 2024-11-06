Динамо – Ференцварош. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.11.2024

Лига Европы, четвертый тур

7 ноября, 22:00. "Фолькспаркштадион" (Гамбург)

Главный арбитр: Мохаммед Аль-Хаким (Швеция)

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Обе команды набрали за первые три тура три очка на двоих. И эти пункты принадлежат именно "Ференцварошу". У венгров был, как и у "Динамо", тоже непростой календарь, но все же они одержали победу против команды с топ-чемпионат. Параллельно еще и забивали в каждом матче. В то же время киевляне так и не смогли сделать ни одно, ни другое.

Новости Динамо (Киев, Украина)

Подопечные Шовковского плетутся внизу турнирной таблицы ЛЕ – на предпоследнем месте. Позитив в результатах нет: вышеупомянутые ноль очков и столько же забитых, а параллельно еще и шесть пропущенных. В то же время игра команды из матча в матч становилась все лучше. И даже в прошлом поединке в столице Италии против “Ромы” киевляне вполне могли зацепиться за очки. Судьбу решил лишь реализованный пенальти от Довбика.

Во внутреннем чемпионате дела куда лучше, не правда ли? "Бело-синие" лидируют в УПЛ, имея одинаковое количество очков с "Александрией" – эта пара уже несколько недель подряд идет нога в ногу. В прошлом поединке был разгромлен "Ингулец". Хоть и "Динамо" забило шесть голов, но итоговый счет 5:2. Михавка снова постигла улыбка неудачи, и круглый третий раз в чемпионате срезался от него в ворота. Это действительно просто невезение, ведь игру 19-летний (не забываем) Тарас показывает достойную основе "Динамо".

Против петривцев была очень точечная ротация. Скорее Шовковский ее применил в матче с "Ворсклой" в Кубке. Однако там все равно результат должны были добывать основные игроки.

Кадры хозяев

Ярмоленко уже восстановился и понемногу набирает кондиции. Против “Ингульца” провел 20 минут, но вряд ли он будет готов полноценно на матч в Гамбурге. В лазарете все еще находится Пихаленок, также не примет участие в поединке Попов, под вопросом Себальос. Шапаренко уже полностью готов, хоть и пропустил игру с "Шахтером".

Новости Ференцвароша (Будапешт, Венгрия)

"Зеленые" идут на 25 позиции в турнирной таблице Лиги Европы – на одну строчку ниже зоны плей-офф. В прошлом туре они завоевали первые очки, победив "Ниццу". Да, с помощью автогола, и на исходе встречи было удаление у соперника. Однако игра в целом была равной. А до этого "Ференцварош" уступил "Андерлехту" и "Тоттенхэму" с одинаковым счетом 1:2. В обоих случаях венгры забивали голы при счете 0:2 на последних минутах.

В чемпионате "Ференцварош", как и "Динамо", лидирует. Имеет одинаковое количество очков из “Пушкаш Академи”, но еще с игрой в запасе. Однако за последние четыре тура выиграли только раз. В частности, в двух крайних – сыграли вничью. В матче 3 ноября пришлось вырывать этот зачетный пункт на 85-й минуте. Короче говоря, "Ференцварош" играет до конца в любом случае.

Наставник команды нидерландец Янсен Паскаль поступил примерно как Шовковский. В недавнем кубковом поединке дал сыграть резервистам, а вот в чемпионате вышла практически основа. Поэтому кондиции коллективов будут примерно одинаковы.

Кадры гостей

Особо нужно следить за вингером Траоре, который забил в двух своих матчах подряд. А вот нападающий Варга уже успел набрать желтых и пропустит этот поединок из-за дисквалификации. Также не сыграет и летний новичок Рауль Густаво.

Последние пять матчей Динамо и Ференцвароша

Последние пять встреч хозяев

03.11. Динамо – Ингулец 5:2 (УПЛ)

30.10. Ворскла – Динамо 1:2 (после д. ч.) (Кубок Украины)

27.10. Динамо – Шахтер 1:1 (УПЛ)

24.10. Рома – Динамо 1:0 (ЛЕ)

19.10. Оболонь – Динамо 1:5 (УПЛ)

Последние пять встреч гостей

03.11. Ференцварош – Дебрецен 2:2 (Чемпионат Венгрии)

31.10. Тисафюред – Ференцварош 1:2 (Кубок Венгрии)

27.10. Дёр – Ференцварош 1:1 (Чемпионат Венгрии)

24.10. Ференцварош – Ницца 1:0 (ЛЕ)

20.10. Ференцварош – Фехервар 2:0 (Чемпионат Венгрии)

Личные официальные встречи между командами

08.12.2020. Динамо – Ференцварош 1:0 (Групповой этап ЛЧ)

28.10.2020. Ференцварош – Динамо 2:2 (Групповой этап ЛЧ)

14.05.1975. Динамо – Ференцварош 3:0 (Финал Кубка обладателей кубков)

Ориентировочные составы на матч Динамо – Ференцварош

"Динамо": Бущан – Тимчик, Биловар, Михавко, Дубинчак – Шапаренко, Бражко – Кабаев, Буяльский, Брагару – Ванат.

Бущан – Тимчик, Биловар, Михавко, Дубинчак – Шапаренко, Бражко – Кабаев, Буяльский, Брагару – Ванат. "Ференцварош": Дибус – Макрецкис, Сиссе, Гартенманн, Чивич – Маига, Абу Фани – Траоре, Кажи, Захариассен – Сальдаха.

Ставки и коэффициенты на матч Динамо – Ференцварош

Прогноз на матч Динамо – Ференцварош от UA-Football

Киевляне провели спокойный поединок в выходные. “Ингулец” даже немного наказал за непринужденные ошибки. В то же время "Ференцварош" сейчас немного буксует во внутреннем чемпионате. Оба коллектива грешны в обороне. А в атаке забивали в ЛЕ пока только венгры. Пора немного менять ситуацию. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,85).