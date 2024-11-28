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Лацио - Лудогорец. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 28.11.2024
Лацио - Лудогорец: Прогноз и анонс матча ⋉ 28.11.24 ⋊ Лига Европы онлайн на UA-Футбол
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Сегодня поклонников футбола ждет битва Давида и Голиафа в контексте нынешнего розыгрыша Лиги Европы. "Лацио" - лидер соревнований, а "Лудогорец" - один из аутсайдеров турнира. На первый взгляд, в этом противостоянии все очевидно, но успехи болгарского клуба на внутренней арене заставляют задуматься о возможной сенсации...
Лига Европы. 5-й тур
28.11.2024. "Стадио Олимпико" (Рим)
Главный судья: Дуе Струкан (Хорватия)
"Лацио" 19:45 "Лудогорец"
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Новости "Лацио"
"Лацио" на осеннем отрезке сезона набрал невероятную форму. Подопечные Марко Барони выиграла 9 из 10 последних матчей с учетом всех турниров. Римляне существенно улучшили свое положение в Серии А, поднявшись на пятую строчку в таблице. Но пусть такая низкая позиция вас не удивляет, ведь расстояние до первого места составляет всего одно очко. Если римляне продолжат так хладнокровно набирать очки, то они вполне логично займут место в зоне ЛЧ, а, возможно, и попытаются побороться за победу в Серии А.
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В Лиге Европы итальянцы выступают еще лучше, но, стоит отметить, что в этом турнире они еще не встречали равных себе соперников. Четыре победы с общим счетом "11:2" лишь подтверждают вышеописанный факт.
Новости "Лудогорца"
"Лудогорец" в национальном первенстве полностью доминирует и уже в ноябре дал понять, что вряд ли уступит конкурентам чемпионский титул. Первый круг турнира гости прошли вообще без поражений. Они великолепно играют в атаке, забивая в среднем по два гола за матч. Но главное достижение болгарского клуба - крепкая оборона. Вы только вдумайтесь в эти цифры: всего четыре мяча пропустил "Лудогорец" за 15 встреч!
Но в Лиге Европы дела обстоят гораздо хуже. За четыре тура еврокубка болгары забили лишь один мяч и смогли вырвать только одну ничью в поединке против "Виктории" (0:0), проиграв при этом аж три раза. Таким образом гости находятся на 34-м месте в таблице и им нужно переворачивать ситуацию с ног на голову, чтобы претендовать на участие в стыковых матчах.
"Лацио" - "Лудогорец". Последние матчи команд
Последние матчи "Лацио":
- "Лацио" 3:0 "Болонья"
- "Монца" 0:1 "Лацио"
- "Лацио" 2:1 "Порту"
- "Лацио" 2:1 "Кальяри"
- "Комо" 1:5 "Лацио"
Последние матчи "Лудогорец":
- "ЦСКА София" 2:2 "Лудогорец"
- "Спартак" 1:3 "Лудогорец"
- "Лудогорец" 1:2 "Атлетик"
- "Лудогорец" 3:0 "Хебар"
- "Черноморец" 0:6 "Лудогорец"
"Лацио" - "Лудогорец". Турнирное положение
Команды перед этим матчем находятся в диаметрально разном турнирном положении. Если римский клуб возглавляет таблицу с 12 очками в активе (максимальный возможный показатель), то "Лудогорец" замыкает тройку худших команд ЛЕ с одним зачетным баллом. Хуже болгарской команды в нынешнем розыгрыше турнира выступают только "Маккаби" и киевское "Динамо". Но, стоит добавить, что расстояние от спасительной зоны топ-24 составляет для "Лудогорец" лишь три зачетных пункта.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|4
|4
|0
|0
|11-2
|12
|2
|"Аякс"
|4
|3
|1
|0
|13-1
|10
|3
|"Галатасарай"
|4
|3
|1
|0
|12-8
|10
|4
|"Айнтрахт"
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|5
|"Андерлехт"
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|6
|"Атлетик"
|4
|3
|1
|0
|6-2
|10
|7
|"Тоттенхэм"
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|8
|ФКСБ
|4
|3
|0
|1
|7-5
|9
|9
|"Лион"
|4
|2
|1
|1
|8-4
|7
|10
|Рейнджерс
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|11
|"Олимпиакос"
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|12
|Буде-Глимт
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|13
|"Мидтьюлланн"
|4
|2
|1
|1
|4-3
|7
|14
|"Ференцварош"
|4
|2
|0
|2
|7-4
|6
|15
|"Манчестер Юнайтед"
|4
|1
|3
|0
|7-5
|6
|16
|Виктория
|4
|1
|3
|0
|7-6
|6
|17
|АЗ
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|18
|"Бешикташ"
|4
|2
|0
|2
|4-8
|6
|19
|"Хоффенхайм"
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|20
|Рома
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|21
|"Фенербахче"
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|22
|"Порту"
|4
|1
|1
|2
|8-8
|4
|23
|Славия Прага
|4
|1
|1
|2
|3-3
|4
|24
|"Эльфсборг"
|4
|1
|1
|2
|7-8
|4
|25
|"Реал Сосьедад"
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|26
|"Брага"
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|27
|"Твенте"
|4
|0
|3
|1
|4-6
|3
|28
|"Мальме"
|4
|1
|0
|3
|3-6
|3
|29
|"Карабах"
|4
|1
|0
|3
|3-9
|3
|30
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|31
|"Ницца"
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|31
|РФШ
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|33
|ПАОК
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|34
|"Лудогорец"
|4
|0
|1
|3
|1-6
|1
|35
|"Маккаби"
|4
|0
|0
|4
|2-11
|0
|36
|Динамо
|4
|0
|0
|4
|0-10
|0
"Лацио" - "Лудогорец". Личные встречи
Эти два коллектива уже дважды играли между собой. Оба очных матча проходили в рамках 1/16 Лиги Европы в сезоне 2013/2014. Несмотря на очевидный статус фаворита, именно "Лацио" осталось за бортом турнира после того двухматчевого противостояния. Первую игру болгары выиграли на выезде "0:1", а во втором матче была зафиксирована боевая ничья "3:3".
"Лацио" - "Лудогорец". Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч "Лацио" - "Лудогорец"
В этом сезоне "Лацио" на домашней арене выглядит очень мощно. Команда еще ни разу не проиграла на "Стадио Олимпико", сохраняя победную серию, которая составляет семь матчей. По игре у итальянцев тоже все в полном порядке, что вполне закономерно делает их безоговорочным фаворитом этой игры. Что же касается гостей, то они в этом розыгрыше Лиги Европы проваливаются матч за матчем, поэтому мы не удивимся, если "Лацио" сможет без существенных проблем продолжить свою победную серию. Наш прогноз - победа римлян с равным счетом в два или более гола.
Данный прогноз - лишь один из вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша
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