Андерлехт - Порту. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 28.11.2024

В Брюсселе "Андерлехт" будет доказывать, что готов выходить в 1/8 финала. "Порту" же необходимо собрать все силы для борьбы за право выйти в плей-офф. Скорее всего, нас ожидает горячий, атакующий и непредсказуемый матч.

Сможет ли португальский клуб переиграть "пурпурно-белых" и закинуть в свою копилку важные очки?

Лига Европы. Тур 5 из 8

Брюссель (Бельгия). Стадион "Констант Ванден Сток"

Андерлехт 19:45 Порту

Арбитр в поле: Мортен Крог (Дания)

Телетрансляция – Megogo Футбол 6

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Андерлехт - Порту Смотреть трансляцию

Новости Андерлехта

Бельгийская команда уверенно прошла первых трех соперников Лиги Европы - "Ференцварош" (2:1), "Лудогорец" (2:0), "Реал Сосьедад" (2:1). Первые две победы казались вполне закономерными. А вот результат матча с испанским клубом удивил. Быстрый пропущенный мяч (на пятой минуте) не рассыпал команду. Уже к перерыву "пурпурно-белые" ответили двумя голами и до финального свистка больше не позволили сопернику поразить свои ворота. После такого яркого матча немного удивила ничья (1:1) с РФШ. В этом матче "Андерлехт" считали безоговорочным фаворитом.

Результатами в Бельгийской Про-лиге "Андерлехт" похвастаться не может. Первые матчи в сезоне 2024/2025 "пурпурно-белые" выиграли, но потом резко затормозили. Пять матчей без победного результата заставили руководство клуба отправить в отставку Брайана Римера. Вакнтное место главного тренера доверили Дэвиду Хуберту, который тренировал молодежную команду "Андерлехта". Результат приобрел более вдохновляющие краски: четыре победы, две ничьи, два поражения. Особенно разыгрались команда в последних турах домашнего чемпионата - пять безответных голов забила "Серкль" и шесть - "Генту".

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

"Андерлехт" отличается дисциплиной на поле и мастерством игроков. Оборона не без погрешностей, но вполне стабильна. Среди атакующих футболистов можно выделить Каспера Дольберга, который оформил в последних матчах дубль и хет-трик. На счету Каспера уже 10 голов. Сегодня футболист занимает первую строчку в рейтинге бомбардиров бельгийского чемпионата. Успешно помогают забивать Андерс Дрейер, Луис Васкес и Тео Леони.

Ориентировочный состав Андерлехта

Травма ключевого игрока Яна Вертонгена принесла неутешительный результат команде на старте сезона. Сегодня, ожидая восстановления лидера команды, "Андерлехт" продолжает испытывать проблемы в обороне. Вероятно не поможет и защитник Людвиг Аугустинссон, который на выходных травмировался. Травмированных не так уж и много. Но очень ощутимо.

Косеманс - Сарделла, Симич, Занка, Н'Диай - Ритс, Леони - Дрейер, Дегриф, Амузу - Дольберг

Новости Порту

В чемпионате Португалии "Порту" занимает второе место после "Спортинга". Шесть очков отдаляет "драконов" от первой строчки. Но после того, как Рубен Аморим покинул "Спортинг" (отправился в "Манчестер Юнайтед"), у "Порту" появилась надежда на то, что "португальские львы" без своего героя начнут падать вниз и уступят первое место. Учитывая, что "драконы" в чемпионате Португалии провели 11 матчей и проиграли только один как раз "Спортингу", все возможно.

Не так хорошо идут дела у "драконов" в Лиге Европы. 22-е место, конечно, дает шанс на попадание в плей-офф, но это все-таки не первая восьмерка. Это не значит, что команда Витора Бруну не готова к сложным соперникам.

Досадное поражение от "Буде-Глимта" (3:2) лишний раз доказывает, что "Порту" в гостях играет не очень уверенно. На домашнем стадионе гораздо лучше. Второй матч "драконы" провели дома против "Манчестер Юнайтед" (3:3). Вероятно, это был один из самых зажигательных матчей Лиги Европы в исполнении обеих команд. До 90-й минуты "драконы" вели в счете и уже практически праздновали победу. Но гол Гарри Магуайера на 90+1 испортил настроение футболистам и болельщикам "Порту". Следующий домашний матч с непростым соперником "Хоффенхаймом" команда Витора Бруну выиграла со счетом 2:0. Ну а то, что "драконы" упустили победу в Риме с "Лацио" (2:1) - вполне ожидаемо.

Португальский - клуб - мастер атаковать. Его реактивные атаки по флангам способны заставить любую оборону ошибаться. Но оборона "драконов" постоянно проваливается, особенно в гостевых матчах. Статистика говорит сама за себя - в четырех матчах (Лига Европы) восемь голов забили и восемь пропустили.

Ориентировочный состав "Порту"

У "Порту" травмированных игроков гораздо больше - Гюль, Хайме, Груич, Венделл. Правда все они резервные футболисты. Основной состав "драконов" в полном порядке.

