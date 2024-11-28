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Манчестер Юнайтед - Буде Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 28.11.2024
Манчестер Юнайтед - Буде-Глимт: Прогноз и анонс матча ⋉ 28.11.24 ⋊ Лига Европы онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Красные дьяволы" с новым тренером против опытного середняка европейских турниров.
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В четверг Рубен Аморим дебютирует на "Олд Траффорд" в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед". Смогут ли "красные дьяволы" обыграть пусть не такого титулованного, но опытного соперника европейских турниров и подарить положительные эмоции тренеру и болельщикам?
- "Манчестер Юнайтед" 22:00 "Буде-Глимт"
- Новости "Манчестер Юнайтед"
- Новости "Буде-Глимт"
- "Манчестер Юнайтед" - "Буде-Глимт". Статистика личных встреч
- "Манчестер Юнайтед" - "Буде-Глимт". Последние матчи команд
- "Манчестер Юнайтед" - "Буде-Глимт". Турнирное положение команд
- "Манчестер Юнайтед" - “Буде-Глимт”. Ставка и коэффициенты
- "Манчестер Юнайтед" - "Буде-Глимт". Прогноз на матч от UA-Футбол
Лига Европы. Тур 5 из 8
Большой Манчестер (Англия). Стадион "Олд Траффорд"
Арбитр в поле: Лоуренс Виссер (Бельгия)
"Манчестер Юнайтед" 22:00 "Буде-Глимт"
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Новости "Манчестер Юнайтед"
Сегодня все еще по привычке "Манчестер Юнайтед" числится в списках топ-команд АПЛ. Да, по стоимости состава - однозначно гранд. А вот по результатам уже давно обычный середняк. Сезон 2024/2025 принес много потрясений "красным дьяволам". Стремительное падение вниз, отставка Эрика тен Хага, уход Руда ван Нистелроя, приход нового главного тренера Рубена Аморима. Как не ждали дебютной победы Аморима в выездном матче АПЛ с аутсайдером чемпионата "Ипсвич Таун", "дьяволы" набегали только на ничью 1:1. По итогам 12-ти туров АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает 12-е место.
Не лучшие результаты команда показывает и в Лиге Европы. Три матча "красные дьяволы" сыграли вничью: с "Твенте" (1:1), "Порту" (3:3), "Фенербахче" (1:1). И только в четвертом туре оформили победу с ПАОК (2:0), который практически замыкает турнирную таблицу Лиги Европы (33-е место).
"Манчестер Юнайтед" играет хаотично, не реализовывает большинство моментов, теряет концентрацию, инициативу, недостаточно хорошо подготовлен физически. Однако, выстрелить может. И желательно в матче с "Буде-Глимтом". Если не сейчас, то когда? Домашнее поле, поддержка болельщиков и, конечно, класс футболистов должны помочь и мотивировать команду на подвиг.
Ориентировочный состав "Манчестер Юнайтед"
Хорошие новости приходят из лазарета. Маунт, Маласия, Майну, Шоу - если и не готовы на все 90 минут, то на замену выйти уже могут.
Есть проблемы в линии обороны. Травмированы: Линделеф, Магуайр, Мартинес и Йоро.
В матче с "Ипсвичем" Рашфорд вышел на острие атаки и на второй минуте матча забил гол. Казалось, что Маркус наконец-то проснулся. Но уже через несколько минут Рашфорд выпал из игры. Вряд ли Амориму такое может понравиться. Скорее всего, на матч с "Буде-Глимтом" выйдет Хойлунн. Не впечатляет давно и Каземиро. Вероятно, бразилец останется на скамейке запасных.
Онана - Мазрауи, де Лигт, Эванс - Диало, Угарте, Майну, Далот - Фернандеш, Гарначо - Хойлунн
Новости "Буде-Глимт"
Несмотря на то, что "Глимт" идет на первом месте в домашнем чемпионате (Элитсерия), последние результаты разочаровывают. Из пяти матчей только в последнем команда одержала победу. И то над аутсайдером чемпионата. Но эта победа может вселить в "Глимт" уверенность на матч с "Манчестер Юнайтед".
В Лиге Европы команда то взлетает, то проваливается. Первый матч с "Порту" выиграла со счетом 3:2. Во втором матче норвежцы, вероятно, отдыхали, как и их соперник "Сент-Жиллуаз" (0:0). Третий поединок "Глимт" выиграл у "Браги" (1:2), а четвертый неожиданно проиграл "Карабаху" (1:2).
Несмотря на такие качели в результате, "Буде-Глимт" предварительно может выйти в плей-офф турнира.
Ориентировочный состав "Буде-Глимт"
В лазарете у "Буде-Глимта" есть несколько футболистов - Ветти, Бураковский, Басси. Но эти игроки не являются основными.
Хайкин - Шевольд, Нильсен, Бьортуфт, Бьеркан - Салтнес, Берг, Эвьен - Хауге, Миккельсен, Синкернагель
"Манчестер Юнайтед" - "Буде-Глимт". Статистика личных встреч
Команды не встречались на футбольном поле.
