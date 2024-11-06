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АЗ Алкмаар – Фенербахче. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.11.2024

Лига Европы

АЗ Алкмаар – Фенербахче: Прогноз и анонс матча ⋉ 07.11.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

АЗ Алкмаар – Фенербахче. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.11.2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

В Алкмаре сыграют четвертая команда в прошлом сезоне в Нидерландах и вице-чемпион Турции.

Содержание

4-й тур Лиги Европы сезона 2024/25
Четверг, 7 ноября
Нидерланды, Алкмар. Стадион "АФАС"
Арбитр: Джон Битон (Шотландия)

"АЗ" 22:00 "Фенербахче"

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"АЗ": последние новости

"АЗ" прекрасно начало чемпионат Нидерландов, заработавв 16 очков в первых 6 турах. Однако дальше пошла черная полоса в виде 1 очка в пяти матчах. Если неудачи в матчах с "ПСВ" и "Фейенордом" еще можно понять, то поражения от "Утрехта", "Ситтарда" и домашняя ничья с "Гоу Эхед Иглс" вызывают беспокойство у фанатов команды. Хорошую форму набрал воспитанник "Тоттенгема" Трой Перротт, забивший 7 голов в 11 матчах Эрадивизии.
В Лиге Европы алкмарцы стартовали с победы над шведским "Эльфсборгом" 3:2, далее последовали выездные поражения от "Атлетика" из Бильбао 2:0 и "Тоттенхэма" 1:0. Как следствие, "АЗ" пока занимает 24 место, позволяющее попасть в 1/16 Лиги Европы. Но для того чтобы там удержаться, нужно набирать очки.

"Фенербахче": последние новости

Фенербахче с большими амбициями входил в текущий сезон. Летом турки пригласили на тренерский мостик Жозе Моуринью, команду пополнили Софьян Амрабат, Юссеф Энн Несири, Чалгар Союнчу, Филипп Кости, Раде Крунич, Эмре Мор, Алан Сент-Максимен.

Команда стартовала в квалификации в Лигу Чемпионов, где прошла швейцарский "Лугано", но уступила французскому "Лиллю". В группе Лиги Европы "Фенербахче" пока не проиграет, домашняя победа над "Роял Юнион" 2:1 и ничьи 1:1 с "Твенте" на выезде и "Манчестер Юнайтед" дома. Особенно эмоциональной получилась последняя игра, где Моуриньо противостоял своей бывшей команде.

В национальном чемпионате "Фенербахче" идет на 3 месте, уступая своему главному сопернику - "Галатасараю" 5 очков и "Самсунспору" 2 очка.

"АЗ" - "Фенербахче". Последние матчи команд

Последние матчи "АЗ"

  • 02.11 Фейеноорд - АЗ 3:2 (Эредивизи)
  • 27.10. АЗ - Гоу Эхед Иглс - 2:2 Эредивизи()
  • 24.10. Тоттенхэм - АЗ 1:0 (Лига Европы)
  • 19.10. АЗ – ПСВ 1:2 (Эредивизи)
  • 06.10. Ситтард – АЗ 1:0 (Эредивизи)

Последние матчи "Фенербахче"

  • 03.11. Трабзонспор – Фенербахче 2:3 (Суперлига)
  • 27.10. Фенербахче – Бодрумспор 2:0 (Суперлига)
  • 24.10. Фенербахче – Манчестер Юнайтед 1:1 (Лига Европы)
  • 20.10.Самсунспор – Фенербахче 2:2 (Суперлига)
  • 03.10. Твенте – Фенербахче 1:1 (Лига Европы)

Личные встречи:

"Фенербахче" и "АЗ" встречались между собой 4 раза. Первые матчи состоялись в 1/16 финала Кубка УЕФА в 2007 году, когда команды сыграли две результативные ничьи, а затем прошли нидерландцы по правилу выездного гола. Остальные два матча сыграны во время межсезонья летом 2010 и зимой 2019 года.

