Брага - Хоффенхайм. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 28.11.2024

В рамках четвертого тура Лиги Европы нас ждет матч между командами, которые явно недовольны своим турнирным положением. Так, например, "Хоффенхайм" вообще проваливал этот сезон, но их новый тренер Кристиан Ильцер, возглавивший клуб во время международного перерыва, уже успел подарить фанам надежду. У него получилось одержать победу над крепким "Лейпцигом" в Бундеслиге, но теперь нужно укрепить свои позиции в другом турнире - Лиге Европы.

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А что же на счёт "Браги", то португальцы явно будут очень мотивированы, ведь они, несмотря на великолепный календарь в первой половине общего этапа ЛЕ, смогли набрать всего четыре зачетных пункта. Теперь португальцы почти не имеют права терять очки. Даже в матчах с командами из топовых лиг.

Лига Европы. 5-й тур

28.11.2024. "Эштадио Мунисипал де Брага" (Брага)

Главный судья: Игор Паяч (Хорватия)

"Брага" 22:00 "Хоффенхайм"

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Новости "Браги"

Португальский коллектив после прошлого тура внутреннего чемпионата опустились на пятую строчку. Вдвойне обидно фанатам "Браги" вспоминать обстоятельства того поражения. "Оружейникам" совсем немного не хватило до того, чтобы стать первой командой в португальской лиге, которая смогла бы отобрать очки у "Спортинга". "Брага" рассыпалась под давлением лидера и пропустила четыре мяча подряд, не реализовав свое преимущество "0:2" до перерыва.

Действующего тренера Карлушу Карвальялу возвращали на тренерский мостик с большими надеждами и хорошими воспоминаниями о прошлых достижениях. В том числе и о Еврокубках. Во время своего первого захода специалист довел "Брагу" до 1/4 Лиги Европы. Но в этом сезоне пока даже не пахнет подобными успехами на континенте. Даже несмотря на относительно приятный календарь. Чего только стоят потери очков против шведского "Эльфсборга" (1:1) или разгромное поражение от "Олимпиакоса" (0:3)?

Новости "Хоффенхайма"

Пеллегрино Матараццо полностью провалил старт этого сезона. Вернуть прошлогодние результаты и качество игры у него так и не получилось, поэтому исправлять ситуацию назначили Кристиана Ильцера, который вывел "Штурм" в Лигу чемпионов. Новый коуч принял команду во время международной паузы, но даже одной недели подготовки ему хватило, чтобы в бешеной перестрелке сенсационно обыграть "Лейпциг" (4:3). В этом поединке "Хоффенхаймм очень смело шел в атаки, стараясь играть первым номером. Такой рисунок игры помог подопечным Ильцера переиграть своего оппонента как по статистике, так и по качеству футбола.

Тем не менее, стоит отметить, что, несмотря на проблемы во внутреннем чемпионате, "Хоффенхайм" не провалился полностью в Лиге Европы. Да, конечно, можно вспомнить не слишком удачный матч против "Мидтьюлланда" (1:1), но с такими именитыми соперниками как "Лион" и "Порту" немцы сыграли достойно и даже выглядели более убедительно своих оппонентов... хоть и набрали всего одно очко в этих двух играх. Единственную победу в нынешние ЛЕ немецкий коллектив одержал над киевским "Динамом.

"Брага" - "Хоффенхайм". Последние матчи команд

Последние матчи "Браги":

"Лейшоеш" 0:2 "Брага"

"Брага" 2:4 "Спортинг"

"Эльфсборг" 1:1 "Брага"

"Ароука" 1:2 "Брага"

"Брага" 2:1 "Гимарайнш"

Последние матчи "Хоффенхайма":

"Хоффенхайм" 4:3 "Лейпциг"

"Аусбург" 0:0 "Хоффенхайм"

"Хоффенхайм" 2:2 "Лион"

"Хоффенхайм" 0:2 "Санкт-Паули"

"Хоффенхайм" 2:1 "Нюрнберг"

"Брага" - "Хоффенхайм". Турнирное положение

Очевидно, что обе команды не слишком довольны своим турнирным положением перед пятым туром. Немцы, хоть и находятся в топ-24, находясь на 19 месте, но по игре и уровню амбиций точно хотели бы претендовать на попадание в первую восьмерку. Сейчас, имея пять очков в активе, "Хоффенхайм" отстает от восьмой "Стяуи" на четыре зачетных пункта.

