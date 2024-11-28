Реал Сосьєдад - Аякс. Анонс та прогноз матчу Ліги Європи на 28.11.2024

"Реал Сосьедад" никак не может выйти из игрового кризиса и вернуть себе уровень игры, который клуб демонстрировал в прошлом сезоне. "Баски" испытывают проблемы как в Ла Лиге, так и в Лиге Европы. Сейчас "бело-голубые" даже не попадают в зону плей-офф Еврокубка.

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Легкой прогулкой вряд ли станет и пятый раунд турнира, который обещает очередное тяжелое испытание. В гости приедет амстердамский "Аякс", который набрал фантастический ход и не уступает уже 16 поединков подряд во всех турнирах.

Лига Европы. 5-й тур

28.11.2024. "Аноэта" (Сан-Себастьян)

Главный судья: Матей Юг (Словения)

"Реал Сосьедад" 22:00 "Аякс"

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Новости "Реал Сосьедада"

В течение этого сезона у "басков" можно выделить больше проблем, чем сильных сторон. Самая большая из них кроется в слабой реализации, коллектив недобирает огромного количества голов. Однако именно в этом и заключается потенциальная возможность для прорыва. В рамках чемпионата подопечные Иманола Альгуасиля наиграли практически на 20 xG (ожидаемые голы), а забили всего лишь 11 мячей. Так вот, рано или поздно футболистов "Реала" должно "прорвать", и тогда баски, вероятно, сумеют выйти на уровень, который демонстрировали в прошлом году.

В Лиге Европы дела в плане результативности идут веселее, но положительных эмоций это не добавляет из-за отсутствия положительных результатов. Поражения от клубов уровня "Андерлехта" (1:2) или "Виктории" Пльзень (1:2) не то, чего ожидают фанаты от испанцев. Поводов для пессимизма добавляет и тот факт, что впереди остались матчи с соперниками, которые на бумаге выглядят сильнее, чем прошлые оппоненты испанцев в ЛЕ. Чтобы попасть в плей-офф, придется действительно постараться.

Новости "Аякса"

Фанаты "Аякса" в течение этого сезона не раз упрекали тренерский штаб своей команды в не слишком ярком стиле игры. Особенно как для клуба с такими традициями и статусом. Однако все эти претензии фактически сводятся к нулю отличными результатами коллектива, который очень уверенно ворвался в группу лидеров как внутреннего чемпионата, так и Лиги Европы. И если в Эредивизии "Аякс" пока идет лишь третьим, отставая от лидера на семь очков (плюс имеет матч в запасе), то выступления "аяксидов" в Европе можно оценить, как очень успешные.

В таблице основного этапа Лиги Европы голландцы занимают вторую строчку с тремя победами в четырех встречах и одной ничьей против "Славии" (1:1). Хотя победы были одержаны не над очень грозными оппонентами ("Бешикташ", "Карабах" и "Маккаби"), но все эти поединки "Аякс" завершил с разгромными счетами. Особенно выделялся в этих играх Мика Годтс, на счету которого четыре гола и три результативные передачи, но сейчас нападающий хозяев травмирован, поэтому не поможет своей команде сегодня.

"Реал Сосьедад" - "Аякс". Последние матчи команд

Последние матчи "Реал Сосьедада":

"Атлетик" 1:0 "Реал Сосьедад"

"Хове" 0:5 "Реал Сосьедад"

"Реал Сосьедад" 1:0 "Барселона"

"Виктория Пльзень" 2:1 "Реал Сосьедад"

"Севилья" 0:2 "Реал Сосьедад"

Последние матчи "Аякса":

"Аякс" 2:0 "Зволле"

"Твенте" 2:2 "Аякс"

"Аякс" 5:0 "Маккаби"

"Аякс" 3:2 "ПСВ"

"Фейенорд" 0:2 "Аякс"

"Реал Сосьедад" - "Аякс". Турнирное положение

Как мы уже выяснили выше, "Аякс", с 10 очками в активе, занимает вторую позицию в общей таблице ЛЕ. Столько же зачетных баллов также имеют "Галатасарай", "Айнтрахт", "Андерлехт" и "Атлеик". Главная цель нидерландской команды - удержаться в зоне топ-8 до конца этапа лиги.

