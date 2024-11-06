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Лудогорец - Атлетик. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.11.2024
Атлетик - Лудогорец: Прогноз и анонс матча ⋉ 07.11.24 ⋊ Лига Европы онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Если посмотреть на турнирную таблицу, то сегодняшний поединок между "Лудогорцем" и "Атлетиком" может показаться игрой, где есть откровенный фаворит и откровенный аутсайдер. Болгарский клуб находится на грани вылета из Лиги Европы, а его оппонент наоборот вышел на пик формы, показывая крутые результаты в Европе и на внутренней арене. Однако у хозяев все же есть одно преимущество - фактор собственного поля, на котором местные фанаты всегда устраивают горячий прием своим соперникам.
Лига Европы. 4-й тур.
07.11.2024. "Huvepharma Arena" (Разград)
Главный судья: Анастасиос Папапетру
"Лудогорец" 22:00 "Атлетик"
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Новости "Лудогорца"
"Лудогорец" в текущем сезоне оставляет неоднозначное впечатление: в чемпионате Болгарии он доминирует, не оставляя никаких шансов своим преследователям: 12 побед в 13 поединках. Но в Лиге Европы хозяева выступают ужасно. После трех туров у подопечных Игора Йовичивеча в активе лишь одно очко и ноль забитых мячей.
Кстати, болгарские спортивные СМИ в один голос критикуют тренера за то, что на матчи ЛЕ он намеренно выходит играть в оборонительный футбол, хотя в национальном первенстве атакующий стиль не подводит его подопечных. И это даже несмотря на то, что по подбору состава прошлые соперники (пражская "Славия" и "Виктория" Пльзень) точно не выглядят значительно сильнее, чем "Лудогорец".
Новости "Атлетика"
Коллектив из Бильбао, несмотря на не очень яркий старт сезона, набрал солидную форму и проиграл лишь один матч с сентября во всех турнирах. Такая крутая серия позволяет баскам держаться в зоне Еврокубков - на шестой позиции в Ла Лиге. Однако, стоит отметить, что "Атлетик" вполне мог бы уже находиться даже в топ-4 Примеры, если бы в последних нескольких турах у подопечных Эрнесто Вальверде не возникли такие серьезные проблемы с реализацией. Гости должны были спокойно забирать три очка в поединках против "Бетиса" (1:1) и "Мальорки" (0:0), но баски потеряли кучу стопроцентных моментов и, как результат, очки.
Что касается Еврокубков, то в Лиге Европы "Атлетик" набрал семь пунктов и занимает восьмую строчку в общей таблице розыгрыша. Гости записали себе в актив выездную ничью с "Ромой" (1:1), а затем без лишних проблем справились с "АЗ" (2:0) и пражской "Славией" (1:0).
"Лудогорец" - "Атлетик". Последние матчи команд
Последние матчи "Лудогорец":
- "Лудогорец" 3:0 "Хебар"
- "Черноморец" 0:6 "Лудогорец"
- "Лудогорец" 3:0 "ЦСКА София"
- "Андерлехт" 2:0 "Лудогорец"
- "Септември" 0:2 "Лудогорец"
Последние матчи "Атлетик":
- "Атлетик" 1:1 "Бетис"
- "Мальорка" 0:0 "Атлетик"
- "Атлетик" 1:0 "Славия Прага"
- "Атлетик" 4:1 "Эспаньол"
- "Жирона" 2:1 "Атлетик"
"Лудогорец" - "Атлетик". Турнирное положение
"Лудогорец" после трех туров занимает 33 позицию в общей таблице Лиги Европы. Результат, мягко говоря, такой себе. Особенно в контексте того, что всего в турнире участвует 36 команд, а болгары сыграли свои первые три игры с не слишком сильными оппонентами. Однако, стоит добавить, что из-за плотности в таблице "Лудогорец" отстает от топ-24 (команды, проходящие в 1/16 плей-офф) лишь на два зачетных балла. Однако, если болгары снова проиграют, то этот отрыв может существенно увеличиться.
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"Атлетик" комфортно чувствует себя в верхней части таблицы, замыкая топ-8 (команды, которые напрямую попадут в 1/8 финала ЛЕ). Кстати, по семь очков также имеют все команды с четвертого по девятое место. Однако не следует забывать, что из-за небольшого количества матчей отрыв от преследователей - минимальный, поэтому баски явно настроены взять три зачетных балла в игре с аутсайдером турнира - "Лудогорцем".
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|3
|3
|0
|0
|9-1
|9
|2
|"Тоттенхэм"
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|3
|"Андерлехт"
|3
|3
|0
|0
|6-2
|9
|4
|"Аякс"
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|5
|"Галатасарай"
|3
|2
|1
|0
|9-6
|7
|6
|"Айнтрахт"
|3
|2
|1
|0
|7-4
|7
|7
|"Мидтьюлланн"
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|8
|"Атлетик"
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|9
|Буде-Глимт
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|10
|"Лион"
|3
|2
|0
|1
|6-2
|6
|11
|Рейнджерс
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|12
|"Олимпиакос"
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|13
|ФКСБ
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|14
|"Бешикташ"
|4
|2
|0
|2
|4-8
|6
|15
|"Фенербахче"
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|16
|"Порту"
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|17
|Славия Прага
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|18
|"Реал Сосьедад"
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|19
|"Хоффенхайм"
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|20
|Рома
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|21
|Виктория
|3
|0
|3
|0
|5-5
|3
|22
|"Манчестер Юнайтед"
|3
|0
|3
|0
|5-5
|3
|23
|"Эльфсборг"
|3
|1
|0
|2
|6-7
|3
|24
|"Ференцварош"
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|25
|АЗ
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|26
|"Мальме"
|4
|1
|0
|3
|3-6
|3
|27
|"Брага"
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|28
|"Твенте"
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|29
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|30
|ПАОК
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|31
|РФШ
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|32
|"Ницца"
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|33
|"Лудогорец"
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
|34
|"Маккаби"
|3
|0
|0
|3
|2-6
|0
|35
|Динамо
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
|36
|"Карабах"
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
Личные встречи
Коллективы за всю свою историю еще ни разу не пересекались между собой. Этот поединок станет для них первой очной встречей.
"Лудогорец – "Атлетик". Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч "Лудогорец" - "Атлетик"
В матче между этими двумя командами мы точно не ожидаем большого количества голов. Так, например, гости сейчас испытывают проблемы с реализацией, что даже вылилось в потерю очков на внутренней арене. А хозяева в целом очень осторожно проводят матчи Лиги Европы. Вряд ли эта тактика изменится, когда в Болгарию приедет сильнейший соперник, с которым играл "Лудогорец" в этом сезоне. Именно поэтому мы считаем, что в этом матче не будет забито более трех голов.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша
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