  • 11.01.19 "Фенербахче" - "АЗ" 3:2 (Контрольный матч)
  • 14.07.10 "Фенербахче" - "АЗ" 0:2 (Контрольный матч)
  • 22.02.07 "АЗ" - "Фенербахче" 2:2 (Кубок УЕФА)
  • 14.02.07 "Фенербахче" - "АЗ" 3:3 (Кубок УЕФА)

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Из-за травм не сыграют против "Фенербахче" основной форвард команды в начале сезона Ибрагим Садик и сын Марка ван Боммела - Рубен, из-за дисквалификации матч пропустит Давид Вольф.

Ориентировочный состав "АЗ": Овусу-Одуро – Майкума, Пенетра, Деккер, Кассиус – Копмейнерс, Класси – Мейнанс, Ладо, Поку – Перротт

Среди потерь "Фенербахче" выделим Джейдена Остервольда, пропускающего последние матчи из-за травмы.

Ориентировочный состав "Фенербахче": Ливакович – Мюлдюр, Союнджу, Джику, Осаи-Сэмюэл – Амбрабат, Фред – Сент-Максимен, Шиманский, Тадич – Эн-Несери

"АЗ" - "Фенербахче". Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Лацио "Лацио" 3 3 0 0 9-1 9
2 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 3 3 0 0 6-1 9
3 Андерлехт "Андерлехт" 3 3 0 0 6-2 9
4 Аякс "Аякс" 3 2 1 0 8-1 7
5 Галатасарай "Галатасарай" 3 2 1 0 9-6 7
6 Айнтрахт "Айнтрахт" 3 2 1 0 7-4 7
7 Мидтьюлланн "Мидтьюлланн" 3 2 1 0 4-1 7
8 Атлетик "Атлетик" 3 2 1 0 4-1 7
9 Буде-Глимт Буде-Глимт 3 2 1 0 5-3 7
10 Лион "Лион" 3 2 0 1 6-2 6
11 Рейнджерс Рейнджерс 3 2 0 1 7-4 6
12 Олимпиакос "Олимпиакос" 3 2 0 1 4-2 6
13 ФКСБ ФКСБ 3 2 0 1 5-5 6
14 Бешикташ "Бешикташ" 4 2 0 2 4-8 6
15 Фенербахче "Фенербахче" 3 1 2 0 4-3 5
16 Порту "Порту" 3 1 1 1 7-6 4
17 Славия Прага Славия Прага 3 1 1 1 3-2 4
18 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 3 1 1 1 4-4 4
19 Хоффенхайм "Хоффенхайм" 3 1 1 1 3-3 4
20 Рома Рома 3 1 1 1 2-2 4
21 Виктория Виктория 3 0 3 0 5-5 3
22 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 3 0 3 0 5-5 3
23 Эльфсборг "Эльфсборг" 3 1 0 2 6-7 3
24 Ференцварош "Ференцварош" 3 1 0 2 3-4 3
25 АЗ АЗ 3 1 0 2 3-5 3
26 Мальме "Мальме" 4 1 0 3 3-6 3
27 Брага "Брага" 3 1 0 2 3-6 3
28 Твенте "Твенте" 3 0 2 1 2-4 2
29 Юнион Сент-Жилуаз "Юнион Сент-Жилуаз" 3 0 1 2 1-3 1
30 ПАОК ПАОК 3 0 1 2 3-6 1
31 РФШ РФШ 3 0 1 2 3-7 1
32 Ницца "Ницца" 3 0 1 2 2-6 1
33 Лудогорец "Лудогорец" 3 0 1 2 0-4 1
34 Маккаби "Маккаби" 3 0 0 3 2-6 0
35 Динамо Динамо 3 0 0 3 0-6 0
36 Карабах "Карабах" 3 0 0 3 1-8 0

"АЗ" - "Фенербахче". Ставка и коэффициенты

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2.87
3.40
2.52
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"АЗ" - "Фенербахче". Прогноз матча от UA-Футбол

Обе команды хорошо играют в атаке и периодически имеют проблемы в защите. Ожидаем, что они как минимум обменяются голами, а также как вариант можно поставить, что будет забито минимум 3 гола (ТБ 2,5).

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша

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