У португальцев ситуация еще хуже. Они вообще не находятся в зоне попадания в плей-офф: четыре очка и 26 позиция. Однако, благодаря высокой плотности в таблице, победа сегодня гарантирует "Браге" подъем в топ-24.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 4 4 0 0 11-2 12 2 "Аякс" 4 3 1 0 13-1 10 3 "Галатасарай" 4 3 1 0 12-8 10 4 "Айнтрахт" 4 3 1 0 8-4 10 5 "Андерлехт" 4 3 1 0 7-3 10 6 "Атлетик" 4 3 1 0 6-2 10 7 "Тоттенхэм" 4 3 0 1 8-4 9 8 ФКСБ 4 3 0 1 7-5 9 9 "Лион" 4 2 1 1 8-4 7 10 Рейнджерс 4 2 1 1 8-5 7 11 "Олимпиакос" 4 2 1 1 5-3 7 12 Буде-Глимт 4 2 1 1 6-5 7 13 "Мидтьюлланн" 4 2 1 1 4-3 7 14 "Ференцварош" 4 2 0 2 7-4 6 15 "Манчестер Юнайтед" 4 1 3 0 7-5 6 16 Виктория 4 1 3 0 7-6 6 17 АЗ 4 2 0 2 6-6 6 18 "Бешикташ" 4 2 0 2 4-8 6 19 "Хоффенхайм" 4 1 2 1 5-5 5 20 Рома 4 1 2 1 3-3 5 21 "Фенербахче" 4 1 2 1 5-6 5 22 "Порту" 4 1 1 2 8-8 4 23 Славия Прага 4 1 1 2 3-3 4 24 "Эльфсборг" 4 1 1 2 7-8 4 25 "Реал Сосьедад" 4 1 1 2 5-6 4 26 "Брага" 4 1 1 2 4-7 4 27 "Твенте" 4 0 3 1 4-6 3 28 "Мальме" 4 1 0 3 3-6 3 29 "Карабах" 4 1 0 3 3-9 3 30 "Юнион Сент-Жилуаз" 4 0 2 2 2-4 2 31 "Ницца" 4 0 2 2 4-8 2 31 РФШ 4 0 2 2 4-8 2 33 ПАОК 4 0 1 3 3-8 1 34 "Лудогорец" 4 0 1 3 1-6 1 35 "Маккаби" 4 0 0 4 2-11 0 36 Динамо 4 0 0 4 0-10 0

"Брага" - "Хоффенхайм". Личные встречи

Коллективы дважды в своей истории встречались между собой. Произошло это в 2017 году на групповой стадии Лиги Европы. Тогда "Брага" выиграла в обоих поединках (3:1; 2:1), что помогло ей в итоге занять первое место в квартете. Немецкая команда же заняла последнее место в той группе.

"Брага" - "Хоффенхайм". Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч "Брага" - "Хоффенхайм"

"Брага" считается букмекерами фаворитом этого противостояния, но, как нам задается, получила она этот статус лишь за счет преимущества своего поля. Да, конечно, немцы ужасно играют в гостях в этом сезоне, не одержав ни одной победы, но, во-первых, это было до смены наставника, во-вторых, португальцы дома также не впечатляют. Они упустили преимущество против "Спортинга", уступили "Буде/Глимт" и с большим трудом дожали аутсайдера "Маккаби". Как я уже не раз упоминал в этом материале, "Хоффенхайм" поменял тренера, а это должно положительно повлиять на психологию команды, ведь ни у кого нет сомнений, что по уровню исполнителей они должны занимать гораздо более высокие места, чем занимают сейчас в ЛЕ и Бундеслиге. Вот почему мы считаем, что этот положительный импульс сработает для "Хоффенхайма" и в этом матче. Немцы точно не проиграют сегодня и привезут из Португалии как минимум один зачетный балл.