Кошта - Фернандеш, Перес, Джало, Моура - Варела, Эуштакиу - Вийера, Лоудер, Галено - Омородион

Андерлехт – Порту. Статистика личных встреч

Команды встречались восемь раз (первый раз в 1978 году - Кубок обладателей кубков). "Порту" одержал три победы, "Андерлехт" - четыре. Один матч команды сыграли вничью. Матч, который завершился с самым крупным счетом 3:2, состоялся в ноябре 1982 года (Лига Европы). Победу одержал "Порту". Последняя встреча команд состоялась в августе 2000 года (Лига чемпионов), которая завершилась ничьей (0:0).

Андерлехт – Порту. Последние матчи команд

Последние пять матчей Андерлехта

31.10.2024. Кубок Бельгии. "Тюбиз" - "Андерлехт" 0:4

03.11.2024. Бельгийская Про-лига. "Андерлехт" - "Кортейк" 4:0

07.11.2024. Лига Европы. Тур 4 из 8. РФШ - "Андерлехт" 1:1

10.11.2024. Бельгийская Про-лига . "Серкль" - "Андерлехт" 0-5

24.11.2024. Бельгийская Про-лига. "Андерлехт" - "Гент" 6:0

Последние пять матчей Порту

31.10.2024. Кубок португальской лиги. "Порту" - "Морейренсе" - "Порту" 2:0

03.11.2024. Примейра Лига. "Порту" - "Эшторил-Прая" 4:0

07.11.2024. Лига Европы. Тур 4 из 8. "Лацио" - "Порту" 2:1

10.11.2024. Примейра Лига. "Бенфика" - "Порту" 4:1

24.11.2024. Кубок Португалии. "Морейренсе" - "Порту" 2:1

Андерлехт – Порту. Турнирное положение команд

"Андерлехт" занимает четвертое место в Бельгийской Про-лиге, но шанс к финальному свистку чемпионата попасть в тройку лидеров есть. Разница с третьим местом ("Антверпен") всего одно очко.

"Андерлехт" занимает пятую позицию (три победы, одна ничья; семь голов забили, три пропустили) в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы и по результатам четырех матчей выходит в 1/8 финала турнира.

В чемпионате Португалии "драконы" гордо шагают на втором месте и мечтают о том, что "Спортинг" (первое место) начнет падать после ухода Рубена Аморима.

В Лиге Европы "Порту" идет на 22-ом месте, пропустив вперед даже разобранные "Манчестер Юнайтед" и "Рому". "Драконы" два матча проиграли, один выиграли и один сыграли вничью; восемь голов забили, восемь пропустили.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 4 4 0 0 11-2 12 2 "Аякс" 4 3 1 0 13-1 10 3 "Галатасарай" 4 3 1 0 12-8 10 4 "Айнтрахт" 4 3 1 0 8-4 10 5 "Андерлехт" 4 3 1 0 7-3 10 6 "Атлетик" 4 3 1 0 6-2 10 7 "Тоттенхэм" 4 3 0 1 8-4 9 8 ФКСБ 4 3 0 1 7-5 9 9 "Лион" 4 2 1 1 8-4 7 10 Рейнджерс 4 2 1 1 8-5 7 11 "Олимпиакос" 4 2 1 1 5-3 7 12 Буде-Глимт 4 2 1 1 6-5 7 13 "Мидтьюлланн" 4 2 1 1 4-3 7 14 "Ференцварош" 4 2 0 2 7-4 6 15 "Манчестер Юнайтед" 4 1 3 0 7-5 6 16 Виктория 4 1 3 0 7-6 6 17 АЗ 4 2 0 2 6-6 6 18 "Бешикташ" 4 2 0 2 4-8 6 19 "Хоффенхайм" 4 1 2 1 5-5 5 20 Рома 4 1 2 1 3-3 5 21 "Фенербахче" 4 1 2 1 5-6 5 22 "Порту" 4 1 1 2 8-8 4 23 Славия Прага 4 1 1 2 3-3 4 24 "Эльфсборг" 4 1 1 2 7-8 4 25 "Реал Сосьедад" 4 1 1 2 5-6 4 26 "Брага" 4 1 1 2 4-7 4 27 "Твенте" 4 0 3 1 4-6 3 28 "Мальме" 4 1 0 3 3-6 3 29 "Карабах" 4 1 0 3 3-9 3 30 "Юнион Сент-Жилуаз" 4 0 2 2 2-4 2 31 "Ницца" 4 0 2 2 4-8 2 31 РФШ 4 0 2 2 4-8 2 33 ПАОК 4 0 1 3 3-8 1 34 "Лудогорец" 4 0 1 3 1-6 1 35 "Маккаби" 4 0 0 4 2-11 0 36 Динамо 4 0 0 4 0-10 0

Ставки и коэффициенты

Андерлехт – Порту. Прогноз на матч от UA-Футбол

"Андерлехт" и "Порту" предпочитают атакующий футбол. Скорее всего, голы мы увидим от обеих команд. Соперники готовятся к матчу с повышенной мотивацией. "Андерлехт" у себя дома собирается порадовать болельщиков ярким голевым футболом и еще больше укрепить позиции в турнирной таблице. А "Порту" будет отчаянно стараться не потерять очки и мчать вперед, стараясь разрушить организованную защиту соперника. Но, учитывая, что "Андерлехт" дома играет уверенно, а "Порту" в гостях с большими трудностями, фаворитом матча можно назвать бельгийский клуб.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.