Лудогорец - Атлетик. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.11.2024

Если посмотреть на турнирную таблицу, то сегодняшний поединок между "Лудогорцем" и "Атлетиком" может показаться игрой, где есть откровенный фаворит и откровенный аутсайдер. Болгарский клуб находится на грани вылета из Лиги Европы, а его оппонент наоборот вышел на пик формы, показывая крутые результаты в Европе и на внутренней арене. Однако у хозяев все же есть одно преимущество - фактор собственного поля, на котором местные фанаты всегда устраивают горячий прием своим соперникам.

Лига Европы. 4-й тур.

07.11.2024. "Huvepharma Arena" (Разград)

Главный судья: Анастасиос Папапетру

"Лудогорец" 22:00 "Атлетик"

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Новости "Лудогорца"

"Лудогорец" в текущем сезоне оставляет неоднозначное впечатление: в чемпионате Болгарии он доминирует, не оставляя никаких шансов своим преследователям: 12 побед в 13 поединках. Но в Лиге Европы хозяева выступают ужасно. После трех туров у подопечных Игора Йовичивеча в активе лишь одно очко и ноль забитых мячей.

Кстати, болгарские спортивные СМИ в один голос критикуют тренера за то, что на матчи ЛЕ он намеренно выходит играть в оборонительный футбол, хотя в национальном первенстве атакующий стиль не подводит его подопечных. И это даже несмотря на то, что по подбору состава прошлые соперники (пражская "Славия" и "Виктория" Пльзень) точно не выглядят значительно сильнее, чем "Лудогорец".

Новости "Атлетика"

Коллектив из Бильбао, несмотря на не очень яркий старт сезона, набрал солидную форму и проиграл лишь один матч с сентября во всех турнирах. Такая крутая серия позволяет баскам держаться в зоне Еврокубков - на шестой позиции в Ла Лиге. Однако, стоит отметить, что "Атлетик" вполне мог бы уже находиться даже в топ-4 Примеры, если бы в последних нескольких турах у подопечных Эрнесто Вальверде не возникли такие серьезные проблемы с реализацией. Гости должны были спокойно забирать три очка в поединках против "Бетиса" (1:1) и "Мальорки" (0:0), но баски потеряли кучу стопроцентных моментов и, как результат, очки.

Что касается Еврокубков, то в Лиге Европы "Атлетик" набрал семь пунктов и занимает восьмую строчку в общей таблице розыгрыша. Гости записали себе в актив выездную ничью с "Ромой" (1:1), а затем без лишних проблем справились с "АЗ" (2:0) и пражской "Славией" (1:0).

"Лудогорец" - "Атлетик". Последние матчи команд

Последние матчи "Лудогорец":

"Лудогорец" 3:0 "Хебар"

"Черноморец" 0:6 "Лудогорец"

"Лудогорец" 3:0 "ЦСКА София"

"Андерлехт" 2:0 "Лудогорец"

"Септември" 0:2 "Лудогорец"

Последние матчи "Атлетик":

"Атлетик" 1:1 "Бетис"

"Мальорка" 0:0 "Атлетик"

"Атлетик" 1:0 "Славия Прага"

"Атлетик" 4:1 "Эспаньол"

"Жирона" 2:1 "Атлетик"

"Лудогорец" - "Атлетик". Турнирное положение

"Лудогорец" после трех туров занимает 33 позицию в общей таблице Лиги Европы. Результат, мягко говоря, такой себе. Особенно в контексте того, что всего в турнире участвует 36 команд, а болгары сыграли свои первые три игры с не слишком сильными оппонентами. Однако, стоит добавить, что из-за плотности в таблице "Лудогорец" отстает от топ-24 (команды, проходящие в 1/16 плей-офф) лишь на два зачетных балла. Однако, если болгары снова проиграют, то этот отрыв может существенно увеличиться.

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"Атлетик" комфортно чувствует себя в верхней части таблицы, замыкая топ-8 (команды, которые напрямую попадут в 1/8 финала ЛЕ). Кстати, по семь очков также имеют все команды с четвертого по девятое место. Однако не следует забывать, что из-за небольшого количества матчей отрыв от преследователей - минимальный, поэтому баски явно настроены взять три зачетных балла в игре с аутсайдером турнира - "Лудогорцем".

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 3 3 0 0 9-1 9 2 "Тоттенхэм" 3 3 0 0 6-1 9 3 "Андерлехт" 3 3 0 0 6-2 9 4 "Аякс" 3 2 1 0 8-1 7 5 "Галатасарай" 3 2 1 0 9-6 7 6 "Айнтрахт" 3 2 1 0 7-4 7 7 "Мидтьюлланн" 3 2 1 0 4-1 7 8 "Атлетик" 3 2 1 0 4-1 7 9 Буде-Глимт 3 2 1 0 5-3 7 10 "Лион" 3 2 0 1 6-2 6 11 Рейнджерс 3 2 0 1 7-4 6 12 "Олимпиакос" 3 2 0 1 4-2 6 13 ФКСБ 3 2 0 1 5-5 6 14 "Бешикташ" 4 2 0 2 4-8 6 15 "Фенербахче" 3 1 2 0 4-3 5 16 "Порту" 3 1 1 1 7-6 4 17 Славия Прага 3 1 1 1 3-2 4 18 "Реал Сосьедад" 3 1 1 1 4-4 4 19 "Хоффенхайм" 3 1 1 1 3-3 4 20 Рома 3 1 1 1 2-2 4 21 Виктория 3 0 3 0 5-5 3 22 "Манчестер Юнайтед" 3 0 3 0 5-5 3 23 "Эльфсборг" 3 1 0 2 6-7 3 24 "Ференцварош" 3 1 0 2 3-4 3 25 АЗ 3 1 0 2 3-5 3 26 "Мальме" 4 1 0 3 3-6 3 27 "Брага" 3 1 0 2 3-6 3 28 "Твенте" 3 0 2 1 2-4 2 29 "Юнион Сент-Жилуаз" 3 0 1 2 1-3 1 30 ПАОК 3 0 1 2 3-6 1 31 РФШ 3 0 1 2 3-7 1 32 "Ницца" 3 0 1 2 2-6 1 33 "Лудогорец" 3 0 1 2 0-4 1 34 "Маккаби" 3 0 0 3 2-6 0 35 Динамо 3 0 0 3 0-6 0 36 "Карабах" 3 0 0 3 1-8 0

Личные встречи

Коллективы за всю свою историю еще ни разу не пересекались между собой. Этот поединок станет для них первой очной встречей.

"Лудогорец – "Атлетик". Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч "Лудогорец" - "Атлетик"

В матче между этими двумя командами мы точно не ожидаем большого количества голов. Так, например, гости сейчас испытывают проблемы с реализацией, что даже вылилось в потерю очков на внутренней арене. А хозяева в целом очень осторожно проводят матчи Лиги Европы. Вряд ли эта тактика изменится, когда в Болгарию приедет сильнейший соперник, с которым играл "Лудогорец" в этом сезоне. Именно поэтому мы считаем, что в этом матче не будет забито более трех голов.