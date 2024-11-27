Пятый раз в одну реку не войдешь? Динамо – Виктория Пльзень. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 28.11.2024

Лига Европы, пятый тур

28 ноября, 19:45. "Фолькспаркштадион" (Гамбург)

Главный арбитр: Луиш Годинью (Португалия)

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Динамо - Вікторія Плзень Смотреть трансляцию

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Четыре сыгранных матча: у "Динамо" ноль побед, ноль забитых 10 пропущенных и последнее место в турнирной таблице. Шансы есть всегда, так что играть стоит до конца. Однако для этого нужно обязательно побеждать "Викторию". В противном случае к двум январским матчам можно будет и не готовиться. Или надеяться на манную небесную.

Новости Динамо (Киев, Украина)

Можно снова акцентировать внимание на провале первой половины пути киевлян в основном раунде Лиги Европы. С другой стороны – хвалить тоже не очень есть за что. Стоит лучше сойтись где-нибудь посередине. Факт является фактом: три проигранных матча командам из топ-5 лиг и полный провал против "Ференцвароша". Положительные моменты были (даже против венгров в меньшинстве), но несколько минут. Для того чтобы заработать максимум очков в следующих четырех турах (кроме "Виктории" еще "дома" РФШ, а также "Реал Сосьедад" и "Галатасарай" в гостях) нужна стабильность.

Она находится в рамках УПЛ. Например, в минувшие выходные киевляне снова выиграли в матче украинского первенства. Страдал в столице "Черноморец", но все же смог после 0:3 забить гол престижа. Лишь под самый финальный свисток подопечные Шовковского дали слабину.

Кстати, играли они в три центральных защитника. По мнению тренера, такая схема дает больше возможностей для креатива. “Кривбасс” показал против “Виктории”, что ей можно забивать. Но, опять же, криворожцы моментами только выглядели хорошо. Для результата требуется стабильность.

Кадры хозяев

Дубинчак всегда играл жестко и очень плотно до фола, и в конце концов в прошлом туре этот предел перешел, получив красную. Этот матч он пропустит из-за дисквалификации. Также вне игры из-за травмы Пихаленок. Ярмоленко тоже не до конца восстановился, так что с первых минут его ждать не стоит (если вообще нужно ждать).

Новости Виктории (Пльзень, Чехия)

Вторая встреча "красно-синих" в этом сезоне против украинской команды. Откровенно говоря, у "Кривбасса" не было много шансов перед матчами. Результаты это подтвердили и "Виктория" одержала две победы. Да и вообще дошла до основного раунда Лиги Европы, преодолев еще шотландский “Хартс”.

За четыре тура Лиги Европы плзенцы набрали шесть очков. Они победили будущего соперника "Динамо" испанский "Реал Сосьедад", а также трижды сыграли вничью: против ПАОК, "Лудогорца" и "Айнтрахта" Ф. Дважды вырывали победу и ничью на последних минутах, где-то тоже однажды теряли очки. То есть все зависит от конкретного соперника.

Во внутреннем чемпионате "Виктория" идет второй. Отрыв от первой “Славии” Праги восемь очков, но и от третьей позиции – комфортные шесть баллов. В последнем туре была одержана тяжелая победа с минимальным счетом против даже не середняка. Много сил было израсходовано, и на 83 минуте был забит решающий гол.

Кадры гостей

Важной утратой является отсутствие Принса Квабена Аду. Да, того самого, что забивал в ворота “Виктории” за “Кривбасс”, а затем перешел в чешский клуб. Кроме него отсутствуют Сене, Сикора и Дуросинми. Однако они не являются ключевыми исполнителями.

