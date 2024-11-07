Айнтрахт – Славия. Анонс и прогноз матча 4-го тура Лиги Европы на 07.11.2024

Во Франкфурте немецкий "Айнтрахт" примет вице-чемпиона Чехии "Славию". Обе команды претендуют на выход из группы, поэтому нас ждет интересный матч.

4-й тур Лиги Европы сезона 2024/25

Четверг, 7 ноября

Германия, Франкфурт. Стадион "Дойче Банк Парк"

Арбитр: Крис Кавана (Англия)

"Айнтрахт" 19:45 "Славия"

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"Айнтрахт": последние новости

В еврокубках "Айнтрахт" начал выступления с группового этапа Лиги Европы. Первым соперником была другая чешская команда - "Виктория", сумевшая вырвать ничью 3:3. Во втором туре немцы одолели на выезде "Бешикташ" 1:3, а в третьем едва размочили ворота "РФС" 1:0.

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В Бундеслиге Айнтрахт набрал приличную форму, разместившись на 3 позиции. Команда не проиграла "Баварии" (3:3) и только в упорной борьбе проиграла чемпиону "Байеру" (1:2).

"Славия": последние новости

"Славия" начала в этом году еврокубки в квалификации к Лиге Чемпионов, где прошла "Рояль Унион", однако в решающем раунде уступила "Лиллю". В Лиге Европы пражский клуб обыграл на выезде "Лудогорец" (2:0), дома сыграл в ничью с "Аяксом" (1:1) и уступил на выезде "Атлетику" из Бильбао.

В чемпионате Чехии "Славия" стартовала очень мощно. В последний раз команда завоевала чемпионство в 2020-21 гг., поэтому сейчас решительно настроена вернуть себе титул. "Славия" до сих пор не проигрывала в национальном чемпионате, одержав 11 побед в 13 матчах и дважды сыграв вничью. Отрыв от главного преследователя "Виктории" составляет уже 8 очков.

"Айнтрахт" - "Славия". Последние матчи команд

Последние матчи "Айнтрахта"

02.11 Айнтрахт - Бохум 7:2 (Бундеслига)

30.10. Айнтрахт - Боруссия М.- 2:1 (Кубок Германии)

27.10. Унион Берлин -Айнтрахт 1:1 (Бундеслига)

24.10. Айнтрахт – РФС 1:0 (Лига Европы)

19.10 Байер - Айнтрахт 2:1 (Бундеслига)

Последние матчи "Славии"

03.11. Градец-Кралове – Славия 1:1 (1. Лига)

31.10. Бенатки – Славия 3:0 (Кубок Чехии)

27.10. Славия – Дукла 3:0 (1. Лига)

24.10. Атлетик – Славия 1:0 (Лига Европы)

20.10. Яблонец – Славия 0:1 (1. Лига)

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Айнтрахта" из-за травмы не сыграют основной правый защитник Расмус Кристенсен и молодой полузащитник Оскар Хойлунд.

Ориентировочный состав "Айнтрахта": Трапп, Теат, Кох, Тута, Дина-Эбимбе – Кнауфф, Ларссон, Схири, Гетце – Мармуш, Экитике

У "Славии" вне игры Петр Шевчик и Лукаш Ворлицкий, все остальные готовы к матчу.

Ориентировочный состав "Славии": Кински - Голеш, Боржил, Зима - Доудера, Дорли, Зафеирис, Диуф - Лингр, Хоры, Провод

Личные встречи

"Айнтрахт" и "Славия" ни разу не встречались как на официальном уровне, так и в товарищеских матчах.

"Айнтрахт" – "Славия". Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 3 3 0 0 9-1 9 2 "Тоттенхэм" 3 3 0 0 6-1 9 3 "Андерлехт" 3 3 0 0 6-2 9 4 "Аякс" 3 2 1 0 8-1 7 5 "Галатасарай" 3 2 1 0 9-6 7 6 "Айнтрахт" 3 2 1 0 7-4 7 7 "Мидтьюлланн" 3 2 1 0 4-1 7 8 "Атлетик" 3 2 1 0 4-1 7 9 Буде-Глимт 3 2 1 0 5-3 7 10 "Лион" 3 2 0 1 6-2 6 11 Рейнджерс 3 2 0 1 7-4 6 12 "Олимпиакос" 3 2 0 1 4-2 6 13 ФКСБ 3 2 0 1 5-5 6 14 "Бешикташ" 4 2 0 2 4-8 6 15 "Фенербахче" 3 1 2 0 4-3 5 16 "Порту" 3 1 1 1 7-6 4 17 Славия Прага 3 1 1 1 3-2 4 18 "Реал Сосьедад" 3 1 1 1 4-4 4 19 "Хоффенхайм" 3 1 1 1 3-3 4 20 Рома 3 1 1 1 2-2 4 21 Виктория 3 0 3 0 5-5 3 22 "Манчестер Юнайтед" 3 0 3 0 5-5 3 23 "Эльфсборг" 3 1 0 2 6-7 3 24 "Ференцварош" 3 1 0 2 3-4 3 25 АЗ 3 1 0 2 3-5 3 26 "Мальме" 4 1 0 3 3-6 3 27 "Брага" 3 1 0 2 3-6 3 28 "Твенте" 3 0 2 1 2-4 2 29 "Юнион Сент-Жилуаз" 3 0 1 2 1-3 1 30 ПАОК 3 0 1 2 3-6 1 31 РФШ 3 0 1 2 3-7 1 32 "Ницца" 3 0 1 2 2-6 1 33 "Лудогорец" 3 0 1 2 0-4 1 34 "Маккаби" 3 0 0 3 2-6 0 35 Динамо 3 0 0 3 0-6 0 36 "Карабах" 3 0 0 3 1-8 0

"Айнтрахт" – "Славия". Ставка и коэффициенты

"Айнтрахт" – "Славия". Прогноз на матч от UA-Футбол

Фаворитом матча букмекеры по праву считают "Айнтрахт", однако немецкая команда не очень уверенно выступает дома в Лиге Европы. Обе команды забивают много голов, поэтому ожидаем, что и на этот раз они смогут отличиться в воротах друг друга. Поэтому предлагаем вариант, что обе команды забьют.