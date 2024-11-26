ФКСБ - Олимпиакос. Анонс и прогноз матча пятого тура Лиги Европы на 28.11.2024

Впереди интересный матч Лиги Европы, в котором румынский "ФКСБ" будет принимать греческий "Олимпиакос" с Романом Яремчуком.

Лига Европы, пятый тур

28 ноября, 22:00. Бухарест. Национальный стадион

ФКСБ - Олимпиакос

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ФКСБ

"ФКСБ" - один из самых известных клубов Румынии, в национальном чемпионате клуб занимает 4-е место после 17 туров, имея в активе 7 побед, 6 ничьих и 4 поражения. В Лиге Европы "ФКСБ" показывает противоречивые результаты: команда уверенно победила "Мидтьюлланн" (2:0) на домашнем поле, но потерпела тяжелое поражение от "Рейнджерс" (0:4) на выезде. В целом команда из Бухареста может навязать свою игру на своем поле. Скорее всего, "ФКСБ" постарается играть от защиты, сделав акцент на контратаках.

Олимпиакос

"Олимпиакос" в Греческой Суперлиге набрал 24 очка в 12 матчах, видно, что команда, в составе которой играет украинец Роман Яремчук, борется за чемпионский титул. Тем временем в текущей кампании Лиги Европы "Олимпиакос" также выглядит уверенно. Команда одержала важную выездную победу над шведским "Мальме" (1:0) и сыграла вничью с "Рейнджерс" (1:1) на домашнем поле.

Статистика встреч

Матч между "ФКСБ" и "Олимпиакосом", который состоится 28 ноября в Лиге Европы, станет первой встречей этих команд в истории.

Последние матчи команд

ФКСБ

Лига Европы УЕФА 2024/2025, 07.11.2024 | "ФКСБ" 2 - 0 "Мидтьюлланн"

Лига Европы УЕФА 2024/2025, 24.10.2024 | "Рейнджерс" 4 - 0 "ФКСБ"

Лига Европы УЕФА 2024/2025, 03.10.2024 | "ПАОК" 0 - 1 "ФКСБ"

Лига Европы УЕФА 2024/2025, 26.09.2024 | "ФКСБ" 4 - 1 "РФШ"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 13.08.2024 | "ФКСБ" 2 - 3 "Спарта"

Олимпиакос

Лига Европы УЕФА 2024/2025, 07.11.2024 | "Олимпиакос" 1 - 1 "Рейнджерс"

Лига Европы УЕФА 2024/2025, 24.10.2024 | "Мальме" 0 - 1 "Олимпиакос"

Лига Европы УЕФА 2024/2025, 03.10.2024 | "Олимпиакос" 3 - 0 "Брага"

Лига Европы УЕФА 2024/2025, 26.09.2024 | "Лион" 2 - 0 "Олимпиакос"

Лига конференций 2023/2024, 29.05.2024 | "Олимпиакос" 1 - 0 "Фиорентина"

Турнирное положение

"ФКСБ" расположился на 4-й позиции в румынской Первой лиге, набрав 27 очков после 17 туров. В Лиге Европы команда набрала 9 очков, выиграв 3 матча и проиграв 1, занимают они 8 место.

"Олимпиакос" занимает первое место в Греческой Суперлиге, набрав 24 очка после 12 матчей. А вот в Лиге Европы команда, в которой играет украинец Роман Яремчук, занимает 11 место, одержав 2 победы, 1 ничью и 1 поражение.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч

"Олимпиакос" подходит к матчу в лучшей форме, чем их соперник, однако "ФКСБ" не стоит недооценивать, особенно учитывая их домашнюю статистику. Прогноз: 1:2 в пользу "Олимпиакоса".