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Реал Сосьєдад - Аякс. Анонс та прогноз матчу Ліги Європи на 28.11.2024
Реал Сосьедад - Аякс: Прогноз и анонс матча ⋉ 28.11.24 ⋊ Лига Европы онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Сосьедад" никак не может выйти из игрового кризиса и вернуть себе уровень игры, который клуб демонстрировал в прошлом сезоне. "Баски" испытывают проблемы как в Ла Лиге, так и в Лиге Европы. Сейчас "бело-голубые" даже не попадают в зону плей-офф Еврокубка.
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Легкой прогулкой вряд ли станет и пятый раунд турнира, который обещает очередное тяжелое испытание. В гости приедет амстердамский "Аякс", который набрал фантастический ход и не уступает уже 16 поединков подряд во всех турнирах.
Лига Европы. 5-й тур
28.11.2024. "Аноэта" (Сан-Себастьян)
Главный судья: Матей Юг (Словения)
"Реал Сосьедад" 22:00 "Аякс"
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Новости "Реал Сосьедада"
В течение этого сезона у "басков" можно выделить больше проблем, чем сильных сторон. Самая большая из них кроется в слабой реализации, коллектив недобирает огромного количества голов. Однако именно в этом и заключается потенциальная возможность для прорыва. В рамках чемпионата подопечные Иманола Альгуасиля наиграли практически на 20 xG (ожидаемые голы), а забили всего лишь 11 мячей. Так вот, рано или поздно футболистов "Реала" должно "прорвать", и тогда баски, вероятно, сумеют выйти на уровень, который демонстрировали в прошлом году.
В Лиге Европы дела в плане результативности идут веселее, но положительных эмоций это не добавляет из-за отсутствия положительных результатов. Поражения от клубов уровня "Андерлехта" (1:2) или "Виктории" Пльзень (1:2) не то, чего ожидают фанаты от испанцев. Поводов для пессимизма добавляет и тот факт, что впереди остались матчи с соперниками, которые на бумаге выглядят сильнее, чем прошлые оппоненты испанцев в ЛЕ. Чтобы попасть в плей-офф, придется действительно постараться.
Новости "Аякса"
Фанаты "Аякса" в течение этого сезона не раз упрекали тренерский штаб своей команды в не слишком ярком стиле игры. Особенно как для клуба с такими традициями и статусом. Однако все эти претензии фактически сводятся к нулю отличными результатами коллектива, который очень уверенно ворвался в группу лидеров как внутреннего чемпионата, так и Лиги Европы. И если в Эредивизии "Аякс" пока идет лишь третьим, отставая от лидера на семь очков (плюс имеет матч в запасе), то выступления "аяксидов" в Европе можно оценить, как очень успешные.
В таблице основного этапа Лиги Европы голландцы занимают вторую строчку с тремя победами в четырех встречах и одной ничьей против "Славии" (1:1). Хотя победы были одержаны не над очень грозными оппонентами ("Бешикташ", "Карабах" и "Маккаби"), но все эти поединки "Аякс" завершил с разгромными счетами. Особенно выделялся в этих играх Мика Годтс, на счету которого четыре гола и три результативные передачи, но сейчас нападающий хозяев травмирован, поэтому не поможет своей команде сегодня.
"Реал Сосьедад" - "Аякс". Последние матчи команд
Последние матчи "Реал Сосьедада":
- "Атлетик" 1:0 "Реал Сосьедад"
- "Хове" 0:5 "Реал Сосьедад"
- "Реал Сосьедад" 1:0 "Барселона"
- "Виктория Пльзень" 2:1 "Реал Сосьедад"
- "Севилья" 0:2 "Реал Сосьедад"
Последние матчи "Аякса":
- "Аякс" 2:0 "Зволле"
- "Твенте" 2:2 "Аякс"
- "Аякс" 5:0 "Маккаби"
- "Аякс" 3:2 "ПСВ"
- "Фейенорд" 0:2 "Аякс"
"Реал Сосьедад" - "Аякс". Турнирное положение
Как мы уже выяснили выше, "Аякс", с 10 очками в активе, занимает вторую позицию в общей таблице ЛЕ. Столько же зачетных баллов также имеют "Галатасарай", "Айнтрахт", "Андерлехт" и "Атлеик". Главная цель нидерландской команды - удержаться в зоне топ-8 до конца этапа лиги.
