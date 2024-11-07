Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ницца – Твенте. Анонс и прогноз матча 4-го тура Лиги Европы на 07.11.2024
Ницца - Твенте: Прогноз и анонс матча ⋉ 07.11.24 ⋊ Лига Европы онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Обе команды неудачно стартовали в Лиге Европы, поэтому, чтобы рассчитывать на продолжение борьбы весной, им нужно непременно сегодня побеждать.
- "Ницца" 19:45 "Твенте"
- "Ницца": последние новости
- "Твенте": последние новости
- "Ницца" - "Твенте". Последние матчи команд
- Личные встречи
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Ницца" - "Твенте". Турнирное положение команд
- "Ницца" - "Твенте". Ставка и коэффициенты
- "Ницца" - "Твенте". Прогноз на матч от UA-Футбол
4-й тур Лиги Европы сезона 2024/25
Четверг, 7 ноября
Франция, Ницца. Стадион "Альянц Ривьера"
Арбитр: Балаж Берке (Венгрия)
"Ницца" 19:45 "Твенте"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: MEGOGO Футбол 7
"Ницца": последние новости
В летнее межсезонье "Ницца" неплохо усилилась. Команду пополнили центрбеки Бомбито и Абдельмомнем, правый защитник Джонатан Клос, центрхавы Морган Сансон и Танги Ндомбеле. Из дортмундской "Боруссии" на правах аренды пришел форвард Юссуф Мукоко, пока не ставший твердым игроком основы.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Прошлый сезон "Ницца" завершила на 5 месте в Лиге 1, что позволило команде сразу попасть в групповой этап Лиги Европы. Старт команды на турнире тяжело назвать удачным. Команда сначала сыграла вничью с ”Реал Сосьедадом” 1:1, затем последовали поражения от “Лацио” 1:4 и “Ференцвароша” 0:1. Чтобы претендовать на выход из группы, французам обязательно нужно сегодня побеждать.
Что касается внутреннего чемпионата, то "Ницца" пока находится на том же 5 месте. В последних 2 матчах команда победила представителей Франции в Лиге Чемпионов "Монако" и "Брест".
"Твенте": последние новости
"Твенте" – бронзовый призер предыдущего чемпионата Нидерландов. В текущем сезоне нидерландцы находятся на 5 месте, отставая на 9 очков от лидера "ПСВ". Сезон команда из Эсхенде начала не очень удачно, заработав только 5 очков в 4 матчах против не самых сильных команд. Дальше результаты улучшились, однако повторить бронзовый успех в прошлом сезоне будет трудно.
Бронзовые медали в прошлом сезоне позволили команде стартовать в квалификации в Лигу Чемпионов. Соперником "Твенте" стал обидчик "Динамо" - австрийский "Зальцбург". Первый матч на выезде нидерландцы проиграли 1:2, в домашнем же матче зафиксирована боевая ничья – 3:3. Таким образом, команда попала в групповой этап Лиги Европы. Там "Твенте" сыграл вничью 1:1 с "Манчестер Юнайтед" и "Фенербахче", а также уступил дома "Лацио" со счетом 0:2.
Настоящим лидером команды в начале сезона стал Сэм Стейн, забивший 8 голов в 10 матчах, до сих пор в основе играет 35-летний ветеран Рики ван Вольфсвинкель.
"Ницца" - "Твенте". Последние матчи команд
Последние матчи "Ниццы"
- 02.11 Брест - Ницца 0:1 (Лига 1)
- 27.10. Ницца - Монако - 2:1 (Лига 1)
- 24.10. Ференцварош - Ницца 1:0 (Лига Европы)
- 20.10. Нант - Ницца 1:1 Лига 1()
- 06.10. Ницца - ПСЖ 1:1 (Лига 1)
Последние матчи "Твенте"
- 02.11. Виллем II – Твенте 0:1 (Эредивизи)
- 27.10. Твенте – Хераклес 5:0 (Эредивизи)
- 24.10. Твенте – Лацио 0:2 (Лига Европы)
- 19.10. Валвейк – Твенте 2:2 (Эредивизи)
- 03.10. Фейеноорд – Твенте 2:1 (Эредивизи)
Личные встречи
Ницца и Твенте ни разу не встречались как на официальном уровне, так и в товарищеских матчах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
До сих пор не восстановились от травм основные в прошлом сезоне Терен Моффи и Морган Сансон. Хишам Будуаи не сыграет из-за травмы внутренней поверхности бедра, а вот Пабло Росарио пропустит матч из-за красной карты, полученной в матче с "Ференцварошем".
