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АЗ Алкмаар – Фенербахче. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.11.2024
АЗ Алкмаар – Фенербахче: Прогноз и анонс матча ⋉ 07.11.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Алкмаре сыграют четвертая команда в прошлом сезоне в Нидерландах и вице-чемпион Турции.
4-й тур Лиги Европы сезона 2024/25
Четверг, 7 ноября
Нидерланды, Алкмар. Стадион "АФАС"
Арбитр: Джон Битон (Шотландия)
"АЗ" 22:00 "Фенербахче"
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"АЗ": последние новости
"АЗ" прекрасно начало чемпионат Нидерландов, заработавв 16 очков в первых 6 турах. Однако дальше пошла черная полоса в виде 1 очка в пяти матчах. Если неудачи в матчах с "ПСВ" и "Фейенордом" еще можно понять, то поражения от "Утрехта", "Ситтарда" и домашняя ничья с "Гоу Эхед Иглс" вызывают беспокойство у фанатов команды. Хорошую форму набрал воспитанник "Тоттенгема" Трой Перротт, забивший 7 голов в 11 матчах Эрадивизии.
В Лиге Европы алкмарцы стартовали с победы над шведским "Эльфсборгом" 3:2, далее последовали выездные поражения от "Атлетика" из Бильбао 2:0 и "Тоттенхэма" 1:0. Как следствие, "АЗ" пока занимает 24 место, позволяющее попасть в 1/16 Лиги Европы. Но для того чтобы там удержаться, нужно набирать очки.
"Фенербахче": последние новости
Фенербахче с большими амбициями входил в текущий сезон. Летом турки пригласили на тренерский мостик Жозе Моуринью, команду пополнили Софьян Амрабат, Юссеф Энн Несири, Чалгар Союнчу, Филипп Кости, Раде Крунич, Эмре Мор, Алан Сент-Максимен.
Команда стартовала в квалификации в Лигу Чемпионов, где прошла швейцарский "Лугано", но уступила французскому "Лиллю". В группе Лиги Европы "Фенербахче" пока не проиграет, домашняя победа над "Роял Юнион" 2:1 и ничьи 1:1 с "Твенте" на выезде и "Манчестер Юнайтед" дома. Особенно эмоциональной получилась последняя игра, где Моуриньо противостоял своей бывшей команде.
В национальном чемпионате "Фенербахче" идет на 3 месте, уступая своему главному сопернику - "Галатасараю" 5 очков и "Самсунспору" 2 очка.
"АЗ" - "Фенербахче". Последние матчи команд
Последние матчи "АЗ"
- 02.11 Фейеноорд - АЗ 3:2 (Эредивизи)
- 27.10. АЗ - Гоу Эхед Иглс - 2:2 Эредивизи()
- 24.10. Тоттенхэм - АЗ 1:0 (Лига Европы)
- 19.10. АЗ – ПСВ 1:2 (Эредивизи)
- 06.10. Ситтард – АЗ 1:0 (Эредивизи)
Последние матчи "Фенербахче"
- 03.11. Трабзонспор – Фенербахче 2:3 (Суперлига)
- 27.10. Фенербахче – Бодрумспор 2:0 (Суперлига)
- 24.10. Фенербахче – Манчестер Юнайтед 1:1 (Лига Европы)
- 20.10.Самсунспор – Фенербахче 2:2 (Суперлига)
- 03.10. Твенте – Фенербахче 1:1 (Лига Европы)
Личные встречи:
"Фенербахче" и "АЗ" встречались между собой 4 раза. Первые матчи состоялись в 1/16 финала Кубка УЕФА в 2007 году, когда команды сыграли две результативные ничьи, а затем прошли нидерландцы по правилу выездного гола. Остальные два матча сыграны во время межсезонья летом 2010 и зимой 2019 года.
- 11.01.19 "Фенербахче" - "АЗ" 3:2 (Контрольный матч)
- 14.07.10 "Фенербахче" - "АЗ" 0:2 (Контрольный матч)
- 22.02.07 "АЗ" - "Фенербахче" 2:2 (Кубок УЕФА)
- 14.02.07 "Фенербахче" - "АЗ" 3:3 (Кубок УЕФА)
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Из-за травм не сыграют против "Фенербахче" основной форвард команды в начале сезона Ибрагим Садик и сын Марка ван Боммела - Рубен, из-за дисквалификации матч пропустит Давид Вольф.
Ориентировочный состав "АЗ": Овусу-Одуро – Майкума, Пенетра, Деккер, Кассиус – Копмейнерс, Класси – Мейнанс, Ладо, Поку – Перротт
Среди потерь "Фенербахче" выделим Джейдена Остервольда, пропускающего последние матчи из-за травмы.
Ориентировочный состав "Фенербахче": Ливакович – Мюлдюр, Союнджу, Джику, Осаи-Сэмюэл – Амбрабат, Фред – Сент-Максимен, Шиманский, Тадич – Эн-Несери
"АЗ" - "Фенербахче". Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|3
|3
|0
|0
|9-1
|9
|2
|"Тоттенхэм"
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|3
|"Андерлехт"
|3
|3
|0
|0
|6-2
|9
|4
|"Аякс"
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|5
|"Галатасарай"
|3
|2
|1
|0
|9-6
|7
|6
|"Айнтрахт"
|3
|2
|1
|0
|7-4
|7
|7
|"Мидтьюлланн"
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|8
|"Атлетик"
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|9
|Буде-Глимт
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|10
|"Лион"
|3
|2
|0
|1
|6-2
|6
|11
|Рейнджерс
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|12
|"Олимпиакос"
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|13
|ФКСБ
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|14
|"Бешикташ"
|4
|2
|0
|2
|4-8
|6
|15
|"Фенербахче"
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|16
|"Порту"
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|17
|Славия Прага
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|18
|"Реал Сосьедад"
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|19
|"Хоффенхайм"
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|20
|Рома
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|21
|Виктория
|3
|0
|3
|0
|5-5
|3
|22
|"Манчестер Юнайтед"
|3
|0
|3
|0
|5-5
|3
|23
|"Эльфсборг"
|3
|1
|0
|2
|6-7
|3
|24
|"Ференцварош"
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|25
|АЗ
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|26
|"Мальме"
|4
|1
|0
|3
|3-6
|3
|27
|"Брага"
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|28
|"Твенте"
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|29
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|30
|ПАОК
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|31
|РФШ
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|32
|"Ницца"
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|33
|"Лудогорец"
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
|34
|"Маккаби"
|3
|0
|0
|3
|2-6
|0
|35
|Динамо
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
|36
|"Карабах"
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
"АЗ" - "Фенербахче". Ставка и коэффициенты
"АЗ" - "Фенербахче". Прогноз матча от UA-Футбол
Обе команды хорошо играют в атаке и периодически имеют проблемы в защите. Ожидаем, что они как минимум обменяются голами, а также как вариант можно поставить, что будет забито минимум 3 гола (ТБ 2,5).
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша
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