Последние пять матчей Динамо и Виктории

Последние пять встреч хозяев

23.11. Динамо – Черноморец 3:1 (УПЛ)

10.11. Динамо – Полесье 2:1 (УПЛ)

07.11. Динамо – Ференцварош 0:4 (Лига Европы)

03.11. Динамо – Ингулец 5:2 (УПЛ)

30.10. Ворскла – Динамо 1:2 (после д. ч.) (Кубок Украины)

Последние пять встреч гостей

23.11. Градец-Кралове – Виктория Пльзень 0:1 (Чемпионат Чехии)

10.11. Виктория Пльзень – Богемианс 2:0 (Чемпионат Чехии)

07.11. Виктория Пльзень – Реал Сосьедад 2:1 (Лига Европы)

03.11. Словацко – Виктория Пльзень 1:0 (Чемпионат Чехии)

30.10. Усти-над-Лабем – Виктория Пльзень 3:4 (Кубок Чехии)

Личные встречи между соперниками

В официальных матчах команды между собой не играли. Однако в 2015 году дважды встречались у товарищеских (1:1, 0:0), а также играли спарринг в 2018 (победа киевлян 2:0). Из забивавших в ворота чехов остался только Буяльский.

Ориентировочные составы на матч

"Динамо": Бущан – Караваев, Дячук, Попов, Михавко, Вивчаренко – Бражко, Шапаренко – Буяльский, Кабаев – Ванат.

"Виктория": Едличко – Палуска, Маркович, Емелка – Гавел, Черв, Калвах, Шульц, Каду – Ирка, Григер.

Турнирная таблица Лиги Европы

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 4 4 0 0 11-2 12 2 "Аякс" 4 3 1 0 13-1 10 3 "Галатасарай" 4 3 1 0 12-8 10 4 "Айнтрахт" 4 3 1 0 8-4 10 5 "Андерлехт" 4 3 1 0 7-3 10 6 "Атлетик" 4 3 1 0 6-2 10 7 "Тоттенхэм" 4 3 0 1 8-4 9 8 ФКСБ 4 3 0 1 7-5 9 9 "Лион" 4 2 1 1 8-4 7 10 Рейнджерс 4 2 1 1 8-5 7 11 "Олимпиакос" 4 2 1 1 5-3 7 12 Буде-Глимт 4 2 1 1 6-5 7 13 "Мидтьюлланн" 4 2 1 1 4-3 7 14 "Ференцварош" 4 2 0 2 7-4 6 15 "Манчестер Юнайтед" 4 1 3 0 7-5 6 16 Виктория Пльзень 4 1 3 0 7-6 6 17 АЗ 4 2 0 2 6-6 6 18 "Бешикташ" 4 2 0 2 4-8 6 19 "Хоффенхайм" 4 1 2 1 5-5 5 20 Рома 4 1 2 1 3-3 5 21 "Фенербахче" 4 1 2 1 5-6 5 22 "Порту" 4 1 1 2 8-8 4 23 Славия Прага 4 1 1 2 3-3 4 24 "Эльфсборг" 4 1 1 2 7-8 4 25 "Реал Сосьедад" 4 1 1 2 5-6 4 26 "Брага" 4 1 1 2 4-7 4 27 "Твенте" 4 0 3 1 4-6 3 28 "Мальме" 4 1 0 3 3-6 3 29 "Карабах" 4 1 0 3 3-9 3 30 "Юнион Сент-Жилуаз" 4 0 2 2 2-4 2 31 "Ницца" 4 0 2 2 4-8 2 31 РФШ 4 0 2 2 4-8 2 33 ПАОК 4 0 1 3 3-8 1 34 "Лудогорец" 4 0 1 3 1-6 1 35 "Маккаби" 4 0 0 4 2-11 0 36 "Динамо" 4 0 0 4 0-10 0

Ставки и коэффициенты на матч Динамо – Виктория Пльзень

Прогноз на матч Динамо – Виктория Пльзень от UA-Football

Обе команды сыграют в три центрбека. И здесь именно тот случай, что в обороне будут скорее три защитника, а не пять. Поэтому наконец-то стоит ждать гола от "Динамо". Но и не пропустить киевлянам будет тяжело. А насчет победителя: будем надеяться на первые три очка. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,75).