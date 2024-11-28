Манчестер Юнайтед - Буде Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 28.11.2024

"Красные дьяволы" с новым тренером против опытного середняка европейских турниров.

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В четверг Рубен Аморим дебютирует на "Олд Траффорд" в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед". Смогут ли "красные дьяволы" обыграть пусть не такого титулованного, но опытного соперника европейских турниров и подарить положительные эмоции тренеру и болельщикам?

Лига Европы. Тур 5 из 8

Большой Манчестер (Англия). Стадион "Олд Траффорд"

Арбитр в поле: Лоуренс Виссер (Бельгия)

"Манчестер Юнайтед" 22:00 "Буде-Глимт"

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Новости "Манчестер Юнайтед"

Сегодня все еще по привычке "Манчестер Юнайтед" числится в списках топ-команд АПЛ. Да, по стоимости состава - однозначно гранд. А вот по результатам уже давно обычный середняк. Сезон 2024/2025 принес много потрясений "красным дьяволам". Стремительное падение вниз, отставка Эрика тен Хага, уход Руда ван Нистелроя, приход нового главного тренера Рубена Аморима. Как не ждали дебютной победы Аморима в выездном матче АПЛ с аутсайдером чемпионата "Ипсвич Таун", "дьяволы" набегали только на ничью 1:1. По итогам 12-ти туров АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает 12-е место.

Не лучшие результаты команда показывает и в Лиге Европы. Три матча "красные дьяволы" сыграли вничью: с "Твенте" (1:1), "Порту" (3:3), "Фенербахче" (1:1). И только в четвертом туре оформили победу с ПАОК (2:0), который практически замыкает турнирную таблицу Лиги Европы (33-е место).

"Манчестер Юнайтед" играет хаотично, не реализовывает большинство моментов, теряет концентрацию, инициативу, недостаточно хорошо подготовлен физически. Однако, выстрелить может. И желательно в матче с "Буде-Глимтом". Если не сейчас, то когда? Домашнее поле, поддержка болельщиков и, конечно, класс футболистов должны помочь и мотивировать команду на подвиг.

Ориентировочный состав "Манчестер Юнайтед"

Хорошие новости приходят из лазарета. Маунт, Маласия, Майну, Шоу - если и не готовы на все 90 минут, то на замену выйти уже могут.

Есть проблемы в линии обороны. Травмированы: Линделеф, Магуайр, Мартинес и Йоро.

В матче с "Ипсвичем" Рашфорд вышел на острие атаки и на второй минуте матча забил гол. Казалось, что Маркус наконец-то проснулся. Но уже через несколько минут Рашфорд выпал из игры. Вряд ли Амориму такое может понравиться. Скорее всего, на матч с "Буде-Глимтом" выйдет Хойлунн. Не впечатляет давно и Каземиро. Вероятно, бразилец останется на скамейке запасных.

Онана - Мазрауи, де Лигт, Эванс - Диало, Угарте, Майну, Далот - Фернандеш, Гарначо - Хойлунн

Новости "Буде-Глимт"

Несмотря на то, что "Глимт" идет на первом месте в домашнем чемпионате (Элитсерия), последние результаты разочаровывают. Из пяти матчей только в последнем команда одержала победу. И то над аутсайдером чемпионата. Но эта победа может вселить в "Глимт" уверенность на матч с "Манчестер Юнайтед".

В Лиге Европы команда то взлетает, то проваливается. Первый матч с "Порту" выиграла со счетом 3:2. Во втором матче норвежцы, вероятно, отдыхали, как и их соперник "Сент-Жиллуаз" (0:0). Третий поединок "Глимт" выиграл у "Браги" (1:2), а четвертый неожиданно проиграл "Карабаху" (1:2).

Несмотря на такие качели в результате, "Буде-Глимт" предварительно может выйти в плей-офф турнира.

Ориентировочный состав "Буде-Глимт"

В лазарете у "Буде-Глимта" есть несколько футболистов - Ветти, Бураковский, Басси. Но эти игроки не являются основными.

Хайкин - Шевольд, Нильсен, Бьортуфт, Бьеркан - Салтнес, Берг, Эвьен - Хауге, Миккельсен, Синкернагель

"Манчестер Юнайтед" - "Буде-Глимт". Статистика личных встреч

Команды не встречались на футбольном поле.

