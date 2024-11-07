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Ницца – Твенте. Анонс и прогноз матча 4-го тура Лиги Европы на 07.11.2024

Лига Европы

Ницца - Твенте: Прогноз и анонс матча ⋉ 07.11.24 ⋊ Лига Европы онлайн на UA-Футбол

Ницца – Твенте. Анонс и прогноз матча 4-го тура Лиги Европы на 07.11.2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Обе команды неудачно стартовали в Лиге Европы, поэтому, чтобы рассчитывать на продолжение борьбы весной, им нужно непременно сегодня побеждать.

Содержание

4-й тур Лиги Европы сезона 2024/25
Четверг, 7 ноября
Франция, Ницца. Стадион "Альянц Ривьера"
Арбитр: Балаж Берке (Венгрия)

"Ницца" 19:45 "Твенте"

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"Ницца": последние новости

В летнее межсезонье "Ницца" неплохо усилилась. Команду пополнили центрбеки Бомбито и Абдельмомнем, правый защитник Джонатан Клос, центрхавы Морган Сансон и Танги Ндомбеле. Из дортмундской "Боруссии" на правах аренды пришел форвард Юссуф Мукоко, пока не ставший твердым игроком основы.

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Прошлый сезон "Ницца" завершила на 5 месте в Лиге 1, что позволило команде сразу попасть в групповой этап Лиги Европы. Старт команды на турнире тяжело назвать удачным. Команда сначала сыграла вничью с ”Реал Сосьедадом” 1:1, затем последовали поражения от “Лацио” 1:4 и “Ференцвароша” 0:1. Чтобы претендовать на выход из группы, французам обязательно нужно сегодня побеждать.

Что касается внутреннего чемпионата, то "Ницца" пока находится на том же 5 месте. В последних 2 матчах команда победила представителей Франции в Лиге Чемпионов "Монако" и "Брест".

"Твенте": последние новости

"Твенте" – бронзовый призер предыдущего чемпионата Нидерландов. В текущем сезоне нидерландцы находятся на 5 месте, отставая на 9 очков от лидера "ПСВ". Сезон команда из Эсхенде начала не очень удачно, заработав только 5 очков в 4 матчах против не самых сильных команд. Дальше результаты улучшились, однако повторить бронзовый успех в прошлом сезоне будет трудно.

Бронзовые медали в прошлом сезоне позволили команде стартовать в квалификации в Лигу Чемпионов. Соперником "Твенте" стал обидчик "Динамо" - австрийский "Зальцбург". Первый матч на выезде нидерландцы проиграли 1:2, в домашнем же матче зафиксирована боевая ничья – 3:3. Таким образом, команда попала в групповой этап Лиги Европы. Там "Твенте" сыграл вничью 1:1 с "Манчестер Юнайтед" и "Фенербахче", а также уступил дома "Лацио" со счетом 0:2.

Настоящим лидером команды в начале сезона стал Сэм Стейн, забивший 8 голов в 10 матчах, до сих пор в основе играет 35-летний ветеран Рики ван Вольфсвинкель.

"Ницца" - "Твенте". Последние матчи команд

Последние матчи "Ниццы"

  • 02.11 Брест - Ницца 0:1 (Лига 1)
  • 27.10. Ницца - Монако - 2:1 (Лига 1)
  • 24.10. Ференцварош - Ницца 1:0 (Лига Европы)
  • 20.10. Нант - Ницца 1:1 Лига 1()
  • 06.10. Ницца - ПСЖ 1:1 (Лига 1)

Последние матчи "Твенте"

  • 02.11. Виллем II – Твенте 0:1 (Эредивизи)
  • 27.10. Твенте – Хераклес 5:0 (Эредивизи)
  • 24.10. Твенте – Лацио 0:2 (Лига Европы)
  • 19.10. Валвейк – Твенте 2:2 (Эредивизи)
  • 03.10. Фейеноорд – Твенте 2:1 (Эредивизи)

Личные встречи

Ницца и Твенте ни разу не встречались как на официальном уровне, так и в товарищеских матчах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

До сих пор не восстановились от травм основные в прошлом сезоне Терен Моффи и Морган Сансон. Хишам Будуаи не сыграет из-за травмы внутренней поверхности бедра, а вот Пабло Росарио пропустит матч из-за красной карты, полученной в матче с "Ференцварошем".