"Манчестер Юнайтед" - "Буде-Глимт". Последние матчи команд
Последние пять матчей "Манчестер Юнайтед"
- 30.10.2024. Кубок Лиги
"Манчестер Юнайтед" - "Лестер Сити" 5:2
- 03.11.2024. Английская Премьер-лига
"Манчестер Юнайтед" - "Челси" 1:1
- 07.11.2024. Лига Европы. Тур 4 из 8
"Манчестер Юнайтед" - ПАОК 2:0
- 10.11.2024. Английская Премьер-лига
"Манчестер Юнайтед" - "Лестер сити" 3:0
- 24.11.2024. Английская Премьер-лига
"Испви Таун" - "Манчестер Юнайтед" 1:1
Последние пять матчей "Буде-Глимта"
- 28.10.2024. Элитсерия
"Буде-Глимт" - "Русенборг" 2:3
- 03.10.2024. Элитсерия
"Мольде" - "Буде-Глимт" 3:3
- 07.11.2024. Лига Европы. Тур 4 из 8
"Буде-Глимт" - "Карабах" 1:2
- 10.11.2024.Элитсерия
"Буде-Глимт" - "Фредрикстад" 2:2
- 23.11.2024. Элитсерия
"Одд" - "Буде-Глимт" 0:2
"Манчестер Юнайтед" - "Буде-Глимт". Турнирное положение команд
После 12 туров АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает 12-е место.
В турнирной таблице общего этапа Лиги Европы "красные дьяволы" идут на 15-м месте после четырех туров. Три матча "красные" завершили ничьей, один - выиграли.
В Элитсерии чемпионата Норвегии "Буде-Глимт" идет на первом месте. В Лиге Европы "Глимт" на 12-м месте: два матча выиграли, один проиграли, один завершили ничьей.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|4
|4
|0
|0
|11-2
|12
|2
|"Аякс"
|4
|3
|1
|0
|13-1
|10
|3
|"Галатасарай"
|4
|3
|1
|0
|12-8
|10
|4
|"Айнтрахт"
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|5
|"Андерлехт"
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|6
|"Атлетик"
|4
|3
|1
|0
|6-2
|10
|7
|"Тоттенхэм"
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|8
|ФКСБ
|4
|3
|0
|1
|7-5
|9
|9
|"Лион"
|4
|2
|1
|1
|8-4
|7
|10
|Рейнджерс
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|11
|"Олимпиакос"
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|12
|Буде-Глимт
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|13
|"Мидтьюлланн"
|4
|2
|1
|1
|4-3
|7
|14
|"Ференцварош"
|4
|2
|0
|2
|7-4
|6
|15
|"Манчестер Юнайтед"
|4
|1
|3
|0
|7-5
|6
|16
|Виктория
|4
|1
|3
|0
|7-6
|6
|17
|АЗ
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|18
|"Бешикташ"
|4
|2
|0
|2
|4-8
|6
|19
|"Хоффенхайм"
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|20
|Рома
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|21
|"Фенербахче"
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|22
|"Порту"
|4
|1
|1
|2
|8-8
|4
|23
|Славия Прага
|4
|1
|1
|2
|3-3
|4
|24
|"Эльфсборг"
|4
|1
|1
|2
|7-8
|4
|25
|"Реал Сосьедад"
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|26
|"Брага"
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|27
|"Твенте"
|4
|0
|3
|1
|4-6
|3
|28
|"Мальме"
|4
|1
|0
|3
|3-6
|3
|29
|"Карабах"
|4
|1
|0
|3
|3-9
|3
|30
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|31
|"Ницца"
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|31
|РФШ
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|33
|ПАОК
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|34
|"Лудогорец"
|4
|0
|1
|3
|1-6
|1
|35
|"Маккаби"
|4
|0
|0
|4
|2-11
|0
|36
|Динамо
|4
|0
|0
|4
|0-10
|0
"Манчестер Юнайтед" - “Буде-Глимт”. Ставка и коэффициенты
"Манчестер Юнайтед" - "Буде-Глимт". Прогноз на матч от UA-Футбол
Рубен Аморим решил не тянуть кота за хвост, а начать перестройку в первый же свой рабочий день. Схему с четырьмя защитниками поменял на тройку. В матче с "Ипсвичем" создавалось впечатление, что игроки не готовы так быстро реагировать на новые идеи тренера. Соответственно, "Манчестер Юнайтед" очень уязвим.
"Буде-Глимт" редко завершает матч без забитых голов в ворота соперника. Норвежцы будут искать пути к воротам Онана. А учитывая, что и голкипер "красных дьяволов" достаточно часто совершает совсем необязательные ошибки, голы от норвежцев мы увидим.
"Манчестер Юнайтед" как пропускает, так и забивает. Скорее всего, обе команды не уйдут с поля без забитых мячей. А вот фаворитом все-таки хочется считать "Манчестер Юнайтед". Класс игроков и домашнее поле должны сделать свое дело.
Данный прогноз - лишь один из вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша
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