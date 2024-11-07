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Виктория Пльзень - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.11.2024
Виктория - Реал Сосьедад: Прогноз и анонс матча ⋉ 07.11.24 ⋊ Лига Европы онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Сосьедад" после откровенно слабого начала сезона постепенно прогрессирует в уровне и качестве игры, что уже повлияло на результаты испанского коллектива. В Ла Лиге подопечные Иманоля смогли вылезти из подвала таблицы и закрепиться на 11 строчке. Однако в Лиге Европы еще есть куда добавлять, ведь, хотя после трех туров они и находятся в зоне топ-24, но по потенциалу вполне способны пробиться в восьмерку лучших команд.
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Однако сегодняшняя игра не должна стать легкой прогулкой для испанцев, ведь чехи в нынешней ЛЕ показывают хороший футбол. Единственное, что бросается в глаза, так это ничейное проклятие хозяев поля: в каждой игре текущего розыгрыша Лиги Европы они расписывали мировую со своими оппонентами.
- "Виктория Пльзень" 22:00 "Реал Сосьедад"
- Новости "Виктория Пльзень"
- Новости "Реал Сосьедад"
- "Виктория Пльзень" - "Реал Сосьедад". Последние матчи команд
- "Виктория Пльзень" - "Реал Сосьедад". Турнирное положение
- Личные встречи
- "Виктория Пльзень" - "Реал Сосьедад". Ставка и коэффициенты
- Прогноз на матч "Виктория Пльзень" - "Реал Сосьедад"
Лига Европы. 4-й тур.
07.11.2024. "Дусан Арена" (Пльзень)
Главный судья: Андрис Трейманис
"Виктория Пльзень" 22:00 "Реал Сосьедад"
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Новости "Виктории Пльзень"
"Виктория" качественно стартовала в текущем сезоне внутреннего чемпионата и возглавляет погоню за главным фаворитом лиги - пражской "Славией", которая оккупировала первое место в турнирной таблице чемпионата Чехии, имея комфортный отрыв в восемь зачетных баллов.
А вот в текущем розыгрыше Лиги Европы команде Мирослава Коубека откровенно не везет. Чехи, как по статистике, так и по игре, наиграли на победу в каждом своем сыгранном матче, но выжать смогли лишь три ничьи: "Айнтрахт" (3:3), "Лудогорец" (0:0) и "ПАОК" (2:2).
Новости "Реал Сосьедада"
Как я уже заметил выше, "Реал Сосьедад" заметно прибавил во многих игровых компонентах по сравнению с началом сезона, когда баски одержали лишь одну победу стартовых семи турах. Однако нельзя сказать, что испанцы окончательно нашли свою игру - им до сих пор не хватает стабильности, что и приводит к необязательным потерям очков в Примере.
В Лиге Европы главный тренер Альгуасиль использует ротацию, поэтому часто дает поиграть молодым игрокам и резервистам. Возможно, именно это решение и помогло тренеру вывести свою команду из сентябрьского кризиса. Однако, даже не выступая в ЛЕ полностью основным составом, баски записали себе в актив четыре балла. "Реал Сосьедад" одержал победу над "Маккаби" (2:1), скатал ничью с "Ниццей" (1:1) и неожиданно проиграл "Андерлехту" (1:2).
"Виктория Пльзень" - "Реал Сосьедад". Последние матчи команд
Последние матчи "Виктории Пльзень"
- "Словацко" 1:0 "Виктория Пльзень"
- "Усти-над-Лабем" 3:4 "Виктория Пльзень"
- "Виктория Пльзень" 1:0 "Спарта Прага"
- "Паок" 2:2 "Виктория Пльзень"
- "Острава" 1:3 "Виктория Пльзень"
Последние матчи "Реал Сосьедада":
- "Севилья" 0:2 "Реал Сосьедад"
- "Реал Сосьедад" 0:2 "Осасуна"
- "Маккаби Тель-Авив" 1:2 "Реал Сосьедад"
- "Жирона" 0:1 "Реал Сосьедад"
- "Реал Сосьедад" 1:1 "Атлетико"
"Виктория Пльзень" - "Реал Сосьедад". Турнирное положение
Плотность в турнирной таблице Лиги Европы не позволяет делать какие-то глобальные выводы, но стоит отметить, что "Реал Сосьедад", который с четырьмя очками идет на 18 месте, уже сегодня может вплотную приблизиться к зоне топ-8, ведь отрыв между басками и восьмой командой в таблице составляет лишь три зачетных пункта.
Что касается "Виктории", то они пока ближе к тому, чтобы вылететь за пределы топ-24, чем к тому, чтобы побороться за первую восьмерку. С тремя баллами в активе они занимают 21 позицию. Но, как я уже говорил, плотность в таблице ЛЕ такова, что одна победа может легко присоединить чехов к борьбе за топ-8.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|3
|3
|0
|0
|9-1
|9
|2
|"Тоттенхэм"
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|3
|"Андерлехт"
|3
|3
|0
|0
|6-2
|9
|4
|"Аякс"
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|5
|"Галатасарай"
|3
|2
|1
|0
|9-6
|7
|6
|"Айнтрахт"
|3
|2
|1
|0
|7-4
|7
|7
|"Мидтьюлланн"
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|8
|"Атлетик"
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|9
|Буде-Глимт
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|10
|"Лион"
|3
|2
|0
|1
|6-2
|6
|11
|Рейнджерс
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|12
|"Олимпиакос"
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|13
|ФКСБ
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|14
|"Бешикташ"
|4
|2
|0
|2
|4-8
|6
|15
|"Фенербахче"
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|16
|"Порту"
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|17
|Славия Прага
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|18
|"Реал Сосьедад"
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|19
|"Хоффенхайм"
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|20
|Рома
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|21
|Виктория
|3
|0
|3
|0
|5-5
|3
|22
|"Манчестер Юнайтед"
|3
|0
|3
|0
|5-5
|3
|23
|"Эльфсборг"
|3
|1
|0
|2
|6-7
|3
|24
|"Ференцварош"
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|25
|АЗ
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|26
|"Мальме"
|4
|1
|0
|3
|3-6
|3
|27
|"Брага"
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|28
|"Твенте"
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|29
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|30
|ПАОК
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|31
|РФШ
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|32
|"Ницца"
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|33
|"Лудогорец"
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
|34
|"Маккаби"
|3
|0
|0
|3
|2-6
|0
|35
|Динамо
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
|36
|"Карабах"
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
Личные встречи
Коллективы за всю свою историю еще ни разу не пересекались между собой. Этот поединок станет для них первой очной встречей.
"Виктория Пльзень" - "Реал Сосьедад". Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч "Виктория Пльзень" - "Реал Сосьедад"
"Виктория" классно выступает на домашней арене в текущем сезоне. Чехи выиграли семь из девяти поединков в родных стенах. Еще две встречи завершились ничейным результатом. Однако по этой логике стоит отметить и "Реал Сосьедад", который не только является фаворитом этого матча, но и одержал три победы подряд в играх на выезде. Поэтому, учитывая эти два фактора, логично предположить, что мы увидим относительно равную игру, в которой обе команды обменяются голами.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша
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