АЗ Алкмаар - Галатасарай. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 28.11.2024

Матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, скорее всего будет напряженный и достаточно интересный. В четвертом туре нидерландский клуб неожиданно выиграл у одного из грандов Турции - "Фенербахче" (3:1). Теперь на их пути стоит второй турецкий топ-клуб, который не проигрывает вот уже 14 матчей во всех турнирах. Смогут ли "сыровары" совершить чудо и остановить турецких "львов"?

Лига Европы. Тур 5 из 8

Алкмаар (Нидерланды). Стадион "АФАС"

Арбитр в поле: Хорациу Фесник (Румыния)

Аз Алкмаар 19:45 Галатасарай

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Трансляция матча В эфире АЗ - Галатасарай Смотреть трансляцию

Новости "АЗ Алкмаар"

"Сыровары" не показывают стабильный футбол. В домашнем чемпионате с сентября пять матчей проиграли и один завершили вничью. И только 24 ноября подопечные Маартена Мартенса смогли прервать полосу неудач и выиграть с минимальным счетом у "Спарты Роттердам" (1:2).

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В Лиге Европы у "сыроваров" дела идут лучше. В четвертом туре совершили настоящую сенсацию - обыграли "Фенербахче" (3:1). Эта победа подняла АЗ на 17-ю строку турнирной таблицы ЛЕ. Пока у АЗ есть шанс заработать путевку в 1/8 финала. Однако не всегда нидерландскому клубу так улыбается удача. Во втором туре "сыровары" проиграли испанскому "Атлетик Бильбао" (2:0), в третьем - английскому "Тоттенхэму" (1:0). Оба проигранных матчей показали, что АЗ непросто противостоять клубам более высокого класса. Проблемы в обороне и атаке налицо.

На данный момент АЗ находится не в лучшем состоянии. Причина - большое количество травмированных игроков основного состава. Если "сыровары" используют на сто процентов свой главный козырь - умение быстро выходить в контратаки, у них есть шанс одолеть "Галатасарай".

Большой плюс для АЗ - игра на домашнем стадионе и поддержка болельщиков.

Ориентировочный состав АЗ

Скорее всего место первого номера займет Зута, так как основной голкипер АЗ Овусу-Одуро травмирован. Не смогут помочь команде ключевые игроки обороны и атаки - Мартинс Инди (защитник), Ибрагим Садик (нападающий).

Зут - Касиус, Гус, Пенетра, Вольфе - Копмейнерс, Квакман - Мейнанс, Мердинк, Смит - Парротт

Новости "Галатасарая"

"Галатасарай" находится в очень хорошей форме. В турецкой Суперлиге "львы" занимают первое место, опережая "Фенербахче" (второе место) на пять очков. Из 12-ти матчей домашнего чемпионата команда выиграла 11 и только один завершился ничейным результатом.

В Лиге Европы подопечные Окана Бурука тоже феерят. Победили ПАОК (3:1), "Эльфсборг" (4:3), "Тоттенхэм" (3:2). Правда, матчи с английским и шведским клубом показали, что у "львов", несмотря на отличную атакующую силу, есть проблемы в обороне. А ничья с аутсайдером турнира РФШ (2:2) говорит о том, что "Галатасарай" может неожиданно споткнуться или же недооценить соперника.

"Галатасарай" - это команда, которая всегда атакует. Ее нападающие не без труда, но разрывают оборону практически каждого соперника. "Львы" выходят супер мотивированными, готовы бороться за мяч на каждом сантиметре зеленого газона. Стоит отметить, что нападающие "Галатасарая" редко тратят голевые моменты в пустую. Реализация "львов" ничем не уступает топ-клубам Англии и Германии.

К сожалению, атакующий дуэт "львов" распался. Виктор Осимхен остался без одного из лучших партнеров в атаке - Мауро Икарди (порвал кресты). Заменит Мауро, скорее всего, Миши Батшуайи, нидерландский нападающий. В 11 матчах Суперлиги Миши забил четыре гола и отдал два ассиста.

Ориентировочный состав "Галатасарая"

Травмированных игроков у Окана Бурука не очень много, но все они являются ключевыми. Как уже было сказано, не сможет помочь "Галатасараю" Мауро Икарди. Травмирован и правый защитник Якобс. Это достаточно серьезная потеря из-за которой Бурук вынужден менять привычную для "львов" схему. Вероятно, не выйдет на поле и Каан Айхан (фланговый защитник). Футболист принимал участие в последней игре "львов" с "Бодрум" (домашний чемпионат), но его фамилия есть в списках травмированных.

Муслера - Санчес, Бардакджи, Йелерт - Акгюн, Сара, Торрейра, Йылмаз - Мертенс, Осимхен, Батшуайи

"АЗ Алкмаар" - "Галатасарай". Статистика личных встреч

28 ноября 2024 года состоится первая встреча команд.

