Андерлехт - Порту. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 28.11.2024

В Брюсселе "Андерлехт" будет доказывать, что готов выходить в 1/8 финала. "Порту" же необходимо собрать все силы для борьбы за право выйти в плей-офф. Скорее всего, нас ожидает горячий, атакующий и непредсказуемый матч.
Сможет ли португальский клуб переиграть "пурпурно-белых" и закинуть в свою копилку важные очки?
Лига Европы. Тур 5 из 8
Брюссель (Бельгия). Стадион "Констант Ванден Сток"
Бельгийская команда уверенно прошла первых трех соперников Лиги Европы - "Ференцварош" (2:1), "Лудогорец" (2:0), "Реал Сосьедад" (2:1). Первые две победы казались вполне закономерными. А вот результат матча с испанским клубом удивил. Быстрый пропущенный мяч (на пятой минуте) не рассыпал команду. Уже к перерыву "пурпурно-белые" ответили двумя голами и до финального свистка больше не позволили сопернику поразить свои ворота. После такого яркого матча немного удивила ничья (1:1) с РФШ. В этом матче "Андерлехт" считали безоговорочным фаворитом.
Результатами в Бельгийской Про-лиге "Андерлехт" похвастаться не может. Первые матчи в сезоне 2024/2025 "пурпурно-белые" выиграли, но потом резко затормозили. Пять матчей без победного результата заставили руководство клуба отправить в отставку Брайана Римера. Вакнтное место главного тренера доверили Дэвиду Хуберту, который тренировал молодежную команду "Андерлехта". Результат приобрел более вдохновляющие краски: четыре победы, две ничьи, два поражения. Особенно разыгрались команда в последних турах домашнего чемпионата - пять безответных голов забила "Серкль" и шесть - "Генту".
"Андерлехт" отличается дисциплиной на поле и мастерством игроков. Оборона не без погрешностей, но вполне стабильна. Среди атакующих футболистов можно выделить Каспера Дольберга, который оформил в последних матчах дубль и хет-трик. На счету Каспера уже 10 голов. Сегодня футболист занимает первую строчку в рейтинге бомбардиров бельгийского чемпионата. Успешно помогают забивать Андерс Дрейер, Луис Васкес и Тео Леони.
Ориентировочный состав Андерлехта
Травма ключевого игрока Яна Вертонгена принесла неутешительный результат команде на старте сезона. Сегодня, ожидая восстановления лидера команды, "Андерлехт" продолжает испытывать проблемы в обороне. Вероятно не поможет и защитник Людвиг Аугустинссон, который на выходных травмировался. Травмированных не так уж и много. Но очень ощутимо.
В чемпионате Португалии "Порту" занимает второе место после "Спортинга". Шесть очков отдаляет "драконов" от первой строчки. Но после того, как Рубен Аморим покинул "Спортинг" (отправился в "Манчестер Юнайтед"), у "Порту" появилась надежда на то, что "португальские львы" без своего героя начнут падать вниз и уступят первое место. Учитывая, что "драконы" в чемпионате Португалии провели 11 матчей и проиграли только один как раз "Спортингу", все возможно.
Не так хорошо идут дела у "драконов" в Лиге Европы. 22-е место, конечно, дает шанс на попадание в плей-офф, но это все-таки не первая восьмерка. Это не значит, что команда Витора Бруну не готова к сложным соперникам.
Досадное поражение от "Буде-Глимта" (3:2) лишний раз доказывает, что "Порту" в гостях играет не очень уверенно. На домашнем стадионе гораздо лучше. Второй матч "драконы" провели дома против "Манчестер Юнайтед" (3:3). Вероятно, это был один из самых зажигательных матчей Лиги Европы в исполнении обеих команд. До 90-й минуты "драконы" вели в счете и уже практически праздновали победу. Но гол Гарри Магуайера на 90+1 испортил настроение футболистам и болельщикам "Порту". Следующий домашний матч с непростым соперником "Хоффенхаймом" команда Витора Бруну выиграла со счетом 2:0. Ну а то, что "драконы" упустили победу в Риме с "Лацио" (2:1) - вполне ожидаемо.
Португальский - клуб - мастер атаковать. Его реактивные атаки по флангам способны заставить любую оборону ошибаться. Но оборона "драконов" постоянно проваливается, особенно в гостевых матчах. Статистика говорит сама за себя - в четырех матчах (Лига Европы) восемь голов забили и восемь пропустили.
Ориентировочный состав "Порту"
У "Порту" травмированных игроков гораздо больше - Гюль, Хайме, Груич, Венделл. Правда все они резервные футболисты. Основной состав "драконов" в полном порядке.
Команды встречались восемь раз (первый раз в 1978 году - Кубок обладателей кубков). "Порту" одержал три победы, "Андерлехт" - четыре. Один матч команды сыграли вничью. Матч, который завершился с самым крупным счетом 3:2, состоялся в ноябре 1982 года (Лига Европы). Победу одержал "Порту". Последняя встреча команд состоялась в августе 2000 года (Лига чемпионов), которая завершилась ничьей (0:0).
Андерлехт – Порту. Последние матчи команд
Последние пять матчей Андерлехта
31.10.2024. Кубок Бельгии. "Тюбиз" - "Андерлехт" 0:4
24.11.2024. Кубок Португалии. "Морейренсе" - "Порту" 2:1
Андерлехт – Порту. Турнирное положение команд
"Андерлехт" занимает четвертое место в Бельгийской Про-лиге, но шанс к финальному свистку чемпионата попасть в тройку лидеров есть. Разница с третьим местом ("Антверпен") всего одно очко.
"Андерлехт" занимает пятую позицию (три победы, одна ничья; семь голов забили, три пропустили) в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы и по результатам четырех матчей выходит в 1/8 финала турнира.
В чемпионате Португалии "драконы" гордо шагают на втором месте и мечтают о том, что "Спортинг" (первое место) начнет падать после ухода Рубена Аморима.
В Лиге Европы "Порту" идет на 22-ом месте, пропустив вперед даже разобранные "Манчестер Юнайтед" и "Рому". "Драконы" два матча проиграли, один выиграли и один сыграли вничью; восемь голов забили, восемь пропустили.
"Андерлехт" и "Порту" предпочитают атакующий футбол. Скорее всего, голы мы увидим от обеих команд. Соперники готовятся к матчу с повышенной мотивацией. "Андерлехт" у себя дома собирается порадовать болельщиков ярким голевым футболом и еще больше укрепить позиции в турнирной таблице. А "Порту" будет отчаянно стараться не потерять очки и мчать вперед, стараясь разрушить организованную защиту соперника. Но, учитывая, что "Андерлехт" дома играет уверенно, а "Порту" в гостях с большими трудностями, фаворитом матча можно назвать бельгийский клуб.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.