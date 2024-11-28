Лацио - Лудогорец. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 28.11.2024

Сегодня поклонников футбола ждет битва Давида и Голиафа в контексте нынешнего розыгрыша Лиги Европы. "Лацио" - лидер соревнований, а "Лудогорец" - один из аутсайдеров турнира. На первый взгляд, в этом противостоянии все очевидно, но успехи болгарского клуба на внутренней арене заставляют задуматься о возможной сенсации...

Лига Европы. 5-й тур

28.11.2024. "Стадио Олимпико" (Рим)

Главный судья: Дуе Струкан (Хорватия)

"Лацио" 19:45 "Лудогорец"

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Новости "Лацио"

"Лацио" на осеннем отрезке сезона набрал невероятную форму. Подопечные Марко Барони выиграла 9 из 10 последних матчей с учетом всех турниров. Римляне существенно улучшили свое положение в Серии А, поднявшись на пятую строчку в таблице. Но пусть такая низкая позиция вас не удивляет, ведь расстояние до первого места составляет всего одно очко. Если римляне продолжат так хладнокровно набирать очки, то они вполне логично займут место в зоне ЛЧ, а, возможно, и попытаются побороться за победу в Серии А.

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В Лиге Европы итальянцы выступают еще лучше, но, стоит отметить, что в этом турнире они еще не встречали равных себе соперников. Четыре победы с общим счетом "11:2" лишь подтверждают вышеописанный факт.

Новости "Лудогорца"

"Лудогорец" в национальном первенстве полностью доминирует и уже в ноябре дал понять, что вряд ли уступит конкурентам чемпионский титул. Первый круг турнира гости прошли вообще без поражений. Они великолепно играют в атаке, забивая в среднем по два гола за матч. Но главное достижение болгарского клуба - крепкая оборона. Вы только вдумайтесь в эти цифры: всего четыре мяча пропустил "Лудогорец" за 15 встреч!

Но в Лиге Европы дела обстоят гораздо хуже. За четыре тура еврокубка болгары забили лишь один мяч и смогли вырвать только одну ничью в поединке против "Виктории" (0:0), проиграв при этом аж три раза. Таким образом гости находятся на 34-м месте в таблице и им нужно переворачивать ситуацию с ног на голову, чтобы претендовать на участие в стыковых матчах.

"Лацио" - "Лудогорец". Последние матчи команд

Последние матчи "Лацио":

"Лацио" 3:0 "Болонья"

"Монца" 0:1 "Лацио"

"Лацио" 2:1 "Порту"

"Лацио" 2:1 "Кальяри"

"Комо" 1:5 "Лацио"

Последние матчи "Лудогорец":

"ЦСКА София" 2:2 "Лудогорец"

"Спартак" 1:3 "Лудогорец"

"Лудогорец" 1:2 "Атлетик"

"Лудогорец" 3:0 "Хебар"

"Черноморец" 0:6 "Лудогорец"

"Лацио" - "Лудогорец". Турнирное положение

Команды перед этим матчем находятся в диаметрально разном турнирном положении. Если римский клуб возглавляет таблицу с 12 очками в активе (максимальный возможный показатель), то "Лудогорец" замыкает тройку худших команд ЛЕ с одним зачетным баллом. Хуже болгарской команды в нынешнем розыгрыше турнира выступают только "Маккаби" и киевское "Динамо". Но, стоит добавить, что расстояние от спасительной зоны топ-24 составляет для "Лудогорец" лишь три зачетных пункта.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 4 4 0 0 11-2 12 2 "Аякс" 4 3 1 0 13-1 10 3 "Галатасарай" 4 3 1 0 12-8 10 4 "Айнтрахт" 4 3 1 0 8-4 10 5 "Андерлехт" 4 3 1 0 7-3 10 6 "Атлетик" 4 3 1 0 6-2 10 7 "Тоттенхэм" 4 3 0 1 8-4 9 8 ФКСБ 4 3 0 1 7-5 9 9 "Лион" 4 2 1 1 8-4 7 10 Рейнджерс 4 2 1 1 8-5 7 11 "Олимпиакос" 4 2 1 1 5-3 7 12 Буде-Глимт 4 2 1 1 6-5 7 13 "Мидтьюлланн" 4 2 1 1 4-3 7 14 "Ференцварош" 4 2 0 2 7-4 6 15 "Манчестер Юнайтед" 4 1 3 0 7-5 6 16 Виктория 4 1 3 0 7-6 6 17 АЗ 4 2 0 2 6-6 6 18 "Бешикташ" 4 2 0 2 4-8 6 19 "Хоффенхайм" 4 1 2 1 5-5 5 20 Рома 4 1 2 1 3-3 5 21 "Фенербахче" 4 1 2 1 5-6 5 22 "Порту" 4 1 1 2 8-8 4 23 Славия Прага 4 1 1 2 3-3 4 24 "Эльфсборг" 4 1 1 2 7-8 4 25 "Реал Сосьедад" 4 1 1 2 5-6 4 26 "Брага" 4 1 1 2 4-7 4 27 "Твенте" 4 0 3 1 4-6 3 28 "Мальме" 4 1 0 3 3-6 3 29 "Карабах" 4 1 0 3 3-9 3 30 "Юнион Сент-Жилуаз" 4 0 2 2 2-4 2 31 "Ницца" 4 0 2 2 4-8 2 31 РФШ 4 0 2 2 4-8 2 33 ПАОК 4 0 1 3 3-8 1 34 "Лудогорец" 4 0 1 3 1-6 1 35 "Маккаби" 4 0 0 4 2-11 0 36 Динамо 4 0 0 4 0-10 0

"Лацио" - "Лудогорец". Личные встречи

Эти два коллектива уже дважды играли между собой. Оба очных матча проходили в рамках 1/16 Лиги Европы в сезоне 2013/2014. Несмотря на очевидный статус фаворита, именно "Лацио" осталось за бортом турнира после того двухматчевого противостояния. Первую игру болгары выиграли на выезде "0:1", а во втором матче была зафиксирована боевая ничья "3:3".

"Лацио" - "Лудогорец". Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч "Лацио" - "Лудогорец"

В этом сезоне "Лацио" на домашней арене выглядит очень мощно. Команда еще ни разу не проиграла на "Стадио Олимпико", сохраняя победную серию, которая составляет семь матчей. По игре у итальянцев тоже все в полном порядке, что вполне закономерно делает их безоговорочным фаворитом этой игры. Что же касается гостей, то они в этом розыгрыше Лиги Европы проваливаются матч за матчем, поэтому мы не удивимся, если "Лацио" сможет без существенных проблем продолжить свою победную серию. Наш прогноз - победа римлян с равным счетом в два или более гола.