"АЗ Алкмаар" - "Галатасарай". Последние матчи команд

Последние пять матчей "АЗ Алкмаар"

27.10.2024. Эредивизи

АЗ - "Гоу Эхед Иглс" 2:2

02.11.2024. Эредивизи

"Фейеноорд" - АЗ 3:2

07.11.2024. Лига Европы. Тур 4 из 8

АЗ - "Фенербахче" 3:1

10.11.2024. Эредивизи

АЗ - "Виллем II" 1:2

24.11.2024. Эредивизи

"Спарта Роттердам" - АЗ 1:2

Последние пять матчей "Галатасарая"

23.10.2024. Лига Европы. Тур 3 из 8

"Галатасарай" - "Эльфсборг" 4:3

28.10.2024. Турецкая Суперлига

"Галатасарай" - "Бешикташ" 2:1

07.11.2024. Лига Европы. Тур 4 из 8

"Галатасарай" - "Тоттенхэм" 3:2

10.11.2024. Турецкая Суперлига

"Галатасарай" - "Самсунспор" 3:2

23.11.2024. Турецкая Суперлига

"Бодрум" - "Галатасарай" 0:1

"АЗ Алкмаар" - "Галатасарай". Турнирное положение команд

В домашнем чемпионате АЗ в нынешней компании выступает не очень убедительно - шестое место (Эредивизи). В турнирной таблице общего этапа Лиги Европы "Алкмаар" идет на 17-м месте: два матча выиграли, два проиграли.

"Галатасарай" занимает первое место в Турецкой Суперлиге. Идеально идут дела у турецкого гранда и в Лиге Европы - третье место, три матча выиграли, один сыграли вничью.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 4 4 0 0 11-2 12 2 "Аякс" 4 3 1 0 13-1 10 3 "Галатасарай" 4 3 1 0 12-8 10 4 "Айнтрахт" 4 3 1 0 8-4 10 5 "Андерлехт" 4 3 1 0 7-3 10 6 "Атлетик" 4 3 1 0 6-2 10 7 "Тоттенхэм" 4 3 0 1 8-4 9 8 ФКСБ 4 3 0 1 7-5 9 9 "Лион" 4 2 1 1 8-4 7 10 Рейнджерс 4 2 1 1 8-5 7 11 "Олимпиакос" 4 2 1 1 5-3 7 12 Буде-Глимт 4 2 1 1 6-5 7 13 "Мидтьюлланн" 4 2 1 1 4-3 7 14 "Ференцварош" 4 2 0 2 7-4 6 15 "Манчестер Юнайтед" 4 1 3 0 7-5 6 16 Виктория 4 1 3 0 7-6 6 17 АЗ 4 2 0 2 6-6 6 18 "Бешикташ" 4 2 0 2 4-8 6 19 "Хоффенхайм" 4 1 2 1 5-5 5 20 Рома 4 1 2 1 3-3 5 21 "Фенербахче" 4 1 2 1 5-6 5 22 "Порту" 4 1 1 2 8-8 4 23 Славия Прага 4 1 1 2 3-3 4 24 "Эльфсборг" 4 1 1 2 7-8 4 25 "Реал Сосьедад" 4 1 1 2 5-6 4 26 "Брага" 4 1 1 2 4-7 4 27 "Твенте" 4 0 3 1 4-6 3 28 "Мальме" 4 1 0 3 3-6 3 29 "Карабах" 4 1 0 3 3-9 3 30 "Юнион Сент-Жилуаз" 4 0 2 2 2-4 2 31 "Ницца" 4 0 2 2 4-8 2 31 РФШ 4 0 2 2 4-8 2 33 ПАОК 4 0 1 3 3-8 1 34 "Лудогорец" 4 0 1 3 1-6 1 35 "Маккаби" 4 0 0 4 2-11 0 36 Динамо 4 0 0 4 0-10 0

"АЗ Алкмаар" - "Галатасарай". Ставка и коэффициенты

"АЗ Алкмаар" - "Галатасарай". Прогноз на матч от UA-Футбол

АЗ и "Галатасарай" предпочитают играть в атакующий футбол. "Галатасарай" надеется на способность Осимхена пробивать любую оборону. Но именно в гостевом матче из-за слабости в обороне "львы" могут допустить потерю очков.

"Сыровары" будут искать счастье у ворот соперника, помня, что "львы" неуверенно играют в гостях и имеют проблемы в своей штрафной. Не стоит забывать и то, что АЗ в последних трех играх забивают по два гола. Скорее всего, матч пройдет на высокой скорости, с контратаками, забитыми голами в ворота Зута и Муслера.