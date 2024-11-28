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Лацио - Лудогорец. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 28.11.2024

Лига Европы

Лацио - Лудогорец: Прогноз и анонс матча ⋉ 28.11.24 ⋊ Лига Европы онлайн на UA-Футбол

Лацио - Лудогорец. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 28.11.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Евгений Гладун Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня поклонников футбола ждет битва Давида и Голиафа в контексте нынешнего розыгрыша Лиги Европы. "Лацио" - лидер соревнований, а "Лудогорец" - один из аутсайдеров турнира. На первый взгляд, в этом противостоянии все очевидно, но успехи болгарского клуба на внутренней арене заставляют задуматься о возможной сенсации...

Содержание

Лига Европы. 5-й тур
28.11.2024. "Стадио Олимпико" (Рим)
Главный судья: Дуе Струкан (Хорватия)

"Лацио" 19:45 "Лудогорец"

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Трансляція матчу Лаціо - Лудогорець
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Новости "Лацио"

"Лацио" на осеннем отрезке сезона набрал невероятную форму. Подопечные Марко Барони выиграла 9 из 10 последних матчей с учетом всех турниров. Римляне существенно улучшили свое положение в Серии А, поднявшись на пятую строчку в таблице. Но пусть такая низкая позиция вас не удивляет, ведь расстояние до первого места составляет всего одно очко. Если римляне продолжат так хладнокровно набирать очки, то они вполне логично займут место в зоне ЛЧ, а, возможно, и попытаются побороться за победу в Серии А.

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В Лиге Европы итальянцы выступают еще лучше, но, стоит отметить, что в этом турнире они еще не встречали равных себе соперников. Четыре победы с общим счетом "11:2" лишь подтверждают вышеописанный факт.

Новости "Лудогорца"

"Лудогорец" в национальном первенстве полностью доминирует и уже в ноябре дал понять, что вряд ли уступит конкурентам чемпионский титул. Первый круг турнира гости прошли вообще без поражений. Они великолепно играют в атаке, забивая в среднем по два гола за матч. Но главное достижение болгарского клуба - крепкая оборона. Вы только вдумайтесь в эти цифры: всего четыре мяча пропустил "Лудогорец" за 15 встреч!

Но в Лиге Европы дела обстоят гораздо хуже. За четыре тура еврокубка болгары забили лишь один мяч и смогли вырвать только одну ничью в поединке против "Виктории" (0:0), проиграв при этом аж три раза. Таким образом гости находятся на 34-м месте в таблице и им нужно переворачивать ситуацию с ног на голову, чтобы претендовать на участие в стыковых матчах.

"Лацио" - "Лудогорец". Последние матчи команд

Последние матчи "Лацио":

  • "Лацио" 3:0 "Болонья"
  • "Монца" 0:1 "Лацио"
  • "Лацио" 2:1 "Порту"
  • "Лацио" 2:1 "Кальяри"
  • "Комо" 1:5 "Лацио"

Последние матчи "Лудогорец":

  • "ЦСКА София" 2:2 "Лудогорец"
  • "Спартак" 1:3 "Лудогорец"
  • "Лудогорец" 1:2 "Атлетик"
  • "Лудогорец" 3:0 "Хебар"
  • "Черноморец" 0:6 "Лудогорец"

"Лацио" - "Лудогорец". Турнирное положение

Команды перед этим матчем находятся в диаметрально разном турнирном положении. Если римский клуб возглавляет таблицу с 12 очками в активе (максимальный возможный показатель), то "Лудогорец" замыкает тройку худших команд ЛЕ с одним зачетным баллом. Хуже болгарской команды в нынешнем розыгрыше турнира выступают только "Маккаби" и киевское "Динамо". Но, стоит добавить, что расстояние от спасительной зоны топ-24 составляет для "Лудогорец" лишь три зачетных пункта.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Лацио "Лацио" 4 4 0 0 11-2 12
2 Аякс "Аякс" 4 3 1 0 13-1 10
3 Галатасарай "Галатасарай" 4 3 1 0 12-8 10
4 Айнтрахт "Айнтрахт" 4 3 1 0 8-4 10
5 Андерлехт "Андерлехт" 4 3 1 0 7-3 10
6 Атлетик "Атлетик" 4 3 1 0 6-2 10
7 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 4 3 0 1 8-4 9
8 ФКСБ ФКСБ 4 3 0 1 7-5 9
9 Лион "Лион" 4 2 1 1 8-4 7
10 Рейнджерс Рейнджерс 4 2 1 1 8-5 7
11 Олимпиакос "Олимпиакос" 4 2 1 1 5-3 7
12 Буде-Глимт Буде-Глимт 4 2 1 1 6-5 7
13 Мидтьюлланн "Мидтьюлланн" 4 2 1 1 4-3 7
14 Ференцварош "Ференцварош" 4 2 0 2 7-4 6
15 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 4 1 3 0 7-5 6
16 Виктория Виктория 4 1 3 0 7-6 6
17 АЗ АЗ 4 2 0 2 6-6 6
18 Бешикташ "Бешикташ" 4 2 0 2 4-8 6
19 Хоффенхайм "Хоффенхайм" 4 1 2 1 5-5 5
20 Рома Рома 4 1 2 1 3-3 5
21 Фенербахче "Фенербахче" 4 1 2 1 5-6 5
22 Порту "Порту" 4 1 1 2 8-8 4
23 Славия Прага Славия Прага 4 1 1 2 3-3 4
24 Эльфсборг "Эльфсборг" 4 1 1 2 7-8 4
25 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 4 1 1 2 5-6 4
26 Брага "Брага" 4 1 1 2 4-7 4
27 Твенте "Твенте" 4 0 3 1 4-6 3
28 Мальме "Мальме" 4 1 0 3 3-6 3
29 Карабах "Карабах" 4 1 0 3 3-9 3
30 Юнион Сент-Жилуаз "Юнион Сент-Жилуаз" 4 0 2 2 2-4 2
31 Ницца "Ницца" 4 0 2 2 4-8 2
31 РФШ РФШ 4 0 2 2 4-8 2
33 ПАОК ПАОК 4 0 1 3 3-8 1
34 Лудогорец "Лудогорец" 4 0 1 3 1-6 1
35 Маккаби "Маккаби" 4 0 0 4 2-11 0
36 Динамо Динамо 4 0 0 4 0-10 0

"Лацио" - "Лудогорец". Личные встречи

Эти два коллектива уже дважды играли между собой. Оба очных матча проходили в рамках 1/16 Лиги Европы в сезоне 2013/2014. Несмотря на очевидный статус фаворита, именно "Лацио" осталось за бортом турнира после того двухматчевого противостояния. Первую игру болгары выиграли на выезде "0:1", а во втором матче была зафиксирована боевая ничья "3:3".

"Лацио" - "Лудогорец". Ставка и коэффициенты

Favbet
1.25
6.10
12.50
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Прогноз на матч "Лацио" - "Лудогорец"

В этом сезоне "Лацио" на домашней арене выглядит очень мощно. Команда еще ни разу не проиграла на "Стадио Олимпико", сохраняя победную серию, которая составляет семь матчей. По игре у итальянцев тоже все в полном порядке, что вполне закономерно делает их безоговорочным фаворитом этой игры. Что же касается гостей, то они в этом розыгрыше Лиги Европы проваливаются матч за матчем, поэтому мы не удивимся, если "Лацио" сможет без существенных проблем продолжить свою победную серию. Наш прогноз - победа римлян с равным счетом в два или более гола.

Данный прогноз - лишь один из вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша

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