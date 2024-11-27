Ницца – Рейнджерс. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 28.11.2024

"Ницца" после четырех туров набрала всего два очка и остается с призрачными шансами на продолжение борьбы весной. "Рейнджерс" имеет в своем активе семь очков и занимает десятое место.

"Ницца" - "Рейнджерс"

5-й тур Лиги Европы сезона 2024/25

Четверг, 28 ноября. 22:00

Франция, Ницца. Стадион "Альянц Ривьера"

Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 8

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"Ницца": последние новости

В чемпионате после 12 туров "Ницца" идет пятой. Ивуариец Гессан один из лидеров команды забил 6 голов и отдал 2 ассиста. Лидером также является известный сверхопытный защитник Данте, который в лучшие времена уверенно выглядел в "Баварии" и сборной Бразилии. В "Ницце" он даже в 41 год является капитаном и лидером линии обороны. Играет команда преимущественно по схеме 4-2-3-1. Тренирует "Ниццу" Франк Эс, который играл и тренировал только во Франции. Сменил он на тренерском мостике Фариоли.

Групповой этап ЛЕ начался не слишком удачно. У команды до сих пор нет ни одной победы – 2 ничьих и 2 поражения. В прошлом туре на домашней арене в меньшинстве удалось спасти ничью 2:2 с "Твенте".

Не помогут "Ницце" травмированные защитники Менди, Абди. Также уже давно травмирован важный для команды нападающий Терем Моффи, отличающийся хорошей результативностью. Сейчас на острие атаки играет Шо, но полноценно заменить Моффи ему не удается.

"Рейнджерс": последние новости

В этом сезоне "Рейнджерс" за 12 туров умудрился отпустить "Селтик" уже на 11 очков. Впереди также "Абердин" (отставание в 8 очков). Для "Рейнджерс" это своего рода провал, но в Лиге Европы дела обстоят неплохо – десятое место. Не удалось провести на равных матч только с другим французским клубом "Лионом" – поражение 1:4, а в других матчах 2 победы и ничья. Представители чемпионата Шотландии очень уверенно победили "Стяуа" – 4:0. А в прошлом туре удалось сыграть вничью с еврокубковым бойцом "Олимпиакосом" – 1:1.

В шотландском клубе стоит обратить внимание на флангового полузащитника Вацлава Черны, арендованного в межсезонье из "Вольфсбурга". Этот игрок обладает хорошим пасом и ударом, может принимать нестандартные решения на футбольном поле. "Рейнджерс" так же как и "Ницца", играет с одним центральным нападающим. В "светло-синих" – это Дессер или Данилу. Капитаном является вратарь Джек Батленд, в свое время получавший даже вызовы в национальную и молодежную сборные Англии. Травмированные полузащитник Кортес и защитник Касанвирьо. Тренерский штаб возглавляет Филипп Клеман – бельгийский специалист. Работает с 2023 года, после того как был отправлен в отставку из "Монако".

История противостояний

Между собой команды встречались только однажды. Это был товарищеский матч в 2020 году. Тогда шотландцы забили по голу в конце первого и второго таймов и выиграли 2:0.

Последние матчи команд

"Ницца"

24.11. "Ницца" - "Страсбург" 2:1 (Л1)

10.11. "Ницца" – "Лилль" 2:2 (Л1)

07.11. "Ницца" – "Твенте" 2:2 (ЛЕ)

02.11. "Брест" - "Ницца" 0:1 (Л1)

27.10. "Ницца" - "Монако" 2:1 (Л1)

"Рейнджерс"

23.11. "Рейнджерс" – "Данди Юнайтед" 1:1 (ПЛ)

10.11. "Рейнджерс" – "Хартс" 1:0 (ПЛ)

07.11. "Олимпиакос" – "Рейнджерс" 1:1 (ЛЕ)

03.11. "Мотервелл" – "Рейнджерс" 1:2 (КШ)

30.10. "Абердин" - "Рейнджерс" 2:1 (ПЛ)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 4 4 0 0 11-2 12 2 "Аякс" 4 3 1 0 13-1 10 3 "Галатасарай" 4 3 1 0 12-8 10 4 "Айнтрахт" 4 3 1 0 8-4 10 5 "Андерлехт" 4 3 1 0 7-3 10 6 "Атлетик" 4 3 1 0 6-2 10 7 "Тоттенхэм" 4 3 0 1 8-4 9 8 ФКСБ 4 3 0 1 7-5 9 9 "Лион" 4 2 1 1 8-4 7 10 Рейнджерс 4 2 1 1 8-5 7 11 "Олимпиакос" 4 2 1 1 5-3 7 12 Буде-Глимт 4 2 1 1 6-5 7 13 "Мидтьюлланн" 4 2 1 1 4-3 7 14 "Ференцварош" 4 2 0 2 7-4 6 15 "Манчестер Юнайтед" 4 1 3 0 7-5 6 16 Виктория 4 1 3 0 7-6 6 17 АЗ 4 2 0 2 6-6 6 18 "Бешикташ" 4 2 0 2 4-8 6 19 "Хоффенхайм" 4 1 2 1 5-5 5 20 Рома 4 1 2 1 3-3 5 21 "Фенербахче" 4 1 2 1 5-6 5 22 "Порту" 4 1 1 2 8-8 4 23 Славия Прага 4 1 1 2 3-3 4 24 "Эльфсборг" 4 1 1 2 7-8 4 25 "Реал Сосьедад" 4 1 1 2 5-6 4 26 "Брага" 4 1 1 2 4-7 4 27 "Твенте" 4 0 3 1 4-6 3 28 "Мальме" 4 1 0 3 3-6 3 29 "Карабах" 4 1 0 3 3-9 3 30 "Юнион Сент-Жилуаз" 4 0 2 2 2-4 2 31 "Ницца" 4 0 2 2 4-8 2 31 РФШ 4 0 2 2 4-8 2 33 ПАОК 4 0 1 3 3-8 1 34 "Лудогорец" 4 0 1 3 1-6 1 35 "Маккаби" 4 0 0 4 2-11 0 36 Динамо 4 0 0 4 0-10 0

Ставка и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Ницца" - "Рейнджерс"

Букмекеры считают фаворитом хозяев. Возникают сомнения по поводу мотивации французов в этом турнире. На стороне "Ниццы" домашняя арена, высший средний класс игроков и участие в более конкурентном чемпионате. Нельзя не обратить внимание на прогресс французов в результатах в последнее время, но легко против гостей из Шотландии им не будет. Прогноз – обе команды забьют (1,73).