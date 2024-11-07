Виктория Пльзень - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.11.2024

"Реал Сосьедад" после откровенно слабого начала сезона постепенно прогрессирует в уровне и качестве игры, что уже повлияло на результаты испанского коллектива. В Ла Лиге подопечные Иманоля смогли вылезти из подвала таблицы и закрепиться на 11 строчке. Однако в Лиге Европы еще есть куда добавлять, ведь, хотя после трех туров они и находятся в зоне топ-24, но по потенциалу вполне способны пробиться в восьмерку лучших команд.

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Однако сегодняшняя игра не должна стать легкой прогулкой для испанцев, ведь чехи в нынешней ЛЕ показывают хороший футбол. Единственное, что бросается в глаза, так это ничейное проклятие хозяев поля: в каждой игре текущего розыгрыша Лиги Европы они расписывали мировую со своими оппонентами.

Лига Европы. 4-й тур.

07.11.2024. "Дусан Арена" (Пльзень)

Главный судья: Андрис Трейманис

"Виктория Пльзень" 22:00 "Реал Сосьедад"

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Новости "Виктории Пльзень"

"Виктория" качественно стартовала в текущем сезоне внутреннего чемпионата и возглавляет погоню за главным фаворитом лиги - пражской "Славией", которая оккупировала первое место в турнирной таблице чемпионата Чехии, имея комфортный отрыв в восемь зачетных баллов.

А вот в текущем розыгрыше Лиги Европы команде Мирослава Коубека откровенно не везет. Чехи, как по статистике, так и по игре, наиграли на победу в каждом своем сыгранном матче, но выжать смогли лишь три ничьи: "Айнтрахт" (3:3), "Лудогорец" (0:0) и "ПАОК" (2:2).



Новости "Реал Сосьедада"

Как я уже заметил выше, "Реал Сосьедад" заметно прибавил во многих игровых компонентах по сравнению с началом сезона, когда баски одержали лишь одну победу стартовых семи турах. Однако нельзя сказать, что испанцы окончательно нашли свою игру - им до сих пор не хватает стабильности, что и приводит к необязательным потерям очков в Примере.

В Лиге Европы главный тренер Альгуасиль использует ротацию, поэтому часто дает поиграть молодым игрокам и резервистам. Возможно, именно это решение и помогло тренеру вывести свою команду из сентябрьского кризиса. Однако, даже не выступая в ЛЕ полностью основным составом, баски записали себе в актив четыре балла. "Реал Сосьедад" одержал победу над "Маккаби" (2:1), скатал ничью с "Ниццей" (1:1) и неожиданно проиграл "Андерлехту" (1:2).

"Виктория Пльзень" - "Реал Сосьедад". Последние матчи команд

Последние матчи "Виктории Пльзень"

"Словацко" 1:0 "Виктория Пльзень"

"Усти-над-Лабем" 3:4 "Виктория Пльзень"

"Виктория Пльзень" 1:0 "Спарта Прага"

"Паок" 2:2 "Виктория Пльзень"

"Острава" 1:3 "Виктория Пльзень"

Последние матчи "Реал Сосьедада":

"Севилья" 0:2 "Реал Сосьедад"

"Реал Сосьедад" 0:2 "Осасуна"

"Маккаби Тель-Авив" 1:2 "Реал Сосьедад"

"Жирона" 0:1 "Реал Сосьедад"

"Реал Сосьедад" 1:1 "Атлетико"

"Виктория Пльзень" - "Реал Сосьедад". Турнирное положение

Плотность в турнирной таблице Лиги Европы не позволяет делать какие-то глобальные выводы, но стоит отметить, что "Реал Сосьедад", который с четырьмя очками идет на 18 месте, уже сегодня может вплотную приблизиться к зоне топ-8, ведь отрыв между басками и восьмой командой в таблице составляет лишь три зачетных пункта.

Что касается "Виктории", то они пока ближе к тому, чтобы вылететь за пределы топ-24, чем к тому, чтобы побороться за первую восьмерку. С тремя баллами в активе они занимают 21 позицию. Но, как я уже говорил, плотность в таблице ЛЕ такова, что одна победа может легко присоединить чехов к борьбе за топ-8.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 3 3 0 0 9-1 9 2 "Тоттенхэм" 3 3 0 0 6-1 9 3 "Андерлехт" 3 3 0 0 6-2 9 4 "Аякс" 3 2 1 0 8-1 7 5 "Галатасарай" 3 2 1 0 9-6 7 6 "Айнтрахт" 3 2 1 0 7-4 7 7 "Мидтьюлланн" 3 2 1 0 4-1 7 8 "Атлетик" 3 2 1 0 4-1 7 9 Буде-Глимт 3 2 1 0 5-3 7 10 "Лион" 3 2 0 1 6-2 6 11 Рейнджерс 3 2 0 1 7-4 6 12 "Олимпиакос" 3 2 0 1 4-2 6 13 ФКСБ 3 2 0 1 5-5 6 14 "Бешикташ" 4 2 0 2 4-8 6 15 "Фенербахче" 3 1 2 0 4-3 5 16 "Порту" 3 1 1 1 7-6 4 17 Славия Прага 3 1 1 1 3-2 4 18 "Реал Сосьедад" 3 1 1 1 4-4 4 19 "Хоффенхайм" 3 1 1 1 3-3 4 20 Рома 3 1 1 1 2-2 4 21 Виктория 3 0 3 0 5-5 3 22 "Манчестер Юнайтед" 3 0 3 0 5-5 3 23 "Эльфсборг" 3 1 0 2 6-7 3 24 "Ференцварош" 3 1 0 2 3-4 3 25 АЗ 3 1 0 2 3-5 3 26 "Мальме" 4 1 0 3 3-6 3 27 "Брага" 3 1 0 2 3-6 3 28 "Твенте" 3 0 2 1 2-4 2 29 "Юнион Сент-Жилуаз" 3 0 1 2 1-3 1 30 ПАОК 3 0 1 2 3-6 1 31 РФШ 3 0 1 2 3-7 1 32 "Ницца" 3 0 1 2 2-6 1 33 "Лудогорец" 3 0 1 2 0-4 1 34 "Маккаби" 3 0 0 3 2-6 0 35 Динамо 3 0 0 3 0-6 0 36 "Карабах" 3 0 0 3 1-8 0

Личные встречи

Коллективы за всю свою историю еще ни разу не пересекались между собой. Этот поединок станет для них первой очной встречей.

"Виктория Пльзень" - "Реал Сосьедад". Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч "Виктория Пльзень" - "Реал Сосьедад"

"Виктория" классно выступает на домашней арене в текущем сезоне. Чехи выиграли семь из девяти поединков в родных стенах. Еще две встречи завершились ничейным результатом. Однако по этой логике стоит отметить и "Реал Сосьедад", который не только является фаворитом этого матча, но и одержал три победы подряд в играх на выезде. Поэтому, учитывая эти два фактора, логично предположить, что мы увидим относительно равную игру, в которой обе команды обменяются голами.