"Манчестер Юнайтед" - "Буде-Глимт". Последние матчи команд

Последние пять матчей "Манчестер Юнайтед"

30.10.2024. Кубок Лиги

"Манчестер Юнайтед" - "Лестер Сити" 5:2

03.11.2024. Английская Премьер-лига

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" 1:1

07.11.2024. Лига Европы. Тур 4 из 8

"Манчестер Юнайтед" - ПАОК 2:0

10.11.2024. Английская Премьер-лига

"Манчестер Юнайтед" - "Лестер сити" 3:0

24.11.2024. Английская Премьер-лига

"Испви Таун" - "Манчестер Юнайтед" 1:1

Последние пять матчей "Буде-Глимта"

28.10.2024. Элитсерия

"Буде-Глимт" - "Русенборг" 2:3

03.10.2024. Элитсерия

"Мольде" - "Буде-Глимт" 3:3

07.11.2024. Лига Европы. Тур 4 из 8

"Буде-Глимт" - "Карабах" 1:2

10.11.2024.Элитсерия

"Буде-Глимт" - "Фредрикстад" 2:2

23.11.2024. Элитсерия

"Одд" - "Буде-Глимт" 0:2

"Манчестер Юнайтед" - "Буде-Глимт". Турнирное положение команд

После 12 туров АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает 12-е место.

В турнирной таблице общего этапа Лиги Европы "красные дьяволы" идут на 15-м месте после четырех туров. Три матча "красные" завершили ничьей, один - выиграли.

В Элитсерии чемпионата Норвегии "Буде-Глимт" идет на первом месте. В Лиге Европы "Глимт" на 12-м месте: два матча выиграли, один проиграли, один завершили ничьей.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 4 4 0 0 11-2 12 2 "Аякс" 4 3 1 0 13-1 10 3 "Галатасарай" 4 3 1 0 12-8 10 4 "Айнтрахт" 4 3 1 0 8-4 10 5 "Андерлехт" 4 3 1 0 7-3 10 6 "Атлетик" 4 3 1 0 6-2 10 7 "Тоттенхэм" 4 3 0 1 8-4 9 8 ФКСБ 4 3 0 1 7-5 9 9 "Лион" 4 2 1 1 8-4 7 10 Рейнджерс 4 2 1 1 8-5 7 11 "Олимпиакос" 4 2 1 1 5-3 7 12 Буде-Глимт 4 2 1 1 6-5 7 13 "Мидтьюлланн" 4 2 1 1 4-3 7 14 "Ференцварош" 4 2 0 2 7-4 6 15 "Манчестер Юнайтед" 4 1 3 0 7-5 6 16 Виктория 4 1 3 0 7-6 6 17 АЗ 4 2 0 2 6-6 6 18 "Бешикташ" 4 2 0 2 4-8 6 19 "Хоффенхайм" 4 1 2 1 5-5 5 20 Рома 4 1 2 1 3-3 5 21 "Фенербахче" 4 1 2 1 5-6 5 22 "Порту" 4 1 1 2 8-8 4 23 Славия Прага 4 1 1 2 3-3 4 24 "Эльфсборг" 4 1 1 2 7-8 4 25 "Реал Сосьедад" 4 1 1 2 5-6 4 26 "Брага" 4 1 1 2 4-7 4 27 "Твенте" 4 0 3 1 4-6 3 28 "Мальме" 4 1 0 3 3-6 3 29 "Карабах" 4 1 0 3 3-9 3 30 "Юнион Сент-Жилуаз" 4 0 2 2 2-4 2 31 "Ницца" 4 0 2 2 4-8 2 31 РФШ 4 0 2 2 4-8 2 33 ПАОК 4 0 1 3 3-8 1 34 "Лудогорец" 4 0 1 3 1-6 1 35 "Маккаби" 4 0 0 4 2-11 0 36 Динамо 4 0 0 4 0-10 0

"Манчестер Юнайтед" - “Буде-Глимт”. Ставка и коэффициенты

"Манчестер Юнайтед" - "Буде-Глимт". Прогноз на матч от UA-Футбол

Рубен Аморим решил не тянуть кота за хвост, а начать перестройку в первый же свой рабочий день. Схему с четырьмя защитниками поменял на тройку. В матче с "Ипсвичем" создавалось впечатление, что игроки не готовы так быстро реагировать на новые идеи тренера. Соответственно, "Манчестер Юнайтед" очень уязвим.

"Буде-Глимт" редко завершает матч без забитых голов в ворота соперника. Норвежцы будут искать пути к воротам Онана. А учитывая, что и голкипер "красных дьяволов" достаточно часто совершает совсем необязательные ошибки, голы от норвежцев мы увидим.

"Манчестер Юнайтед" как пропускает, так и забивает. Скорее всего, обе команды не уйдут с поля без забитых мячей. А вот фаворитом все-таки хочется считать "Манчестер Юнайтед". Класс игроков и домашнее поле должны сделать свое дело.