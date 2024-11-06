Манчестер Юнайтед - ПАОК. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 7.11.2024

7 ноября "Манчестер Юнайтед" и ПАОК проведут матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы. "Олд Траффорд" мечтает хоть о минимальной победе "красных дьяволов". Сможет ли Руд ван Нистелрой настроить команду на успех в матче с не самым сильным соперником? Но кого сегодня можно назвать легким оппонентом для "красных дьяволов"?

Лига Европы. Тур 4 из 8

Большой Манчестер (Англия).Стадион "Олд Траффорд"

Арбитр в поле: Раду Петреску (Румыния)

Новости "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" сегодня пребывает в очень затруднительном положении. Отвратительная игра в АПЛ и Лиге Европы привела к вполне закономерному результату - отставке Эрика тен Хага.

Новый главный тренер Рубен Аморим приступит к своим обязанностям только 11 ноября. Конечно, команда не осталась без тренера. Исполняет обязанности коуча Руд ван Нистелрой. Дебют на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" удался на славу. "Дьяволы" разгромили в Кубке Лиги "Лестер". В АПЛ кто-то мечтал, что Нистелрой принесет победу над "Челси". Не вышло. Но ничью в данной ситуации тоже можно закинуть в копилку позитива.

В Лиге Европы под руководством Эрика тен Хага "Манчестер Юнайтед" провел три матча и ни одного не выиграл. Ничья с нидерландским "Твенте" разочаровала больше всего (1:1). Потому, что следующие соперники для сегодняшнего "Манчестер Юнайтед" были слишком сильными - "Порту" и "Фенербахче". Однако, несмотря на все проблемы, "красные дьяволы" смогли забить три гола "Порту" (3:3) и один гол "Фенербахче" (1:1). Время от времени манкунианцы выглядели неплохо и казалось, что победа в их руках. Но каждый раз команде не хватало характера и удачи.

Если вернуться к сегодняшнему дню, можно отметить изменения в футболе команды. В двух матчах с Ван Нистелроем игра стала более интересная, яркая, креативная, атакующая. Возможно, это эффект чего-то нового? Посмотрим. В любом случае, видно, что у команды появился огонь в глазах и желание получить положительный результат.

Ориентировочный состав "Манчестер Юнайтед"

Травмированных игроков у "Манчестер Юнайтед", как всегда достаточно. Маласия, Магуайр, Шоу, Майну, Антони. Йоро и Майну уже тренируются с командой. Но их вряд ли мы увидим. Ребята еще не готовы к таким матчам. Маун и Эриксен под вопросом.

Онана - Мазрауи, Мартинес, Де Лигт, Далот - Угарте, Каземиро - Рашфорд, Фернандеш, Гарначо - Хейлунн

Новости ПАОК

ПАОК в чемпионате Греции борется за первое место в турнирной таблице. Но октябрьские неудачи отобрали очки у клуба. Три матча подряд команда Рэзвана Луческу не могла победить. Перед матчем в Лиге Европы ПАОК все-таки пришел в себя и одержал хоть и над легкими соперниками (Кубок Греции и чемпионат Греции), но все-таки две победы.

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ПАОК - одна из немногих команд, которая лучше играет на выезде, чем дома. Из десяти гостевых игр команда Рэзвана Луческу выиграла семь матчей, а проиграла всего один. А на домашнем стадионе из восьми поединков - четыре победы и четыре раза проиграла.

Ориентировочный состав ПАОК

Есть у Рэзвана Луческу несколько травмированных футболистов - Бакайоко, Цифцис, Састре, Константелиас. Самая большая потеря - 21-летний нападающий Константелиас, у которого в пяти матчах европейского турнира два гола.

Котарски - Кастро, Колли, Кендзера, Баба - Камара, Шваб - Тайсон, Мург, Десподов - Льямас

"Манчестер Юнайтед" - ПАОК . Статистика личных встреч

Команды не играли между собой.

"Манчестер Юнайтед" - ПАОК. Последние матчи

Последние пять матчей "Манчестер Юнайтед":

19.10.2024. АПЛ. "Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд" 2:1

24.10.2024. Лига Европы. Тур 3 из 8. "Фенербахче" - "Манчестер Юнайтед" 1:1

27.10.2024. АПЛ. "Вест Хэм Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед" 2:1

30.10.2024. Кубок Лиги. 1/8 финала. " Манчестер Юнайтед" - "Лестер Сити" 5:2

03.11.2024. АПЛ. "Манчестер Юнайтед" - "Челси" 1:1

Последние пять матчей ПАОК:

20.10.2024. Греческая суперлига. АЕК Афины - ПАОК 1:1

24.10.2024. Лига Европы. Тур 3 из 8. ПАОК - "Виктория" 2:2

27.10.2024. Греческая суперлига. ПАОК - ОФИ 1:2

30.10.2024. Кубок Греции. 1/8 финала. Матч 1 из 2. "Эгалео" - ПАОК 0:3

03.11.2024. Греческая суперлига. "Ламия" - ПАОК 1:2

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"Манчестер Юнайтед" - ПАОК. Турнирное положение команд

После трех туров турнира "Манчестер Юнайтед" идет на 21 месте. Все три матча "красные дьяволы" сыграли вничью. Пять голов забили и пять пропустили. Плохая, но стабильность.

ПАОК занимает 30-ю позицию. Один матч сыграли вничью, два проиграли. Три гола забили, шесть пропустили.

Коэффициенты на матч

"Манчестер Юнайтед" - ПАОК. Прогноз на матч от UA-Футбол

Оба соперника находятся в одинаково состоянии: потеря очков и в домашнем чемпионате, и в Лиге Европы, множество ошибок в обороне, безрезультатные атакующие действия. Но "Манчестер Юнайтед" выглядит все-таки немного сильнее - выше класс футболистов. Есть надежда на голы от команды ван Нистелроя.

ПАОК умеет забивать. А "красные дьяволы" регулярно пропускают. Скорее всего, голы мы увидим от обеих команд.

С большой натяжкой, но можно сказать, что фаворит матча - "Манчестер Юнайтед".