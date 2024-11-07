Юнион Сент-Жилуаз - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.11.2024

"Рома" продолжает идти всеми кругами ада. Как ни странно - еще с Иваном Юричем на посту главного тренера. Причем наибольший ад ее всегда ожидает на выезде. Ближайший матч - как раз на выезде, в Лиге Европы, против "Юнион Сент-Жилуаз". Впрочем, и соперник ныне практически в аду. Чей ад окажется более жарким и безвыходным?

Лига Европы. Раунд Лиги. Четвертый тур

7 ноября. 19:45. Брюссель. "Король Бодуэн"

"Юнион Сент-Жилуаз" - "Рома"

Главный арбитр: Жером Брисар (Франция)

Состояние команд

На "Стадио Олимпико" "Рома" еще выглядит даже хорошо. Четыре победы, ничья и поражение в последних шести матчах во всех турнирах. Победа над киевским "Динамо" и 1:1 с "Атлетик" Бильбао в Лиге Европы. А вот в гостях она проиграла два последних матча лиги, последний матч Лиги Европы против "Эльфсборга", что посчитали позором.

Она вообще не побеждала в последних 11-ти гостевых матчах во всех турнирах - шесть ничьих и пять поражений. Все же ничьих больше, а такой результат в Брюсселе устроит. Но спасет ли он Юрича? Поскольку общие ощущения ужасны. 1:5 от "Фиорентины" и 2:3 от "Вероны" сильно пошатнули команду.

В прессе и после Флоренции, и после Вероны начали активно бросать имена новых главных тренеров, причем статусных, вроде Роберто Манчини и Массимилиано Аллегри, и Юрич знает, что нужно чудо для того, чтобы он удержался на посту. Текущее 12-ое место в Серии А уж точно рассматривается и должно рассматриваться как позор.

В "Юнионе" не так бурлит просто потому, что у него не так много болельщиков и прессы. Но команда, которая привыкла в последние годы бороться за чемпионский титул в Бельгии, ныне лишь десятая. Что, возможно, позорнее, чем состояние "Ромы". 37-летний тренер Себастьен Поконьоли, назначенный в июле, уж точно чувствует себя крайне неудобно.

В Лиге Европы он проиграл в гостях - 0:1 и 1:2 - "Фенербахче" и "Мидтьюлланну", добыл лишь 0:0 дома против "Буде-Глимт". А в последнем матче лиги сыграл 1:1 с "Мехеленом", причем забил с пенальти, а пропустил с игры на 94-ой минуте. Победа с начала октября во всех турнирах лишь одна - в Кубке над командой из Второго дивизиона.

Поконьоли даже заявил перед отчетным матчем, что Лига Европы для команды - как глоток свежего воздуха, возможность отвлечься от лиги. Если "глотком свежего воздуха" он называет турнир, в котором его команда в трех матчах основного раунда набрала лишь одно очко, значит, его и ее положение незавидное.

Главная тема в "Юнионе" - реализация. Поконьоли, игроки и пресса согласны, что команда много создает, но "кетчуп не выдавливается из бутылки". Говорят о психологических проблемах. Потому несколько дней назад даже пригласили в тренерский штаб бывшего форварда Кевина Миралласа именно как тренера нападающих.

Последние матчи команд

Кадры

Артем Довбик забил четыре мяча в лиге и еще два - в Лиге Европы. В том числе гол в Вероне. Но тогда он и попросил замену на 74-ой минуте, а матч перед этим против "Торино" пропустил из-за болезни. Его появление в стартовом составе в Брюсселе будет нелогичным.

Пауло Дибала в отсутствие Довбика играл против "Торино" на позиции "фальшивой девятки" и забил. Но в Вероне начал на скамье запасных. Неужели его берегли к "Униону"? Или же он опять немного травмирован? В любом случае, атакеров достаточно - Суле, Бальданци, Лоренцо Пеллегрини. Первый еще и забил свой первый гол за клуб именно в Вероне.

В центре поля конкурируют Коне, Кристанте, Писилли и Ле Фе. В обороне Матс Хуммельс когда-то же должен дебютировать в стартовом составе. Если не сейчас, во время болезни Ндики и травмы Эрмосо, то когда?

В потере преимущества в счете в Мехелене болельщики "Юниона" обвиняли вратаря Антони Мориса. Не за какую-то ошибку в голе, а за падение на газон из-за попадания в него стаканов из-под пива, из-за чего арбитр добавил много минут к основному времени. Странное обвинение. В любом случае, Морис ныне под давлением. Успокоится ли?

Что касается травм, то защитник Мак Аллистер, форвард Буффал, полузащитник Кастро-Монтес пропустили около двух недель и вряд ли вернутся на отчетный матч. Траоре и Теклаб не играют с августа. Вряд ли стартовый состав будет сильно отличаться от игравшего в Мехелене.

"Юнион Сент-Жилуаз": Морис, Берджесс, Мачида, Сайкс, Амани, Лапуссен, Ньянг, Ванхутте, Садики, Иванович, П. Дэвид

"Рома": Свилар, Манчини, Хуммельс, Анхелиньо, Челик, Кристанте, Ле Фе, Писилли, Суле, Эль-Шаарави, Дибала

Цифры и факты

"Юнион Сент-Жилуаз" и "Рома" никогда не встречались в официальных турнирах

"Рома" не побеждала в 11-ти последних гостевых матчах во всех турнирах - шесть ничьих, пять поражений. В пяти таких последних она пропускала, но до этого дважды подряд сыграла 0:0

"Рома" не побеждала ни разу в последних шести матчах Лиги Европы за пределами Италии - три ничьи и три поражения. В последних 12-ти таких она побеждала лишь "Шериф" при шести ничьих (не считая серий пенальти) и пяти поражениях

"Юнион Сент-Жилуаз" побеждал лишь однажды в семи последних матчах на всех полях во всех турнирах - также четыре ничьи и два поражения. В последних 13-ти таких он побеждал дважды - также семь ничьих и четыре поражения

"Юнион Сент-Жилуаз" побеждал лишь однажды в шести последних матчах Лиги Европы на всех полях - также две ничьи и три поражения

"Юнион Сент-Жилуаз" не проигрывал в пяти последних домашних матчах Лиги Европы - три победы, две ничьи

Результаты "Юниона Сент-Жилуаз" в пяти последних домашних матчах во всех турнирах - победа, поражение и три ничьи 0:0. В последних семи - две победы, два поражения и три ничьи 0:0

"Юнион Сент-Жилуаз" пропустил три мяча в последнем домашнем матче, но до этого во всех турнирах не пропускал дома в пяти матчах подряд

Прогноз: Юнион Сент-Жилуаз - Рома 1:1

Обе команды в ужасной форме. Чередуют унылые матчи с провальными. Хороших матчей нет. В их матчах часто 0:0, 1:0, но иногда вдруг прорывается 1:5, 2:3, 1:3. Причем много голов в матче для обеих означает поражение, а мало голов как раз дают шанс и могут завершиться любым результатом. Ставим на немного голов и шанс для обеих не проиграть.