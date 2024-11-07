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Айнтрахт – Славия. Анонс и прогноз матча 4-го тура Лиги Европы на 07.11.2024
Айнтрахт - Славия: Прогноз и анонс матча ⋉ 07.11.24 ⋊ Лига Европы онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во Франкфурте немецкий "Айнтрахт" примет вице-чемпиона Чехии "Славию". Обе команды претендуют на выход из группы, поэтому нас ждет интересный матч.
- "Айнтрахт" 19:45 "Славия"
- "Айнтрахт": последние новости
- "Славия": последние новости
- "Айнтрахт" - "Славия". Последние матчи команд
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- Личные встречи
- "Айнтрахт" – "Славия". Турнирное положение команд
- "Айнтрахт" – "Славия". Ставка и коэффициенты
- "Айнтрахт" – "Славия". Прогноз на матч от UA-Футбол
4-й тур Лиги Европы сезона 2024/25
Четверг, 7 ноября
Германия, Франкфурт. Стадион "Дойче Банк Парк"
Арбитр: Крис Кавана (Англия)
"Айнтрахт" 19:45 "Славия"
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"Айнтрахт": последние новости
В еврокубках "Айнтрахт" начал выступления с группового этапа Лиги Европы. Первым соперником была другая чешская команда - "Виктория", сумевшая вырвать ничью 3:3. Во втором туре немцы одолели на выезде "Бешикташ" 1:3, а в третьем едва размочили ворота "РФС" 1:0.
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В Бундеслиге Айнтрахт набрал приличную форму, разместившись на 3 позиции. Команда не проиграла "Баварии" (3:3) и только в упорной борьбе проиграла чемпиону "Байеру" (1:2).
"Славия": последние новости
"Славия" начала в этом году еврокубки в квалификации к Лиге Чемпионов, где прошла "Рояль Унион", однако в решающем раунде уступила "Лиллю". В Лиге Европы пражский клуб обыграл на выезде "Лудогорец" (2:0), дома сыграл в ничью с "Аяксом" (1:1) и уступил на выезде "Атлетику" из Бильбао.
В чемпионате Чехии "Славия" стартовала очень мощно. В последний раз команда завоевала чемпионство в 2020-21 гг., поэтому сейчас решительно настроена вернуть себе титул. "Славия" до сих пор не проигрывала в национальном чемпионате, одержав 11 побед в 13 матчах и дважды сыграв вничью. Отрыв от главного преследователя "Виктории" составляет уже 8 очков.
"Айнтрахт" - "Славия". Последние матчи команд
Последние матчи "Айнтрахта"
- 02.11 Айнтрахт - Бохум 7:2 (Бундеслига)
- 30.10. Айнтрахт - Боруссия М.- 2:1 (Кубок Германии)
- 27.10. Унион Берлин -Айнтрахт 1:1 (Бундеслига)
- 24.10. Айнтрахт – РФС 1:0 (Лига Европы)
- 19.10 Байер - Айнтрахт 2:1 (Бундеслига)
Последние матчи "Славии"
- 03.11. Градец-Кралове – Славия 1:1 (1. Лига)
- 31.10. Бенатки – Славия 3:0 (Кубок Чехии)
- 27.10. Славия – Дукла 3:0 (1. Лига)
- 24.10. Атлетик – Славия 1:0 (Лига Европы)
- 20.10. Яблонец – Славия 0:1 (1. Лига)
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Айнтрахта" из-за травмы не сыграют основной правый защитник Расмус Кристенсен и молодой полузащитник Оскар Хойлунд.
Ориентировочный состав "Айнтрахта": Трапп, Теат, Кох, Тута, Дина-Эбимбе – Кнауфф, Ларссон, Схири, Гетце – Мармуш, Экитике
У "Славии" вне игры Петр Шевчик и Лукаш Ворлицкий, все остальные готовы к матчу.
Ориентировочный состав "Славии": Кински - Голеш, Боржил, Зима - Доудера, Дорли, Зафеирис, Диуф - Лингр, Хоры, Провод
Личные встречи
"Айнтрахт" и "Славия" ни разу не встречались как на официальном уровне, так и в товарищеских матчах.
"Айнтрахт" – "Славия". Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|3
|3
|0
|0
|9-1
|9
|2
|"Тоттенхэм"
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|3
|"Андерлехт"
|3
|3
|0
|0
|6-2
|9
|4
|"Аякс"
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|5
|"Галатасарай"
|3
|2
|1
|0
|9-6
|7
|6
|"Айнтрахт"
|3
|2
|1
|0
|7-4
|7
|7
|"Мидтьюлланн"
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|8
|"Атлетик"
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|9
|Буде-Глимт
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|10
|"Лион"
|3
|2
|0
|1
|6-2
|6
|11
|Рейнджерс
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|12
|"Олимпиакос"
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|13
|ФКСБ
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|14
|"Бешикташ"
|4
|2
|0
|2
|4-8
|6
|15
|"Фенербахче"
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|16
|"Порту"
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|17
|Славия Прага
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|18
|"Реал Сосьедад"
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|19
|"Хоффенхайм"
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|20
|Рома
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|21
|Виктория
|3
|0
|3
|0
|5-5
|3
|22
|"Манчестер Юнайтед"
|3
|0
|3
|0
|5-5
|3
|23
|"Эльфсборг"
|3
|1
|0
|2
|6-7
|3
|24
|"Ференцварош"
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|25
|АЗ
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|26
|"Мальме"
|4
|1
|0
|3
|3-6
|3
|27
|"Брага"
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|28
|"Твенте"
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|29
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|30
|ПАОК
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|31
|РФШ
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|32
|"Ницца"
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|33
|"Лудогорец"
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
|34
|"Маккаби"
|3
|0
|0
|3
|2-6
|0
|35
|Динамо
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
|36
|"Карабах"
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
"Айнтрахт" – "Славия". Ставка и коэффициенты
"Айнтрахт" – "Славия". Прогноз на матч от UA-Футбол
Фаворитом матча букмекеры по праву считают "Айнтрахт", однако немецкая команда не очень уверенно выступает дома в Лиге Европы. Обе команды забивают много голов, поэтому ожидаем, что и на этот раз они смогут отличиться в воротах друг друга. Поэтому предлагаем вариант, что обе команды забьют.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша
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