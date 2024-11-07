Ницца – Твенте. Анонс и прогноз матча 4-го тура Лиги Европы на 07.11.2024

Обе команды неудачно стартовали в Лиге Европы, поэтому, чтобы рассчитывать на продолжение борьбы весной, им нужно непременно сегодня побеждать.

4-й тур Лиги Европы сезона 2024/25

Четверг, 7 ноября

Франция, Ницца. Стадион "Альянц Ривьера"

Арбитр: Балаж Берке (Венгрия)

"Ницца" 19:45 "Твенте"

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"Ницца": последние новости

В летнее межсезонье "Ницца" неплохо усилилась. Команду пополнили центрбеки Бомбито и Абдельмомнем, правый защитник Джонатан Клос, центрхавы Морган Сансон и Танги Ндомбеле. Из дортмундской "Боруссии" на правах аренды пришел форвард Юссуф Мукоко, пока не ставший твердым игроком основы.

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Прошлый сезон "Ницца" завершила на 5 месте в Лиге 1, что позволило команде сразу попасть в групповой этап Лиги Европы. Старт команды на турнире тяжело назвать удачным. Команда сначала сыграла вничью с ”Реал Сосьедадом” 1:1, затем последовали поражения от “Лацио” 1:4 и “Ференцвароша” 0:1. Чтобы претендовать на выход из группы, французам обязательно нужно сегодня побеждать.

Что касается внутреннего чемпионата, то "Ницца" пока находится на том же 5 месте. В последних 2 матчах команда победила представителей Франции в Лиге Чемпионов "Монако" и "Брест".

"Твенте": последние новости

"Твенте" – бронзовый призер предыдущего чемпионата Нидерландов. В текущем сезоне нидерландцы находятся на 5 месте, отставая на 9 очков от лидера "ПСВ". Сезон команда из Эсхенде начала не очень удачно, заработав только 5 очков в 4 матчах против не самых сильных команд. Дальше результаты улучшились, однако повторить бронзовый успех в прошлом сезоне будет трудно.

Бронзовые медали в прошлом сезоне позволили команде стартовать в квалификации в Лигу Чемпионов. Соперником "Твенте" стал обидчик "Динамо" - австрийский "Зальцбург". Первый матч на выезде нидерландцы проиграли 1:2, в домашнем же матче зафиксирована боевая ничья – 3:3. Таким образом, команда попала в групповой этап Лиги Европы. Там "Твенте" сыграл вничью 1:1 с "Манчестер Юнайтед" и "Фенербахче", а также уступил дома "Лацио" со счетом 0:2.

Настоящим лидером команды в начале сезона стал Сэм Стейн, забивший 8 голов в 10 матчах, до сих пор в основе играет 35-летний ветеран Рики ван Вольфсвинкель.

"Ницца" - "Твенте". Последние матчи команд

Последние матчи "Ниццы"

02.11 Брест - Ницца 0:1 (Лига 1)

27.10. Ницца - Монако - 2:1 (Лига 1)

24.10. Ференцварош - Ницца 1:0 (Лига Европы)

20.10. Нант - Ницца 1:1 Лига 1()

06.10. Ницца - ПСЖ 1:1 (Лига 1)

Последние матчи "Твенте"

02.11. Виллем II – Твенте 0:1 (Эредивизи)

27.10. Твенте – Хераклес 5:0 (Эредивизи)

24.10. Твенте – Лацио 0:2 (Лига Европы)

19.10. Валвейк – Твенте 2:2 (Эредивизи)

03.10. Фейеноорд – Твенте 2:1 (Эредивизи)

Личные встречи

Ницца и Твенте ни разу не встречались как на официальном уровне, так и в товарищеских матчах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

До сих пор не восстановились от травм основные в прошлом сезоне Терен Моффи и Морган Сансон. Хишам Будуаи не сыграет из-за травмы внутренней поверхности бедра, а вот Пабло Росарио пропустит матч из-за красной карты, полученной в матче с "Ференцварошем".

Ориентировочный состав "Ниццы": Булка – Абдельмомнем, Бомбито, Данте – Клосс, Ндаишимие, Будаи, Абди – Бога, Мукоко, Гессан

По болезни не сыграет основной полузащитник гостей Сэм Стейн, находившийся в последнее время в хорошей форме. Под вопросом участие в матче Михала Садилека, пропустившего старт сезона из-за травмы, также до сих пор травмирован Юнес Таха. Основной голкипер Твенте Уннершталь пропустит поединок из-за дисквалификации, поэтому в старте сыграет опытный поляк Титонь.

Ориентировочный состав "Твенте": Титонь, ван Роой, Хильгерс, Брунс, Салах-Эддине – Эйтинг, Реджер, Влап – ван Берген, Ламмерс, ван Вольфсвинкель

"Ницца" - "Твенте". Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 3 3 0 0 9-1 9 2 "Тоттенхэм" 3 3 0 0 6-1 9 3 "Андерлехт" 3 3 0 0 6-2 9 4 "Аякс" 3 2 1 0 8-1 7 5 "Галатасарай" 3 2 1 0 9-6 7 6 "Айнтрахт" 3 2 1 0 7-4 7 7 "Мидтьюлланн" 3 2 1 0 4-1 7 8 "Атлетик" 3 2 1 0 4-1 7 9 Буде-Глимт 3 2 1 0 5-3 7 10 "Лион" 3 2 0 1 6-2 6 11 Рейнджерс 3 2 0 1 7-4 6 12 "Олимпиакос" 3 2 0 1 4-2 6 13 ФКСБ 3 2 0 1 5-5 6 14 "Бешикташ" 4 2 0 2 4-8 6 15 "Фенербахче" 3 1 2 0 4-3 5 16 "Порту" 3 1 1 1 7-6 4 17 Славия Прага 3 1 1 1 3-2 4 18 "Реал Сосьедад" 3 1 1 1 4-4 4 19 "Хоффенхайм" 3 1 1 1 3-3 4 20 Рома 3 1 1 1 2-2 4 21 Виктория 3 0 3 0 5-5 3 22 "Манчестер Юнайтед" 3 0 3 0 5-5 3 23 "Эльфсборг" 3 1 0 2 6-7 3 24 "Ференцварош" 3 1 0 2 3-4 3 25 АЗ 3 1 0 2 3-5 3 26 "Мальме" 4 1 0 3 3-6 3 27 "Брага" 3 1 0 2 3-6 3 28 "Твенте" 3 0 2 1 2-4 2 29 "Юнион Сент-Жилуаз" 3 0 1 2 1-3 1 30 ПАОК 3 0 1 2 3-6 1 31 РФШ 3 0 1 2 3-7 1 32 "Ницца" 3 0 1 2 2-6 1 33 "Лудогорец" 3 0 1 2 0-4 1 34 "Маккаби" 3 0 0 3 2-6 0 35 Динамо 3 0 0 3 0-6 0 36 "Карабах" 3 0 0 3 1-8 0

"Ницца" - "Твенте". Ставка и коэффициенты

"Ницца" - "Твенте". Прогноз на матч от UA-Футбол

Фаворитом противостояния по мнению букмекеров является "Ницца". Команда имеет только 1 набранное очко, поэтому для продолжения борьбы за выход из группы ей нужна только победа. Считаем, что французам по силам одержать минимальную победу в этом матче.