Ориентировочный состав "Ниццы": Булка – Абдельмомнем, Бомбито, Данте – Клосс, Ндаишимие, Будаи, Абди – Бога, Мукоко, Гессан
По болезни не сыграет основной полузащитник гостей Сэм Стейн, находившийся в последнее время в хорошей форме. Под вопросом участие в матче Михала Садилека, пропустившего старт сезона из-за травмы, также до сих пор травмирован Юнес Таха. Основной голкипер Твенте Уннершталь пропустит поединок из-за дисквалификации, поэтому в старте сыграет опытный поляк Титонь.
Ориентировочный состав "Твенте": Титонь, ван Роой, Хильгерс, Брунс, Салах-Эддине – Эйтинг, Реджер, Влап – ван Берген, Ламмерс, ван Вольфсвинкель
"Ницца" - "Твенте". Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|3
|3
|0
|0
|9-1
|9
|2
|"Тоттенхэм"
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|3
|"Андерлехт"
|3
|3
|0
|0
|6-2
|9
|4
|"Аякс"
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|5
|"Галатасарай"
|3
|2
|1
|0
|9-6
|7
|6
|"Айнтрахт"
|3
|2
|1
|0
|7-4
|7
|7
|"Мидтьюлланн"
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|8
|"Атлетик"
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|9
|Буде-Глимт
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|10
|"Лион"
|3
|2
|0
|1
|6-2
|6
|11
|Рейнджерс
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|12
|"Олимпиакос"
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|13
|ФКСБ
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|14
|"Бешикташ"
|4
|2
|0
|2
|4-8
|6
|15
|"Фенербахче"
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|16
|"Порту"
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|17
|Славия Прага
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|18
|"Реал Сосьедад"
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|19
|"Хоффенхайм"
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|20
|Рома
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|21
|Виктория
|3
|0
|3
|0
|5-5
|3
|22
|"Манчестер Юнайтед"
|3
|0
|3
|0
|5-5
|3
|23
|"Эльфсборг"
|3
|1
|0
|2
|6-7
|3
|24
|"Ференцварош"
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|25
|АЗ
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|26
|"Мальме"
|4
|1
|0
|3
|3-6
|3
|27
|"Брага"
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|28
|"Твенте"
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|29
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|30
|ПАОК
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|31
|РФШ
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|32
|"Ницца"
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|33
|"Лудогорец"
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
|34
|"Маккаби"
|3
|0
|0
|3
|2-6
|0
|35
|Динамо
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
|36
|"Карабах"
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
"Ницца" - "Твенте". Ставка и коэффициенты
"Ницца" - "Твенте". Прогноз на матч от UA-Футбол
Фаворитом противостояния по мнению букмекеров является "Ницца". Команда имеет только 1 набранное очко, поэтому для продолжения борьбы за выход из группы ей нужна только победа. Считаем, что французам по силам одержать минимальную победу в этом матче.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- "Судаков сияет там, куда Россия годами закачивала свои деньги". Шахтер – Янг Бойз. Обзор послематчевой швейцарской прессы
- Александр Кучер: На 34-й минуте матча Шахтер – Янг Бойз арбитр должен был назначить пенальти
- Первая победа Шахтёра в текущей ЛЧ. На каком месте украинский клуб в общей таблице?
- Динамо – Ференцварош. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.11.2024
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО