АЗ Алкмаар – Фенербахче. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.11.2024

В Алкмаре сыграют четвертая команда в прошлом сезоне в Нидерландах и вице-чемпион Турции.

4-й тур Лиги Европы сезона 2024/25

Четверг, 7 ноября

Нидерланды, Алкмар. Стадион "АФАС"

Арбитр: Джон Битон (Шотландия)

"АЗ" 22:00 "Фенербахче"

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"АЗ": последние новости

"АЗ" прекрасно начало чемпионат Нидерландов, заработавв 16 очков в первых 6 турах. Однако дальше пошла черная полоса в виде 1 очка в пяти матчах. Если неудачи в матчах с "ПСВ" и "Фейенордом" еще можно понять, то поражения от "Утрехта", "Ситтарда" и домашняя ничья с "Гоу Эхед Иглс" вызывают беспокойство у фанатов команды. Хорошую форму набрал воспитанник "Тоттенгема" Трой Перротт, забивший 7 голов в 11 матчах Эрадивизии.

В Лиге Европы алкмарцы стартовали с победы над шведским "Эльфсборгом" 3:2, далее последовали выездные поражения от "Атлетика" из Бильбао 2:0 и "Тоттенхэма" 1:0. Как следствие, "АЗ" пока занимает 24 место, позволяющее попасть в 1/16 Лиги Европы. Но для того чтобы там удержаться, нужно набирать очки.

"Фенербахче": последние новости

Фенербахче с большими амбициями входил в текущий сезон. Летом турки пригласили на тренерский мостик Жозе Моуринью, команду пополнили Софьян Амрабат, Юссеф Энн Несири, Чалгар Союнчу, Филипп Кости, Раде Крунич, Эмре Мор, Алан Сент-Максимен.

Команда стартовала в квалификации в Лигу Чемпионов, где прошла швейцарский "Лугано", но уступила французскому "Лиллю". В группе Лиги Европы "Фенербахче" пока не проиграет, домашняя победа над "Роял Юнион" 2:1 и ничьи 1:1 с "Твенте" на выезде и "Манчестер Юнайтед" дома. Особенно эмоциональной получилась последняя игра, где Моуриньо противостоял своей бывшей команде.

В национальном чемпионате "Фенербахче" идет на 3 месте, уступая своему главному сопернику - "Галатасараю" 5 очков и "Самсунспору" 2 очка.

"АЗ" - "Фенербахче". Последние матчи команд

Последние матчи "АЗ"

02.11 Фейеноорд - АЗ 3:2 (Эредивизи)

27.10. АЗ - Гоу Эхед Иглс - 2:2 Эредивизи()

24.10. Тоттенхэм - АЗ 1:0 (Лига Европы)

19.10. АЗ – ПСВ 1:2 (Эредивизи)

06.10. Ситтард – АЗ 1:0 (Эредивизи)

Последние матчи "Фенербахче"

03.11. Трабзонспор – Фенербахче 2:3 (Суперлига)

27.10. Фенербахче – Бодрумспор 2:0 (Суперлига)

24.10. Фенербахче – Манчестер Юнайтед 1:1 (Лига Европы)

20.10.Самсунспор – Фенербахче 2:2 (Суперлига)

03.10. Твенте – Фенербахче 1:1 (Лига Европы)

Личные встречи:

"Фенербахче" и "АЗ" встречались между собой 4 раза. Первые матчи состоялись в 1/16 финала Кубка УЕФА в 2007 году, когда команды сыграли две результативные ничьи, а затем прошли нидерландцы по правилу выездного гола. Остальные два матча сыграны во время межсезонья летом 2010 и зимой 2019 года.

11.01.19 "Фенербахче" - "АЗ" 3:2 (Контрольный матч)

14.07.10 "Фенербахче" - "АЗ" 0:2 (Контрольный матч)

22.02.07 "АЗ" - "Фенербахче" 2:2 (Кубок УЕФА)

14.02.07 "Фенербахче" - "АЗ" 3:3 (Кубок УЕФА)

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Из-за травм не сыграют против "Фенербахче" основной форвард команды в начале сезона Ибрагим Садик и сын Марка ван Боммела - Рубен, из-за дисквалификации матч пропустит Давид Вольф.

Ориентировочный состав "АЗ": Овусу-Одуро – Майкума, Пенетра, Деккер, Кассиус – Копмейнерс, Класси – Мейнанс, Ладо, Поку – Перротт

Среди потерь "Фенербахче" выделим Джейдена Остервольда, пропускающего последние матчи из-за травмы.

Ориентировочный состав "Фенербахче": Ливакович – Мюлдюр, Союнджу, Джику, Осаи-Сэмюэл – Амбрабат, Фред – Сент-Максимен, Шиманский, Тадич – Эн-Несери

"АЗ" - "Фенербахче". Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 3 3 0 0 9-1 9 2 "Тоттенхэм" 3 3 0 0 6-1 9 3 "Андерлехт" 3 3 0 0 6-2 9 4 "Аякс" 3 2 1 0 8-1 7 5 "Галатасарай" 3 2 1 0 9-6 7 6 "Айнтрахт" 3 2 1 0 7-4 7 7 "Мидтьюлланн" 3 2 1 0 4-1 7 8 "Атлетик" 3 2 1 0 4-1 7 9 Буде-Глимт 3 2 1 0 5-3 7 10 "Лион" 3 2 0 1 6-2 6 11 Рейнджерс 3 2 0 1 7-4 6 12 "Олимпиакос" 3 2 0 1 4-2 6 13 ФКСБ 3 2 0 1 5-5 6 14 "Бешикташ" 4 2 0 2 4-8 6 15 "Фенербахче" 3 1 2 0 4-3 5 16 "Порту" 3 1 1 1 7-6 4 17 Славия Прага 3 1 1 1 3-2 4 18 "Реал Сосьедад" 3 1 1 1 4-4 4 19 "Хоффенхайм" 3 1 1 1 3-3 4 20 Рома 3 1 1 1 2-2 4 21 Виктория 3 0 3 0 5-5 3 22 "Манчестер Юнайтед" 3 0 3 0 5-5 3 23 "Эльфсборг" 3 1 0 2 6-7 3 24 "Ференцварош" 3 1 0 2 3-4 3 25 АЗ 3 1 0 2 3-5 3 26 "Мальме" 4 1 0 3 3-6 3 27 "Брага" 3 1 0 2 3-6 3 28 "Твенте" 3 0 2 1 2-4 2 29 "Юнион Сент-Жилуаз" 3 0 1 2 1-3 1 30 ПАОК 3 0 1 2 3-6 1 31 РФШ 3 0 1 2 3-7 1 32 "Ницца" 3 0 1 2 2-6 1 33 "Лудогорец" 3 0 1 2 0-4 1 34 "Маккаби" 3 0 0 3 2-6 0 35 Динамо 3 0 0 3 0-6 0 36 "Карабах" 3 0 0 3 1-8 0

"АЗ" - "Фенербахче". Ставка и коэффициенты

"АЗ" - "Фенербахче". Прогноз матча от UA-Футбол

Обе команды хорошо играют в атаке и периодически имеют проблемы в защите. Ожидаем, что они как минимум обменяются голами, а также как вариант можно поставить, что будет забито минимум 3 гола (ТБ 2,5).