Что касается хозяев поля, то у "басков" не такие радужные перспективы. "Сосьедад", само собой, рассчитывал занять место в первой восьмерке, но сейчас не проходит даже в зону плей-офф. К счастью для испанцев, отрыв от спасительной 24-й строчки микроскопический. Он измеряется даже не очками, а разницей забитых и пропущенных голов. Вот почему победа сегодня так необходима "Реалу", ведь она точно поднимет "басков" на несколько позиций вверх в турнирной таблице.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Лацио" 4 4 0 0 11-2 12 2 "Аякс" 4 3 1 0 13-1 10 3 "Галатасарай" 4 3 1 0 12-8 10 4 "Айнтрахт" 4 3 1 0 8-4 10 5 "Андерлехт" 4 3 1 0 7-3 10 6 "Атлетик" 4 3 1 0 6-2 10 7 "Тоттенхэм" 4 3 0 1 8-4 9 8 ФКСБ 4 3 0 1 7-5 9 9 "Лион" 4 2 1 1 8-4 7 10 Рейнджерс 4 2 1 1 8-5 7 11 "Олимпиакос" 4 2 1 1 5-3 7 12 Буде-Глимт 4 2 1 1 6-5 7 13 "Мидтьюлланн" 4 2 1 1 4-3 7 14 "Ференцварош" 4 2 0 2 7-4 6 15 "Манчестер Юнайтед" 4 1 3 0 7-5 6 16 Виктория 4 1 3 0 7-6 6 17 АЗ 4 2 0 2 6-6 6 18 "Бешикташ" 4 2 0 2 4-8 6 19 "Хоффенхайм" 4 1 2 1 5-5 5 20 Рома 4 1 2 1 3-3 5 21 "Фенербахче" 4 1 2 1 5-6 5 22 "Порту" 4 1 1 2 8-8 4 23 Славия Прага 4 1 1 2 3-3 4 24 "Эльфсборг" 4 1 1 2 7-8 4 25 "Реал Сосьедад" 4 1 1 2 5-6 4 26 "Брага" 4 1 1 2 4-7 4 27 "Твенте" 4 0 3 1 4-6 3 28 "Мальме" 4 1 0 3 3-6 3 29 "Карабах" 4 1 0 3 3-9 3 30 "Юнион Сент-Жилуаз" 4 0 2 2 2-4 2 31 "Ницца" 4 0 2 2 4-8 2 31 РФШ 4 0 2 2 4-8 2 33 ПАОК 4 0 1 3 3-8 1 34 "Лудогорец" 4 0 1 3 1-6 1 35 "Маккаби" 4 0 0 4 2-11 0 36 Динамо 4 0 0 4 0-10 0

"Реал Сосьедад" - "Аякс". Личные встречи

Обе команды никогда не встречались друг с другом в рамках официальных турниров, но в 2014 году они сыграли товарищеский матч. В той игре "Аякс" оказался сильнее (3:1).

"Реал Сосьедад" - "Аякс". Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч "Реал Сосьедад" - "Аякс"

По мнению букмекеров, ощутимым фаворитом предстоящей игры будут хозяева поля. Это несколько странно, учитывая текущую форму подопечных Альгуасиля. В восьми домашних поединках нынешнего сезона "Реал Сосьедад" одержал лишь две победы и потерпел аж пять поражений. Да, нельзя забывать, что одна из побед была над "Барселоной", но этот результат не выглядел каким-то проявлением стабильности.

"Аякс" же сейчас находится в потрясающей форме, не проигрывает практически с самого начала сезона, а за 11 выездных встреч уступил лишь однажды. Если смотреть объективно, то просто сейчас на стороне "Бело-голубых" лишь родное поле и чуть более высокая турнирная мотивация. Оба аргумента являются весомыми, но точно не ключевыми. Вот почему мы считаем, что гости не проиграют в этом противостоянии.