Что касается хозяев поля, то у "басков" не такие радужные перспективы. "Сосьедад", само собой, рассчитывал занять место в первой восьмерке, но сейчас не проходит даже в зону плей-офф. К счастью для испанцев, отрыв от спасительной 24-й строчки микроскопический. Он измеряется даже не очками, а разницей забитых и пропущенных голов. Вот почему победа сегодня так необходима "Реалу", ведь она точно поднимет "басков" на несколько позиций вверх в турнирной таблице.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Лацио"
|4
|4
|0
|0
|11-2
|12
|2
|"Аякс"
|4
|3
|1
|0
|13-1
|10
|3
|"Галатасарай"
|4
|3
|1
|0
|12-8
|10
|4
|"Айнтрахт"
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|5
|"Андерлехт"
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|6
|"Атлетик"
|4
|3
|1
|0
|6-2
|10
|7
|"Тоттенхэм"
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|8
|ФКСБ
|4
|3
|0
|1
|7-5
|9
|9
|"Лион"
|4
|2
|1
|1
|8-4
|7
|10
|Рейнджерс
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|11
|"Олимпиакос"
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|12
|Буде-Глимт
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|13
|"Мидтьюлланн"
|4
|2
|1
|1
|4-3
|7
|14
|"Ференцварош"
|4
|2
|0
|2
|7-4
|6
|15
|"Манчестер Юнайтед"
|4
|1
|3
|0
|7-5
|6
|16
|Виктория
|4
|1
|3
|0
|7-6
|6
|17
|АЗ
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|18
|"Бешикташ"
|4
|2
|0
|2
|4-8
|6
|19
|"Хоффенхайм"
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|20
|Рома
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|21
|"Фенербахче"
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|22
|"Порту"
|4
|1
|1
|2
|8-8
|4
|23
|Славия Прага
|4
|1
|1
|2
|3-3
|4
|24
|"Эльфсборг"
|4
|1
|1
|2
|7-8
|4
|25
|"Реал Сосьедад"
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|26
|"Брага"
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|27
|"Твенте"
|4
|0
|3
|1
|4-6
|3
|28
|"Мальме"
|4
|1
|0
|3
|3-6
|3
|29
|"Карабах"
|4
|1
|0
|3
|3-9
|3
|30
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|31
|"Ницца"
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|31
|РФШ
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|33
|ПАОК
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|34
|"Лудогорец"
|4
|0
|1
|3
|1-6
|1
|35
|"Маккаби"
|4
|0
|0
|4
|2-11
|0
|36
|Динамо
|4
|0
|0
|4
|0-10
|0
"Реал Сосьедад" - "Аякс". Личные встречи
Обе команды никогда не встречались друг с другом в рамках официальных турниров, но в 2014 году они сыграли товарищеский матч. В той игре "Аякс" оказался сильнее (3:1).
"Реал Сосьедад" - "Аякс". Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч "Реал Сосьедад" - "Аякс"
По мнению букмекеров, ощутимым фаворитом предстоящей игры будут хозяева поля. Это несколько странно, учитывая текущую форму подопечных Альгуасиля. В восьми домашних поединках нынешнего сезона "Реал Сосьедад" одержал лишь две победы и потерпел аж пять поражений. Да, нельзя забывать, что одна из побед была над "Барселоной", но этот результат не выглядел каким-то проявлением стабильности.
"Аякс" же сейчас находится в потрясающей форме, не проигрывает практически с самого начала сезона, а за 11 выездных встреч уступил лишь однажды. Если смотреть объективно, то просто сейчас на стороне "Бело-голубых" лишь родное поле и чуть более высокая турнирная мотивация. Оба аргумента являются весомыми, но точно не ключевыми. Вот почему мы считаем, что гости не проиграют в этом противостоянии.
Данный прогноз - лишь один из вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша
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