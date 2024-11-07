Лацио - Порту. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.11.2024

В самом интересном поединке четвертого тура Лиги Европы сегодня встретятся "Лацио" и "Порту". Кроме статуса обоих коллективов и высокого уровня игроков в этих командах интриги матчу добавляет и тот факт, что коллективы имеют перед собой совершенно разные турнирные задачи накануне этого игрового дня. "Орлы" очень уверенно забрались на первую строчку по итогам стартовых туров, одержав три победы подряд. Теперь "Лацио", само собой, хочет удержать лидерство в таблице.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

"Порту", напротив, пока не очень радует в Лиге Европы, располагаясь во второй десятке с четырьмя очками. До конца этапа лиги остается все меньше туров, поэтому сегодня португальцам необходимо побеждать, чтобы приблизиться к желанной зоне топ-8.

Лига Европы. 4-й тур.

07.11.2024. "Стадио Олимпико" (Рим)

Главный судья: Георгий Кабаков (Болгария)

"Лацио" 22:00 "Порту"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: MEGOGO Футбол 4

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Лаціо - Порту Смотреть трансляцию

Новости "Лацио"

После не очень уверенного начала сезона, где было несколько странных и необязательных потерь очков в Серии А, "Лацио" нашел свою игру и сейчас идет на серии из четырех побед подряд. В чемпионате Италии "орлы" расположились на пятой позиции, однако отставание от лидера составляет лишь три зачетных пункта. Отдельно хочется отметить крутую атаку клуба: 24 мяча за 11 игр, больше в Серии А забили только "Интер" и "Аталанта". Ну а если вдаваться в персоналии, то настоящим лидером команды сейчас является Кастельянос - на счету форварда уже 7+4 по системе гол+пас.

На европейской арене "Лацио" еще сильнее радует своих фанатов. Три стартовых тура ЛЕ завершились для итальянцев тремя уверенными победами: над "Динамо" Киев (3:0), "Ниццей" (4:1) и "Твенте" (2:0).

Новости "Порту"

В чемпионате Португалии "Порту" идет по дистанции достаточно стабильно. Клуб одержал 9 побед в 10 матчах, но даже этого не хватает для первого места. Вершину таблицы оккупировал "Спортинг", который пока вообще не теряет очков. "Драконы", как и их сегодняшний соперник, демонстрируют на внутренней арене очень высокую результативность - 27 забитых мячей за 10 туров. Полный порядок у сегодняшних гостей и в игре в обороне - всего четыре пропущенных за текущий отрезок.

Учитывая классный уровень игры в домашнем чемпионате, результаты "Порту" в Европе откровенно удивляют. Первую победу в нынешней ЛЕ получилось добыть лишь в прошлом туре против "Хоффенхайма" (2:0). До этого же команда теряла очки в эффектных голевых перестрелках: "2:3" против "Буде Глимта" и "3:3" с "Манчестер Юнайтед".

"Лацио" - "Порту". Последние матчи команд

Последние матчи "Лацио":

"Лацио" 2:1 "Кальяри"

"Комо" 1:5 "Лацио"

"Лацио" 3:0 "Дженоа"

"Твенте" 0:2 "Лацио"

"Ювентус" 1:0 "Лацио"

Последние матчи "Порту":

"Порту" 4:0 "Эшторил"

"Порту" 2:0 "Морейренсе"

"АВС" 0:5 "Порту"

"Порту" 2:0 "Хоффенхайм"

"Синтренск" 0:3 "Порту"

"Лацио" - "Порту". Турнирное положение

Как я уже отмечал ранее, "Лацио" уверенно лидирует в таблице Лиги Европы с девятью очками и разницей мячей "9:1". Среди конкурентов за первую строчку, которые также выиграли все три стартовых тура, можно назвать "Тоттенхэм" и "Андерлехт". Команды с четвертого по девятое место тоже не отстают - у них в активе по семь зачетных пунктов.

"Порту" же со своими четырьмя очками находится на 16 месте, но "Драконы", учитывая свой статус и уровень исполнителей, конечно, рассчитывают на попадание в топ-8. Эта зона позволяет напрямую попасть в 1/8 турнира, пропустив стадию 1/16 финала. Вот почему у гостей уже почти нет времени на "раскачку" - нужно набирать очки в каждом туре.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 3 3 0 0 9-1 9 2 "Тоттенхэм" 3 3 0 0 6-1 9 3 "Андерлехт" 3 3 0 0 6-2 9 4 "Аякс" 3 2 1 0 8-1 7 5 "Галатасарай" 3 2 1 0 9-6 7 6 "Айнтрахт" 3 2 1 0 7-4 7 7 "Мидтьюлланн" 3 2 1 0 4-1 7 8 "Атлетик" 3 2 1 0 4-1 7 9 Буде-Глимт 3 2 1 0 5-3 7 10 "Лион" 3 2 0 1 6-2 6 11 Рейнджерс 3 2 0 1 7-4 6 12 "Олимпиакос" 3 2 0 1 4-2 6 13 ФКСБ 3 2 0 1 5-5 6 14 "Бешикташ" 4 2 0 2 4-8 6 15 "Фенербахче" 3 1 2 0 4-3 5 16 "Порту" 3 1 1 1 7-6 4 17 Славия Прага 3 1 1 1 3-2 4 18 "Реал Сосьедад" 3 1 1 1 4-4 4 19 "Хоффенхайм" 3 1 1 1 3-3 4 20 Рома 3 1 1 1 2-2 4 21 Виктория 3 0 3 0 5-5 3 22 "Манчестер Юнайтед" 3 0 3 0 5-5 3 23 "Эльфсборг" 3 1 0 2 6-7 3 24 "Ференцварош" 3 1 0 2 3-4 3 25 АЗ 3 1 0 2 3-5 3 26 "Мальме" 4 1 0 3 3-6 3 27 "Брага" 3 1 0 2 3-6 3 28 "Твенте" 3 0 2 1 2-4 2 29 "Юнион Сент-Жилуаз" 3 0 1 2 1-3 1 30 ПАОК 3 0 1 2 3-6 1 31 РФШ 3 0 1 2 3-7 1 32 "Ницца" 3 0 1 2 2-6 1 33 "Лудогорец" 3 0 1 2 0-4 1 34 "Маккаби" 3 0 0 3 2-6 0 35 Динамо 3 0 0 3 0-6 0 36 "Карабах" 3 0 0 3 1-8 0

Личные встречи

История противостояний между "Лацио" и "Порту" в Еврокубках насчитывает четыре поединка. Оба матча, проходившие в Риме, завершились вничью, а два матча в Португалии занесли в свой актив "драконы". Самый результативный очный матч команды провели в 2003 году, в полуфинале Кубка УЕФА. В том матче игроки "Порту" победили "4:1". Кстати, в финальной игре португальцы тогда завоевали трофей.

"Лацио" - "Порту". Става и коэффициенты

Прогноз на матч "Лацио" - "Порту"

Итак, стоит сказать, что нас ждет очень крутой поединок двух мощных команд. У обоих коллективов есть свои сильные стороны: на стороне "Лацио" классная игровая и моральная форма. А "Порту" имеет больше мотивации и опыта выступлений в Ерокубках. Неудивительно, что даже букмекерские конторы не могут определиться с очевидным фаворитом. Хотя и немного больше верят в хозяев. Именно поэтому мы считаем, что гадать о победителе - бесполезно. Другое дело результативность матча. Оба клуба, в среднем, забивают больше, чем по два гола в игру. Чем не повод устроить голевую феерию в очной встрече? Наш прогноз - три и более голов!