Ориентировочный состав "Ниццы": Булка – Абдельмомнем, Бомбито, Данте – Клосс, Ндаишимие, Будаи, Абди – Бога, Мукоко, Гессан

По болезни не сыграет основной полузащитник гостей Сэм Стейн, находившийся в последнее время в хорошей форме. Под вопросом участие в матче Михала Садилека, пропустившего старт сезона из-за травмы, также до сих пор травмирован Юнес Таха. Основной голкипер Твенте Уннершталь пропустит поединок из-за дисквалификации, поэтому в старте сыграет опытный поляк Титонь.

Ориентировочный состав "Твенте": Титонь, ван Роой, Хильгерс, Брунс, Салах-Эддине – Эйтинг, Реджер, Влап – ван Берген, Ламмерс, ван Вольфсвинкель

"Ницца" - "Твенте". Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Лацио "Лацио" 3 3 0 0 9-1 9
2 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 3 3 0 0 6-1 9
3 Андерлехт "Андерлехт" 3 3 0 0 6-2 9
4 Аякс "Аякс" 3 2 1 0 8-1 7
5 Галатасарай "Галатасарай" 3 2 1 0 9-6 7
6 Айнтрахт "Айнтрахт" 3 2 1 0 7-4 7
7 Мидтьюлланн "Мидтьюлланн" 3 2 1 0 4-1 7
8 Атлетик "Атлетик" 3 2 1 0 4-1 7
9 Буде-Глимт Буде-Глимт 3 2 1 0 5-3 7
10 Лион "Лион" 3 2 0 1 6-2 6
11 Рейнджерс Рейнджерс 3 2 0 1 7-4 6
12 Олимпиакос "Олимпиакос" 3 2 0 1 4-2 6
13 ФКСБ ФКСБ 3 2 0 1 5-5 6
14 Бешикташ "Бешикташ" 4 2 0 2 4-8 6
15 Фенербахче "Фенербахче" 3 1 2 0 4-3 5
16 Порту "Порту" 3 1 1 1 7-6 4
17 Славия Прага Славия Прага 3 1 1 1 3-2 4
18 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 3 1 1 1 4-4 4
19 Хоффенхайм "Хоффенхайм" 3 1 1 1 3-3 4
20 Рома Рома 3 1 1 1 2-2 4
21 Виктория Виктория 3 0 3 0 5-5 3
22 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 3 0 3 0 5-5 3
23 Эльфсборг "Эльфсборг" 3 1 0 2 6-7 3
24 Ференцварош "Ференцварош" 3 1 0 2 3-4 3
25 АЗ АЗ 3 1 0 2 3-5 3
26 Мальме "Мальме" 4 1 0 3 3-6 3
27 Брага "Брага" 3 1 0 2 3-6 3
28 Твенте "Твенте" 3 0 2 1 2-4 2
29 Юнион Сент-Жилуаз "Юнион Сент-Жилуаз" 3 0 1 2 1-3 1
30 ПАОК ПАОК 3 0 1 2 3-6 1
31 РФШ РФШ 3 0 1 2 3-7 1
32 Ницца "Ницца" 3 0 1 2 2-6 1
33 Лудогорец "Лудогорец" 3 0 1 2 0-4 1
34 Маккаби "Маккаби" 3 0 0 3 2-6 0
35 Динамо Динамо 3 0 0 3 0-6 0
36 Карабах "Карабах" 3 0 0 3 1-8 0

"Ницца" - "Твенте". Ставка и коэффициенты

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"Ницца" - "Твенте". Прогноз на матч от UA-Футбол

Фаворитом противостояния по мнению букмекеров является "Ницца". Команда имеет только 1 набранное очко, поэтому для продолжения борьбы за выход из группы ей нужна только победа. Считаем, что французам по силам одержать минимальную победу в этом матче.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша

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